Я документирую каждый наброс дыни, чтобы когда мы победим и это хуйло подумает сунутся в демократичную Украину, его могли оперативно закинуть в "Миротворець". Советую так делать с каждым, кто сейчас подлизывает правящей диктатуре. Не дайте им шанса переобуться.