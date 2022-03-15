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«Медуза» нашла предполагаемого автора идеи использования буквы Z в поддержку действий России на Украине Статьи редакции

Политтехнолог и его «соратники» начали использовать символ ещё до начала «спецоперации».

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Акция работников железной дороги в Ростове-на-Дону. Фото Эрика Романенко 

После начала «спецоперации» на Украине буква Z стала символом поддержки действий российских властей. Её включали в лозунги («Zаканчиваем войны» или «Zа мир»), названия телеграм-каналов («Сорок Сороков» теперь называется «Zорок Zороков») и даже целых регионов (название Кемеровской области теперь будет писаться как «КуZбасс»). В регионах организовали автопробеги и флешмобы, участники которых выстраивались в фигуры в виде буквы Z.

Кто придумал использовать этот символ, точно неизвестно. «Медуза» разыскала человека, который утверждает, что идея принадлежит ему и его единомышленникам. По его словам, власти просто взяли её на вооружение.

  • Самое раннее использование символики Z в онлайн-флешмобе в поддержку российской армии, которое удалось обнаружить «Медузе», относится к периоду ещё до официального начала боевых действий. Об этом рассказал политтехнолог Игорь Мангушев, автор телеграм-канала «Записки авантюриста».
  • Имя Мангушева было в утечке о деятельности «Агентства интернет-исследований» — «фабрики троллей», которую связывают с Евгением Пригожиным. Подлинность переписки подтверждал сам политтехнолог.
  • Мангушев в разговоре с «Медузой» заявил, что идея использования буквы Z пришла ему вместе с «соратниками». Он назвал их «людьми креативных профессий, которые в 2014 году и позднее в силу ряда обстоятельств взяли в руки оружие».
  • В подтверждение своих слов Мангушев показал скриншоты переписки в телеграме. Участники предлагали поставить на аватары своих каналов логотип с буквой Z «именно белой краской, нанесенной типа кистью, немного небрежно, но у всех одинаковую».
  • Изображение стало появляться в нескольких телеграм-каналах, поддерживающих «народные республики» на востоке Украины 20-21 февраля — до начала «спецоперации».
  • Мангушев предположил, что картинки увидел «кто-то из людей, причастных к госпропаганде, и сказал: о, крутая тема, берём в работу».

Мы сделали важное и полезное дело, и мы довольны, что оно пошло в народ. У нас в силу ряда причин нет государственных ресурсов, чтобы это сделать действительно массовым. Мы не можем, как RT, напечатать миллион футболок и продавать их.

Игорь Мангушев
политтехнолог
  • При этом Мангушев «негативно» относится к методам, которыми государство «навязывает Z» как официальную символику «спецоперации». Он считает, что если бы внедрение идеи доверили ему, все ставили бы Z себе на аватарки и футболки добровольно: «Просто, чтобы масштабировать этот опыт, это должно идти от души. Но наше государство, к сожалению, не умеет, чтобы что-то шло от души».

Однако двое собеседников «Медузы», близких к внутриполитическому блоку администрации президента, назвали источником идеи пиар-блок министерства обороны. С этой версией согласен источник издания среди организаторов томских автопробегов в поддержку российской армии.

Пиар-блок при этом работал совместно с RT и его главредом Маргаритой Симоньян, рассказал близкий к АП источник. По его словам, дизайнеры телеканала придумали символику, а министр обороны Сергей Шойгу её одобрил, она понравилась и Владимиру Путину.

Дизайнеры телеканала RT разработали собственную айдентику «операции Z». Товары с буквой Z продаются в онлайн-магазине RT c 26 февраля.

В то же время источник «Медузы», близкий к властям Петербурга, считает одним из авторов идеи Евгения Пригожина. Близкие к АП собеседники это отрицают. Один из них уверен, что Пригожин к кампании по «операции Z» просто «вовремя примазался».

Интернет
Буква Z — символ поддержки действий России на Украине. Что он означает и почему везде появляется Статьи редакции

История символа, который распространяется по городам и бюджетным организациям, а также наносится на военную технику российской армии.

Плакат в Петербурге. Фото Getty

#новости #конфликтнаукраине

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48 комментариев
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рязанский сахар

Вот чем вдохновлялись

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67
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gs

Ты про азов?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C

Вольфсангель
Вольфсангель (нем. Wolfsangel [ˈvɔlfsˌʔaŋəl] — букв. волчий крюк) — внеалфавитный символ…
ru.wikipedia.org
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–30
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Арбитражный бокал

эта пизже

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6
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Максоний

азазин крит

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5
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Ya H

У Азова "Z" перечеркнутое. Как раз по делу.

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Грэм Грэмский

Так тут тоже

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Обычный чайник

Долбоебы зафорсили новую свастику для ваты.

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48
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Исходный бинокль

Рпц одобряет

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6
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Научно-Технический рубин

А чего его искать?? Вот же он на тж!

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25
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aliftin

Он считает, что если бы внедрение идеи доверили ему, все ставили бы Z себе на аватарки и футболки добровольно: «Просто, чтобы масштабировать этот опыт, это должно идти от души. Но наше государство, к сожалению, не умеет, чтобы что-то шло от души».
 От какой, блядь, души? У всего мира через год это будет ассоциироваться со свастикой и массовыми обстрелами городов. Парень вписал свое имя в историю, красавчик.

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25
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Александр Чекета
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19
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Андрей Охапкин

название Кемеровской области теперь будет писаться как «КуZбасс»
 И это не Панорама

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11
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Максоний

КуZb@$$

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16
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Павел Д.

КуZб♂ASS♂

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22
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Арабский Мика

1 USD = ♂THREE HUNDRED RUBLES♂

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Нурсултан из Нур-Султана

Suck a tractor driver's dick.

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Страховой браслет

Сразу аська вспоминается

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НикакойвойнысУкраиной

куZбASS

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Научно-Технический рубин

@, а не "а"!

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Максоний

дополнил брат

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Научно-Технический рубин

От души, они-тян.

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Darksolunicorn

Q-Zb@$$

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Sergei Timofeyev

Такие вот у нас люди.

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f пора менять ник 4815162342

Тыбзю с канала Яшина, 17 мгновений весны, 8 серия

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Страховой браслет

Мы сделали важное и полезное дело, и мы довольны, что оно пошло в народ

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10
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Без имени

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZalupa

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8
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Fuck war, not privacy

Пенис, хер, даVалка, хуй, блядина, голоVка, шлюха, жопа, член, еблан, петух, мудила.

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3
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Отрицательный пёс_анон

до последнего надеялся, что там будет замай

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0
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Да да я

Он был но его вырезали (Zamalupa)

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0
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Коровка спасла Россию

Zdravstvuite

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0
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DyaDyaWoWa

А что, в своем алфавите буквы не нашлось? Даже без "пиндоских" литер не могут.

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5
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Элементарный Влад

Политтехнолог Игорь Мангушев дал признательные показания

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4
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YOUlia LOOKina

Это значит поколение z.

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4
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Неверный Влад
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2
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Исходный бинокль

Дизайнеры телеканала RT разработали собственную айдентику «операции Z». Товары с буквой Z продаются в онлайн-магазине RT c 26 февраля.
 Быстро они, за 2 дня напечатали товара

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1
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Fuck war, not privacy

Готовились наверное. Ой что

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0
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Разумный цветок

Учитывая что эту букву видели на технике в Белгороде задолго до 20-21 февраля то он пиздит

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1
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Алеша

Не знал, что у RT есть ещё и свой магаз. Смарите, что нашел. Дакимакура, которую мы не хотим, но которую, блять, заслужили

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1
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Огненный Орзэмэс

Было нечто похожее у одного прокремлёвского движения.
https://www.zaks.ru/new/archivemo/6492

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1
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Alexander D

Ок, а другие буквы кто придумал? Рандомно выбрали?

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Андрей Охапкин

Не исключено, мне кажется особого смысла в буквах нет, просто выбрали что-то, что можно легко произносить, рисовать и что хорошо различается издалека. Z, V, O. Это же обозначения для техники прежде всего, чтобы избежать дружественного огня, я думаю
Вот тут ещё есть возможные варианты расшифровки:

Маркировка техники ВС РФ во время вторжения на…
Маркировка военной техники Вооружённых сил Российской Федерации, участвующих во вторжении России…
ru.m.wikipedia.org
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1
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Высер Высера

Гузеева жпг

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BayunCat

Почему собака виляет хвостом?
Потому что она умнее хвоста.
© Wag the Dog

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0
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NewTV Rus

https://ru.wikipedia.org/wiki/Z_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)

Z (игра)
Z (рус. Зэд) — компьютерная игра в жанре стратегии в реальном времени. Сюжет Две технологически…
ru.wikipedia.org
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0
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Студенческий паук например

Мангушев? Поэтому "Бросок Мангуста"?

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Alexandr Loginov

Z – Zеленский
V – Vладимир
Δ – Δлександрович

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Миша Сиянцев

война миров z

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Валдислав

Так значение растолкует кто нибудь? Пока одна вода

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Исполнительный инструмент

Я документирую каждый наброс дыни, чтобы когда мы победим и это хуйло подумает сунутся в демократичную Украину, его могли оперативно закинуть в "Миротворець". Советую так делать с каждым, кто сейчас подлизывает правящей диктатуре. Не дайте им шанса переобуться.

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