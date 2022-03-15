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РБК: «Яндекс» планирует продать «Новости» и «Дзен» Статьи редакции

Главный претендент на них — VK, говорят источники.

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О планах компании продать сервисы рассказали три источника РБК, знакомые с планами. По словам одного из них, «Яндекс» решил сосредоточиться на развитии поиска, технологий и городских сервисов «в условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации».

По словам источников, компания ведёт переговоры с несколькими потенциальными покупателями, но основной претендент — холдинг VK. Переговоры ведутся с конца 2021 года, говорит один из них.

Источник издания в VK подтвердил переговоры с «Яндексом». Детали он не привёл, но сказал, что компания считает «эффективной формой сотрудничества развитие цифровых партнёрств, которые позволяют взаимно усиливать компании в различных направлениях».

Ещё один знакомый с обсуждениями собеседник рассказал, что идея продажи «Новостей» и «Дзена» появилась четыре-пять лет назад, а осенью 2021 года к этому вопросу вернулись. По его словам, «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а «Дзен» развивается больше в сторону соцсетей. Сервис новостей вызывает «много критики со всех сторон», добавил он.

Как сервисы продолжат работув случае возможной продажи, собеседники издания не уточнили.

В «Яндексе» заявили, что «не комментируют слухи». В VK отказались от комментариев.

  • Созданные в 2000 году «Яндекс.Новости» — это агрегатор новостей. По данным компании, которые приводит РБК, его посещают более 10 млн пользователей в день.
  • Блог-платформа «Яндекс.Дзен» появилась в 2017 году. Дневная аудитория сервиса в четвёртом квартале 2021 года выросла на 10%, до 22,3 млн пользователей.

#яндекс #медиа

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33 комментария
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Libo

А что случилось?

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53
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Должный американец

У ФСБ деньги на пропаганду заканчиваются??

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0
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Котан Котаныч

ахах это то куда сецчас ютуберы хотят валить...

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22
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water water

дебилы эти ютуберы, их в стойло загоняют они и рады бежать в него

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1
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Грустный Ваня

Есть идеи как им ещё монетизироваться? У многих нехилый продакшен и ютуб с интеграциями был единственным источником дохода, куда им теперь идти? На ВГТРК?)0

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1
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Bulky Blackcrappy против войны

Кураторы в кремле выводят самое важное, пока яндекс совсем не закончился?

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10
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Первичный парфюмер

поздно уже, один раз хуесос - всегда хуесос

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7
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НикакойвойнысУкраиной

А почему? Что-то случилось, что ли?

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6
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Отрицательный пёс_анон

комитету?

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4
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ДЕДос Атака

⚡️ Гендиректор «Яндекса» в России Тигран Худавердян оказался под санкциями ЕС.

Ахаха маленько опоздал с продажей

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4
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Алексей

Яндекс решил избавить себя от посредственных сервисов, которые портят репутацию, а она и так уже не самая лучшая. Логика понятна. Посмотрим, что будет дальше. Для РФ сейчас альтернатив особых нет. Из всего, что существует - Яндекс выглядит более адекватным.

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2
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ДЕДос Атака

От них просто люди повалили, а участие в пропаганде — потенциальный крест на будущем Яндекса вообще. Вот и пытаются отмыться

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2
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Алексей

Достаточно крупная корпорация для геройства. Как могли, пытались занимать нейтралитет.
p.s. совсем не фан яндекса

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0
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Исходный бинокль

А что остается?

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Армейский шмель

ХУЙ

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5
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Исходный бинокль

Не трави

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Зоибана Вафля

Челы поняли что теперь можно под шумок отжать и запустить пропаганду в открытую и там, без всяких алгоритмов как говорится. ну и выпилить от туда запрещенные темы и сми. хех жаль.

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1
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Зоибана Вафля

кстати. мать пыни на горбу зоибаны ебал.

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Ограниченный каякер

Кто ж сейчас такое купит, бизнес пачкаться не захочет, а у государству деньги на сухпайки нужны.
Ну хотят продать и хотят. Выхода нет у них, так и будут пропаганду лить под лейблом Zндекса.

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Алексей

Для ВК прям идеально, им уже не привыкать пачкаться

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Ограниченный каякер

Да похоже так и будет, одни компании с техническим дефолтом будут продавать свои сервисы другим компаниям с техническим дефолтом.

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Кирилл Втюрин

Штука в том, что если сделка состоится, то все сколь-нибудь популярные медиаплощадки в России окажутся под крылом VK (((газпроммедиа(((государства)))))). Не то чтобы яндекс шибкий борец за свободу слова, но ситуация совсем удручающая

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Тимофей Сытов

Полная интеграция с Газпром медиа.

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Примитивный рак

Ссылка не пашет

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Joel Miller

Продадут...

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Пароход из листа тетрадного

ахах, последний ресурс с монетизацией контента. ютуберам остался бусти, на и всё, пожалуй.

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Жак Фреско

Там порезали монетизацию сильно уже

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Пароход из листа тетрадного

тем более. заводы стоят, как грится.

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Жак Фреско

Неужели этот сервис сколько-нибудь стоит сейчас и кому-то нужен?

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Страховой браслет

Переговоры ведутся с конца 2021 года, говорит один из них
 Переговоры начались две недели назад

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Dennis Ko

Из грязи в говнязи.

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Roman Khegay

Переговоры ведутся с 2014 года

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Солёная Капля

Главное - чтобы Яндекс Погода осталась

-2...-6, ощущается как -13

любимая лотерея

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Исполнительный инструмент

Я документирую каждый наброс дыни, чтобы когда мы победим и это хуйло подумает сунутся в демократичную Украину, его могли оперативно закинуть в "Миротворець". Советую так делать с каждым, кто сейчас подлизывает правящей диктатуре. Не дайте им шанса переобуться.

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