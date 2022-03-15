Новости
Тепловой клуб

Россия решила выйти из Совета Европы Статьи редакции

Теперь страна будет вынуждена отказаться от соблюдения Европейской конвенции о правах человека, сказал депутат Госдумы.

Соответствующее письмо министр иностранных дел Сергей Лавров вручил Генеральному секретарю Совета Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Госдумы Петра Толстого.

Толстой назвал решение «взвешенным и обдуманным». Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий уточнил, что теперь Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отмечает, что для выхода из Совета Европы Госдума должна принять федеральный закон о денонсации Конвенции о защите прав человека. В случае одобрения Советом Федерации и подписанием президентов государство перестанет быть членом организации только с 1 января 2023 года. До этого срока Россию может исключить только Комитет министров Совета Европы.

В случае выхода из организации ЕСПЧ сможет рассматривать жалобы, которые россияне уже подали. Также суд будет принимать жалобы на нарушения Конвенции, совершённые до даты выхода.

#новости

8013 просмотров
93
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
102 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Официальная кодировка

прощаемся с:
- запретом пыток
- запретом к принудительнуму труду
- уважением частной и семейной жизни
- свободой собраний и объединений
- запретом смертной казни
и другими навязанными ценностями

Ответить
192
Развернуть ветку
Антоний

Ничего этого и не было, не считая последнего пункта.

Ответить
52
Развернуть ветку
Официальная кодировка

теперь даже для вида стараться не будут

Ответить
29
Развернуть ветку
Fuck war, not privacy

последнего ((не было))

Ответить
1
Развернуть ветку
Оптимальный Куркумин

Свобода собраний и объединений?
Это какая?

Ответить
40
Развернуть ветку
Тюремный надзиратель

Тоесть ничего не потеряют)

Ответить
6
Развернуть ветку
tuorqai

лет 15 уже как попрощались, даже больше

Ответить
5
Развернуть ветку
Профессор Лебедев

А у нас всё это работало?

Ответить
2
Развернуть ветку
Darth Felus

- запретом пыток
 Нууу

Ответить
1
Развернуть ветку
Денежный вентилятор

Блин, как же так, Европейская конвенция о правах человека спасала нас от насилия на митингах, странных судов и цензуры в СМИ...

Ответить
90
Развернуть ветку
Страховой браслет

Что ты такое говоришь, а ну прекрати

Ответить
50
Развернуть ветку
Армейский шмель

норм троллинг

Ответить
7
Развернуть ветку
Исходный бинокль

Уровень Космос

Ответить
0
Развернуть ветку
bor.vn

Теперь будут митинги на которых все будут друг друга насиловать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Nai

Хотя бы позволяла получать компенсации

Ответить
3
Развернуть ветку
Армейский шмель

не всем и не всегда.

Ответить
1
Развернуть ветку
Рекламный Никита

Так уже вроде давненько к решениям ЕСПЧ тута относились в таком ракурсе, что если они противоречят местному законодательству, то они противозаконны и неприменимы.

А ещё раньше решения ЕСПЧ вроде бы признавали, но годам, чуть ли не десятилетиями не исполняли.

Чтобы денек не тратить.

Ответить
0
Развернуть ветку
Дежурный цветок

А ТЖ не спасла( вот и вышли

Ответить
1
Развернуть ветку
Zaлупа

как теперь без их озабоченности?

Ответить
0
Развернуть ветку
Сергей Панфилов

Можно было хотя бы юридически добиться правды в ЕСПЧ

Ответить
0
Развернуть ветку
Исходный бинокль

Взвешенно и обдуманно

Ответить
41
Развернуть ветку
Владимир Керенский

Твердо и четко

Ответить
58
Развернуть ветку
alexferman

Слабоумие и отвага

Ответить
27
2 комментария
Развернуть ветку
Rafael A

Чисто конкретно

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Nik Goncharov

Ключевое слово - обдуманно.!😁😭

Ответить
0
Развернуть ветку
Научно-Технический рубин

Европе пора понять, что на Украине ебанутый не закончит.

Ответить
41
Развернуть ветку
Исходный бинокль

Нихуя себе арт

Ответить
17
Развернуть ветку
Научно-Технический рубин

Да, ахуенная работа Лесли Иллингворта.
Я ток чёт проебался, надо было не едро лепить, а Z.

Ответить
18
5 комментариев
Развернуть ветку
bor.vn

Они поняли.
У него денег не будет ни на армию, ни на (вы держитесь) граждан.

Ответить
1
Развернуть ветку
zluta

А кстати как лучше перевести "держись" на английский и французский?

Ответить
0
1 комментарий
Развернуть ветку
Страховой браслет

ДАЁШЬ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ!

Ответить
22
Развернуть ветку
BayunCat
Ответить
18
Развернуть ветку
Татарский чувак

идиократия топ

Ответить
8
5 комментариев
Развернуть ветку
What The Fuck

На переднем плане разжиревший бэдкомедиан?

Ответить
1
1 комментарий
Развернуть ветку
Исходный бинокль

Смерть педофилам

Ответить
1
Развернуть ветку
Fuck war, not privacy

Согласен

Ответить
39
1 комментарий
Развернуть ветку
Fuck war, not privacy

Сука не успел

Ответить
7
Развернуть ветку
Татарский чувак

Навальному пиздец :(

Ответить
19
Развернуть ветку
Ян Фёдоров

а без этого типа не пиздец что ли?

Ответить
9
Развернуть ветку
Татарский чувак

теперь ещё больше

Ответить
2
4 комментария
Развернуть ветку
Ограниченный каякер

Почему это подаётся властью как хорошая новость? Им в тягость были все эти нормы и права человека?
Как аборигены-людоеды, которым белые люди запрещали своих же жрать, блядь...

Ответить
21
Развернуть ветку
Татарский чувак

Кто ещё не уехал - уезжайте

Ответить
17
Развернуть ветку
Nai
Ответить
17
Развернуть ветку
Армейский шмель

Ура! Успел победить в судах против Российской федерации! Горжусь.

Ответить
14
Развернуть ветку
FireGrim

Сейчас пересмотрят

Ответить
1
Развернуть ветку
Обугленный мурал против войны

Привет россиянам, которые хотели дойти до ЕСПЧ (я тоже хотел).

Ответить
12
Развернуть ветку
Gre Li

Ещё можешь успеть дойти в этом году.

Ответить
1
Развернуть ветку
Сергей Панфилов

До 1 января 2023 можно

Ответить
0
Развернуть ветку
Транс либертарианец

Я так понимаю, Навального теперь расстреляют?

Ответить
12
Развернуть ветку
HL3 confirmed

взвешенным и обдуманным
 что это за либеральные сопли? где "твердо и четко"? электорат в лице сотрудников ЧОПа будет недоволен

Ответить
9
Развернуть ветку
Милицейский блик

Нахой нам не нужна Европа эта. У нас как у самураев нет цели, есть только путь

Ответить
7
Развернуть ветку
Позитивный вентилятор

А теперь еще и пруть

Ответить
7
Развернуть ветку
Исходный бинокль

Кнут диктатора

Ответить
0
Развернуть ветку
Исполнительный инструмент

А что поменялось? Я думал РоZZию уже давно выпиздовали оттуда

Ответить
8
Развернуть ветку
Татарский чувак

типа это бы заняло какое-то время, а тут сами уволились

Ответить
1
Развернуть ветку
Первичный парфюмер

а чо, права человека существовали только из-за совета вевропы?
а само нахождение в совете европы зачем нужно было?

Ответить
6
Развернуть ветку
Армейский шмель

потрогаешь меня снова за попу?

Ответить
4
Развернуть ветку
Первичный парфюмер

я бы хотел, чтобы мы все умерли

Ответить
4
2 комментария
Развернуть ветку
DyaDyaWoWa

Ну что там, россияне, ещё рано? Подождём ещё.

Ответить
6
Развернуть ветку
Шоггот2

Да, еще немножко можно подождать.

Ответить
4
Развернуть ветку
Олексій

Ура! Расстрелы :(

Ответить
6
Развернуть ветку
Denis D
Ответить
–5
Развернуть ветку
Depeche Mode

Даёшь четвертование, колесование, отрубание голов и сажание на кол!

Ответить
2
Развернуть ветку
Antony Duke

Не на кол, а на швабру. Новые времена - новые символы.

Ответить
2
Развернуть ветку
Сергей Панфилов

Даже то немногое, чего добился Ельцин, просрал Путин. Обменяли права на колбасу

Ответить
1
Развернуть ветку
Элементарный Влад

Кто меняет права на колбасу, теряет сначала права, а потом и колбасу

Ответить
4
Развернуть ветку
Заслуженный вентилятор

Ну как бы их хотели выгнать с Совета Европы 17 Марта. Они решили самостоятельно уйти. Единственный похожий случай был в 60х когда Греция покинула Совет Европы до того как их исключили бы

Ответить
2
Развернуть ветку
Reggae Addict

будет в ы н у ж д е н а

Ответить
2
Развернуть ветку
А станет ли лучше

Одобрение смертной казни через 3..2..1..

Ответить
1
Развернуть ветку
Исходный бинокль

Россия будет вынуждена денонсировать Европейскую конвенцию о правах человека.
 Смешная шутка

Ответить
1
Развернуть ветку
Ivan Skb

А что случилось?

Ответить
1
Развернуть ветку
Вооруженный украинец

Пора учередить специальный совет по правам человека.

Ответить
0
Развернуть ветку
drronald

Я так понимаю, после этого решения жалобы в ЕСПЧ не будут подаваться как прежде/не будут приниматься к рассмотрению вообще? Тогда заебись

Ответить
0
Развернуть ветку
DaiBi

.

Ответить
0
Развернуть ветку
Maksim Florov

Даже если и так, то до конца года еще будет действовать.

Ответить
0
Развернуть ветку
Lee

Теперь страна будет вынуждена отказаться от соблюдения Европейской конвенции о правах человека, сказал депутат Госдумы.
Это звучит пиздец как безнадежно

Ответить
0
Развернуть ветку
Петербургский диод

Теперь, когда тж под блокировкой, я могу назвать Толстого тем, кем он и является - тупорылым хуйлом, или шахтёр меня всё равно забанит?

Ответить
0
Развернуть ветку
Клаус Шульце

Опять по Воронежу долбанули, дегенераты.

Ответить
0
Развернуть ветку
Хуго Зайферт

Слуцкий, наверное, всё-таки, Борис, а не Леонид. Леониду в госдуму рано.

Ответить
0
Развернуть ветку
Лала Халилова

Что такое денонсация🤔

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 102 комментария
Новости
Марину Овсянникову, которая вынесла в эфир Первого канала антивоенный плакат, оштрафовали на 30 тысяч рублей Статьи редакции

Заседание касалось видео, в котором Овсянникова «призывает принять участие в несогласованных публичных мероприятиях».

Адвокат Антон Гашинский и Марина Овсянникова в суде. Фото из телеграм-канала адвоката Сергея Бадамшина
54
Интернет
Максим Друковский
«А что случилось-то?»: в соцсетях иронизируют над людьми «вне политики», которые удивляются санкциям Статьи редакции

Искренняя реакция одних пользователей стала мемом для других. Теперь фразой описывают любые новости, а украинцы даже предлагают помочь.

236
Исполнительный инструмент

Я документирую каждый наброс дыни, чтобы когда мы победим и это хуйло подумает сунутся в демократичную Украину, его могли оперативно закинуть в "Миротворець". Советую так делать с каждым, кто сейчас подлизывает правящей диктатуре. Не дайте им шанса переобуться.

56
Разборы
Кто такая Марина Овсянникова, которая вынесла в эфир Первого канала антивоенный плакат Статьи редакции

Правозащитники не могут найти редактора телеканала с момента задержания, а, по данным СМИ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Марина Овсянникова, фото со страницы в фейсбуке
378
Интернет
Бандерiвець на бандеромобiлi

«Я вне уборки»

79
Компьютерный диод

Кошмар 21 века

132
Истории
Михаил Подивилов
По мою душу приезжали 😎

Вашему вниманию предлагается аудиозапись про то, как товарищ майор Усанов Роман Евгеньевич на протяжении семи минут безуспешно пытается попасть ко мне домой.

146
Мнения
Посольство литературы

В прежние дни часто писали о том, как сладко и прекрасно умереть за родину. Но в современных войнах нет ничего сладкого и прекрасного. Ты умрешь как собака, безо всякой на то причины.

Эрнест Хемингуэй
47
Больше статей
null