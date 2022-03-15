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Sasha Shambilova

«Мои мысли с мирными жителями Украины»: бывший вице-премьер Аркадий Дворкович выступил против «спецоперации» Статьи редакции

Как президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) он осудил действия России.

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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, который занимал пост вице-премьера правительства Дмитрия Медведева с 2012 по 2018 год, выступил против «спецоперации» России на Украине. Об этом он рассказал в интервью MotherJones.

По словам Дворковича, «война — это худшее, с чем можно столкнуться в жизни». От лица ФИДЕ бывший вице-премьер осудил «любое использование военных средств для разрешения политических конфликтов».

Согласно заявлению президента ФИДЕ, организация следит, чтобы в России и Белоруссии не проходили официальные мероприятия по шахматам, а игроков из этих стран не допускали до соревнований, «пока война не закончится». Дворкович также выразил надежду однажды «увидеть украинских и российских игроков снова соревнующимися друг с другом».

MotherJones сообщает, что Дворкович сейчас находится в России «в безопасности среди семьи и друзей».

Полный текст заявления Аркадия Дворковича.

Аркадий Дворкович
президент ФИДЕ

Война — это худшее, с чем можно столкнуться в жизни. Любая война. В любом месте. Включая эту войну. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и устремления, замораживают или разрушают отношения и связи.

Совет ФИДЕ принял единогласное решение, выразив серьёзную озабоченность военными действиями, начатыми Россией на Украине. ФИДЕ выступает против этой войны и всех войн и осуждает любое использование военных средств для разрешения политических конфликтов.

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Шахматы объединяют людей, собирая людей вокруг общей радости от игры, требующей интеллектуальных усилий и спортивного мастерства. Мы в ФИДЕ не могли предотвратить эту войну, как и многие другие войны. Шахматисты по всему миру в ужасе...

Мои мысли с мирными жителями Украины, включая многих игроков, которые находятся в опасности и которые не могут соревноваться или даже думать о шахматах во время войны. ФИДЕ сделает всё возможное, чтобы вернуть украинцев и других игроков к шахматам, когда позволят условия.

Многие из нас напрямую помогали страдающим украинским семьям. Мы следим за тем, чтобы в России или Белоруссии не проводили официальных шахматных мероприятий и чтобы игрокам не разрешали представлять Россию или Белоруссию на официальных или рейтинговых соревнованиях, пока война не закончится и украинские шахматисты не смогут выступать. Им будут гарантированы места в циклах чемпионата мира, несмотря на пропущенные квалификационные соревнования.

Я знаю, что многие связи уже разорваны. И некоторые дружеские отношения вряд ли можно восстановить. Но я мечтаю увидеть украинских и российских игроков снова соревнующимися друг с другом. Не друг против друга, а вместе.

Российские власти требуют от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.

#новости #конфликтнаукраине

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Армейский шмель

Сдаётся мне, что началась какая-та кампания из далека, по включению "заднего хода".

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15
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Lolllp

Они ничего не решают
Их мнение ни на что не влияет

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22
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Коровка спасла Россию

Отлично, тогда скатываемся дальше 😉

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13
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Пухлый Беляш

скорее всего - сделают Путина крайним (хотя ему же нашептывали - все это время и лили в уши чушь)

А там и смена власти
И объяснить развал страны будет проще - Путин виноват (начал войну - страна потеряла все нажитое непосильным трудом)

а глубинному народу этого будет достаточно

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3
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Gedevan

скорее всего - сделают Путина крайним
Сделают виновного крайним, ничего святого.

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8
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Пухлый Беляш

ну не мне судить кто там прав кто виноват

Время покажет

Я варианты ближайшего будущего пытаюсь предугадать
(то как пойдет дело в целом)

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–1
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Gedevan

Я варианты ближайшего будущего пытаюсь предугадать (то как пойдет дело в целом)
 Безнадежное это дело :)

Все, что видишь ты, - видимость только одна,
Только форма - а суть никому не видна,
Смысла этих картинок понять не пытайся -
Сядь спокойно в сторонке и выпей вина!

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2
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Трагический пёс_анон
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2
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Артем Смирнов

Или передел власти

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Пухлый Беляш

оно и подразумевается

ведь главное кинуть врага на штыки голодному росеяНину

а пока РосеЯнин будет доедать то что кинули
Дяденьки посидят и разделят сферы влияния

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–1
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Арсений Зябликов

о, диванная аналитика от свежерега подъехала.
хочешь расскажу где такие чмошники как ты проёбываются? в нарочитом коверкании слов: "росеЯнин", "путлер", "каклы" – типичный лексикон промытых петушков возраста 50+, не читающих книг и не обладающих критическим мышлением, но очень любящих "аналитические" программы Рен-ТВ с Игорем Прокопенко.
Продолжай пердеть в свой диван и думать что ты в курсе про все тайные механизмы управления странами, знать всех представителей мирового правительства в лицо.
клоун фестивальный.

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1
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Пухлый Беляш

зачем порвался ))

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Грустная Псина

Наконец то авторитетное экспертное мнение.

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Научно-Технический рубин

Дворкович сейчас находится в России «в безопасности среди семьи и друзей».
 Хуй знает в какой он там безопастности, если он в России.

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Примитивный рак

а если у него друзья — нинЬзя

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Научно-Технический рубин

Ну разве что.

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Максим Ерохин

https://www.youtube.com/watch?v=bjafYsr0gWM

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Грустная Псина

Да Путина предупреждали даже в его любимом валдайском клубе.

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Жаль

Как полёт?

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ВTopHuk

Совсем не запомнился на госпосту, но +1 челу

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Разумный магнит

Полетели Искандеры в спину.

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Алексей Алексей

Каминг-аут прям какой-то

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Dennis Ko

Вообще, антиправительственная риторика любого персонажа с фамилией дворкович никакого доверия чот не вызывает 😐

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