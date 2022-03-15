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Марину Овсянникову, которая вынесла в эфир Первого канала антивоенный плакат, оштрафовали на 30 тысяч рублей Статьи редакции

Заседание касалось видео, в котором Овсянникова «призывает принять участие в несогласованных публичных мероприятиях».

Адвокат Антон Гашинский и Марина Овсянникова в суде. Фото из телеграм-канала адвоката Сергея Бадамшина

Останкинский районный признал редактора Первого канала Марину Овсянникову виновной по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Об этом пишет «Новая газета».

Baza и «Медиазона» заявили, что суд состоялся не из-за плаката в эфире Первого канала. Овсянниковой вменяли административное правонарушение за видео, где, по мнению сотрудников Центра «Э», она «призывает принять участие в несогласованных публичных мероприятиях».

Разборы
Кто такая Марина Овсянникова, которая вынесла в эфир Первого канала антивоенный плакат Статьи редакции

Правозащитники не могут найти редактора телеканала с момента задержания, а, по данным СМИ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Марина Овсянникова, фото со страницы в фейсбуке

#новости #овсянникова

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81 комментарий
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Исходный бинокль

Отделалась легким испугом с роликом. Ждем основное дело. Держим кулачки за Марину, она смелая девушка!

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Konstantin

Ещё не отделалась. Это только за ролик

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Исходный бинокль

Аа

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1
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Исходный бинокль

Ждем ролик из Европы, где Марина скажет, что у нее все хорошо

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5
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Закомплексованная Душа

Вот эта милфа будет посэксапильнее Шульман

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22
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Алексей

Не оскорбляйте Богиню!

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19
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Lee

э

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2
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Исходный бинокль

э

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2
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Алексей

Вот, пошло типичное размазывание лайков за Богиню, по альтернативным, безымянным кандидатам! Путинисты!!!1111

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0
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Исходный бинокль

!1

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1
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Никого не спас
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Anus Putina

Заголовок кликбейтный, потому что оштрафовали ее не за плакат.

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Maksym Pustynnikov

И вы мне говорите, что это не постановка? :))

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Арбитражный бокал

люди, которые увидели этот плакат по всей россии тоже постановочные?

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Арбитражный бокал

Может вся Россия это постановка?

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14
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Примитивный рак

да

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4
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Общественный кот

ну да. даже выражение придумал. страна на бумаге. на бумаге с медициной ок, на деле... на бумаге вторая армия мира, на деле... ну и т.д.

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Aleksey K

Сон Жирика же.

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Егор Сорокин

Потёмкинская страна?

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Татарский чувак

Заседание касалось видео, в котором Овсянникова «призывает принять участие в несогласованных публичных мероприятиях».

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Антон Лисин

С такими 7рудями такую сумму гадонатить за 15мин можно

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–24
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Японский меч

Перестань разбрасываться секретами своей матери.

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16
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Саша

Ошибся на 5к(
Красивая постановка получилась, конечно

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–14
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Александр Чекета

Это штраф за ролик, а не за плакат

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9
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Закомплексованная Душа

Там уголовка ещё может быть.

А почему постанова, в чем профит другой стороны?

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3
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Fuck war, not privacy

Сделать вид что система ещё не прогнила до конца, нужно только подождать

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1
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Арбитражный бокал

Ебать вывод для людей с IQ 320

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8
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Serhii Nesterov

Мы тут вообще-то про электорат пукина.
Они не умеют думать. За них телевизор выводы делает.

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0
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Sydney

Проект Кремля чтобы подготовить население к выводу войск

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2
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Кривой кубок

А чего там готовить? Закончена спецоперация и цели достигнуты. Кто верил, тот и тут поверит.

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7
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Sydney

Вата ждет победы, захвата городов. Так что нужно почву готовить. Чтоб не было сильного удара по их манямирку

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2
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Кривой кубок

Ну так скажите, что захватили, картинку нарисуйте. Кто будет проверять?

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4
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Sydney

Мне кажется это слишком крупный наеб даже для рос пропаганды

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2
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Кривой кубок

Ну разбомбили несколько городов, считай взяли по их понятиям. Твердо и четко.

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6
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Sydney

Вата не настолько тупая. Ну и посмотрите, что последнее время мусолят в сми. Мол украинцы оказались не теми кем мы думали. Они там сдаваться не хотят. А тут как раз картинка, что люди в рф против войны. А что это война все ведь понимают, даже вата. Понимают, но не признают ибо царь так сказал

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Новорег Новорегович

Как можно говорить что вата не настолько тупая, если она верит в этноспецифические вирусы переносимые птицами в качестве оружия?

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5
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Sydney

Она тупая только в направлении когда россию возносят. А вот в обратном направлении не особо

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0
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НикакойвойнысУкраиной

Я тож думаю, что щас начнут всё отматывать и обтекать, ибо слив довольно очевиден

Имхл, если в ближайшую неделю-полторы не будет какого-то перелома коренного типа взятия Одессы, то можно отваливать, ибо это будет тупая долбёжка в стенку

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1
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Новорег Новорегович

я думаю будет мусолиться типа "вот мы предлагаем мир а они (украинцы) не хотят" с заморозкой боевых действий до уровня обстрелов с уже занятых позиций

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0
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Maksym Pustynnikov

У меня у самой отец украинец, не все так однозначно

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4
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Алена Яровая

УкрАинец

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2
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Fuck war, not privacy

Что-то не чисто

UPD: В глаза долблюсь

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Konstantin

За плакат ещё не было суда

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9
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Татарский чувак

Заседание касалось видео, в котором Овсянникова «призывает принять участие в несогласованных публичных мероприятиях».

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iollk

А теперь в аэропорт

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Первичный парфюмер

ее еще никто не отпускал

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Анастасия Лукьянова

В этом треде полиция кликбейтов ловит всех, кто повелся на заголовок, впредь будьте осторожны

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2
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Fergut Negnelson

Беги, Марина, беги отсюда!

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1
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Обычный чайник

Это можно назвать гуманизмом даже!

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Татарский чувак

это за видео

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Klshk

Тікаймо хлопці , це пекло!

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0
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Konstantin

Читайте новость внимательнее перед тем как писать, что ей повезло

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Рваная свинина

Бля, на улицах за пустой лист бумаги дают 15 суток, а тут отделалась всего лишь штрафом в 30 к рублей?

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Татарский чувак

Заседание касалось видео, в котором Овсянникова «призывает принять участие в несогласованных публичных мероприятиях».

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0
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Татарский чувак

Заседание касалось видео, в котором Овсянникова «призывает принять участие в несогласованных публичных мероприятиях».

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0
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Татарский чувак

@Новости можете заголовок исправить, а то легко запутаться?

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Blessed

Комментарий удален

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Random Unit

Вангую: на нее заведут уголовку, она съебет за границу, и попросит там политическое убежище. И вот она уже не мерзкий бессовестный пропагандист, а жертва режима и всенародная любимица. Очень удобный метод соскока

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Jake Vasya

а йопт я уже обрадовался

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Алена Яровая

Франция уже предложила защиту

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Albert Sharafutdinov

Зато она крутая! Грудь классная тоже

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Биологический калькулятор

Я думаю ей дали время чтобы уехать

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Милицейский блик

Наебалово, посоны, расходимся

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Рваная свинина

Ребят, многие думают, что это был хитрый способ показать, что не всё так плохо и протест хоть в каком-то виде возможен. Что типа гайки не так сильно закручены. И походу это прям постановка, которую сделали специально. Что об этом думаете?

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–5
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Разумный цветок

Бред

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Mr Giftman

Кровавый режим, как он мог так с ней поступить.

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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Мне кажется это постанова была. Во-первых на "первом" (как и на всех ваших каналах) нет и не было никогда "прямых" эфиров, минимум это видео с задержкой 5-10 минут. Она бы и добежать туда не успела с этим плакатом ))
Но даже если и предположить что и вправду добежала и как-то попало в эфир то сумма штрафа в 30к за экстремизм - смешно. Да и по сути своей она еще та сталинистка.

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я НЕ батон

Это наказание видео, а не за плакат. За плакать хз что будет ещё.

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я НЕ батон

Видео, которое она сняла перед перформансом и просила выйти на улицы

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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

все-равно экстримизм, не?

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я НЕ батон

конечно нет, чел
тебе уголовку впаяют только на 3 раз призывов на митинги и выходов на митинги

2 раза можешь веселиться будет административка

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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

понял

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я НЕ батон

а ещё я точно не знаю и могу пизд*ть
извини, что говорю так уверенно

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🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

все норм, я всегда так говорю ))

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я НЕ батон

Но там сложно и опасно
Они могут пришить тебе сразу и призыв из соц сетей и то, что ты вышел на митинг, как 2 предупреждающих и найти у тебя в вк призыв на митинг от 2014 года как третий раз и поедешь далеко

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Кирилл Втюрин

Штраф не за плакат в эфире, а за видео, которое она записала заранее

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Gre Li

Как отличить украинца: они почему-то кричат про постанову. Это что же в мозгах должно быть? Кому нужна такая постанова? За такой перформанс всех явно по головке не погладят.

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Aleksey Nope

Я смотрю у нас все внезапно стали прям профессионалами по тому как работает российское ТВ на техническом уровне.

То что там встречи пыни называют прямым эфиром, когда это не прямой эфир вообще не имеет никакой связи с тем как работают новости. Все новости идут в прямом эфире без какой-либо временной задержки между эфиром и студией. Почему без задержки? Кроме отсутствия какой-либо производственной необходимости в этом есть и еще одна банальная причина - останкино охраняется росгвардией блять и хуй туда кто лишний попадет. Предположить что кто-то изнутри отрастит яйца достаточного размера чтобы в прямом эфире такое вытворить никто не мог. Но сегодня у всех уже все новостные студии (включая те что не в останкино) под охраной, да.

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Jag25

Ну, как я и предсказывал. Что ее будут чайком поить и ничего не сделают из-за медийности.

Тем не менее вероятность того, что это спецоперация ГРУ для снижения санкций и агрессивности, минимум процентов 30. Притом не обязательно, что она в курсе этой спецоперации. Просто ей никто не мешал, даже увидев запись в соцсетях и не помешал прямому эфиру, не сразу включил другую картинку, пустил все в запись. Что может означать, как либо это стремление к сливу, либо отвлекающий маневр от долговременной войны в Украине на полгода вперед, чтобы потолок санкций не сразу подскочил до небес.

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–9
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Konstantin

.

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Татарский чувак

это за видео, за плакат не было заседания

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Кто такая Марина Овсянникова, которая вынесла в эфир Первого канала антивоенный плакат Статьи редакции

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