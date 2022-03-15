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Sasha Shambilova

Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с РФ со сроками до 15 лет тюрьмы Статьи редакции

Также документ предусматривает пожизненное заключение, если из-за сотрудничества с Россией погибли люди.

О подписании президентом Украины закона о «коллаборационной деятельности» сообщил председатель Верховной рады Украины Александр Корниенко в эфире телеканала «Украина 24». Он заявил, что документ скоро опубликуют.

Закон содержит два документа, первый вводит уголовную ответственность за сотрудничество с Россией как со «страной-агрессором». Согласно ему:

  • за отрицание «военной агрессии» против Украины и публичные призывы к сотрудничеству с РФ грозит до 15 лет лишения права занимать определённые должности;
  • такое же наказание с возможной конфискацией имущества грозит за занимание гражданином Украины «должности в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории»;
  • за пропаганду в учебных заведениях в пользу РФ, а также на внедрение в них учебных стандартов России грозит до трёх лет лишения свободы;
  • срок до 5 лет тюрьмы грозит за ведение сельского хозяйства при участии России, а также за передачу материальных ресурсов «незаконным вооружённым или военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории, и вооружённым формированиям РФ»;
  • за участие в «незаконных выборах и референдумах» и добровольное занимание должностей в «незаконных органах власти, созданных Россией», грозит до 10 лет лишения свободы;
  • за организацию и проведение мероприятий политического характера или осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с РФ накажут сроком до 12 лет тюрьмы;
  • за добровольное участие в «незаконных судебных или правоохранительных органах», а также в «незаконных вооружённых формированиях и в вооружённых формированиях РФ» грозит до 15 лет лишения свободы;
  • если действия, предусмотренные последними тремя пунктами, привели к гибели людей, виновному грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Второй документ предусматривает запрет на участие в выборах, доступ к военной службе и допуск к государственным тайнам для лиц, осуждённым за «коллаборационную деятельность». Также это станет основанием для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований по охране порядка и государственной границы.

Верховная рада приняла оба законопроекта 3 марта. За первый проголосовали 284 депутата, за второй — 287.

#новости #конфликтнаукраине

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Милицейский блик
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16
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Сергей Дворниченко

Почему только через 8 лет вспомнили что прошло уже 8 лет? Где были все ето время? =)

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13
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Годовой браслет

15 брат

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1
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Милицейский блик
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7
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JilaNis

брат
 Дыня пытается в дружелюбие. Но мы то знаем, что овощи нужно есть, а не разговаривать с ними.

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3
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Женский рак

Этот овощ гнилой, в помойку вообще

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1
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Сергей Дворниченко

Так а разве такое не предполагаетса по умолчанию в любой стране если война? Или сделали что бы наверняка коллаборанты не увернулись от закона?

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15
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Bolshov

Разговор с украинцем всегда сводится к

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–31
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Sandor Clegane

Конечно другое, поскольку Украину хотят уничтожить как государство. Поэтому тех, кто хочет это сделать, необходимо наказывать. А у вас сажают за правду. За то, что называют вещи своими именами. Не чувствуешь разницы?

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44
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Александр Чекета

Эм, во время войны наказывать коллаборантов это что-то странное?

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10
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Dan

Там кстати до пожизненного за гос. измену

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1
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Годовой браслет

Ну не фашист ли???

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7
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Арбитражный бокал

скорее борьба против фашистов

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0
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JilaNis

«должности в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории»
 Где там та женщина которая топила за сотрудничество с Россией из Мелитополя?

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3
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Сергей Дворниченко

изнасиловали и залили вагину монтажной пеной

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11
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псина

фантазия некоторых людей иногда просто поражает

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5
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Сергей Дворниченко

ты просто не понял мем и откуда он, либо забыл

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0
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псина

Это не отменяет того, что:
фантазия некоторых людей иногда просто поражает
 )

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2
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zluta

О фантазиях...
Если бы для прекращения спецоперации вам пришлось отсосать трем парням (с проглотом), вы бы согласились? Кого бы выбрали? (можно любого).

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1
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Грузовой Артем

вам пришлось отсосать трем парням (с проглотом)
 Что значит "пришлось"? Ты всё ещё на тж

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2
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псина

Вот так вот.. Прекращения войны хочется, а сосать с проглотом не хочется

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0
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Татарский чувак

это вполне может быть реальной пыткой

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0
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Арбитражный бокал

шьют дело

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1
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Mister Dundie

В Мелитополе, пока город под оккупацией

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Сумасшедший калькулятор

Теперь роспропаганда будет это использовать как объяснение почему в Украине с радостью не встречают войска РФ

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5
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Артем Сизко

Они и так рассказывают что хотят, а люди во все верят.

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3
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Dan

Где он был 15 лет?

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5
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FJ

Тут.

https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc

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0
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BayunCat

да будь он даже геем - миллион раз похер
Лучше 1 гей, чем 100 пи*расов

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fyjybv

2 марта 2022 года Генеральная ассамблея ООН 141 голосом из 193 проголосовала за резолюцию, осуждающую действия России на Украине. Она потребовала от России прекратить боевые действия на территории соседней страны и вывести из Украины войска. На заседании ассамблеи против резолюции проголосовали Россия, Белоруссия, Северная Корея, Сирия и Эритрея. Воздержались от голосования 35 стран, в том числе Китай. За резолюцию проголосовала Сербия, которая обычно поддерживает Россию.

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3
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Первичный микрофон

Это уже совсем херня какая-то

срок до 5 лет тюрьмы грозит за ведение сельского хозяйства при участии России, а также за передачу материальных ресурсов «незаконным вооружённым или военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории, и вооружённым формированиям РФ

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0
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JilaNis

Была информация, что выгоняют селян на работы в полях, поэтому было выпущено официальное предостережение. Еще неделю назад, кстати.

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1
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Зянон

Довольно похоже на те новые законы, введённые в России.

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–9
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the hard of леопард

Если только сроком, между преступлением и "преступлением", то тут уже пропасть

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2
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Зянон

А кому это решать? Это просто беспристрастный, я надеюсь, взгляд. Россия и Украина защищают свое политическое поле. От проукраинских и пророссийских сил соответственно. По факту для тех, кто будет называть войну спецоперациец теперь предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

А то получается, что вы просто говорите, что хорошие ребята имеют право на репрессии в отношении несогласных, а плохие - нет. Потому что эти - хорошие, а те - плохие.

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–3
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Летний Паша

В каждой уважающей себя стране должен быть такой закон.

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1
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Karma Police

Щеееееее не вмееееерла Ууууукраiни

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–8
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zluta

Лучше бы сдался и не было бы ничего этого. Мы Россия, Украина, Белоруссия один народ.

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–9
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Тюремный надзиратель

Тоже закинул тебе один на рот, проверяй.

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FJ

Вы определитесь наконец-то. Мы один народ или разрабатываем биологическое оружие для уничтожения исключительно русских? А то что-то не клеится.

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бєндєровєц родрігес

Выключи впн, тебе нельзя

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Сергей Панфилов

Оппозиционная платформа за жизнь всё

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Ахмед Шахидов

Ну если ни капли русского тогда будут больше чем рашка отстраивать инфраструктуру и экономику

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Пыльный Глаз

хорошая ответочка плешивому

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Олексій

Пезда ОПЗЖ и УПЦ МП.

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