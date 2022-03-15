Он рассказал о переводе самолётов в российские реестры и отказе Китая поставлять авиазапчасти в страну.

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Начальника управления поддержания лётной годности воздушных судов Валерия Кудинова уволили из Росавиации по статье о разглашении сведений в соответствии с федеральным законом «О госслужбе». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на самого Кудинова и источники в Минтрансе и авиотрасли.

10 марта Кудинов заявил, что Китай отказался поставлять запчасти для самолётов в Россию, а страна будет искать поставщиков в Турции и Индии. Он также добавил, что около 180 воздушных судов перевели в российские реестры, среди них — самолёты «Аэрофлота», «Победы», Utair, «России» и «Ижавиа». Это связано с приостановкой лётных сертификатов властями иностранных государств.

После этого Росавиация отвергла заявления Кудинова, заявив, что в его «компетенцию и ответственность не входят вопросы регистрации гражданских воздушных судов». В ведомстве также сообщили, что и «другие заявления Кудинова, касающиеся взаимоотношений хозяйствующих субъектов — авиакомпаний РФ и лизингодателей самолётов», не соответствуют действительности.

По данным источников «Коммерсанта», его уволили в тот же день. Это подтвердил изданию сам Кудинов, не ответив на вопрос, планирует ли он обжаловать решение руководства.

Один из источников сообщил, что увольнение могло спровоцировать заявление об отказе Китая в поставках. Он назвал это «крайне чувствительным аспектом».

Валерий Кудинов мог ошибиться в цифрах, но опровержение Росавиации выглядит как отрицание секрета Полишинеля: перевод бортов в RA не был ни для кого в отрасли тайной. источник «Коммерсанта»

Источники издания также предполагают, что такие «демонстративно карательные меры» негативно скажутся на открытости коммуникаций, что приведёт к снижению доверия пассажиров к безопасности полётов.

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