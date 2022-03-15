Теперь страна будет вынуждена отказаться от соблюдения Европейской конвенции о правах человека, сказал депутат Госдумы.

Соответствующее письмо министр иностранных дел Сергей Лавров вручил Генеральному секретарю Совета Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Госдумы Петра Толстого.

Толстой назвал решение «взвешенным и обдуманным». Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий уточнил, что теперь Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отмечает, что для выхода из Совета Европы Госдума должна принять федеральный закон о денонсации Конвенции о защите прав человека. В случае одобрения Советом Федерации и подписанием президентов государство перестанет быть членом организации только с 1 января 2023 года. До этого срока Россию может исключить только Комитет министров Совета Европы.

В случае выхода из организации ЕСПЧ сможет рассматривать жалобы, которые россияне уже подали. Также суд будет принимать жалобы на нарушения Конвенции, совершённые до даты выхода.