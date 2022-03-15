Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян стал гендиректором компании в России Статьи редакции
Он будет совмещать две должности.
Худавердян сменит Елену Бунину, которая возглавляла российский «Яндекс» с 2017 года. Он будет совмещать новую должность с постом управляющего директора «Яндекса».
Сама Бунина останется в компании: продолжит быть её HR-директором и сосредоточится на развитии образовательных проектов. Гендиректором группы остаётся Аркадий Волож.
Худавердян пришёл в «Яндекс» в 2006 году. Он в том числе возглавлял сервисы «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Навигатор». В 2015 году топ-менеджер стал гендиректором «Яндекс.Такси». В 2019 году он стал управляющим директором «Яндекса», должность ввели специально для него.
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возможно, еще больше цензуры в яндексе
Нужна пояснительная бригада
Ничего не произошло, бюрократические перестановки. Елена Бунина была и будет главным HRом, Тигран был и будет COO.
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