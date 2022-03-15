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Тепловой клуб

Россия ввела санкции против Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена Статьи редакции

Всего в санкционный список попали 13 человек.

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Россия ввела санкции против нескольких американских политиков. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

Всего в санкционный список вошло 13 человек:

  • президент США Джо Байден;
  • госсекретарь США Энтони Блинкен;

  • министр обороны США Ллойд Остин;

  • председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли;
  • помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан;
  • директор ЦРУ Уильям Бернс;
  • пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки;
  • заместитель помощника президента по нацбезопасности Далип Сингх;
  • директор агентства по международному развитию Саманта Пауэр;
  • сын президента Хантер Байден;
  • бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон;
  • первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;
  • президент Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

В МИДе пояснили, что ввели санкции в ответ на ограничения в отношении российских государственных лиц.

Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России.

из заявления МИД

Под какие именно ограничения попали американские политики, не уточняется.

#новости #санкции

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Михаил Фанк

И что им нельзя теперь?

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Jabas

В подъездах теперь срать некому будет

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davi nayka

обама еще может

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Jabas

без президентского титула не комильфо

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Исходный бинокль

Жаль

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Нейроорлов

Жаль

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Стена Трампа
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haunter

Ебанвй обэма

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Исходный бинокль

Ничего

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Михаил Фанк

не позавидуешь им

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Alexander D

Ссать в подъездах
Штраф 300к

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3
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Исходный бинокль

1000$? Мало

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3
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Элементарный Влад

Выпускать карту Мир и вакцинироваться Спутником

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Исходный бинокль

Нельзя купить уаз патриот

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испанский смех
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Исходный бинокль

Мем жизненный, про мать Россию

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испанский смех

блеть, я хотел оригинал запостить, ебучие д3 уже повесточку отработали

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Коровка спасла Россию

Ты их госдолг видел? Сейчас США развалятся прям ух!!!

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Коровка спасла Россию
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Годовой браслет

Подписаться на RT в Ютубе и рыбалка на Алтае

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Интернет

Отдыхать на курортах Краснодарского края

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Татарский чувак

да, им теперь нельзя

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Konstantin

Страна с экономикой 2% вводит санкции против страны с экономикой 25%. Клоуны

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Элементарный Влад

Экономика - это навязанная Западом ценность. России экономика не нужна!

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Konstantin

У нас есть Путин! Зачем нам экономика

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Практический самолет

Пушкин!😀🤌

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Кубардак Нургушаметов
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Страховой браслет

По телевизору мы сверхдержава!!!

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Элементарный Влад

Интересно, сколько я еще продержусь

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испанский смех

ночь

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испанский смех

и день простоишь

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Борис Глушенков

У ребят скорее 15, чем 25. А в остальном все так, слон и моська

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ОСА

После этой новости в белом доме начался сущий кошмар

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35
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Однако здравствуйте

Ссущий. Раньше ссали в наших подъездах, теперь в Белом доме

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3
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простой Иван Город Тверь
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22
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rotten pepperoni

Я вот всегда представлял, какова бы реакция тёти сраки-продавщицы была бы, если бы как то вечером туда реально Обама зашёл

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Александр Чекета

Всмысле зашел? Вход же запрещен.

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2
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Пароход из листа тетрадного

Так он по-русски читать не умеет, видит - портрет, ну и зайдёт. Тупой потому что 💪

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1
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простой Иван Город Тверь

не суждено теперь этому сбыться =*(

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1
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Blessed

Как же жалко они выглядят, в попытке показать "А МЫ ТОЖЕ МОГЕМ!!"

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16
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bor.vn

Ха, могут попрощаться со своими виллами в Челябинске.
В перед Россия! Давай давай!

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8
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Элементарный Влад

В них заселится Соловьев, удобно

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0
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Часовой ключ
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6
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Spok

Не видать им теперь дач на берегу Волги! Думать надо было, Джо.

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4
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new_comment

Их квартиры в Грозном передадут беженцам из ДНР.

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6
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Научно-Технический рубин

Плакала половина белого дома.

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4
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Элементарный Влад

West Wing

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1
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Вы че угораете
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4
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Romario

Бедный Джо. Ему так нравился Челябинск.

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4
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Должный американец

АХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХА

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Тимофей Сытов

Наш ответ Чемберлену!

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2
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испанский смех

ассиметричный

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Ash Leaf

Воронеж пронесло в этот раз.

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Профессор Лебедев

Подъезды теперь не зассаные будут

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Уютный теркин30см

Неужели запретили Байдену использовать карту МИР и теперь он не сможет оплатить блин в Теремке и фильм Брат в Окко?

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Популярный пистолет

@Стася Хи больше за свой подъезд можешь не переживать, виновного наказали

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Александр Чекета

"Они уничтожили нашу экономику, а мы им за это под дверь насрем"

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испанский смех

"Они уничтожили нашу экономику, а мы нам за это под дверь насрем"

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Сергій Осипчук

*под свою

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Добро и позитив

Блинкен такой: "Блин блинский!"

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Транс либертарианец

Они там какой то невнятный твит высрали, по итоге так и не ясно - только в подъездах срать нельзя, или ещё курорты Анапы закрыты???

Раньше всех. Ну почти.
Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание Росси...
Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней Администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России, сообщают в МИД РФ.

«При этом мы не отказываемся от поддержания официальных связей, если они отвечают нашим национальным интересам, и в случае необходимости будем решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в «черном списке», для организации контактов высокого уровня», добавили в ведомстве.
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Скромный парфюмер

Я что-то не понял, а за что?
Случилось что-то?

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Сергій Осипчук

ну тут вопросов как раз нет. нато снова биогадит. Все правильно делают

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Roma Dmitriev

смеялось пол маршрутки

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Rusty Nail

пук среньк

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Первичный парфюмер

вот беда-то, бедный байден

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Должный американец

интересно, ему хотя бы об этом скажут?

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Без имени

Против США нужно вводить не санкции, а ядерные ракеты

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–16
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Александр Чекета

Шел бы ты отсюда.

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Профессор Лебедев

ЯДЕРНОМУ МИРУ:ДА ДА ДА
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ: НЕТ НЕТ НЕТ!
Ты так расстроился что сталкер 2 не выйдет в России, что хочешь сталкер в реальности?)

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Qqshka

Че делать будешь, когда полетит ответочка от всего мира?

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Без имени

Посмотрим по ситуации. Может, в мой край и не попадёт)

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Авторский файл

Вот европейцам стало так очень обидно сейчас

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Михаил Фанк

попали пацаны

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Твоя нежная тян

Ну вот теперь-то они все поймут на своих шкурках, азаза!1!!!111!1

А на деле просто ебанный стыд..

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emercrowd

Путинская Россия постоянно хочет уважения, но ничего уважительного не совершает

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Духовный месяц
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Профессор Лебедев

Байден сейчас

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Позитивный вентилятор

Охуеть какие мощные санкции. Теперь то заживем, за Русь, усрусь

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Счастливый пришелец

Ну все, теперь они признают Крым.

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Грустный Ваня

Как много из них хоть раз были в России и/или имеют там хоть какое-то имущество?) Сраные клоуны

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Татарский чувак
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Qqshka

Запретили байдену ссать в российских подъездах, жестко

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nik

Жестко...
А ведь у Байдена семья, дети... Не представляю как они такое переживут

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BayunCat

Только не говорите что им запретят использовать Эльбрус.... нееет... это не может быть правдой

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Роман Пеньков

запретить им выезд из америки

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DyaDyaWoWa

И в чём эти санкции заключаются? Это типа того, когда Кадыров заморозил рублёвые счета Бориса Джонсона в Чечне. Очередной "наш ответ" в лужу.

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