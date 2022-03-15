Россия ввела санкции против Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена Статьи редакции
Всего в санкционный список попали 13 человек.
Россия ввела санкции против нескольких американских политиков. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.
Всего в санкционный список вошло 13 человек:
- президент США Джо Байден;
- госсекретарь США Энтони Блинкен;
министр обороны США Ллойд Остин;
- председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли;
- помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан;
- директор ЦРУ Уильям Бернс;
- пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки;
- заместитель помощника президента по нацбезопасности Далип Сингх;
- директор агентства по международному развитию Саманта Пауэр;
- сын президента Хантер Байден;
- бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон;
- первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;
- президент Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.
В МИДе пояснили, что ввели санкции в ответ на ограничения в отношении российских государственных лиц.
Под какие именно ограничения попали американские политики, не уточняется.
Искренняя реакция одних пользователей стала мемом для других. Теперь фразой описывают любые новости, а украинцы даже предлагают помочь.
Ограничения предусматривают заморозку активов в стране и запрет на въезд.
Политика также хотят оштрафовать на 1,2 миллиона рублей.
Также документ предусматривает пожизненное заключение, если из-за сотрудничества с Россией погибли люди.
Правозащитники не могут найти редактора телеканала с момента задержания, а, по данным СМИ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.
И что им нельзя теперь?
В подъездах теперь срать некому будет
обама еще может
без президентского титула не комильфо
Жаль
Жаль
Ебанвй обэма
Ничего
не позавидуешь им
Ссать в подъездах
Штраф 300к
1000$? Мало
Выпускать карту Мир и вакцинироваться Спутником
Нельзя купить уаз патриот
Мем жизненный, про мать Россию
блеть, я хотел оригинал запостить, ебучие д3 уже повесточку отработали
Ты их госдолг видел? Сейчас США развалятся прям ух!!!
Подписаться на RT в Ютубе и рыбалка на Алтае
Отдыхать на курортах Краснодарского края
да, им теперь нельзя
Страна с экономикой 2% вводит санкции против страны с экономикой 25%. Клоуны
Экономика - это навязанная Западом ценность. России экономика не нужна!
У нас есть Путин! Зачем нам экономика
Пушкин!😀🤌
По телевизору мы сверхдержава!!!
Интересно, сколько я еще продержусь
ночь
и день простоишь
У ребят скорее 15, чем 25. А в остальном все так, слон и моська
После этой новости в белом доме начался сущий кошмар
Ссущий. Раньше ссали в наших подъездах, теперь в Белом доме
Я вот всегда представлял, какова бы реакция тёти сраки-продавщицы была бы, если бы как то вечером туда реально Обама зашёл
Всмысле зашел? Вход же запрещен.
Так он по-русски читать не умеет, видит - портрет, ну и зайдёт. Тупой потому что 💪
не суждено теперь этому сбыться =*(
Как же жалко они выглядят, в попытке показать "А МЫ ТОЖЕ МОГЕМ!!"
Ха, могут попрощаться со своими виллами в Челябинске.
В перед Россия! Давай давай!
В них заселится Соловьев, удобно
Не видать им теперь дач на берегу Волги! Думать надо было, Джо.
Их квартиры в Грозном передадут беженцам из ДНР.
Плакала половина белого дома.
West Wing
Бедный Джо. Ему так нравился Челябинск.
АХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХА
Наш ответ Чемберлену!
ассиметричный
Воронеж пронесло в этот раз.
Подъезды теперь не зассаные будут
Неужели запретили Байдену использовать карту МИР и теперь он не сможет оплатить блин в Теремке и фильм Брат в Окко?
@Стася Хи больше за свой подъезд можешь не переживать, виновного наказали
"Они уничтожили нашу экономику, а мы им за это под дверь насрем"
"Они уничтожили нашу экономику, а мы нам за это под дверь насрем"
*под свою
Блинкен такой: "Блин блинский!"
Они там какой то невнятный твит высрали, по итоге так и не ясно - только в подъездах срать нельзя, или ещё курорты Анапы закрыты???
«При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в «черном списке», для организации контактов высокого уровня», добавили в ведомстве.
Я что-то не понял, а за что?
Случилось что-то?
ну тут вопросов как раз нет. нато снова биогадит. Все правильно делают
смеялось пол маршрутки
пук среньк
вот беда-то, бедный байден
интересно, ему хотя бы об этом скажут?
Против США нужно вводить не санкции, а ядерные ракеты
Шел бы ты отсюда.
ЯДЕРНОМУ МИРУ:ДА ДА ДА
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ: НЕТ НЕТ НЕТ!
Ты так расстроился что сталкер 2 не выйдет в России, что хочешь сталкер в реальности?)
Че делать будешь, когда полетит ответочка от всего мира?
Посмотрим по ситуации. Может, в мой край и не попадёт)
Вот европейцам стало так очень обидно сейчас
попали пацаны
Ну вот теперь-то они все поймут на своих шкурках, азаза!1!!!111!1
А на деле просто ебанный стыд..
Путинская Россия постоянно хочет уважения, но ничего уважительного не совершает
Байден сейчас
Охуеть какие мощные санкции. Теперь то заживем, за Русь, усрусь
Ну все, теперь они признают Крым.
Как много из них хоть раз были в России и/или имеют там хоть какое-то имущество?) Сраные клоуны
Запретили байдену ссать в российских подъездах, жестко
Жестко...
А ведь у Байдена семья, дети... Не представляю как они такое переживут
Только не говорите что им запретят использовать Эльбрус.... нееет... это не может быть правдой
запретить им выезд из америки
И в чём эти санкции заключаются? Это типа того, когда Кадыров заморозил рублёвые счета Бориса Джонсона в Чечне. Очередной "наш ответ" в лужу.