Команда Навального рассказала, кто сфабриковал новый судебный процесс против политика

Выяснилось, что судья Котова во время заседания в колонии получала инструкции по телефону от сотрудника Администрации президента, а свидетелю обвинения Илье Ремесло перечисляли 10 миллионов в год фирмы, связанные с Дерипаской и Усмановым.