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Китайский чувак

ЕС ввёл четвёртый пакет санкций против России. В список попали Роман Абрамович, Тигран Худавердян и Константин Эрнст Статьи редакции

ЕС наложил ограничения на 15 человек и девять организаций.

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Евросоюз ввёл новый пакет экономических санкций из-за ситуации на Украине:

  • Запрет экспорта в РФ авто дороже 50 тысяч евро и некоторых предметов роскоши;

  • Запрет на инвестиции в энергетический сектор РФ, за исключением гражданской атомной энергетики;

  • Запрет на ввоз в РФ духов, алкоголя, бытовой техники, одежды и других товаров стоимостью более 300 евро за единицу;

  • Запрет кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС на присвоение рейтингов России и российским компаниям.

  • Запрет на импорт стальных изделий, которые находятся под защитными мерами ЕС.

ЕС также ввёл персональные санкции против 15 россиян, которым теперь запрещено посещать страны Евросоюза. У многих лиц, попавших в список, среди обоснований для введения санкций упомянуто участие во встрече бизнеса с Владимиром Путиным 24 февраля. В список попали:

  1. миллиардер Роман Абрамович;

  2. управляющий директор «Яндекса» и гендиректор компании в России Тигран Худавердян;
  3. управляющий директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев;
  4. миллиардер Алексей Кузьмичев;

  5. президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин;

  6. гендиректор компании «Россети» Андрей Рюмин;

  7. журналист РИА «Новости» Армен Гаспарян;

  8. телеведущий Артем Шейнин;

  9. телеведущий Дмитрий Куликов;

  10. гендиректор Первого канала Константин Эрнст;

  11. бывшая жена главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина;

  12. сенатор Сулейман Керимов;

  13. миллиардер Герман Хан («Альфа-групп»);

  14. акционер Сибирской угольной энергетической компании Владимир Рашевский;

  15. миллиардер Виктор Рашников.

Под санкции попали и российские компании, связанные с оборонной промышленностью РФ:

  1. «Рособоронэкспорт»;
  2. «УралВагонЗавод»;
  3. «Роснефть-Аэро»;
  4. холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы»;
  5. ПАО «Курганмашзавод»;
  6. холдинг «Вертолёты России»;
  7. ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»;
  8. АО «Объединенная судостроительная корпорация»;
  9. АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького».

#новости #санкции

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27 комментариев
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Страховой браслет

А что случилось-то?

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Обычный чайник

Украина напала на Россию.

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Вооруженный украинец

брат а чем завтра на брифинге нас кормить будут??

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2
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Обычный чайник

Тема химлабораторий раскрыта полностью?

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Антон Лисин

Картошкой

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Владимир Скворцов

Встреча с стюардессами...

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Мразь 3.0

Враги хуету опять несут. Не нужна им сильная Россия

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new_comment

Искандеры рассмеялись.

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Alex Northern
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13
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Вы че угораете

Утром тебя назначают гендиром Яндекса, а вечером уже вносят в санкционный список
Оперативно работают

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Исходный бинокль

Не зря свой кусок едят

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Вы че угораете

Есть ощущение, что в Яндексе поэтому и поменяли гендира

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Fergut Negnelson
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7
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Обычный чайник
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Karma Police
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Исходный бинокль

Лежать + сосать

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4
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Милицейский блик

Константин Эрнст
 Даже перформанс с плакатом не помог

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Dennis Ko

Запрет на ввоз в РФ бытовой техники стоимостью более 300 евро за единицу.

Мнээ, ифоны всё штоле?

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Alex Northern

Сложили уже санкции в пакет с пакетами?

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Alexander

кстати, а кто это такая?) видел ролик с их "рацпредложениями", но, к сожалению, имена героев титрами не обозначили

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Alex Northern

"На заседании Совета федерации сенатор от Оренбургской области и представитель ЛДПР Елена Афанасьева высказалась о новых санкциях против России из-за признания ДНР и ЛНР."

p.s та сумасшедшая у которой много пакетов

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Alexander

кстати, на этом же заседании был первый вброс про "национализацию" уже от другой авторки. тогда на это мало кто обратил внимание

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Первичный парфюмер

хаха не спасло яндексоида

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Дмитрий Шальц

Когда вижу новости про санкции, каждый раз всплывает эта пикча

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Старший Гоша

Худаверяна-то за что? Яндекс ещё хоть как-то пытался сопротивляться, в отличие от абсолютно лояльного МейлРу. А Гришину ничего не досталось.

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Михаил Фанк

Как именно пытался сопротивляться?

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Обугленный мурал против войны

При Сегаловиче вполне сопротивлялся, только это 10 лет назад было.

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