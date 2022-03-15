Марину Овсянникову, которая вынесла в эфир Первого канала антивоенный плакат, оштрафовали на 30 тысяч рублей Статьи редакции
Заседание касалось видео, в котором Овсянникова «призывает принять участие в несогласованных публичных мероприятиях».
Останкинский районный признал редактора Первого канала Марину Овсянникову виновной по статье об организации несогласованной акции (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Об этом пишет «Новая газета».
Baza и «Медиазона» заявили, что суд состоялся не из-за плаката в эфире Первого канала. Овсянниковой вменяли административное правонарушение за видео, где, по мнению сотрудников Центра «Э», она «призывает принять участие в несогласованных публичных мероприятиях».
Искренняя реакция одних пользователей стала мемом для других. Теперь фразой описывают любые новости, а украинцы даже предлагают помочь.
Теперь страна будет вынуждена отказаться от соблюдения Европейской конвенции о правах человека, сказал депутат Госдумы.
Правозащитники не могут найти редактора телеканала с момента задержания, а, по данным СМИ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Отделалась легким испугом с роликом. Ждем основное дело. Держим кулачки за Марину, она смелая девушка!
Ещё не отделалась. Это только за ролик
Аа
Ждем ролик из Европы, где Марина скажет, что у нее все хорошо
Вот эта милфа будет посэксапильнее Шульман
Не оскорбляйте Богиню!
э
э
Вот, пошло типичное размазывание лайков за Богиню, по альтернативным, безымянным кандидатам! Путинисты!!!1111
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Заголовок кликбейтный, потому что оштрафовали ее не за плакат.
И вы мне говорите, что это не постановка? :))
люди, которые увидели этот плакат по всей россии тоже постановочные?
Может вся Россия это постановка?
да
ну да. даже выражение придумал. страна на бумаге. на бумаге с медициной ок, на деле... на бумаге вторая армия мира, на деле... ну и т.д.
Сон Жирика же.
Потёмкинская страна?
Заседание касалось видео, в котором Овсянникова «призывает принять участие в несогласованных публичных мероприятиях».
С такими 7рудями такую сумму гадонатить за 15мин можно
Перестань разбрасываться секретами своей матери.
Ошибся на 5к(
Красивая постановка получилась, конечно
Это штраф за ролик, а не за плакат
Там уголовка ещё может быть.
А почему постанова, в чем профит другой стороны?
Сделать вид что система ещё не прогнила до конца, нужно только подождать
Ебать вывод для людей с IQ 320
Мы тут вообще-то про электорат пукина.
Они не умеют думать. За них телевизор выводы делает.
Проект Кремля чтобы подготовить население к выводу войск
А чего там готовить? Закончена спецоперация и цели достигнуты. Кто верил, тот и тут поверит.
Вата ждет победы, захвата городов. Так что нужно почву готовить. Чтоб не было сильного удара по их манямирку
Ну так скажите, что захватили, картинку нарисуйте. Кто будет проверять?
Мне кажется это слишком крупный наеб даже для рос пропаганды
Ну разбомбили несколько городов, считай взяли по их понятиям. Твердо и четко.
Вата не настолько тупая. Ну и посмотрите, что последнее время мусолят в сми. Мол украинцы оказались не теми кем мы думали. Они там сдаваться не хотят. А тут как раз картинка, что люди в рф против войны. А что это война все ведь понимают, даже вата. Понимают, но не признают ибо царь так сказал
Как можно говорить что вата не настолько тупая, если она верит в этноспецифические вирусы переносимые птицами в качестве оружия?
Она тупая только в направлении когда россию возносят. А вот в обратном направлении не особо
Я тож думаю, что щас начнут всё отматывать и обтекать, ибо слив довольно очевиден
Имхл, если в ближайшую неделю-полторы не будет какого-то перелома коренного типа взятия Одессы, то можно отваливать, ибо это будет тупая долбёжка в стенку
я думаю будет мусолиться типа "вот мы предлагаем мир а они (украинцы) не хотят" с заморозкой боевых действий до уровня обстрелов с уже занятых позиций
У меня у самой отец украинец, не все так однозначно
УкрАинец
Что-то не чисто
UPD: В глаза долблюсь
За плакат ещё не было суда
Заседание касалось видео, в котором Овсянникова «призывает принять участие в несогласованных публичных мероприятиях».
А теперь в аэропорт
ее еще никто не отпускал
В этом треде полиция кликбейтов ловит всех, кто повелся на заголовок, впредь будьте осторожны
Беги, Марина, беги отсюда!
Это можно назвать гуманизмом даже!
это за видео
Тікаймо хлопці , це пекло!
Читайте новость внимательнее перед тем как писать, что ей повезло
Бля, на улицах за пустой лист бумаги дают 15 суток, а тут отделалась всего лишь штрафом в 30 к рублей?
Заседание касалось видео, в котором Овсянникова «призывает принять участие в несогласованных публичных мероприятиях».
Заседание касалось видео, в котором Овсянникова «призывает принять участие в несогласованных публичных мероприятиях».
@Новости можете заголовок исправить, а то легко запутаться?
Комментарий удален
Вангую: на нее заведут уголовку, она съебет за границу, и попросит там политическое убежище. И вот она уже не мерзкий бессовестный пропагандист, а жертва режима и всенародная любимица. Очень удобный метод соскока
а йопт я уже обрадовался
Франция уже предложила защиту
Зато она крутая! Грудь классная тоже
Я думаю ей дали время чтобы уехать
Наебалово, посоны, расходимся
Ребят, многие думают, что это был хитрый способ показать, что не всё так плохо и протест хоть в каком-то виде возможен. Что типа гайки не так сильно закручены. И походу это прям постановка, которую сделали специально. Что об этом думаете?
Бред
Кровавый режим, как он мог так с ней поступить.
Мне кажется это постанова была. Во-первых на "первом" (как и на всех ваших каналах) нет и не было никогда "прямых" эфиров, минимум это видео с задержкой 5-10 минут. Она бы и добежать туда не успела с этим плакатом ))
Но даже если и предположить что и вправду добежала и как-то попало в эфир то сумма штрафа в 30к за экстремизм - смешно. Да и по сути своей она еще та сталинистка.
Это наказание видео, а не за плакат. За плакать хз что будет ещё.
Видео, которое она сняла перед перформансом и просила выйти на улицы
все-равно экстримизм, не?
конечно нет, чел
тебе уголовку впаяют только на 3 раз призывов на митинги и выходов на митинги
2 раза можешь веселиться будет административка
понял
а ещё я точно не знаю и могу пизд*ть
извини, что говорю так уверенно
все норм, я всегда так говорю ))
Но там сложно и опасно
Они могут пришить тебе сразу и призыв из соц сетей и то, что ты вышел на митинг, как 2 предупреждающих и найти у тебя в вк призыв на митинг от 2014 года как третий раз и поедешь далеко
Штраф не за плакат в эфире, а за видео, которое она записала заранее
Как отличить украинца: они почему-то кричат про постанову. Это что же в мозгах должно быть? Кому нужна такая постанова? За такой перформанс всех явно по головке не погладят.
Я смотрю у нас все внезапно стали прям профессионалами по тому как работает российское ТВ на техническом уровне.
То что там встречи пыни называют прямым эфиром, когда это не прямой эфир вообще не имеет никакой связи с тем как работают новости. Все новости идут в прямом эфире без какой-либо временной задержки между эфиром и студией. Почему без задержки? Кроме отсутствия какой-либо производственной необходимости в этом есть и еще одна банальная причина - останкино охраняется росгвардией блять и хуй туда кто лишний попадет. Предположить что кто-то изнутри отрастит яйца достаточного размера чтобы в прямом эфире такое вытворить никто не мог. Но сегодня у всех уже все новостные студии (включая те что не в останкино) под охраной, да.
Ну, как я и предсказывал. Что ее будут чайком поить и ничего не сделают из-за медийности.
Тем не менее вероятность того, что это спецоперация ГРУ для снижения санкций и агрессивности, минимум процентов 30. Притом не обязательно, что она в курсе этой спецоперации. Просто ей никто не мешал, даже увидев запись в соцсетях и не помешал прямому эфиру, не сразу включил другую картинку, пустил все в запись. Что может означать, как либо это стремление к сливу, либо отвлекающий маневр от долговременной войны в Украине на полгода вперед, чтобы потолок санкций не сразу подскочил до небес.
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это за видео, за плакат не было заседания