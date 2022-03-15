Главный претендент на них — VK, говорят источники.

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О планах компании продать сервисы рассказали три источника РБК, знакомые с планами. По словам одного из них, «Яндекс» решил сосредоточиться на развитии поиска, технологий и городских сервисов «в условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации».

По словам источников, компания ведёт переговоры с несколькими потенциальными покупателями, но основной претендент — холдинг VK. Переговоры ведутся с конца 2021 года, говорит один из них.

Источник издания в VK подтвердил переговоры с «Яндексом». Детали он не привёл, но сказал, что компания считает «эффективной формой сотрудничества развитие цифровых партнёрств, которые позволяют взаимно усиливать компании в различных направлениях».

Ещё один знакомый с обсуждениями собеседник рассказал, что идея продажи «Новостей» и «Дзена» появилась четыре-пять лет назад, а осенью 2021 года к этому вопросу вернулись. По его словам, «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а «Дзен» развивается больше в сторону соцсетей. Сервис новостей вызывает «много критики со всех сторон», добавил он.

Как сервисы продолжат работув случае возможной продажи, собеседники издания не уточнили.

В «Яндексе» заявили, что «не комментируют слухи». В VK отказались от комментариев.