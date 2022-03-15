РБК: «Яндекс» планирует продать «Новости» и «Дзен» Статьи редакции
Главный претендент на них — VK, говорят источники.
О планах компании продать сервисы рассказали три источника РБК, знакомые с планами. По словам одного из них, «Яндекс» решил сосредоточиться на развитии поиска, технологий и городских сервисов «в условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации».
По словам источников, компания ведёт переговоры с несколькими потенциальными покупателями, но основной претендент — холдинг VK. Переговоры ведутся с конца 2021 года, говорит один из них.
Ещё один знакомый с обсуждениями собеседник рассказал, что идея продажи «Новостей» и «Дзена» появилась четыре-пять лет назад, а осенью 2021 года к этому вопросу вернулись. По его словам, «Яндекс» хочет быть технологичной компанией, а «Дзен» развивается больше в сторону соцсетей. Сервис новостей вызывает «много критики со всех сторон», добавил он.
Как сервисы продолжат работув случае возможной продажи, собеседники издания не уточнили.
В «Яндексе» заявили, что «не комментируют слухи». В VK отказались от комментариев.
- Созданные в 2000 году «Яндекс.Новости» — это агрегатор новостей. По данным компании, которые приводит РБК, его посещают более 10 млн пользователей в день.
- Блог-платформа «Яндекс.Дзен» появилась в 2017 году. Дневная аудитория сервиса в четвёртом квартале 2021 года выросла на 10%, до 22,3 млн пользователей.
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А что случилось?
У ФСБ деньги на пропаганду заканчиваются??
ахах это то куда сецчас ютуберы хотят валить...
дебилы эти ютуберы, их в стойло загоняют они и рады бежать в него
Есть идеи как им ещё монетизироваться? У многих нехилый продакшен и ютуб с интеграциями был единственным источником дохода, куда им теперь идти? На ВГТРК?)0
Кураторы в кремле выводят самое важное, пока яндекс совсем не закончился?
поздно уже, один раз хуесос - всегда хуесос
А почему? Что-то случилось, что ли?
комитету?
⚡️ Гендиректор «Яндекса» в России Тигран Худавердян оказался под санкциями ЕС.
Ахаха маленько опоздал с продажей
Яндекс решил избавить себя от посредственных сервисов, которые портят репутацию, а она и так уже не самая лучшая. Логика понятна. Посмотрим, что будет дальше. Для РФ сейчас альтернатив особых нет. Из всего, что существует - Яндекс выглядит более адекватным.
От них просто люди повалили, а участие в пропаганде — потенциальный крест на будущем Яндекса вообще. Вот и пытаются отмыться
Достаточно крупная корпорация для геройства. Как могли, пытались занимать нейтралитет.
p.s. совсем не фан яндекса
А что остается?
ХУЙ
Не трави
Челы поняли что теперь можно под шумок отжать и запустить пропаганду в открытую и там, без всяких алгоритмов как говорится. ну и выпилить от туда запрещенные темы и сми. хех жаль.
кстати. мать пыни на горбу зоибаны ебал.
Кто ж сейчас такое купит, бизнес пачкаться не захочет, а у государству деньги на сухпайки нужны.
Ну хотят продать и хотят. Выхода нет у них, так и будут пропаганду лить под лейблом Zндекса.
Для ВК прям идеально, им уже не привыкать пачкаться
Да похоже так и будет, одни компании с техническим дефолтом будут продавать свои сервисы другим компаниям с техническим дефолтом.
Штука в том, что если сделка состоится, то все сколь-нибудь популярные медиаплощадки в России окажутся под крылом VK (((газпроммедиа(((государства)))))). Не то чтобы яндекс шибкий борец за свободу слова, но ситуация совсем удручающая
Полная интеграция с Газпром медиа.
Ссылка не пашет
Продадут...
ахах, последний ресурс с монетизацией контента. ютуберам остался бусти, на и всё, пожалуй.
Там порезали монетизацию сильно уже
тем более. заводы стоят, как грится.
Неужели этот сервис сколько-нибудь стоит сейчас и кому-то нужен?
Переговоры ведутся с конца 2021 года, говорит один из них
Переговоры начались две недели назад
Из грязи в говнязи.
Переговоры ведутся с 2014 года
Главное - чтобы Яндекс Погода осталась
-2...-6, ощущается как -13
любимая лотерея