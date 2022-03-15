Гособвинение попросило приговорить Навального к 13 годам колонии по обвинению в мошенничестве и оскорблении суда Статьи редакции
Политика также хотят оштрафовать на 1,2 миллиона рублей.
Гособвинение на заседании суда попросило приговорить Алексея Навального к 13 годам колонии и штрафу 1 миллион 200 тысяч рублей по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Об этом пишет «Новая газета».
По данным СК, Навальный «с целью хищения средств неопределенного круга лиц» собирал донаты на нужды ФБК*. Следствие считает, что он похитил около 2,7 миллиона рублей. На заседании прокурор Надежда Тихонова перечислила четыре эпизода обвинения в мошенничестве — по числу потерпевших, которые фигурируют в деле.
*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ.
Против девушки собираются возбудить уголовное дело по статье о «фейках» про российских военных.
Выяснилось, что судья Котова во время заседания в колонии получала инструкции по телефону от сотрудника Администрации президента, а свидетелю обвинения Илье Ремесло перечисляли 10 миллионов в год фирмы, связанные с Дерипаской и Усмановым.
Как президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) он осудил действия России.
Искренняя реакция одних пользователей стала мемом для других. Теперь фразой описывают любые новости, а украинцы даже предлагают помочь.
Также документ предусматривает пожизненное заключение, если из-за сотрудничества с Россией погибли люди.
Ебать шедевр
вышли на новый уровень?
Вот это норм!
Да вообще похуй. Цифра не важна. Он выйдет после Путина
А если после Путина будет его дочь? Ты новости из солнечного Туркменистана читал?))
Или Кадыров. Не зря же он так хайпит
с сегодняшним здравоохранением ещё только до начала форсинга преемника лет 10-15 пройдет
хотя может и хуйня какая-то случиться, где здравоохранение уже не поможет. Правда, несмотря на визги что война пиздец Путин слил позиции, я пока что не вижу предпосылок. А это значит, что они либо скрываются, либо ещё не предвидятся, либо их просто нет.
Путин махровый сексист. Не даст
Россияне прочитали твой коммент примерно так:
Да вообще похуй. Ц̶и̶ф̶р̶а̶ ̶н̶е̶ ̶в̶а̶ж̶н̶а̶.̶ ̶О̶н̶ ̶в̶ы̶й̶д̶е̶т̶ ̶п̶о̶с̶л̶е̶ ̶П̶у̶т̶и̶н̶а̶
пиздец
ты чем то удивлен?
А ты нет? Там же смешное дело, чтоб такой срок давать.
13 лет? Очень оптимистичный срок для плешивого
Где он был 13 лет?
Мальчиков в пузико целовал. Обнимался в тайге с тувинцем. Димке подзатыльники отвешивал. Да много дел было.
был премьер миристром
Будет нашим Манделой
лучше Гавлом, тот меньше сидел
Сам ты Гавло
Блять, какой же пиздец
Под шумок посадить человека, когда дед со стороны обвинения настолько ничего не понимает и вообще чуть ли не отрицал вину подсудимого...
Беспросветный пиздец
в Кировлесе точно так же было
При чем тут дед? Его из-за деда что ли посадили? Точнее посадили как раз из-за деда, но не того что был в суде. Все остальное цирк, что бы придать хоть какой-то псевдо легитимности всему происходящему, по факту же в наше стране садят неугодных власти, правда статьи такой нет, поэтому притащили деда ради шоу и сказали, что посадили из-за него
Дадут, но весь срок не отсидит
выйдет по удо?
Ага, по удо)))
Примет ислам
по дзюдо
Пришла пора светить фонариками
постите волков джпг
репостим, лайкаем
Мошенники у нас во власти. Годами наёбывают народ. Свободу Навальному. Нет войне.
у власти у вас маньяки
А я кстати глянул часть разговора Ремесло и Пучкова. Если по существу, то почему Ремесло не прав? Я просто даже не в курсе был, что Навального судят за нецелевые траты из его ФБК
рот хоть вымыл после такого говноедства?
Нецелевые траты в экстремистской организации? Неплохо, неплохо.
Давно бы уже режим сменил, если б на себя не тратил, гад
Должен был террористов обучать есть детей, а тут какой-то коррупцией занимается
Да мне на самом деле интересно. Я как-то не особо следил, за что судят Навального. Типа до этого был КировЛес, Ив Роше. Вот поэтому и спросил без задних мыслей)
Вот я иногда думаю, нахуя люди заходят в комментарии и целенаправленно постят кринж?
Тебе по приколу минусы получать, или что?
Болезнь какая-то наверное
Может человеку похер на минусы/плюсы, он просто пытается, с вашей/нашей помощью разобраться в вопросе? 🤷♂️
Просто пара позитивных картинок с Навальным
Дадут 10, как и писал Bloomberg в 2021
Не, ну судьи же не звери. Больше десяточку не дадут🤦♂️🤦♂️🤦♂️
12,5. типа как издёвка
Доброе утро!
с целью хищения средств неопределенного круга лиц»
На заседании прокурор Надежда Тихонова перечислила четыре эпизода обвинения в мошенничестве — по числу потерпевших, которые фигурируют в деле
Как считают люди с начальным образованием: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
Как считает прокурор: один, два, много, неопределенный круг лиц
в разнос вже
Думаю, сможет Навальный выйти только по политической воле. Срок тут не важен. Если надо, то и ещё добавят.
Навальный теперь ценный актив.
Скоро ФСБ придет договариваться.
Вот только бутерброд надо будет вернуть.
попросило блять
пожалуймста
та и хрен с ним, Крым он все равно отдавать не собирался, такой же москаль как и остальные
Даже в случае смены власти шанс на возвращение Крыма минимален проведут новый честный референдум это да но те кого это присоединенение не устроило думаю давно уехали так что шанс на то что многие выберут остатся в рф большой.
Сказать, что Крым – Украина, политическое самоубийство. Всякие маргиналы типа Явлинского могут себе позволить это
требую комментарий от паши поцелуева
Гособвинение попросило приговорить Навального до появления в России нового президента
2.7 млн рублей, в долларах/евро сумма вообще смешная. Такая отсталая рашка аж стыдно
А зачем он вообще возвращался-то? Пиздец.
за тем, очевидно, и возвращался. как юрист он не мог не понимать, что его закроют. как юрист он не может не понимать, что из любого пука в сторону судьи будут шить новое дело. зачем это нужно в конечном итоге? хз, разве что для того, чтобы триумфально выйти во время передела власти после хуйла и как-то повлиять на процесс. другого объяснения я не вижу.
с другой стороны, живи за бугром да раскачивай лодку, жди подходящего момента. А что теперь? у остатка оппозиции нет лидера, сам присел на 4817823 лет, а возможно и вообще убьют. Зачем?
чтобы не похоронить свою политическую карьеру
Давай я напишу некий бред, а ты сам решишь, верить в него или нет.
Disclaimer: позиция автора комментария может не совпадать с изложенным ниже.
Навальный всегда работал на либеральное крыло чекистов, и после "отравления" ему пообещали, что он станет новым Президентом РФ после Путина. Для этого ему надо было обрести ореол мученика. В тюрьме его не убьют, он под охраной ФСБ.
После слива Путина, Навальный триумфально выйдет из тюрьмы и пообещает не проводить люстрацию, не отбирать нажитые капиталы у широких масс чиновников среднего уровня. Будут лишь точечные зачистки олигархов. Архивы ФСБ не откроют для публики.
Короче, власть чекистов скинет кожу, как змея, и переродится в либеральном обличье.
Веришь в такой сценарий? Ставь лайк, даже если не веришь, за красоту подачи.
Ясно - либо хотят его на пожизненное оставить, либо довести до смертной казни.
Да нахера там сметная казнь, мороки много. Какой нибудь ФСИН шник забьет дубиной до смерти скажут что сам упал.
это уже детали
Долой Царя.
Вообще сейчас уже начинаешь думать, что и прикончить его пытались имея ввиду будущую "спецоперацию". И срок сейчас такой дают чтобы не слинял и не стал влиять на ютубчике.
Если наш сайт заблокировал РКН, то почему нам нельзя здесь спеть знаменитую кричалку про плешивого?
Было очевидно, что при «царьке» фашисте он не выйдет (
Специально ведь TJ под эту новость заблокировали суки...
Ой как неожиданно
люди-граждане Российской Федерации, признали государственные органы управления РФ экстремистскими и террористическими организациями, поэтому данный приговор не имеет никакой юридической силы.
Ебаный стыд..
Я все больше убеждаюсь что Навального травили и посадили не из за роликов
....Не скучай, смотри футбол