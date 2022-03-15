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Sasha Shambilova

ТАСС: СК начал доследственную проверку против Марины Овсянниковой, ворвавшейся в эфир Первого канала с плакатом Статьи редакции

Против девушки собираются возбудить уголовное дело по статье о «фейках» про российских военных.

О доследственной проверке против Марины Овсянниковой сообщил источник ТАСС. Baza добавляет, что проверку проводят по статьям 144-145 УПК РФ.

Согласно 144 статье, следователь в течение трёх суток должен проверить сообщение о преступление. Статья 145 предполагает, что следователь должен или завести уголовное дело, или отказать в его возбуждении. По какой статье хотят привлечь Овсянникову — пока неизвестно.

14 марта редактор Первого канала Марина Овсянникова выбежала в эфире с антивоенным плакатом. После её задержали.

Адвокат Дмитрий Захватов сообщает, что правозащитники не могут найти девушку уже 12 часов. По словам адвоката Павла Чикова, против Овсянниковой «предположительно составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП о военной цензуре за дискредитацию российских вооружённых сил».

#новости #конфликтнаукраине

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Я/Мы Марина Овсянникова

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Dr. Acula

15 дадут, чекайте

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Счастливый пришелец

Не трогайте девушку, суки гебешные

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Армейский шмель
В Екатеринбурге автора арт-объекта про «специальную военную операцию» нашли и оштрафовали на 45 тысяч рублей

Это первый в уральском регионе приговор за дискредитацию российских военных.

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Медиазона @mediazzzona
Зеленский поблагодарил редакторку «Первого канала» за антивоенную акцию

«Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. И лично той девушке, которая вошла в студию "Первого канала" с плакатом против войны», — сказал Зеленский

http://rebrand.ly/zona-media/?to=/online/2022/03/14/20th

«Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным. И лично той девушке, которая вошла в студию "Первого канала" с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать, пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратиться в большую Северную Корею. Вы должны бороться, вы должны не потерять и свой шанс», — сказал Зеленский в своем обращении.

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Перед акцией в прямом эфире Овсянникова записала видео
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Денежный вентилятор
В прямой эфир Первого канала выбежала девушка с антивоенным плакатом. Её задержали Статьи редакции

По данным СМИ, это редактор канала Марина Овсянникова.

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Позитивный вентилятор
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Международный Гоша
Евгений Ройзман @roizmangbn
Не говорите о девушке: «У неё есть яйца»
Не подходит.
Скажите просто, что у неё есть совесть, что у неё есть сердце. Что она красивая, умная и бесстрашная.
Постарайтесь найти слова.
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