Сотрудника Росавиации уволили после заявлений о влиянии санкций Статьи редакции
Он рассказал о переводе самолётов в российские реестры и отказе Китая поставлять авиазапчасти в страну.
Начальника управления поддержания лётной годности воздушных судов Валерия Кудинова уволили из Росавиации по статье о разглашении сведений в соответствии с федеральным законом «О госслужбе». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на самого Кудинова и источники в Минтрансе и авиотрасли.
10 марта Кудинов заявил, что Китай отказался поставлять запчасти для самолётов в Россию, а страна будет искать поставщиков в Турции и Индии. Он также добавил, что около 180 воздушных судов перевели в российские реестры, среди них — самолёты «Аэрофлота», «Победы», Utair, «России» и «Ижавиа». Это связано с приостановкой лётных сертификатов властями иностранных государств.
После этого Росавиация отвергла заявления Кудинова, заявив, что в его «компетенцию и ответственность не входят вопросы регистрации гражданских воздушных судов». В ведомстве также сообщили, что и «другие заявления Кудинова, касающиеся взаимоотношений хозяйствующих субъектов — авиакомпаний РФ и лизингодателей самолётов», не соответствуют действительности.
По данным источников «Коммерсанта», его уволили в тот же день. Это подтвердил изданию сам Кудинов, не ответив на вопрос, планирует ли он обжаловать решение руководства.
Один из источников сообщил, что увольнение могло спровоцировать заявление об отказе Китая в поставках. Он назвал это «крайне чувствительным аспектом».
Источники издания также предполагают, что такие «демонстративно карательные меры» негативно скажутся на открытости коммуникаций, что приведёт к снижению доверия пассажиров к безопасности полётов.
14 марта Владимир Путин разрешил регистрировать права на иностранные самолёты в лизинге. Принятые меры помогут российским авиакомпания сохранить парк иностранных воздушных суден и возможность использовать их на внутренних линиях.
Как президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) он осудил действия России.
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По данным ЦИК, Сердар Бердымухамедов набрал 72,97% голосов.
Каждая попытка скрыть настоящее положение дел в любой отрасли выглядит все более и более абсурдно
В этом вся суть отношения к людям - будем лгать, пока не рухнет последний Boeing.
Ну рухнешь же в этом боинге ты, а не они или их близкие
ан-2 у нас еще на 3 поколения хватит, до владивостока на нем всего месяц полета
Из Хабаровска?
Из Владивостока.
Ну всего за месяц обогнуть весь земной шар - это не так уж и плохо!
Всё правильно. У реактивных самолётов вместо двигателей - большие горячие дыры. Это гей-пропаганда, надо их все запретить. Винт же - это почти что крест, православно.
И - Импортозамещение (как оно есть на самом деле)
Смотрю у них вовсю идет принцип "Нет человека - нет проблемы"
Или "нет новости на гос тв - нет проблемы"
Но так, к сожалению, у многих жителей РФ :(
У них принцип — «Нет проблем вообще».
У них принцип отрицательного отбора. Лучших – убрать, худшие же, у кого совсем нет совести, наоборот поднимаются наверх.
Будут выпиливать из дерева. А там глядишь и ЧПУ станки заблокируют и будут по старинке ножовкой и напильником детали делать
Школьники на уроках труда.
Шутки шутками, но первые регулярные рейсы в СССР проводились на деревянных тяжёлых бомбардировщиках
https://web.archive.org/web/20121030080417/http://aviaspec.com/grazhdanskaya-aviatsiya/pervie-v-sovetskom-soiuze-regulyarnie-rey-si-na-vnutrennich-avialiniyach.html
Чёт вспомнил троллейбусы из КНДР. Можешь загуглить их и оценить «прямизну» листов металла, из которых они слеплены. На вики есть фоточки в хорошем разрешении.
Ждём когда начнут сажать за посты про инфляцию?
Двушечка за публикацию ценников и чеков
Лучше рано, чем поздно. Этой организации очевидно осталось недолго существовать. Если бы не уволили сейчас, то посадили бы позже
Ничего, ну побъется еще пара тыщ россиянчегов, делов то, они же любят терпеть.
Походу товарищ Си нам не друг. Того и гляди по полной к санкциям подключится.