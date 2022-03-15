«Медуза» нашла предполагаемого автора идеи использования буквы Z в поддержку действий России на Украине Статьи редакции
Политтехнолог и его «соратники» начали использовать символ ещё до начала «спецоперации».
После начала «спецоперации» на Украине буква Z стала символом поддержки действий российских властей. Её включали в лозунги («Zаканчиваем войны» или «Zа мир»), названия телеграм-каналов («Сорок Сороков» теперь называется «Zорок Zороков») и даже целых регионов (название Кемеровской области теперь будет писаться как «КуZбасс»). В регионах организовали автопробеги и флешмобы, участники которых выстраивались в фигуры в виде буквы Z.
Кто придумал использовать этот символ, точно неизвестно. «Медуза» разыскала человека, который утверждает, что идея принадлежит ему и его единомышленникам. По его словам, власти просто взяли её на вооружение.
- Самое раннее использование символики Z в онлайн-флешмобе в поддержку российской армии, которое удалось обнаружить «Медузе», относится к периоду ещё до официального начала боевых действий. Об этом рассказал политтехнолог Игорь Мангушев, автор телеграм-канала «Записки авантюриста».
- Имя Мангушева было в утечке о деятельности «Агентства интернет-исследований» — «фабрики троллей», которую связывают с Евгением Пригожиным. Подлинность переписки подтверждал сам политтехнолог.
- Мангушев в разговоре с «Медузой» заявил, что идея использования буквы Z пришла ему вместе с «соратниками». Он назвал их «людьми креативных профессий, которые в 2014 году и позднее в силу ряда обстоятельств взяли в руки оружие».
- В подтверждение своих слов Мангушев показал скриншоты переписки в телеграме. Участники предлагали поставить на аватары своих каналов логотип с буквой Z «именно белой краской, нанесенной типа кистью, немного небрежно, но у всех одинаковую».
- Изображение стало появляться в нескольких телеграм-каналах, поддерживающих «народные республики» на востоке Украины 20-21 февраля — до начала «спецоперации».
- Мангушев предположил, что картинки увидел «кто-то из людей, причастных к госпропаганде, и сказал: о, крутая тема, берём в работу».
- При этом Мангушев «негативно» относится к методам, которыми государство «навязывает Z» как официальную символику «спецоперации». Он считает, что если бы внедрение идеи доверили ему, все ставили бы Z себе на аватарки и футболки добровольно: «Просто, чтобы масштабировать этот опыт, это должно идти от души. Но наше государство, к сожалению, не умеет, чтобы что-то шло от души».
Однако двое собеседников «Медузы», близких к внутриполитическому блоку администрации президента, назвали источником идеи пиар-блок министерства обороны. С этой версией согласен источник издания среди организаторов томских автопробегов в поддержку российской армии.
Пиар-блок при этом работал совместно с RT и его главредом Маргаритой Симоньян, рассказал близкий к АП источник. По его словам, дизайнеры телеканала придумали символику, а министр обороны Сергей Шойгу её одобрил, она понравилась и Владимиру Путину.
В то же время источник «Медузы», близкий к властям Петербурга, считает одним из авторов идеи Евгения Пригожина. Близкие к АП собеседники это отрицают. Один из них уверен, что Пригожин к кампании по «операции Z» просто «вовремя примазался».
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Вот чем вдохновлялись
Ты про азов?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
эта пизже
азазин крит
У Азова "Z" перечеркнутое. Как раз по делу.
Так тут тоже
Долбоебы зафорсили новую свастику для ваты.
Рпц одобряет
А чего его искать?? Вот же он на тж!
Он считает, что если бы внедрение идеи доверили ему, все ставили бы Z себе на аватарки и футболки добровольно: «Просто, чтобы масштабировать этот опыт, это должно идти от души. Но наше государство, к сожалению, не умеет, чтобы что-то шло от души».
От какой, блядь, души? У всего мира через год это будет ассоциироваться со свастикой и массовыми обстрелами городов. Парень вписал свое имя в историю, красавчик.
название Кемеровской области теперь будет писаться как «КуZбасс»
И это не Панорама
КуZb@$$
КуZб♂ASS♂
1 USD = ♂THREE HUNDRED RUBLES♂
Suck a tractor driver's dick.
Сразу аська вспоминается
куZбASS
@, а не "а"!
дополнил брат
От души, они-тян.
Q-Zb@$$
Такие вот у нас люди.
Тыбзю с канала Яшина, 17 мгновений весны, 8 серия
Мы сделали важное и полезное дело, и мы довольны, что оно пошло в народ
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Пенис, хер, даVалка, хуй, блядина, голоVка, шлюха, жопа, член, еблан, петух, мудила.
до последнего надеялся, что там будет замай
Он был но его вырезали (Zamalupa)
Zdravstvuite
А что, в своем алфавите буквы не нашлось? Даже без "пиндоских" литер не могут.
Политтехнолог Игорь Мангушев дал признательные показания
Это значит поколение z.
Дизайнеры телеканала RT разработали собственную айдентику «операции Z». Товары с буквой Z продаются в онлайн-магазине RT c 26 февраля.
Быстро они, за 2 дня напечатали товара
Готовились наверное. Ой что
Учитывая что эту букву видели на технике в Белгороде задолго до 20-21 февраля то он пиздит
Не знал, что у RT есть ещё и свой магаз. Смарите, что нашел. Дакимакура, которую мы не хотим, но которую, блять, заслужили
Было нечто похожее у одного прокремлёвского движения.
https://www.zaks.ru/new/archivemo/6492
Ок, а другие буквы кто придумал? Рандомно выбрали?
Не исключено, мне кажется особого смысла в буквах нет, просто выбрали что-то, что можно легко произносить, рисовать и что хорошо различается издалека. Z, V, O. Это же обозначения для техники прежде всего, чтобы избежать дружественного огня, я думаю
Вот тут ещё есть возможные варианты расшифровки:
Гузеева жпг
Почему собака виляет хвостом?
Потому что она умнее хвоста.
© Wag the Dog
https://ru.wikipedia.org/wiki/Z_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)
Мангушев? Поэтому "Бросок Мангуста"?
Z – Zеленский
V – Vладимир
Δ – Δлександрович
война миров z
Так значение растолкует кто нибудь? Пока одна вода