Новости
Sasha Shambilova

Сотрудника Росавиации уволили после заявлений о влиянии санкций Статьи редакции

Он рассказал о переводе самолётов в российские реестры и отказе Китая поставлять авиазапчасти в страну.

4396 просмотров

Начальника управления поддержания лётной годности воздушных судов Валерия Кудинова уволили из Росавиации по статье о разглашении сведений в соответствии с федеральным законом «О госслужбе». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на самого Кудинова и источники в Минтрансе и авиотрасли.

10 марта Кудинов заявил, что Китай отказался поставлять запчасти для самолётов в Россию, а страна будет искать поставщиков в Турции и Индии. Он также добавил, что около 180 воздушных судов перевели в российские реестры, среди них — самолёты «Аэрофлота», «Победы», Utair, «России» и «Ижавиа». Это связано с приостановкой лётных сертификатов властями иностранных государств.

После этого Росавиация отвергла заявления Кудинова, заявив, что в его «компетенцию и ответственность не входят вопросы регистрации гражданских воздушных судов». В ведомстве также сообщили, что и «другие заявления Кудинова, касающиеся взаимоотношений хозяйствующих субъектов — авиакомпаний РФ и лизингодателей самолётов», не соответствуют действительности.

По данным источников «Коммерсанта», его уволили в тот же день. Это подтвердил изданию сам Кудинов, не ответив на вопрос, планирует ли он обжаловать решение руководства.

Один из источников сообщил, что увольнение могло спровоцировать заявление об отказе Китая в поставках. Он назвал это «крайне чувствительным аспектом».

Валерий Кудинов мог ошибиться в цифрах, но опровержение Росавиации выглядит как отрицание секрета Полишинеля: перевод бортов в RA не был ни для кого в отрасли тайной.

источник «Коммерсанта»

Источники издания также предполагают, что такие «демонстративно карательные меры» негативно скажутся на открытости коммуникаций, что приведёт к снижению доверия пассажиров к безопасности полётов.

Любая информация будет гостайной, и ни одного комментария вы от меня и других коллег больше официально не получите.

источник «Коммерсанта»

14 марта Владимир Путин разрешил регистрировать права на иностранные самолёты в лизинге. Принятые меры помогут российским авиакомпания сохранить парк иностранных воздушных суден и возможность использовать их на внутренних линиях.

#новости #конфликтнаукраине

53
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Алексей

Каждая попытка скрыть настоящее положение дел в любой отрасли выглядит все более и более абсурдно

Ответить
78
Развернуть ветку
Армейский шмель

В этом вся суть отношения к людям - будем лгать, пока не рухнет последний Boeing.

Ответить
60
Развернуть ветку
Прогрессивный татарин

Ну рухнешь же в этом боинге ты, а не они или их близкие

Ответить
3
Развернуть ветку
Chef

ан-2 у нас еще на 3 поколения хватит, до владивостока на нем всего месяц полета

Ответить
12
Развернуть ветку
Алексей Леонидов

Из Хабаровска?

Ответить
7
Развернуть ветку
Максимальный хичхакер

Из Владивостока.

Ответить
16
Развернуть ветку
я НЕ батон

Ну всего за месяц обогнуть весь земной шар - это не так уж и плохо!

Ответить
1
Развернуть ветку
Семён Семёнович

Всё правильно. У реактивных самолётов вместо двигателей - большие горячие дыры. Это гей-пропаганда, надо их все запретить. Винт же - это почти что крест, православно.

Ответить
2
Развернуть ветку
Пухлый Беляш

И - Импортозамещение (как оно есть на самом деле)

Ответить
11
Развернуть ветку
Добро и позитив

Смотрю у них вовсю идет принцип "Нет человека - нет проблемы"

Ответить
3
Развернуть ветку
Teo

Или "нет новости на гос тв - нет проблемы"
Но так, к сожалению, у многих жителей РФ :(

Ответить
4
Развернуть ветку
Roman Khegay

У них принцип — «Нет проблем вообще».

Ответить
1
Развернуть ветку
Евгений Иванов

У них принцип отрицательного отбора. Лучших – убрать, худшие же, у кого совсем нет совести, наоборот поднимаются наверх.

Ответить
1
Развернуть ветку
Антон Лисин

Будут выпиливать из дерева. А там глядишь и ЧПУ станки заблокируют и будут по старинке ножовкой и напильником детали делать

Ответить
2
Развернуть ветку
Неудачный единорожек88

Школьники на уроках труда.

Ответить
1
Развернуть ветку
Влад Гагай

Шутки шутками, но первые регулярные рейсы в СССР проводились на деревянных тяжёлых бомбардировщиках

https://web.archive.org/web/20121030080417/http://aviaspec.com/grazhdanskaya-aviatsiya/pervie-v-sovetskom-soiuze-regulyarnie-rey-si-na-vnutrennich-avialiniyach.html

Ответить
0
Развернуть ветку
neolol

Чёт вспомнил троллейбусы из КНДР. Можешь загуглить их и оценить «прямизну» листов металла, из которых они слеплены. На вики есть фоточки в хорошем разрешении.

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир Керенский

Ждём когда начнут сажать за посты про инфляцию?

Ответить
1
Развернуть ветку
Примитивный рак

Двушечка за публикацию ценников и чеков

Ответить
0
Развернуть ветку
Irene Medina

Лучше рано, чем поздно. Этой организации очевидно осталось недолго существовать. Если бы не уволили сейчас, то посадили бы позже

Ответить
0
Развернуть ветку
Счастливый пришелец

Ничего, ну побъется еще пара тыщ россиянчегов, делов то, они же любят терпеть.

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Smirnoff

Походу товарищ Си нам не друг. Того и гляди по полной к санкциям подключится.

Ответить
0
Развернуть ветку
Недоденацифицированный
Singapore Airlines запустит полеты в никуда…
Чтобы немного оздоровить бизнес, авиакомпания намерена запустить из аэропорта Чанги рейсы без…
livingintravels.com
Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
Новости
Sasha Shambilova
«Мои мысли с мирными жителями Украины»: бывший вице-премьер Аркадий Дворкович выступил против «спецоперации» Статьи редакции

Как президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) он осудил действия России.

99
Позитивный вентилятор
82
Новости
Денежный вентилятор
В прямой эфир Первого канала выбежала девушка с антивоенным плакатом. Её задержали Статьи редакции

По данным СМИ, это редактор канала Марина Овсянникова.

1581
Офтоп
Неудачный браслет
В сети распространяют информацию, выдавая съемку сериала, за создание фейка с ранеными в Украине
Урубушка @irmi449
❗Актёра, который снимается в украинских фейковых роликах, установили –это
житель Винницкой обл. Попович Виктор Иванович, 07.06.1996
Участие в постановочных видео с гибелью мирного населения якобы от войны, является военным преступлением без срока давности. Девочку тоже нашли…
20
Интернет
Andrias
Перед акцией в прямом эфире Овсянникова записала видео
692
Международный Гоша
Евгений Ройзман @roizmangbn
Не говорите о девушке: «У неё есть яйца»
Не подходит.
Скажите просто, что у неё есть совесть, что у неё есть сердце. Что она красивая, умная и бесстрашная.
Постарайтесь найти слова.
126
Международный Гоша
Медиазона @mediazzzona
Зеленский поблагодарил редакторку «Первого канала» за антивоенную акцию

«Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. И лично той девушке, которая вошла в студию "Первого канала" с плакатом против войны», — сказал Зеленский

http://rebrand.ly/zona-media/?to=/online/2022/03/14/20th

«Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным. И лично той девушке, которая вошла в студию "Первого канала" с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать, пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратиться в большую Северную Корею. Вы должны бороться, вы должны не потерять и свой шанс», — сказал Зеленский в своем обращении.

64
Новости
Китайский чувак
Сын Гурбангулы Бердымухамедова победил на выборах президента Туркменистана Статьи редакции

По данным ЦИК, Сердар Бердымухамедов набрал 72,97% голосов.

27
Больше статей
null