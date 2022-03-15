Пользователи из России начали сообщать об удалении рабочих пространств в Slack — это затронуло команды Сбера Статьи редакции
Официально компания не сообщала об ограничении работы в России.
С 12 марта в App Store и Play Store появилось около 60 отзывов об удалении рабочих пространств в Slack.
Пользователи пишут, что аккаунты удалили без предупреждения и возможности сохранить данные. Другие — что получили предупреждение уже после блокировки.
Многие сообщают, что у них была оплачена платная версия на год вперёд. В некоторых отзывах указано, что в пространствах работали 1500-2000 человек.
Авторы не пишут конкретные причины удаления. Некоторые считают, что Slack удалил пространства, «потому что они из России». В App Store оставили 28 оценок в одну звезду и сообщений об удалении.
Редакции vc.ru удалось найти в соцсетях четырёх человек по именам или никами из отзывов. У всех на страницах в соцсетях указано, что они работают в разных подразделениях Сбера. Ни один не ответил на вопросы о Slack.
В Play Store оставили больше 30 оценок в одну звезду и сообщений об удалении рабочих пространств. Редакция нашла двух человек в соцсетях с именами и фотографиями, похожими не те, что указаны в отзывах. По информации на их страницах в Facebook и Linkedin, один работает в подразделении Сбера, второй — в российской компании-разработчике ПО «Артезио».
В пресс-службе «Сбера» подтвердили, что их рабочие пространства в Slack сейчас не доступны. «Их использовали в "Сбере" менее 5% команд разработчиков. В данный момент они уже перешли на альтернативные продукты», — сказали в компании.
Официально Slack не комментировал события в Украине и не сообщал о блокировке российских аккаунтов. Владелец Slack, компания Salesforce, 7 марта опубликовала сообщение о прекращении работы с клиентами из России и переводе $2 млн в организации, помогающие жителям Украины. В сообщении компания не уточнила, касается ли это Slack.
Также документ предусматривает пожизненное заключение, если из-за сотрудничества с Россией погибли люди.
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Комитет тоже в Слаке работает, если что.
Так что мне вот не смешно.
сочувствую
будем надеяться, им восстановят
У Комитета пока работает.
Может только связанных с государством контор затронется, хз.
ну так делайте бэкап и ищите альтернативу, пока работает
а ты что, в Комитете?
Да
Да, с ДТФ просто, тут изредка бываю.
держу кулачки
Нет
листочока ответ
Бота ответ
сортира ответ
Гея ответ
так ведь грустная новость или тебе весело?
Здравствуйте, у вас есть права на использование данной гифки?????
Да, что находиться в общем доступе все общее
Как это переводится?
"какая грустная новость"
Фига эволюция, уже гифка
Контора пидарасов
И хуесосов
Не слак, а шлак.
Это в целом мнение про шлак, хз как им пользуются.
А какие корпоративные чатики удобнее? Слак сильно лучше всего, что мне доводилось пробовать
Вайбер.
Их использовали менее 5% команд разработчиков. В данный момент они уже перешли на альтернативные продукты
На российский аналог "Слякоть"
Пиздят конечно же, через slack + zoom/skype решаются базовые вопросы, а дальше уже asana jira trello etc.
Впрочем, не удивлен, что врунишки. Не могут же они сказать "ну все, приехали".
а жира и трелло тоже всё)
Вот так просто, без объявления войны взяли и удалили? Как так
* спецоперации
А что случилось?
спецоперация же, не в курсе?
Зачем?
на этот вопрос ответов нет.
Пользователи пишут, что аккаунты удалили без предупреждения и возможности сохранить данные. Другие — что получили предупреждение уже после блокировки.
ну и мрази конечно
вижу радугу
А еще что нибудь видишь?
уточек
удалено
Желаю всем сотрудникам Сбербанка страдать, пока они, наконец, не начнут доставлять свои карточки на дом, как это уже десять лет делает Тинькофф. Цифровизаторы несчастные
Дааа, избалован русский человек стал.
Эти зелёные пидорасы подсаживают пенсионеров получать свои выплаты на свои же банки, а затем имеют абсолютную наглость иметь самую худшую техподдержку на свете и заставлять пенсионеров, в том числе инвалидов, ходить за карточками в свои сраные отделения
Решал для своей бабушки вопросы с картой, сопровождал везде, и за это время возненавидел Сбербанк всей душой
Всегда можно выбрать другой банк и проголосовать рублём
У нас же пенсионеры капец какие продвинутые, щас все себе пенсионные счета на Тинёк перекинут, ага
Выбор есть, хули. Никто не даст лучший сервис, если не иметь рычаг давления, а уход на другой банк решает вопрос + даёт такой рычаг.
Но саппорт там пиздец, особенно когда дальше бота не дозвониться
Выбор-то есть, но это не отменяет моей вполне справедливой оценки деятельности Сбербанка
Всё так
Может быть получится восстановить, если им написать в поддержку.
А оттуда "русский клиент иди нахуй"
СОСАТБ
Ахххахахаха.
[танцующие казахи]: тышқан көтін көрем деп, жаралы болыпты
Ой ой ой неженки блять: "бесчеловечно", "политика-политкой", "где ваше достоинтство?". "А что, что-то случилось?" туда же.
Willkommen.