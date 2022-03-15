Политтехнолог и его «соратники» начали использовать символ ещё до начала «спецоперации».

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Акция работников железной дороги в Ростове-на-Дону. Фото Эрика Романенко

После начала «спецоперации» на Украине буква Z стала символом поддержки действий российских властей. Её включали в лозунги («Zаканчиваем войны» или «Zа мир»), названия телеграм-каналов («Сорок Сороков» теперь называется «Zорок Zороков») и даже целых регионов (название Кемеровской области теперь будет писаться как «КуZбасс»). В регионах организовали автопробеги и флешмобы, участники которых выстраивались в фигуры в виде буквы Z.

Кто придумал использовать этот символ, точно неизвестно. «Медуза» разыскала человека, который утверждает, что идея принадлежит ему и его единомышленникам. По его словам, власти просто взяли её на вооружение.

Самое раннее использование символики Z в онлайн-флешмобе в поддержку российской армии, которое удалось обнаружить «Медузе», относится к периоду ещё до официального начала боевых действий. Об этом рассказал политтехнолог Игорь Мангушев, автор телеграм-канала «Записки авантюриста».

Имя Мангушева было в утечке о деятельности «Агентства интернет-исследований» — «фабрики троллей», которую связывают с Евгением Пригожиным. Подлинность переписки подтверждал сам политтехнолог.

Мангушев в разговоре с «Медузой» заявил, что идея использования буквы Z пришла ему вместе с «соратниками». Он назвал их «людьми креативных профессий, которые в 2014 году и позднее в силу ряда обстоятельств взяли в руки оружие».

В подтверждение своих слов Мангушев показал скриншоты переписки в телеграме. Участники предлагали поставить на аватары своих каналов логотип с буквой Z «именно белой краской, нанесенной типа кистью, немного небрежно, но у всех одинаковую».

Изображение стало появляться в нескольких телеграм-каналах, поддерживающих «народные республики» на востоке Украины 20-21 февраля — до начала «спецоперации».

Мангушев предположил, что картинки увидел «кто-то из людей, причастных к госпропаганде, и сказал: о, крутая тема, берём в работу».

Мы сделали важное и полезное дело, и мы довольны, что оно пошло в народ. У нас в силу ряда причин нет государственных ресурсов, чтобы это сделать действительно массовым. Мы не можем, как RT, напечатать миллион футболок и продавать их. Игорь Мангушев политтехнолог

При этом Мангушев «негативно» относится к методам, которыми государство «навязывает Z» как официальную символику «спецоперации». Он считает, что если бы внедрение идеи доверили ему, все ставили бы Z себе на аватарки и футболки добровольно: «Просто, чтобы масштабировать этот опыт, это должно идти от души. Но наше государство, к сожалению, не умеет, чтобы что-то шло от души».

Однако двое собеседников «Медузы», близких к внутриполитическому блоку администрации президента, назвали источником идеи пиар-блок министерства обороны. С этой версией согласен источник издания среди организаторов томских автопробегов в поддержку российской армии.

Пиар-блок при этом работал совместно с RT и его главредом Маргаритой Симоньян, рассказал близкий к АП источник. По его словам, дизайнеры телеканала придумали символику, а министр обороны Сергей Шойгу её одобрил, она понравилась и Владимиру Путину.

Дизайнеры телеканала RT разработали собственную айдентику «операции Z». Товары с буквой Z продаются в онлайн-магазине RT c 26 февраля.

В то же время источник «Медузы», близкий к властям Петербурга, считает одним из авторов идеи Евгения Пригожина. Близкие к АП собеседники это отрицают. Один из них уверен, что Пригожин к кампании по «операции Z» просто «вовремя примазался».