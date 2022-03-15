ЕС ввёл четвёртый пакет санкций против России. В список попали Роман Абрамович, Тигран Худавердян и Константин Эрнст Статьи редакции
ЕС наложил ограничения на 15 человек и девять организаций.
Евросоюз ввёл новый пакет экономических санкций из-за ситуации на Украине:
Запрет экспорта в РФ авто дороже 50 тысяч евро и некоторых предметов роскоши;
Запрет на инвестиции в энергетический сектор РФ, за исключением гражданской атомной энергетики;
Запрет на ввоз в РФ духов, алкоголя, бытовой техники, одежды и других товаров стоимостью более 300 евро за единицу;
Запрет кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС на присвоение рейтингов России и российским компаниям.
- Запрет на импорт стальных изделий, которые находятся под защитными мерами ЕС.
ЕС также ввёл персональные санкции против 15 россиян, которым теперь запрещено посещать страны Евросоюза. У многих лиц, попавших в список, среди обоснований для введения санкций упомянуто участие во встрече бизнеса с Владимиром Путиным 24 февраля. В список попали:
миллиардер Роман Абрамович;
- управляющий директор «Яндекса» и гендиректор компании в России Тигран Худавердян;
- управляющий директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев;
- миллиардер Алексей Кузьмичев;
президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;
гендиректор компании «Россети» Андрей Рюмин;
журналист РИА «Новости» Армен Гаспарян;
телеведущий Артем Шейнин;
телеведущий Дмитрий Куликов;
гендиректор Первого канала Константин Эрнст;
бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина;
сенатор Сулейман Керимов;
миллиардер Герман Хан («Альфа-групп»);
акционер Сибирской угольной энергетической компании Владимир Рашевский;
миллиардер Виктор Рашников.
Под санкции попали и российские компании, связанные с оборонной промышленностью РФ:
- «Рособоронэкспорт»;
- «УралВагонЗавод»;
- «Роснефть-Аэро»;
- холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы»;
- ПАО «Курганмашзавод»;
- холдинг «Вертолёты России»;
- ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»;
- АО «Объединенная судостроительная корпорация»;
- АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького».
Правозащитники не могут найти редактора телеканала с момента задержания, а, по данным СМИ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Заседание касалось видео, в котором Овсянникова «призывает принять участие в несогласованных публичных мероприятиях».
А что случилось-то?
Украина напала на Россию.
брат а чем завтра на брифинге нас кормить будут??
Тема химлабораторий раскрыта полностью?
Картошкой
Встреча с стюардессами...
Враги хуету опять несут. Не нужна им сильная Россия
Искандеры рассмеялись.
Утром тебя назначают гендиром Яндекса, а вечером уже вносят в санкционный список
Оперативно работают
Не зря свой кусок едят
Есть ощущение, что в Яндексе поэтому и поменяли гендира
Лежать + сосать
Константин Эрнст
Даже перформанс с плакатом не помог
Запрет на ввоз в РФ бытовой техники стоимостью более 300 евро за единицу.
Мнээ, ифоны всё штоле?
Сложили уже санкции в пакет с пакетами?
кстати, а кто это такая?) видел ролик с их "рацпредложениями", но, к сожалению, имена героев титрами не обозначили
"На заседании Совета федерации сенатор от Оренбургской области и представитель ЛДПР Елена Афанасьева высказалась о новых санкциях против России из-за признания ДНР и ЛНР."
p.s та сумасшедшая у которой много пакетов
кстати, на этом же заседании был первый вброс про "национализацию" уже от другой авторки. тогда на это мало кто обратил внимание
хаха не спасло яндексоида
Когда вижу новости про санкции, каждый раз всплывает эта пикча
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Худаверяна-то за что? Яндекс ещё хоть как-то пытался сопротивляться, в отличие от абсолютно лояльного МейлРу. А Гришину ничего не досталось.
Как именно пытался сопротивляться?
При Сегаловиче вполне сопротивлялся, только это 10 лет назад было.