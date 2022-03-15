ТАСС: СК начал доследственную проверку против Марины Овсянниковой, ворвавшейся в эфир Первого канала с плакатом Статьи редакции
Против девушки собираются возбудить уголовное дело по статье о «фейках» про российских военных.
О доследственной проверке против Марины Овсянниковой сообщил источник ТАСС. Baza добавляет, что проверку проводят по статьям 144-145 УПК РФ.
Согласно 144 статье, следователь в течение трёх суток должен проверить сообщение о преступление. Статья 145 предполагает, что следователь должен или завести уголовное дело, или отказать в его возбуждении. По какой статье хотят привлечь Овсянникову — пока неизвестно.
14 марта редактор Первого канала Марина Овсянникова выбежала в эфире с антивоенным плакатом. После её задержали.
Адвокат Дмитрий Захватов сообщает, что правозащитники не могут найти девушку уже 12 часов. По словам адвоката Павла Чикова, против Овсянниковой «предположительно составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП о военной цензуре за дискредитацию российских вооружённых сил».
Он рассказал о переводе самолётов в российские реестры и отказе Китая поставлять авиазапчасти в страну.
Как президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) он осудил действия России.
По данным ЦИК, Сердар Бердымухамедов набрал 72,97% голосов.
По данным СМИ, это редактор канала Марина Овсянникова.
Я/Мы Марина Овсянникова
15 дадут, чекайте
Не трогайте девушку, суки гебешные