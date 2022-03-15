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vc.ru

Пользователи из России начали сообщать об удалении рабочих пространств в Slack — это затронуло команды Сбера Статьи редакции

Официально компания не сообщала об ограничении работы в России.

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С 12 марта в App Store и Play Store появилось около 60 отзывов об удалении рабочих пространств в Slack.

Пользователи пишут, что аккаунты удалили без предупреждения и возможности сохранить данные. Другие — что получили предупреждение уже после блокировки.

Многие сообщают, что у них была оплачена платная версия на год вперёд. В некоторых отзывах указано, что в пространствах работали 1500-2000 человек.

Авторы не пишут конкретные причины удаления. Некоторые считают, что Slack удалил пространства, «потому что они из России». В App Store оставили 28 оценок в одну звезду и сообщений об удалении.

Редакции vc.ru удалось найти в соцсетях четырёх человек по именам или никами из отзывов. У всех на страницах в соцсетях указано, что они работают в разных подразделениях Сбера. Ни один не ответил на вопросы о Slack.

В Play Store оставили больше 30 оценок в одну звезду и сообщений об удалении рабочих пространств. Редакция нашла двух человек в соцсетях с именами и фотографиями, похожими не те, что указаны в отзывах. По информации на их страницах в Facebook и Linkedin, один работает в подразделении Сбера, второй — в российской компании-разработчике ПО «Артезио».

В пресс-службе «Сбера» подтвердили, что их рабочие пространства в Slack сейчас не доступны. «Их использовали в "Сбере" менее 5% команд разработчиков. В данный момент они уже перешли на альтернативные продукты», — сказали в компании.

Официально Slack не комментировал события в Украине и не сообщал о блокировке российских аккаунтов. Владелец Slack, компания Salesforce, 7 марта опубликовала сообщение о прекращении работы с клиентами из России и переводе $2 млн в организации, помогающие жителям Украины. В сообщении компания не уточнила, касается ли это Slack.

#новости #сбер #slack

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57 комментариев
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Татарский чувак
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Sergey Saltuganov

Комитет тоже в Слаке работает, если что.
Так что мне вот не смешно.

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Татарский чувак

сочувствую

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Татарский чувак

будем надеяться, им восстановят

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Sergey Saltuganov

У Комитета пока работает.
Может только связанных с государством контор затронется, хз.

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Roma Dmitriev

ну так делайте бэкап и ищите альтернативу, пока работает

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Татарский чувак

а ты что, в Комитете?

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Страховой браслет

Да

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Sergey Saltuganov

Да, с ДТФ просто, тут изредка бываю.

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Татарский чувак

держу кулачки

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Вооруженный украинец

Нет

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Татарский чувак

листочока ответ

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3
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Lex Lex

Бота ответ

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Страховой браслет

сортира ответ

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Исходный бинокль

Гея ответ

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Татарский чувак

так ведь грустная новость или тебе весело?

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likesimulator
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Страховой браслет

Здравствуйте, у вас есть права на использование данной гифки?????

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likesimulator

Да, что находиться в общем доступе все общее

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Трудный космос

Как это переводится?

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Татарский чувак

"какая грустная новость"

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Даулет Тургалиев

Фига эволюция, уже гифка

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Вооруженный украинец

Контора пидарасов

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Исходный бинокль

И хуесосов

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Научно-Технический рубин

Не слак, а шлак.

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Научно-Технический рубин

Это в целом мнение про шлак, хз как им пользуются.

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Duck Dick

А какие корпоративные чатики удобнее? Слак сильно лучше всего, что мне доводилось пробовать

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Вооруженный украинец

Вайбер.

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Элементарный Влад

Их использовали менее 5% команд разработчиков. В данный момент они уже перешли на альтернативные продукты
На российский аналог "Слякоть"

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Просторный американец

Пиздят конечно же, через slack + zoom/skype решаются базовые вопросы, а дальше уже asana jira trello etc.

Впрочем, не удивлен, что врунишки. Не могут же они сказать "ну все, приехали".

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1
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простой Иван Город Тверь

а жира и трелло тоже всё)

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dzem

Вот так просто, без объявления войны взяли и удалили? Как так

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Примитивный рак

* спецоперации

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14
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простой Иван Город Тверь

А что случилось?

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12
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The Дедушка

спецоперация же, не в курсе?

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простой Иван Город Тверь

Зачем?

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The Дедушка

на этот вопрос ответов нет.

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Сеня

Пользователи пишут, что аккаунты удалили без предупреждения и возможности сохранить данные. Другие — что получили предупреждение уже после блокировки.
 ну и мрази конечно

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7
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Dima Spiridonov
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Примитивный рак

вижу радугу

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Dima Spiridonov

А еще что нибудь видишь?

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Примитивный рак

уточек

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Денис Батура

удалено

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Автоматический химик

Желаю всем сотрудникам Сбербанка страдать, пока они, наконец, не начнут доставлять свои карточки на дом, как это уже десять лет делает Тинькофф. Цифровизаторы несчастные

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Ёжик-под-левой-сисей

Дааа, избалован русский человек стал.

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Автоматический химик

Эти зелёные пидорасы подсаживают пенсионеров получать свои выплаты на свои же банки, а затем имеют абсолютную наглость иметь самую худшую техподдержку на свете и заставлять пенсионеров, в том числе инвалидов, ходить за карточками в свои сраные отделения
Решал для своей бабушки вопросы с картой, сопровождал везде, и за это время возненавидел Сбербанк всей душой

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3
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Прогрессивный татарин

Всегда можно выбрать другой банк и проголосовать рублём

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Автоматический химик

У нас же пенсионеры капец какие продвинутые, щас все себе пенсионные счета на Тинёк перекинут, ага

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Прогрессивный татарин

Выбор есть, хули. Никто не даст лучший сервис, если не иметь рычаг давления, а уход на другой банк решает вопрос + даёт такой рычаг.
Но саппорт там пиздец, особенно когда дальше бота не дозвониться

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Автоматический химик

Выбор-то есть, но это не отменяет моей вполне справедливой оценки деятельности Сбербанка

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0
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Прогрессивный татарин

Всё так

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Татарский чувак

Может быть получится восстановить, если им написать в поддержку.

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Правый пёс_анон

А оттуда "русский клиент иди нахуй"

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НикакойвойнысУкраиной

СОСАТБ

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Правый пёс_анон

Ахххахахаха.

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Конь Федерации

[танцующие казахи]: тышқан көтін көрем деп, жаралы болыпты

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Максоний

Ой ой ой неженки блять: "бесчеловечно", "политика-политкой", "где ваше достоинтство?". "А что, что-то случилось?" туда же.

Willkommen.

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