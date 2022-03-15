Россия решила выйти из Совета Европы Статьи редакции
Теперь страна будет вынуждена отказаться от соблюдения Европейской конвенции о правах человека, сказал депутат Госдумы.
Соответствующее письмо министр иностранных дел Сергей Лавров вручил Генеральному секретарю Совета Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Толстой назвал решение «взвешенным и обдуманным». Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий уточнил, что теперь Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека.
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отмечает, что для выхода из Совета Европы Госдума должна принять федеральный закон о денонсации Конвенции о защите прав человека. В случае одобрения Советом Федерации и подписанием президентов государство перестанет быть членом организации только с 1 января 2023 года. До этого срока Россию может исключить только Комитет министров Совета Европы.
В случае выхода из организации ЕСПЧ сможет рассматривать жалобы, которые россияне уже подали. Также суд будет принимать жалобы на нарушения Конвенции, совершённые до даты выхода.
Заседание касалось видео, в котором Овсянникова «призывает принять участие в несогласованных публичных мероприятиях».
Искренняя реакция одних пользователей стала мемом для других. Теперь фразой описывают любые новости, а украинцы даже предлагают помочь.
Правозащитники не могут найти редактора телеканала с момента задержания, а, по данным СМИ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.
прощаемся с:
- запретом пыток
- запретом к принудительнуму труду
- уважением частной и семейной жизни
- свободой собраний и объединений
- запретом смертной казни
и другими навязанными ценностями
Ничего этого и не было, не считая последнего пункта.
теперь даже для вида стараться не будут
последнего ((не было))
Свобода собраний и объединений?
Это какая?
Тоесть ничего не потеряют)
лет 15 уже как попрощались, даже больше
А у нас всё это работало?
- запретом пыток
Нууу
Блин, как же так, Европейская конвенция о правах человека спасала нас от насилия на митингах, странных судов и цензуры в СМИ...
Что ты такое говоришь, а ну прекрати
норм троллинг
Уровень Космос
Теперь будут митинги на которых все будут друг друга насиловать.
Хотя бы позволяла получать компенсации
не всем и не всегда.
Так уже вроде давненько к решениям ЕСПЧ тута относились в таком ракурсе, что если они противоречят местному законодательству, то они противозаконны и неприменимы.
А ещё раньше решения ЕСПЧ вроде бы признавали, но годам, чуть ли не десятилетиями не исполняли.
Чтобы денек не тратить.
А ТЖ не спасла( вот и вышли
как теперь без их озабоченности?
Можно было хотя бы юридически добиться правды в ЕСПЧ
Взвешенно и обдуманно
Твердо и четко
Слабоумие и отвага
Чисто конкретно
Ключевое слово - обдуманно.!😁😭
Европе пора понять, что на Украине ебанутый не закончит.
Нихуя себе арт
Да, ахуенная работа Лесли Иллингворта.
Я ток чёт проебался, надо было не едро лепить, а Z.
Они поняли.
У него денег не будет ни на армию, ни на (вы держитесь) граждан.
А кстати как лучше перевести "держись" на английский и французский?
ДАЁШЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ!
идиократия топ
На переднем плане разжиревший бэдкомедиан?
Смерть педофилам
Согласен
Сука не успел
Навальному пиздец :(
а без этого типа не пиздец что ли?
теперь ещё больше
Почему это подаётся властью как хорошая новость? Им в тягость были все эти нормы и права человека?
Как аборигены-людоеды, которым белые люди запрещали своих же жрать, блядь...
Кто ещё не уехал - уезжайте
Ура! Успел победить в судах против Российской федерации! Горжусь.
Сейчас пересмотрят
Привет россиянам, которые хотели дойти до ЕСПЧ (я тоже хотел).
Ещё можешь успеть дойти в этом году.
До 1 января 2023 можно
Я так понимаю, Навального теперь расстреляют?
взвешенным и обдуманным
что это за либеральные сопли? где "твердо и четко"? электорат в лице сотрудников ЧОПа будет недоволен
Нахой нам не нужна Европа эта. У нас как у самураев нет цели, есть только путь
А теперь еще и пруть
Кнут диктатора
А что поменялось? Я думал РоZZию уже давно выпиздовали оттуда
типа это бы заняло какое-то время, а тут сами уволились
а чо, права человека существовали только из-за совета вевропы?
а само нахождение в совете европы зачем нужно было?
потрогаешь меня снова за попу?
я бы хотел, чтобы мы все умерли
Ну что там, россияне, ещё рано? Подождём ещё.
Да, еще немножко можно подождать.
Ура! Расстрелы :(
Даёшь четвертование, колесование, отрубание голов и сажание на кол!
Не на кол, а на швабру. Новые времена - новые символы.
Даже то немногое, чего добился Ельцин, просрал Путин. Обменяли права на колбасу
Кто меняет права на колбасу, теряет сначала права, а потом и колбасу
Ну как бы их хотели выгнать с Совета Европы 17 Марта. Они решили самостоятельно уйти. Единственный похожий случай был в 60х когда Греция покинула Совет Европы до того как их исключили бы
будет в ы н у ж д е н а
Одобрение смертной казни через 3..2..1..
Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека.
Смешная шутка
А что случилось?
Пора учередить специальный совет по правам человека.
Я так понимаю, после этого решения жалобы в ЕСПЧ не будут подаваться как прежде/не будут приниматься к рассмотрению вообще? Тогда заебись
.
Даже если и так, то до конца года еще будет действовать.
Теперь страна будет вынуждена отказаться от соблюдения Европейской конвенции о правах человека, сказал депутат Госдумы.
Это звучит пиздец как безнадежно
Теперь, когда тж под блокировкой, я могу назвать Толстого тем, кем он и является - тупорылым хуйлом, или шахтёр меня всё равно забанит?
Опять по Воронежу долбанули, дегенераты.
Слуцкий, наверное, всё-таки, Борис, а не Леонид. Леониду в госдуму рано.
Что такое денонсация🤔