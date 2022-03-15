Новости
Китайский чувак

Гособвинение попросило приговорить Навального к 13 годам колонии по обвинению в мошенничестве и оскорблении суда Статьи редакции

Политика также хотят оштрафовать на 1,2 миллиона рублей.

5334 просмотров
Навальный слушает речь прокурора, фото «Медиазоны»

Гособвинение на заседании суда попросило приговорить Алексея Навального к 13 годам колонии и штрафу 1 миллион 200 тысяч рублей по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Об этом пишет «Новая газета».

По данным СК, Навальный «с целью хищения средств неопределенного круга лиц» собирал донаты на нужды ФБК*. Следствие считает, что он похитил около 2,7 миллиона рублей. На заседании прокурор Надежда Тихонова перечислила четыре эпизода обвинения в мошенничестве — по числу потерпевших, которые фигурируют в деле.

*Государственные органы признали организацию экстремистской, поэтому мы обязаны давать указание на то, что её деятельность запрещена в РФ.

Новости
Sasha Shambilova
На Навального завели третье уголовное дело — об оскорблении судьи на процессе о клевете на ветерана Статьи редакции

Как именно политик оскорбил судью — не уточняется.

#новости #навальный

56
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
104 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
fi gma
Ответить
107
Развернуть ветку
Огненный холод

Ебать шедевр

Ответить
20
Развернуть ветку
испанский смех

вышли на новый уровень?

Ответить
5
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Вот это норм!

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Панфилов

Да вообще похуй. Цифра не важна. Он выйдет после Путина

Ответить
88
Развернуть ветку
Bolshov

А если после Путина будет его дочь? Ты новости из солнечного Туркменистана читал?))

Ответить
4
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

Или Кадыров. Не зря же он так хайпит

Ответить
8
Развернуть ветку
Максоний

с сегодняшним здравоохранением ещё только до начала форсинга преемника лет 10-15 пройдет

хотя может и хуйня какая-то случиться, где здравоохранение уже не поможет. Правда, несмотря на визги что война пиздец Путин слил позиции, я пока что не вижу предпосылок. А это значит, что они либо скрываются, либо ещё не предвидятся, либо их просто нет.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Панфилов

Путин махровый сексист. Не даст

Ответить
0
Развернуть ветку
Yggdrasil

Россияне прочитали твой коммент примерно так:
Да вообще похуй. Ц̶и̶ф̶р̶а̶ ̶н̶е̶ ̶в̶а̶ж̶н̶а̶.̶ ̶О̶н̶ ̶в̶ы̶й̶д̶е̶т̶ ̶п̶о̶с̶л̶е̶ ̶П̶у̶т̶и̶н̶а̶

Ответить
1
Развернуть ветку
КтоТы

пиздец

Ответить
43
Развернуть ветку
испанский смех

ты чем то удивлен?

Ответить
8
Развернуть ветку
КтоТы

А ты нет? Там же смешное дело, чтоб такой срок давать.

Ответить
7
8 комментариев
Развернуть ветку
secre kto
Ответить
2
Развернуть ветку
Огненный холод

13 лет? Очень оптимистичный срок для плешивого

Ответить
34
Развернуть ветку
Dan

Где он был 13 лет?

Ответить
15
Развернуть ветку
Милицейский блик
Ответить
18
1 комментарий
Развернуть ветку
Огненный холод

Мальчиков в пузико целовал. Обнимался в тайге с тувинцем. Димке подзатыльники отвешивал. Да много дел было.

Ответить
3
Развернуть ветку
испанский смех

был премьер миристром

Ответить
0
Развернуть ветку
Вы че угораете

Будет нашим Манделой

Ответить
24
Развернуть ветку
Dmitry Loginov

лучше Гавлом, тот меньше сидел

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Панфилов

Сам ты Гавло

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Ян Моссаковский

Блять, какой же пиздец
Под шумок посадить человека, когда дед со стороны обвинения настолько ничего не понимает и вообще чуть ли не отрицал вину подсудимого...
Беспросветный пиздец

Ответить
18
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin

в Кировлесе точно так же было

Ответить
9
Развернуть ветку
Дмитрий

При чем тут дед? Его из-за деда что ли посадили? Точнее посадили как раз из-за деда, но не того что был в суде. Все остальное цирк, что бы придать хоть какой-то псевдо легитимности всему происходящему, по факту же в наше стране садят неугодных власти, правда статьи такой нет, поэтому притащили деда ради шоу и сказали, что посадили из-за него

Ответить
1
Развернуть ветку
Добро и позитив

Дадут, но весь срок не отсидит

Ответить
15
Развернуть ветку
испанский смех

выйдет по удо?

Ответить
0
Развернуть ветку
Добро и позитив

Ага, по удо)))

Ответить
1
Развернуть ветку
alexferman

Примет ислам

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Полный велосипед

по дзюдо

Ответить
0
Развернуть ветку
Fuck war, not privacy

Пришла пора светить фонариками

Ответить
12
Развернуть ветку
испанский смех

постите волков джпг

Ответить
0
Развернуть ветку
НикакойвойнысУкраиной

репостим, лайкаем

Ответить
–1
Развернуть ветку
Научно-Технический рубин

Мошенники у нас во власти. Годами наёбывают народ. Свободу Навальному. Нет войне.

Ответить
11
Развернуть ветку
Должный американец

у власти у вас маньяки

Ответить
1
Развернуть ветку
Ramierl

А я кстати глянул часть разговора Ремесло и Пучкова. Если по существу, то почему Ремесло не прав? Я просто даже не в курсе был, что Навального судят за нецелевые траты из его ФБК

Ответить
–42
Развернуть ветку
Все буде добре

рот хоть вымыл после такого говноедства?

Ответить
32
Развернуть ветку
Марина Климина

Нецелевые траты в экстремистской организации? Неплохо, неплохо.

Ответить
18
Развернуть ветку
Антон

Давно бы уже режим сменил, если б на себя не тратил, гад

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Панфилов

Должен был террористов обучать есть детей, а тут какой-то коррупцией занимается

Ответить
1
Развернуть ветку
Ramierl

Да мне на самом деле интересно. Я как-то не особо следил, за что судят Навального. Типа до этого был КировЛес, Ив Роше. Вот поэтому и спросил без задних мыслей)

Ответить
–2
8 комментариев
Развернуть ветку
Автоматический химик

Вот я иногда думаю, нахуя люди заходят в комментарии и целенаправленно постят кринж?
Тебе по приколу минусы получать, или что?

Ответить
5
Развернуть ветку
Прогрессивный татарин

Болезнь какая-то наверное

Ответить
1
Развернуть ветку
Антон

Может человеку похер на минусы/плюсы, он просто пытается, с вашей/нашей помощью разобраться в вопросе? 🤷‍♂️

Ответить
1
Развернуть ветку
Международный Гоша

Просто пара позитивных картинок с Навальным

Ответить
5
Развернуть ветку
iollk

Дадут 10, как и писал Bloomberg в 2021

Ответить
4
Развернуть ветку
Антон

Не, ну судьи же не звери. Больше десяточку не дадут🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Ответить
4
Развернуть ветку
Сергей Панфилов

12,5. типа как издёвка

Ответить
1
Развернуть ветку
Alex Northern

Доброе утро!

Ответить
4
Развернуть ветку
Прогрессивный татарин

с целью хищения средств неопределенного круга лиц»
 На заседании прокурор Надежда Тихонова перечислила четыре эпизода обвинения в мошенничестве — по числу потерпевших, которые фигурируют в деле

Ответить
1
Развернуть ветку
Элементарный Влад

Как считают люди с начальным образованием: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
Как считает прокурор: один, два, много, неопределенный круг лиц

Ответить
7
Развернуть ветку
Таможенный бокал

в разнос вже

Ответить
3
Развернуть ветку
Зянон

Думаю, сможет Навальный выйти только по политической воле. Срок тут не важен. Если надо, то и ещё добавят.

Ответить
2
Развернуть ветку
Maksim Florov

Навальный теперь ценный актив.
Скоро ФСБ придет договариваться.
Вот только бутерброд надо будет вернуть.

Ответить
2
Развернуть ветку
испанский смех

попросило блять

Ответить
1
Развернуть ветку
Элементарный Влад

пожалуймста

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Alex

та и хрен с ним, Крым он все равно отдавать не собирался, такой же москаль как и остальные

Ответить
–7
Развернуть ветку
Иван Клопов

Даже в случае смены власти шанс на возвращение Крыма минимален проведут новый честный референдум это да но те кого это присоединенение не устроило думаю давно уехали так что шанс на то что многие выберут остатся в рф большой.

Ответить
3
Развернуть ветку
Сергей Панфилов

Сказать, что Крым – Украина, политическое самоубийство. Всякие маргиналы типа Явлинского могут себе позволить это

Ответить
0
Развернуть ветку
Отрицательный пёс_анон

требую комментарий от паши поцелуева

Ответить
1
Развернуть ветку
Товарищ

Гособвинение попросило приговорить Навального до появления в России нового президента

Ответить
1
Развернуть ветку
ildar shagidullin

2.7 млн рублей, в долларах/евро сумма вообще смешная. Такая отсталая рашка аж стыдно

Ответить
1
Развернуть ветку
asthenia

А зачем он вообще возвращался-то? Пиздец.

Ответить
0
Развернуть ветку
Все буде добре

за тем, очевидно, и возвращался. как юрист он не мог не понимать, что его закроют. как юрист он не может не понимать, что из любого пука в сторону судьи будут шить новое дело. зачем это нужно в конечном итоге? хз, разве что для того, чтобы триумфально выйти во время передела власти после хуйла и как-то повлиять на процесс. другого объяснения я не вижу.

Ответить
0
Развернуть ветку
asthenia

с другой стороны, живи за бугром да раскачивай лодку, жди подходящего момента. А что теперь? у остатка оппозиции нет лидера, сам присел на 4817823 лет, а возможно и вообще убьют. Зачем?

Ответить
3
5 комментариев
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin

чтобы не похоронить свою политическую карьеру

Ответить
0
Развернуть ветку
Tick

Давай я напишу некий бред, а ты сам решишь, верить в него или нет.

Disclaimer: позиция автора комментария может не совпадать с изложенным ниже.

Навальный всегда работал на либеральное крыло чекистов, и после "отравления" ему пообещали, что он станет новым Президентом РФ после Путина. Для этого ему надо было обрести ореол мученика. В тюрьме его не убьют, он под охраной ФСБ.
После слива Путина, Навальный триумфально выйдет из тюрьмы и пообещает не проводить люстрацию, не отбирать нажитые капиталы у широких масс чиновников среднего уровня. Будут лишь точечные зачистки олигархов. Архивы ФСБ не откроют для публики.
Короче, власть чекистов скинет кожу, как змея, и переродится в либеральном обличье.

Веришь в такой сценарий? Ставь лайк, даже если не веришь, за красоту подачи.

Ответить
–1
Развернуть ветку
Татарский чувак

Ясно - либо хотят его на пожизненное оставить, либо довести до смертной казни.

Ответить
0
Развернуть ветку
AnT

Да нахера там сметная казнь, мороки много. Какой нибудь ФСИН шник забьет дубиной до смерти скажут что сам упал.

Ответить
0
Развернуть ветку
Татарский чувак

это уже детали

Ответить
0
Развернуть ветку
Ashley Nightingale

Долой Царя.

Ответить
0
Развернуть ветку
DaiBi

Вообще сейчас уже начинаешь думать, что и прикончить его пытались имея ввиду будущую "спецоперацию". И срок сейчас такой дают чтобы не слинял и не стал влиять на ютубчике.

Ответить
0
Развернуть ветку
Ashley Nightingale

Если наш сайт заблокировал РКН, то почему нам нельзя здесь спеть знаменитую кричалку про плешивого?

Ответить
0
Развернуть ветку
Вежливый ХАМ

Было очевидно, что при «царьке» фашисте он не выйдет (

Ответить
0
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin

Специально ведь TJ под эту новость заблокировали суки...

Ответить
0
Развернуть ветку
Северин

Ой как неожиданно

Ответить
0
Развернуть ветку
Castle Made Of Sand

люди-граждане Российской Федерации, признали государственные органы управления РФ экстремистскими и террористическими организациями, поэтому данный приговор не имеет никакой юридической силы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Испанский ящик

Ебаный стыд..

Ответить
0
Развернуть ветку
Sergey Nester

Я все больше убеждаюсь что Навального травили и посадили не из за роликов

Ответить
0
Развернуть ветку
Ma Long

....Не скучай, смотри футбол

Ответить
–3
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 104 комментария
Новости
Sasha Shambilova
ТАСС: СК начал доследственную проверку против Марины Овсянниковой, ворвавшейся в эфир Первого канала с плакатом Статьи редакции

Против девушки собираются возбудить уголовное дело по статье о «фейках» про российских военных.

192
Международный Гоша
Медиазона @mediazzzona
Зеленский поблагодарил редакторку «Первого канала» за антивоенную акцию

«Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. И лично той девушке, которая вошла в студию "Первого канала" с плакатом против войны», — сказал Зеленский

http://rebrand.ly/zona-media/?to=/online/2022/03/14/20th

«Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. Тем, кто борется с дезинформацией и рассказывает правду, рассказывает реальные факты своим друзьям, своим близким, родным. И лично той девушке, которая вошла в студию "Первого канала" с плакатом против войны. Тем, кто не боится протестовать, пока еще ваша страна не закрылась окончательно от всего мира, превратиться в большую Северную Корею. Вы должны бороться, вы должны не потерять и свой шанс», — сказал Зеленский в своем обращении.

121
Интернет
Жесткий блик
Команда Навального рассказала, кто сфабриковал новый судебный процесс против политика

Выяснилось, что судья Котова во время заседания в колонии получала инструкции по телефону от сотрудника Администрации президента, а свидетелю обвинения Илье Ремесло перечисляли 10 миллионов в год фирмы, связанные с Дерипаской и Усмановым.

Судья по вызову. Кто стоит за фальшивым делом Навального? Расследование команды Навального
64
Новости
Sasha Shambilova
«Мои мысли с мирными жителями Украины»: бывший вице-премьер Аркадий Дворкович выступил против «спецоперации» Статьи редакции

Как президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) он осудил действия России.

170
Международный Гоша
Евгений Ройзман @roizmangbn
Не говорите о девушке: «У неё есть яйца»
Не подходит.
Скажите просто, что у неё есть совесть, что у неё есть сердце. Что она красивая, умная и бесстрашная.
Постарайтесь найти слова.
196
Секретный ингредиент
Новый дизайн пятерочки
77
Интернет
Максим Друковский
«А что случилось-то?»: в соцсетях иронизируют над людьми «вне политики», которые удивляются санкциям Статьи редакции

Искренняя реакция одних пользователей стала мемом для других. Теперь фразой описывают любые новости, а украинцы даже предлагают помочь.

43
Новости
Sasha Shambilova
Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с РФ со сроками до 15 лет тюрьмы Статьи редакции

Также документ предусматривает пожизненное заключение, если из-за сотрудничества с Россией погибли люди.

50
Больше статей
null