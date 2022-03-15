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Китайский чувак

Сын Гурбангулы Бердымухамедова победил на выборах президента Туркменистана Статьи редакции

По данным ЦИК, Сердар Бердымухамедов набрал 72,97% голосов.

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40-летний Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении, набрав 72,97% голосов. Ранее он занимал должность заместителя председателя кабинета министров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на избирком.

Бердымухамедов заявил, что в случае победы сохранит прежний курс во внешней и социально-экономической политике.

Внеочередные президентские выборы прошли в Туркмении 12 марта. Итоговая явка составила 97,17%. На пост главы государства претендовали девять кандидатов.

Новости
К.В
Президент Туркменистана поручил провести досрочные президентские выборы. Он занимает этот пост 15 лет

Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что «необходимо дать дорогу молодым».

#новости #туркменистан

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alexferman

Надеюсь, Гурбангулы теперь полностью посвятит себя искусству и выпустит платиновый рэп-альбом. Пора занять место Оксимирона.

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54
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Нурсултан из Нур-Султана

Засыпаю только под его хитами.

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10
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alexferman

Sony Music уже готовит контракт, по слухам.

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1
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Oswald Zeis

ахуительно наверное быть внуком, такого замечательного и душевного человека, как Гурбангулы Бердымухамедов, спасибо что ты есть Гурбангулы )))))

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0
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Армейский шмель

Неожиданно.

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36
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Hagotireno

И приятно.

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13
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Илья

Очень приятно.

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1
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Страховой браслет

Он точно такой же пизданутый, как и его отец, ниче не изменится

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13
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neolol

При этом факт — сменяемость власти в Туркменистане выше, чем в РФ.

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40
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Страховой браслет

Туркменистан, кстати, самый ближайший пример, что будет с Россией. Запрет на выезд всем до 40 лет, тотальная цензура, тотальная монополия на природные ресурсы, оболваненное население.

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24
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Порвался

А россияне и не против

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4
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Yggdrasil

Маловероятно, так как культуры все же разные. По этой же причине мы не скатимся в КНДР

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1
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Соме Дуде

Мы просто скатимся в гулаг величиной с саму рф

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2
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Test Account

По слухам еще хуже - агресивное чмо. Батя хоть сам к власти добрался.

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0
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Максоний

@Еще один человек

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Украинский мирный самолёт

Каков был шанс...

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3
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Миша Сергеев

72,97%

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17
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Коровка спасла Россию

Как ему это удалось????!!

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0
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Научно-Технический рубин
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12
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Неплохой калькулятор

Туркменистан это примерно как Северная Корея

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9
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Милицейский блик

Сын Гурбангулы Бердымухамедова
 Звучит как скороговорка

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5
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Evgeny Brazgin

Сын Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова Сердар Гурбангулыевыч Бердымухамедов

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4
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Выгодный фитиль

Для друзей просто Мухтар

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2
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Леонид Гумилев

Он страной управляет через пульт?

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5
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Максим Мекеня
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Прогрессивный татарин

Выглядит как низкополигональная модель

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4
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Выгодный фитиль

Это скрин из Sims 6

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alexferman

Tropico 7: Asian Pack

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Quiet You

А фотография что символизирует? Он типа пульт изобрёл от телека?

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alexferman

Ему не нужен пульт, он телеком управляет силой мысли

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Петербургский диод

Дочь Путина президент when

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Оля Крисіна

в ближайшем будущем 😊👍🏻

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Выгодный фитиль

Она не хочет жить в бункере, хочет в коттеджах Турции

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TOMYMM

Теперь ещё и в Турции нацистов бить.

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Алексей

В России хотели вернуть СССР, а Туркменистан пошёл ещё дальше и вернул монархию получается

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Славой Жижек

Тогда пора президента переименовать в шаха

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3
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Alexander D

Что символизирует это фото с пультом? Что сынуле теперь разрешается переключать каналы?

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Женский рак

Если вдруг выбежит женщина с плакатом

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Сеня

символ власти Туркменистана

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Dan

Good job

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Похититель Лимонов

А че так мало набрал?

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Duard Kuban

Остальные голоса ЦИК по привычки отцу накинул.

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Татарский Макс

Какие то выборы там ещё проходят. А че он таким молодым то от власти уходит?

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alexferman

Принял страну с "Рухнамой", а оставил без хлеба, теперь и на покой можно.

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Пропитанный картон

интересно насколько сын опизденевший человек) скоро узнаем короч

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Irene Medina

Даже боюсь подумать, как будет звучать его полное имя и отчество.

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Максимальный хичхакер
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Духовный месяц

О боже мой, какая неожиданность!

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Пищевой фитиль

Почему люди такое стадо? Это печально….

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alexferman

Потому что могут позволить себе быть стадом, пока есть такие уникальные светочи как ты.

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Ramierl

Бля, а я то думал, чего он выборы устроил)

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Илья Комаров

Сполейр трукменам: будет как в России

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Anton Zakharikhin

Что-то не видел такую палку в лавке Олливандера

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Dmitry Vakhnin

Надеюсь продолжит выпускать выпуски на гос тв под музыку.

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Yermek Fun
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Lanker

ха-ха classic

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Женский рак

Какая неожиданность!

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Миржан Досымбаев

зашквар нашего континента

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Tom Stvoler

А на картинке гурбангулдыбулды показывает преимущество пульта перед палкой?

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James Denton

Азербайджан пошёл, Туркменистан пошёл, Таджикистану (Рустам Эмомали) и Беларуси (Коля) приготовиться...

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Соме Дуде

А что Путин? Он же так и не заделал наследника себе. У лукаша есть, у гурбангулы есть, нурсултан приемным заменился. Один наш ущербным вышел, блять. И тут Россию опозорил

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