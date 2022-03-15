Официально компания не сообщала об ограничении работы в России.

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С 12 марта в App Store и Play Store появилось около 60 отзывов об удалении рабочих пространств в Slack.

Пользователи пишут, что аккаунты удалили без предупреждения и возможности сохранить данные. Другие — что получили предупреждение уже после блокировки.

Многие сообщают, что у них была оплачена платная версия на год вперёд. В некоторых отзывах указано, что в пространствах работали 1500-2000 человек.

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Авторы не пишут конкретные причины удаления. Некоторые считают, что Slack удалил пространства, «потому что они из России». В App Store оставили 28 оценок в одну звезду и сообщений об удалении.

Редакции vc.ru удалось найти в соцсетях четырёх человек по именам или никами из отзывов. У всех на страницах в соцсетях указано, что они работают в разных подразделениях Сбера. Ни один не ответил на вопросы о Slack.

В Play Store оставили больше 30 оценок в одну звезду и сообщений об удалении рабочих пространств. Редакция нашла двух человек в соцсетях с именами и фотографиями, похожими не те, что указаны в отзывах. По информации на их страницах в Facebook и Linkedin, один работает в подразделении Сбера, второй — в российской компании-разработчике ПО «Артезио».

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В пресс-службе «Сбера» подтвердили, что их рабочие пространства в Slack сейчас не доступны. «Их использовали в "Сбере" менее 5% команд разработчиков. В данный момент они уже перешли на альтернативные продукты», — сказали в компании.