«Мои мысли с мирными жителями Украины»: бывший вице-премьер Аркадий Дворкович выступил против «спецоперации» Статьи редакции
Как президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) он осудил действия России.
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, который занимал пост вице-премьера правительства Дмитрия Медведева с 2012 по 2018 год, выступил против «спецоперации» России на Украине. Об этом он рассказал в интервью MotherJones.
По словам Дворковича, «война — это худшее, с чем можно столкнуться в жизни». От лица ФИДЕ бывший вице-премьер осудил «любое использование военных средств для разрешения политических конфликтов».
Согласно заявлению президента ФИДЕ, организация следит, чтобы в России и Белоруссии не проходили официальные мероприятия по шахматам, а игроков из этих стран не допускали до соревнований, «пока война не закончится». Дворкович также выразил надежду однажды «увидеть украинских и российских игроков снова соревнующимися друг с другом».
MotherJones сообщает, что Дворкович сейчас находится в России «в безопасности среди семьи и друзей».
Полный текст заявления Аркадия Дворковича.
Война — это худшее, с чем можно столкнуться в жизни. Любая война. В любом месте. Включая эту войну. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и устремления, замораживают или разрушают отношения и связи.
Совет ФИДЕ принял единогласное решение, выразив серьёзную озабоченность военными действиями, начатыми Россией на Украине. ФИДЕ выступает против этой войны и всех войн и осуждает любое использование военных средств для разрешения политических конфликтов.
Шахматы объединяют людей, собирая людей вокруг общей радости от игры, требующей интеллектуальных усилий и спортивного мастерства. Мы в ФИДЕ не могли предотвратить эту войну, как и многие другие войны. Шахматисты по всему миру в ужасе...
Мои мысли с мирными жителями Украины, включая многих игроков, которые находятся в опасности и которые не могут соревноваться или даже думать о шахматах во время войны. ФИДЕ сделает всё возможное, чтобы вернуть украинцев и других игроков к шахматам, когда позволят условия.
Многие из нас напрямую помогали страдающим украинским семьям. Мы следим за тем, чтобы в России или Белоруссии не проводили официальных шахматных мероприятий и чтобы игрокам не разрешали представлять Россию или Белоруссию на официальных или рейтинговых соревнованиях, пока война не закончится и украинские шахматисты не смогут выступать. Им будут гарантированы места в циклах чемпионата мира, несмотря на пропущенные квалификационные соревнования.
Я знаю, что многие связи уже разорваны. И некоторые дружеские отношения вряд ли можно восстановить. Но я мечтаю увидеть украинских и российских игроков снова соревнующимися друг с другом. Не друг против друга, а вместе.
Российские власти требуют от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.
Прекрасную женщину совершившую героический поступок уже с утра начнут поливать грязью со всех каналов и медиа-площадок. Не сдавайтесь. Никто не идеален, у всех скелеты в шкафу, и уж тем более человека работавшего на Первом. Какое бы ни было прошлое у этого человека, оно не обесценивает ее поступка и слов.
По данным СМИ, это редактор канала Марина Овсянникова.
Сдаётся мне, что началась какая-та кампания из далека, по включению "заднего хода".
Они ничего не решают
Их мнение ни на что не влияет
Отлично, тогда скатываемся дальше 😉
скорее всего - сделают Путина крайним (хотя ему же нашептывали - все это время и лили в уши чушь)
А там и смена власти
И объяснить развал страны будет проще - Путин виноват (начал войну - страна потеряла все нажитое непосильным трудом)
а глубинному народу этого будет достаточно
скорее всего - сделают Путина крайним
Сделают виновного крайним, ничего святого.
ну не мне судить кто там прав кто виноват
Время покажет
Я варианты ближайшего будущего пытаюсь предугадать
(то как пойдет дело в целом)
Я варианты ближайшего будущего пытаюсь предугадать (то как пойдет дело в целом)
Безнадежное это дело :)
Все, что видишь ты, - видимость только одна,
Только форма - а суть никому не видна,
Смысла этих картинок понять не пытайся -
Сядь спокойно в сторонке и выпей вина!
Или передел власти
оно и подразумевается
ведь главное кинуть врага на штыки голодному росеяНину
а пока РосеЯнин будет доедать то что кинули
Дяденьки посидят и разделят сферы влияния
о, диванная аналитика от свежерега подъехала.
хочешь расскажу где такие чмошники как ты проёбываются? в нарочитом коверкании слов: "росеЯнин", "путлер", "каклы" – типичный лексикон промытых петушков возраста 50+, не читающих книг и не обладающих критическим мышлением, но очень любящих "аналитические" программы Рен-ТВ с Игорем Прокопенко.
Продолжай пердеть в свой диван и думать что ты в курсе про все тайные механизмы управления странами, знать всех представителей мирового правительства в лицо.
клоун фестивальный.
зачем порвался ))
Наконец то авторитетное экспертное мнение.
Дворкович сейчас находится в России «в безопасности среди семьи и друзей».
Хуй знает в какой он там безопастности, если он в России.
а если у него друзья — нинЬзя
Ну разве что.
https://www.youtube.com/watch?v=bjafYsr0gWM
Да Путина предупреждали даже в его любимом валдайском клубе.
Как полёт?
Совсем не запомнился на госпосту, но +1 челу
Полетели Искандеры в спину.
Каминг-аут прям какой-то
Вообще, антиправительственная риторика любого персонажа с фамилией дворкович никакого доверия чот не вызывает 😐