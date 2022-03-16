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Соседний микрофон

ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы Статьи редакции

Россияне лишатся доступа к ЕСПЧ. Члены ПАСЕ считают, что Россия и так неэффективно исполняла его решения.

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Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли проект заключения с призывом немедленно исключить Россию из организации. «За» проголосовали 216 представителей, трое воздержались, «против» не проголосовал никто.

Ассамблея считает, что Комитету министров следует попросить Российскую Федерацию немедленно выйти из Совета Европы. Если Российская Федерация не выполнит это требование, Ассамблея предлагает комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой Российская Федерация перестанет быть членом Совета Европы.

проект заключения

Как пишет глава «Агоры» Павел Чиков, заключение ПАСЕ формально не обязательно для Комитета Министров, который будет принимать своё решение 17 марта.

Комитет министров Совета Европы 25 февраля приостановил членство России в этой организации. Это решение коснулось только прав российской делегации.

МИД РФ 10 марта заявил, что Россия решила отказаться от участия в Совете Европы. 15 марта Россия начала процедуру выхода из организации.

#новости

Спасибо за наводку Пухлый Беляш
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norm

Члены ПАСЕ считают, что Россия и так неэффективно исполняла его решения.
 «Слушайте, муж всё равно продолжит вас пиздить – зачем мы будем приезжать на вызов раз за разом? Давайте как-нибудь сами уже».

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Публичный корабль

Убьет, тогда приходите

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Pilot

Скорее муж пиздит жену, соседи вызывают ментов, а жена говорит что все хорошо никто ее не бьет и вообще если не он то кто.

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3
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Публичный корабль

Это сосед ее отпиздил

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–2
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Свободный чувак

Завтра 5 колонну начнут вешать на Лобном месте.

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Свободный чувак

Вы же в курсе что написало существо?

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Alexander

самое интересное, что занимаемый им пост вовсе не обязывает его ежедневно фонтанировать поносом. зачем он это делает?

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Тюремный надзиратель

Космоса больше нет, пытается лояльность максимально показать чтобы не пнули на мороз.

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Свободный чувак

Этот даун должен быть рад, что ему Маск вообще отвечает. Думаю это тешит его тупое самолюбие. Ну и очки перед Пыней зарабатывает.

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8
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Никита Борисова

Когда хотел быть Министром правды, но свободен был только пост в Роскосмосе.

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4
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Артур Рева

Давление поноса внутри зашкаливает. Он состоит из него и мыслит им. Вот и результат.

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4
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Публичный корабль

Долбаеб

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3
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Широкий микроскоп

Он просто больше ничего не умеет.

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3
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Подробный Никита

Какое хорошее прозвище для него - Существо

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Sergei Timofeyev

Учитывая, что он сам зиговал.

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Blessed

На днях узнал, что в российском гимне есть строчки: «широкий простор для мечты и для жизни грядущие нам открывают года». Кек.

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10
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Сознательный утюг

у Войновича это «Мы выдадим всем мужикам по бутылке,
А бабам на выбор дадим мужиков»

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3
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усталые игрушки

На днях узнал
 Воистину меньше знаешь крепче спишь

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2
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Random Unit

«Как отмотать прогресс страны на 30 лет назад и заставить всех себя ненавидеть», В.В. Путин, ЭКСМО, 2022.
Спрашивайте в книжных магазинах вашего города!

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7
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Сергей Панфилов

Ох позорище. Даже Азербайджан в Совете Европы. Отщепенцы в одном ряду с Беларусью. Следующий шаг Путина – добиться исключения из ООН

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6
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Европейский паркур

Да здравствует швабра пушистая.

Теперь официально.

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5
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Чрезвычайный химик

Каждый день оттуда уходим

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4
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Публичный корабль

День сурка

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1
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boqdanovski

«Директор Службы внешней разведки Нарышкин:

Решение президента о проведении специальной военной операции, имеющей целью защитить население Донбасса и защитить безопасность нашей страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире.»

Тарам парам пам!

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Дед Макар

Да объясните на пальцах, что это значит: какие риски, какие минусы и чего лишимся вообще?

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Константин

Смертную казнь введут

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Дед Макар

Только об этом и слышу, но что еще?

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Spok

В ЕСПЧ больше жалобы россиян не будут рассматривать. А выплаты государство по решению ЕСПЧ была вынуждено выплачивать.

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Публичный корабль

Пока пасасе

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Пухлый Беляш
Автор

https://tjournal.ru/news/564883-pase-progolosovala-za-nemedlennoe-isklyuchenie-rossii-iz-soveta-evropy

@Артём Мазанов

ПАСЕ проголосовала за немедленное исключение…
За проект заключения проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, еще трое воздержались.
tjournal.ru
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Соседний микрофон

Не увидели. Поставил спасибо за наводку

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Солёная собака

Привет

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