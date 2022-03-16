ПАСЕ проголосовала за исключение России из Совета Европы Статьи редакции
Россияне лишатся доступа к ЕСПЧ. Члены ПАСЕ считают, что Россия и так неэффективно исполняла его решения.
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли проект заключения с призывом немедленно исключить Россию из организации. «За» проголосовали 216 представителей, трое воздержались, «против» не проголосовал никто.
Как пишет глава «Агоры» Павел Чиков, заключение ПАСЕ формально не обязательно для Комитета Министров, который будет принимать своё решение 17 марта.
Комитет министров Совета Европы 25 февраля приостановил членство России в этой организации. Это решение коснулось только прав российской делегации.
МИД РФ 10 марта заявил, что Россия решила отказаться от участия в Совете Европы. 15 марта Россия начала процедуру выхода из организации.
15 марта он попал под санкции ЕС.
И освобождению политзаключённых.
Члены ПАСЕ считают, что Россия и так неэффективно исполняла его решения.
«Слушайте, муж всё равно продолжит вас пиздить – зачем мы будем приезжать на вызов раз за разом? Давайте как-нибудь сами уже».
Убьет, тогда приходите
Скорее муж пиздит жену, соседи вызывают ментов, а жена говорит что все хорошо никто ее не бьет и вообще если не он то кто.
Это сосед ее отпиздил
Завтра 5 колонну начнут вешать на Лобном месте.
Вы же в курсе что написало существо?
самое интересное, что занимаемый им пост вовсе не обязывает его ежедневно фонтанировать поносом. зачем он это делает?
Космоса больше нет, пытается лояльность максимально показать чтобы не пнули на мороз.
Этот даун должен быть рад, что ему Маск вообще отвечает. Думаю это тешит его тупое самолюбие. Ну и очки перед Пыней зарабатывает.
Когда хотел быть Министром правды, но свободен был только пост в Роскосмосе.
Давление поноса внутри зашкаливает. Он состоит из него и мыслит им. Вот и результат.
Долбаеб
Он просто больше ничего не умеет.
Какое хорошее прозвище для него - Существо
Учитывая, что он сам зиговал.
На днях узнал, что в российском гимне есть строчки: «широкий простор для мечты и для жизни грядущие нам открывают года». Кек.
у Войновича это «Мы выдадим всем мужикам по бутылке,
А бабам на выбор дадим мужиков»
На днях узнал
Воистину меньше знаешь крепче спишь
«Как отмотать прогресс страны на 30 лет назад и заставить всех себя ненавидеть», В.В. Путин, ЭКСМО, 2022.
Спрашивайте в книжных магазинах вашего города!
Ох позорище. Даже Азербайджан в Совете Европы. Отщепенцы в одном ряду с Беларусью. Следующий шаг Путина – добиться исключения из ООН
Да здравствует швабра пушистая.
Теперь официально.
Каждый день оттуда уходим
День сурка
«Директор Службы внешней разведки Нарышкин:
Решение президента о проведении специальной военной операции, имеющей целью защитить население Донбасса и защитить безопасность нашей страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире.»
Тарам парам пам!
Да объясните на пальцах, что это значит: какие риски, какие минусы и чего лишимся вообще?
Смертную казнь введут
Только об этом и слышу, но что еще?
В ЕСПЧ больше жалобы россиян не будут рассматривать. А выплаты государство по решению ЕСПЧ была вынуждено выплачивать.
Пока пасасе
https://tjournal.ru/news/564883-pase-progolosovala-za-nemedlennoe-isklyuchenie-rossii-iz-soveta-evropy
@Артём Мазанов
Не увидели. Поставил спасибо за наводку
Привет