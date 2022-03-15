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Великобритания ввела санкции против Мишустина, Шойгу, Захаровой, Симоньян и ещё около 350 россиян Статьи редакции

Ограничения предусматривают заморозку активов в стране и запрет на въезд.

Великобритания ввела санкции против российских бизнесменов и чиновников. Документ со списком лиц, попавших под ограничения, опубликован на сайте правительства.

В санкционном перечне более 350 человек. Среди них:

  • заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев;
  • премьер-министр Михаил Мишустин;
  • министр обороны Сергей Шойгу;
  • официальный представитель МИД Мария Захарова;
  • пресс-секретарь президента Дмитрий Песков;
  • министр внутренних дел Владимир Колокольцев;
  • глава Росгвардии Виктор Золотов;
  • руководитель администрации президента Антон Вайно;
  • заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин;
  • мэр Москвы Сергей Собянин;
  • депутат Госдумы Николай Валуев;
  • гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст;
  • главред RT Маргарита Симоньян;
  • телеведущий Владимир Соловьёв;
  • ведущая программы «60 минут» на «России-1» Ольга Скабеева;
  • телеведущий Тигран Кеосаян.

#новости #санкции

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Hfr Olod

Блин как прикольно: они всю жизнь разбазаривали Россию в обмен на бумажки и потом эти бумажки отправляли назад откуда они пришли покупаю оверпрайснутую недвигу. А сейчас у них даже бумажки отбирают лол. Уровень обсерания: великий геополитик

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andrej

за них не беспокойтесь, они распихали бабки по Ролдугиным и иже с ними.

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17
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Hfr Olod

Сейчас все ищут и находят. Ты написал тут как раньше писали когда закрыли колу, что мол пепси то есть, все норм. Но уже тогда было понятно что это только начало. Тут тоже только начало, погодь, все будет

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22
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Татарский чувак

Да, ты прав. Просто из-за того, что это всё должно быть легально, нужно много времени. Плюс бюрократия.

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1
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Hfr Olod

Сейчас по всему миру идет детенизация экономики, офшорных зон все меньше. В адекватной стране с нечистыми бабками, если их больше чем 100к, уже ничего не сделаешь. Конечно есть варики, но они геморные, дорогие и рискованные. Кароче голодать они не будут, но больно будет очень.

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Pumbaa Warthog

Ролдугин заблокирован вместе с фондом ещё пару недель назад.

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Gedevan

А сейчас у них даже бумажки отбирают лол.
Не отбирают, а замораживают. Так что могут и разморозить.

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Ya H

Не могут, а разморозят. Обычное дело: нанимаются адвокаты, выигрывается суд, профит.

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Random Nickname

Надеюсь для детишек почетных россиян из этого списка тоже ввели санкции?

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Должный американец

должны оставаться заложниками в Европе и США чтобы не было ядерного удара

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Должный американец

я бы их к столбам центральных площадей привязал

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испанский смех

это незаконно

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Должный американец

по
е
бать

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Фирменный Даниль

В духе войны

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НикакойвойнысУкраиной

Голыми

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Примитивный рак

заложниками в королевском дворце
в золотых кандалах

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Грустная Псина

нет уж, пускай остаются заложниками в России и пережрут друг друга.

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Страховой браслет

Данной морде тоже бы запретить въезжать в страну своего второго гражданства

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Актерский файл

сомневаюсь, что так можно

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Должный американец

можно

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Актерский файл

есть похожий кейс в мировой практике?

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Должный американец

нет, Россия первопроходец сейчас по многим вопросам

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29
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Актерский файл

засчитано

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BayunCat
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The Дедушка

сколько угодно. От чиновников до террористов, которые раньше разгуливали по миру, где хотели, но в какой-то момент вошли в особые списки. Если государство рассматривает дела в индивидуальном порядке, то лишают и гражданств, и средств и тд. Пример— даже если простой человек нарушает закон на границы другой страны, у него могут конфисковать все, происхождение чего не может быть подтверждено, документально, и дать запрет на въезд в страну на год, пять, потом обычно пожизненно.

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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ

Вроде гемор больше с лишением единственного гражданства (в Британии был широко освещаемый кейс вернувшейся из ИГИЛа, которая осталась без гражданства), а мотивировать отмену задним числом гражданства таким людям с двумя и более должно быть легче.

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Татарский чувак
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11
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Должный американец

спасибо

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3
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Michael Konovalov

Обещали импортозамещение а получилось импортозащекание.

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7
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Народный паркур

мэр Москвы Сергей Собянин;
давно ждал в списках ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Татарский чувак
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Должный американец

спасибо

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Должный американец

Ух сколько там недвиги, сколько денег.

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НикакойвойнысУкраиной

Забрали бы всё нахуй

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Должный американец

заберут всё

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4
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НикакойвойнысУкраиной

Надеюсь, пиздец как надеюсь
Сука, как же я долго ждал этого

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Должный американец

8 ЛЕТ!!!!!

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Должный американец

Лично я ждал

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Должный американец

за Донецк и Крым суки, за Дебальцево и Иловайск

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НикакойвойнысУкраиной

Донецк, Крым, Дебальцево, Иловайск, теперь Харьков, Мариуполь, Луганск, Украина в целом, рязанский сахар, взорванные дома, Курск, Беслан, Норд-Ост, отравления Скрипалей, Навального, убийство Бута, нищету, развал, смерти, миллион нахуй умерших от короны за прошлый год, пенсии, инвалидов, стариков на помойках, инвалидов без копья, живущих в сараях, Литвиненко, Немцова, всех убитых этой швалью, всех посаженных, всех, кому жизни сломали, кого сбивали олигархи-депутаты насмерть, а потом нихуя за это не получали, ибо ребенок водки нахуярился сам, за весь пиздёж, за дворцы, ёршики, денег нет но вы держитесь, за блатовство, кумовство, коррупцию и их наглые ебла, сука, за всё

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НикакойвойнысУкраиной

А ещё не забудем и Сирию, и Грузию, да, да списочек длинный получится

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НикакойвойнысУкраиной

Да. А у меня, как ра-сиянина, ещё списочек подлиннее будет

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1
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НикакойвойнысУкраиной

НЕТ, ДОЛЬШЕ! Я ЖДАЛ ЕЩЁ ДО ТОГО КАК ЭТО СТАЛО МЕЙНСТРИМОМ

Где-то с 2010, так что я ветеран ждунства

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Матвей Коновалов

Вроде пока ничего не забирали же? Забирать это долго-сложно / будет громкий прецедент против частной собственности.

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DyaDyaWoWa

Уже отжали несколько яхт, хат и ,практически, один футбольный клуб.

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Злой татарин

Почему их родственники и дети находятся все еще в ЕС?

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Татарский чувак

Это у ЕС надо спросить

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Должный американец

надо держать заложниками

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water water

можно фифти фифти- выдворить/оставить

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DyaDyaWoWa

Вроде как визы больше не выдают, из ВУЗов прут, гражданство за бабки отменяют, недвигу забирают. Думаю до всех доберутся, просто дело времени.

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Blessed

заголовок звучит, как прекрасная песня)

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Должный американец

Я все еще не вижу мемов с танцующими козаками и вопрошающей обезьяной

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Элементарный Влад

гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст
 Рад за него

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2
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Примитивный рак

Фух, проверил — меня нет

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1
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Элементарный Влад

Я замолвил словечко

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LACK

Найдите хотя бы одного приличного человека в этом списке

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Фирменный Даниль

Последняя

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LACK

Кеосаян?

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Фирменный Даниль

Яна Ломакина

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2
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Примитивный рак

это не тот, это сын

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Элементарный Влад

Природа отдохнула

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Anton Zakharikhin

Надо сделать выборку для тех кто у кормушки, запретить им въезжать в страна ЕС, Америку и всякое такое, а обычным россиянам разрешить и посмотреть как они будут взрываться от негодования из-за того, что Иван Иванов смог на выходные поехать погулять по Вене

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Яркий теркин30см

Только чтобы ездить гулять по Вене тебе нужны деньги, а не туалетная бумага, называемая рубль.

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Ирина Журавлева

Путин этой своей "операцией " шарахнул по всем гражданам РФ -начиная со своего окружения ..

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Яркий теркин30см

А что произошло? Почему санкции ввели?

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Татарский чувак

.

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испанский смех

ну все, нам пизда

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НикакойвойнысУкраиной

СОСАТБ

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Антон Лисин

В Крым тоже не пустят

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Конь Федерации

О, наконец-то и Матвиенко в список попала. Заморозка активов и запрет на въезд.

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Nikita

Британие самая активная в плане санкций, по моему до разрыва дип отношений не далеко

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DyaDyaWoWa

Сначала просто летать не могли, а теперь уже и некуда будет летать. Спасибо за хаты и яхты, путинососы. Если эти пропагандоны лишаются лавэ и вообще всего профита за свою гнилую деятельность, то зачем вообще это все было нужно?) "Еб**ь ты лох"

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Мировой дым

Симоньян
Визгу то будет

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Тарас Макух

А про Киселева забыли?

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