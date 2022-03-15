«Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным. И лично той девушке, которая вошла в студию "Первого канала" с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать, пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратиться в большую Северную Корею. Вы должны бороться, вы должны не потерять и свой шанс», — сказал Зеленский в своем обращении.