Немного оптимизма вам в ленту

Живу со своей бабушкой, можно сказать работаю бесплатной сиделкой. Она очень много разговаривает со своими подругами по телефону(Им 50-70)Я невольно начал слушать их, после начала Путинской войны. Заметил приятные подвижки в диалогах.