Великобритания ввела санкции против Мишустина, Шойгу, Захаровой, Симоньян и ещё около 350 россиян Статьи редакции
Ограничения предусматривают заморозку активов в стране и запрет на въезд.
Великобритания ввела санкции против российских бизнесменов и чиновников. Документ со списком лиц, попавших под ограничения, опубликован на сайте правительства.
В санкционном перечне более 350 человек. Среди них:
- заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев;
- премьер-министр Михаил Мишустин;
- министр обороны Сергей Шойгу;
- официальный представитель МИД Мария Захарова;
- пресс-секретарь президента Дмитрий Песков;
- министр внутренних дел Владимир Колокольцев;
- глава Росгвардии Виктор Золотов;
- руководитель администрации президента Антон Вайно;
- заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин;
- мэр Москвы Сергей Собянин;
- депутат Госдумы Николай Валуев;
- гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст;
- главред RT Маргарита Симоньян;
- телеведущий Владимир Соловьёв;
- ведущая программы «60 минут» на «России-1» Ольга Скабеева;
- телеведущий Тигран Кеосаян.
Правозащитники не могут найти редактора телеканала с момента задержания, а, по данным СМИ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Искренняя реакция одних пользователей стала мемом для других. Теперь фразой описывают любые новости, а украинцы даже предлагают помочь.
Выяснилось, что судья Котова во время заседания в колонии получала инструкции по телефону от сотрудника Администрации президента, а свидетелю обвинения Илье Ремесло перечисляли 10 миллионов в год фирмы, связанные с Дерипаской и Усмановым.
Против девушки собираются возбудить уголовное дело по статье о «фейках» про российских военных.
Политика также хотят оштрафовать на 1,2 миллиона рублей.
Также документ предусматривает пожизненное заключение, если из-за сотрудничества с Россией погибли люди.
Блин как прикольно: они всю жизнь разбазаривали Россию в обмен на бумажки и потом эти бумажки отправляли назад откуда они пришли покупаю оверпрайснутую недвигу. А сейчас у них даже бумажки отбирают лол. Уровень обсерания: великий геополитик
за них не беспокойтесь, они распихали бабки по Ролдугиным и иже с ними.
Сейчас все ищут и находят. Ты написал тут как раньше писали когда закрыли колу, что мол пепси то есть, все норм. Но уже тогда было понятно что это только начало. Тут тоже только начало, погодь, все будет
Да, ты прав. Просто из-за того, что это всё должно быть легально, нужно много времени. Плюс бюрократия.
Сейчас по всему миру идет детенизация экономики, офшорных зон все меньше. В адекватной стране с нечистыми бабками, если их больше чем 100к, уже ничего не сделаешь. Конечно есть варики, но они геморные, дорогие и рискованные. Кароче голодать они не будут, но больно будет очень.
Ролдугин заблокирован вместе с фондом ещё пару недель назад.
А сейчас у них даже бумажки отбирают лол.
Не отбирают, а замораживают. Так что могут и разморозить.
Не могут, а разморозят. Обычное дело: нанимаются адвокаты, выигрывается суд, профит.
Надеюсь для детишек почетных россиян из этого списка тоже ввели санкции?
должны оставаться заложниками в Европе и США чтобы не было ядерного удара
я бы их к столбам центральных площадей привязал
это незаконно
по
е
бать
В духе войны
Голыми
заложниками в королевском дворце
в золотых кандалах
нет уж, пускай остаются заложниками в России и пережрут друг друга.
Данной морде тоже бы запретить въезжать в страну своего второго гражданства
сомневаюсь, что так можно
можно
есть похожий кейс в мировой практике?
нет, Россия первопроходец сейчас по многим вопросам
засчитано
сколько угодно. От чиновников до террористов, которые раньше разгуливали по миру, где хотели, но в какой-то момент вошли в особые списки. Если государство рассматривает дела в индивидуальном порядке, то лишают и гражданств, и средств и тд. Пример— даже если простой человек нарушает закон на границы другой страны, у него могут конфисковать все, происхождение чего не может быть подтверждено, документально, и дать запрет на въезд в страну на год, пять, потом обычно пожизненно.
Вроде гемор больше с лишением единственного гражданства (в Британии был широко освещаемый кейс вернувшейся из ИГИЛа, которая осталась без гражданства), а мотивировать отмену задним числом гражданства таким людям с двумя и более должно быть легче.
спасибо
Обещали импортозамещение а получилось импортозащекание.
мэр Москвы Сергей Собянин;
давно ждал в списках ( ͡° ͜ʖ ͡°)
спасибо
Ух сколько там недвиги, сколько денег.
Забрали бы всё нахуй
заберут всё
Надеюсь, пиздец как надеюсь
Сука, как же я долго ждал этого
8 ЛЕТ!!!!!
Лично я ждал
за Донецк и Крым суки, за Дебальцево и Иловайск
Донецк, Крым, Дебальцево, Иловайск, теперь Харьков, Мариуполь, Луганск, Украина в целом, рязанский сахар, взорванные дома, Курск, Беслан, Норд-Ост, отравления Скрипалей, Навального, убийство Бута, нищету, развал, смерти, миллион нахуй умерших от короны за прошлый год, пенсии, инвалидов, стариков на помойках, инвалидов без копья, живущих в сараях, Литвиненко, Немцова, всех убитых этой швалью, всех посаженных, всех, кому жизни сломали, кого сбивали олигархи-депутаты насмерть, а потом нихуя за это не получали, ибо ребенок водки нахуярился сам, за весь пиздёж, за дворцы, ёршики, денег нет но вы держитесь, за блатовство, кумовство, коррупцию и их наглые ебла, сука, за всё
А ещё не забудем и Сирию, и Грузию, да, да списочек длинный получится
Да. А у меня, как ра-сиянина, ещё списочек подлиннее будет
НЕТ, ДОЛЬШЕ! Я ЖДАЛ ЕЩЁ ДО ТОГО КАК ЭТО СТАЛО МЕЙНСТРИМОМ
Где-то с 2010, так что я ветеран ждунства
Вроде пока ничего не забирали же? Забирать это долго-сложно / будет громкий прецедент против частной собственности.
Уже отжали несколько яхт, хат и ,практически, один футбольный клуб.
Почему их родственники и дети находятся все еще в ЕС?
Это у ЕС надо спросить
надо держать заложниками
можно фифти фифти- выдворить/оставить
Вроде как визы больше не выдают, из ВУЗов прут, гражданство за бабки отменяют, недвигу забирают. Думаю до всех доберутся, просто дело времени.
заголовок звучит, как прекрасная песня)
Я все еще не вижу мемов с танцующими козаками и вопрошающей обезьяной
гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст
Рад за него
Фух, проверил — меня нет
Я замолвил словечко
Найдите хотя бы одного приличного человека в этом списке
Последняя
Кеосаян?
Яна Ломакина
это не тот, это сын
Природа отдохнула
Надо сделать выборку для тех кто у кормушки, запретить им въезжать в страна ЕС, Америку и всякое такое, а обычным россиянам разрешить и посмотреть как они будут взрываться от негодования из-за того, что Иван Иванов смог на выходные поехать погулять по Вене
Только чтобы ездить гулять по Вене тебе нужны деньги, а не туалетная бумага, называемая рубль.
Путин этой своей "операцией " шарахнул по всем гражданам РФ -начиная со своего окружения ..
А что произошло? Почему санкции ввели?
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ну все, нам пизда
СОСАТБ
В Крым тоже не пустят
О, наконец-то и Матвиенко в список попала. Заморозка активов и запрет на въезд.
Британие самая активная в плане санкций, по моему до разрыва дип отношений не далеко
Сначала просто летать не могли, а теперь уже и некуда будет летать. Спасибо за хаты и яхты, путинососы. Если эти пропагандоны лишаются лавэ и вообще всего профита за свою гнилую деятельность, то зачем вообще это все было нужно?) "Еб**ь ты лох"
Симоньян
Визгу то будет
А про Киселева забыли?