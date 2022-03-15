Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с РФ со сроками до 15 лет тюрьмы Статьи редакции
Также документ предусматривает пожизненное заключение, если из-за сотрудничества с Россией погибли люди.
О подписании президентом Украины закона о «коллаборационной деятельности» сообщил председатель Верховной рады Украины Александр Корниенко в эфире телеканала «Украина 24». Он заявил, что документ скоро опубликуют.
Закон содержит два документа, первый вводит уголовную ответственность за сотрудничество с Россией как со «страной-агрессором». Согласно ему:
- за отрицание «военной агрессии» против Украины и публичные призывы к сотрудничеству с РФ грозит до 15 лет лишения права занимать определённые должности;
- такое же наказание с возможной конфискацией имущества грозит за занимание гражданином Украины «должности в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории»;
- за пропаганду в учебных заведениях в пользу РФ, а также на внедрение в них учебных стандартов России грозит до трёх лет лишения свободы;
- срок до 5 лет тюрьмы грозит за ведение сельского хозяйства при участии России, а также за передачу материальных ресурсов «незаконным вооружённым или военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории, и вооружённым формированиям РФ»;
- за участие в «незаконных выборах и референдумах» и добровольное занимание должностей в «незаконных органах власти, созданных Россией», грозит до 10 лет лишения свободы;
- за организацию и проведение мероприятий политического характера или осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с РФ накажут сроком до 12 лет тюрьмы;
- за добровольное участие в «незаконных судебных или правоохранительных органах», а также в «незаконных вооружённых формированиях и в вооружённых формированиях РФ» грозит до 15 лет лишения свободы;
- если действия, предусмотренные последними тремя пунктами, привели к гибели людей, виновному грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Второй документ предусматривает запрет на участие в выборах, доступ к военной службе и допуск к государственным тайнам для лиц, осуждённым за «коллаборационную деятельность». Также это станет основанием для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований по охране порядка и государственной границы.
Верховная рада приняла оба законопроекта 3 марта. За первый проголосовали 284 депутата, за второй — 287.
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Искренняя реакция одних пользователей стала мемом для других. Теперь фразой описывают любые новости, а украинцы даже предлагают помочь.
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Против девушки собираются возбудить уголовное дело по статье о «фейках» про российских военных.
Почему только через 8 лет вспомнили что прошло уже 8 лет? Где были все ето время? =)
15 брат
брат
Дыня пытается в дружелюбие. Но мы то знаем, что овощи нужно есть, а не разговаривать с ними.
Этот овощ гнилой, в помойку вообще
Так а разве такое не предполагаетса по умолчанию в любой стране если война? Или сделали что бы наверняка коллаборанты не увернулись от закона?
Разговор с украинцем всегда сводится к
Конечно другое, поскольку Украину хотят уничтожить как государство. Поэтому тех, кто хочет это сделать, необходимо наказывать. А у вас сажают за правду. За то, что называют вещи своими именами. Не чувствуешь разницы?
Эм, во время войны наказывать коллаборантов это что-то странное?
Там кстати до пожизненного за гос. измену
Ну не фашист ли???
скорее борьба против фашистов
«должности в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории»
Где там та женщина которая топила за сотрудничество с Россией из Мелитополя?
изнасиловали и залили вагину монтажной пеной
фантазия некоторых людей иногда просто поражает
ты просто не понял мем и откуда он, либо забыл
Это не отменяет того, что:
фантазия некоторых людей иногда просто поражает
)
О фантазиях...
Если бы для прекращения спецоперации вам пришлось отсосать трем парням (с проглотом), вы бы согласились? Кого бы выбрали? (можно любого).
вам пришлось отсосать трем парням (с проглотом)
Что значит "пришлось"? Ты всё ещё на тж
Вот так вот.. Прекращения войны хочется, а сосать с проглотом не хочется
это вполне может быть реальной пыткой
шьют дело
В Мелитополе, пока город под оккупацией
Теперь роспропаганда будет это использовать как объяснение почему в Украине с радостью не встречают войска РФ
Они и так рассказывают что хотят, а люди во все верят.
Где он был 15 лет?
Тут.
https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc
да будь он даже геем - миллион раз похер
Лучше 1 гей, чем 100 пи*расов
2 марта 2022 года Генеральная ассамблея ООН 141 голосом из 193 проголосовала за резолюцию, осуждающую действия России на Украине. Она потребовала от России прекратить боевые действия на территории соседней страны и вывести из Украины войска. На заседании ассамблеи против резолюции проголосовали Россия, Белоруссия, Северная Корея, Сирия и Эритрея. Воздержались от голосования 35 стран, в том числе Китай. За резолюцию проголосовала Сербия, которая обычно поддерживает Россию.
Это уже совсем херня какая-то
срок до 5 лет тюрьмы грозит за ведение сельского хозяйства при участии России, а также за передачу материальных ресурсов «незаконным вооружённым или военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории, и вооружённым формированиям РФ
Была информация, что выгоняют селян на работы в полях, поэтому было выпущено официальное предостережение. Еще неделю назад, кстати.
Довольно похоже на те новые законы, введённые в России.
Если только сроком, между преступлением и "преступлением", то тут уже пропасть
А кому это решать? Это просто беспристрастный, я надеюсь, взгляд. Россия и Украина защищают свое политическое поле. От проукраинских и пророссийских сил соответственно. По факту для тех, кто будет называть войну спецоперациец теперь предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
А то получается, что вы просто говорите, что хорошие ребята имеют право на репрессии в отношении несогласных, а плохие - нет. Потому что эти - хорошие, а те - плохие.
В каждой уважающей себя стране должен быть такой закон.
Щеееееее не вмееееерла Ууууукраiни
Лучше бы сдался и не было бы ничего этого. Мы Россия, Украина, Белоруссия один народ.
Тоже закинул тебе один на рот, проверяй.
Вы определитесь наконец-то. Мы один народ или разрабатываем биологическое оружие для уничтожения исключительно русских? А то что-то не клеится.
Выключи впн, тебе нельзя
Оппозиционная платформа за жизнь всё
Ну если ни капли русского тогда будут больше чем рашка отстраивать инфраструктуру и экономику
хорошая ответочка плешивому
Пезда ОПЗЖ и УПЦ МП.