Как президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) он осудил действия России.

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, который занимал пост вице-премьера правительства Дмитрия Медведева с 2012 по 2018 год, выступил против «спецоперации» России на Украине. Об этом он рассказал в интервью MotherJones.

По словам Дворковича, «война — это худшее, с чем можно столкнуться в жизни». От лица ФИДЕ бывший вице-премьер осудил «любое использование военных средств для разрешения политических конфликтов».

Согласно заявлению президента ФИДЕ, организация следит, чтобы в России и Белоруссии не проходили официальные мероприятия по шахматам, а игроков из этих стран не допускали до соревнований, «пока война не закончится». Дворкович также выразил надежду однажды «увидеть украинских и российских игроков снова соревнующимися друг с другом».

MotherJones сообщает, что Дворкович сейчас находится в России «в безопасности среди семьи и друзей».

Полный текст заявления Аркадия Дворковича.

Аркадий Дворкович президент ФИДЕ

Война — это худшее, с чем можно столкнуться в жизни. Любая война. В любом месте. Включая эту войну. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и устремления, замораживают или разрушают отношения и связи.

Совет ФИДЕ принял единогласное решение, выразив серьёзную озабоченность военными действиями, начатыми Россией на Украине. ФИДЕ выступает против этой войны и всех войн и осуждает любое использование военных средств для разрешения политических конфликтов.

Шахматы объединяют людей, собирая людей вокруг общей радости от игры, требующей интеллектуальных усилий и спортивного мастерства. Мы в ФИДЕ не могли предотвратить эту войну, как и многие другие войны. Шахматисты по всему миру в ужасе...

Мои мысли с мирными жителями Украины, включая многих игроков, которые находятся в опасности и которые не могут соревноваться или даже думать о шахматах во время войны. ФИДЕ сделает всё возможное, чтобы вернуть украинцев и других игроков к шахматам, когда позволят условия.

Многие из нас напрямую помогали страдающим украинским семьям. Мы следим за тем, чтобы в России или Белоруссии не проводили официальных шахматных мероприятий и чтобы игрокам не разрешали представлять Россию или Белоруссию на официальных или рейтинговых соревнованиях, пока война не закончится и украинские шахматисты не смогут выступать. Им будут гарантированы места в циклах чемпионата мира, несмотря на пропущенные квалификационные соревнования.

Я знаю, что многие связи уже разорваны. И некоторые дружеские отношения вряд ли можно восстановить. Но я мечтаю увидеть украинских и российских игроков снова соревнующимися друг с другом. Не друг против друга, а вместе.