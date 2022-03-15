Сын Гурбангулы Бердымухамедова победил на выборах президента Туркменистана Статьи редакции
По данным ЦИК, Сердар Бердымухамедов набрал 72,97% голосов.
40-летний Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении, набрав 72,97% голосов. Ранее он занимал должность заместителя председателя кабинета министров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на избирком.
Бердымухамедов заявил, что в случае победы сохранит прежний курс во внешней и социально-экономической политике.
Внеочередные президентские выборы прошли в Туркмении 12 марта. Итоговая явка составила 97,17%. На пост главы государства претендовали девять кандидатов.
Он рассказал о переводе самолётов в российские реестры и отказе Китая поставлять авиазапчасти в страну.
Как президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) он осудил действия России.
По данным СМИ, это редактор канала Марина Овсянникова.
Надеюсь, Гурбангулы теперь полностью посвятит себя искусству и выпустит платиновый рэп-альбом. Пора занять место Оксимирона.
Засыпаю только под его хитами.
Sony Music уже готовит контракт, по слухам.
ахуительно наверное быть внуком, такого замечательного и душевного человека, как Гурбангулы Бердымухамедов, спасибо что ты есть Гурбангулы )))))
Неожиданно.
И приятно.
Очень приятно.
Он точно такой же пизданутый, как и его отец, ниче не изменится
При этом факт — сменяемость власти в Туркменистане выше, чем в РФ.
Туркменистан, кстати, самый ближайший пример, что будет с Россией. Запрет на выезд всем до 40 лет, тотальная цензура, тотальная монополия на природные ресурсы, оболваненное население.
А россияне и не против
Маловероятно, так как культуры все же разные. По этой же причине мы не скатимся в КНДР
Мы просто скатимся в гулаг величиной с саму рф
По слухам еще хуже - агресивное чмо. Батя хоть сам к власти добрался.
@Еще один человек
Каков был шанс...
72,97%
Как ему это удалось????!!
Туркменистан это примерно как Северная Корея
Сын Гурбангулы Бердымухамедова
Звучит как скороговорка
Сын Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова Сердар Гурбангулыевыч Бердымухамедов
Для друзей просто Мухтар
Он страной управляет через пульт?
Выглядит как низкополигональная модель
Это скрин из Sims 6
Tropico 7: Asian Pack
А фотография что символизирует? Он типа пульт изобрёл от телека?
Ему не нужен пульт, он телеком управляет силой мысли
Дочь Путина президент when
в ближайшем будущем 😊👍🏻
Она не хочет жить в бункере, хочет в коттеджах Турции
Теперь ещё и в Турции нацистов бить.
В России хотели вернуть СССР, а Туркменистан пошёл ещё дальше и вернул монархию получается
Тогда пора президента переименовать в шаха
Что символизирует это фото с пультом? Что сынуле теперь разрешается переключать каналы?
Если вдруг выбежит женщина с плакатом
символ власти Туркменистана
Good job
А че так мало набрал?
Остальные голоса ЦИК по привычки отцу накинул.
Какие то выборы там ещё проходят. А че он таким молодым то от власти уходит?
Принял страну с "Рухнамой", а оставил без хлеба, теперь и на покой можно.
интересно насколько сын опизденевший человек) скоро узнаем короч
Даже боюсь подумать, как будет звучать его полное имя и отчество.
О боже мой, какая неожиданность!
Почему люди такое стадо? Это печально….
Потому что могут позволить себе быть стадом, пока есть такие уникальные светочи как ты.
Бля, а я то думал, чего он выборы устроил)
Сполейр трукменам: будет как в России
Что-то не видел такую палку в лавке Олливандера
Надеюсь продолжит выпускать выпуски на гос тв под музыку.
ха-ха classic
Какая неожиданность!
зашквар нашего континента
А на картинке гурбангулдыбулды показывает преимущество пульта перед палкой?
Азербайджан пошёл, Туркменистан пошёл, Таджикистану (Рустам Эмомали) и Беларуси (Коля) приготовиться...
А что Путин? Он же так и не заделал наследника себе. У лукаша есть, у гурбангулы есть, нурсултан приемным заменился. Один наш ущербным вышел, блять. И тут Россию опозорил