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Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян стал гендиректором компании в России Статьи редакции

Он будет совмещать две должности.

Худавердян сменит Елену Бунину, которая возглавляла российский «Яндекс» с 2017 года. Он будет совмещать новую должность с постом управляющего директора «Яндекса».

Сама Бунина останется в компании: продолжит быть её HR-директором и сосредоточится на развитии образовательных проектов. Гендиректором группы остаётся Аркадий Волож.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Худавердян пришёл в «Яндекс» в 2006 году. Он в том числе возглавлял сервисы «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Навигатор». В 2015 году топ-менеджер стал гендиректором «Яндекс.Такси». В 2019 году он стал управляющим директором «Яндекса», должность ввели специально для него.

#новости #яндекс

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4 комментария
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Михаил

Не могу понять, это хорошо или плохо? Более умные ребята, сформируйте и обоснуйте мою позицию по этому вопросу, пожалуйста, чтобы я мог козырять ей в срачах!

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Актерский файл

возможно, еще больше цензуры в яндексе

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Карасик

Нужна пояснительная бригада

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Антон Пострунин

Ничего не произошло, бюрократические перестановки. Елена Бунина была и будет главным HRом, Тигран был и будет COO.

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Monol1th2112 .

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