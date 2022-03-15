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DTF

Сервис коротких видео Coub закроется 1 апреля 2022 года Статьи редакции

Через 10 лет после запуска.

Закрытие Coub подтвердили в компании «Комитет», которая владеет платформой, а также сайтами DTF, TJ и vc.ru. Сервис коротких видео перестанет работать 1 апреля 2022 года. До тех пор пользователи Coub могут скачать с него свои ролики.

Coub запустили в апреле 2012 года, его основателями стали Михаил Табунов и братья Антон и Игорь Гладкобородовы. Сервис позволял пользователям создавать короткие зацикленные видео.

В начале 2020 года у Coub закончились средства на развитие, и платформа перешла под полный контроль «Комитета». В декабре 2021-го компания объявила, что Coub не вписывается в стратегию её развития и решила продать сервис.

#новости #coub

1304 просмотров
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38 комментариев
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aliftin

Так никто и не купил. А жаль, сейчас можно было бы сделать из него замену тик-ток для русских.

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10
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испанский смех

дураков нет) а прикинь кем надо быть, чтобы купить в прошлый раз

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1
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Исходный бинокль

Для православных

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0
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Ограниченный каякер

Это ж надо сотни моих коубов сохранять.
Где я теперь буду Mashup ролики смотреть, по-моему уникальный формат площадки((

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7
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Страховой браслет

Раньше шутили, что Мэйл.ру закрывает всё, до чего дотянется руками, теперь так будут шутить про Комитет

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Вооруженный украинец

закрывайте пп

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2
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Страховой браслет

рот свой закрой

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5
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aliftin

Комитет столько лет закрывал всем рты, а теперь закрыл coub.

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простой Иван Город Тверь

закрывайте Д*Ф

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1
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Исходный бинокль

Кек

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Специализированный каякер

Про Гугл такие же легенды ходили. Множество сервисов похоронил, или заморозил

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Alex Northern

Единственный был нормальный сайт коротких видео, очень жаль :(

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5
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Дмитрий

Вы серьезно? Закрыли в тот самый момент, когда у коуба был реальный шанс подвинуть тикток в случае его бана на территории рф, теперь комитету точно конец, тот кто должен был все вывезти и прокормить семью комитета почил в неравном бою. Даже в белоруссии воскрешают забытые и никому ненужные соцсети без шанса на фоне вк к существованию, а тут закрывают перспективный проект в нынешней ситуации

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4
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Denis Gritsenko

Ушла эпоха

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3
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Исходный бинокль

Жаль

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Нейроорлов

Хватит писать такие комментарии. Извинись

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Мразь 3.0

Буква Ю на барабане

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испанский смех

ОТКРОЙТЕ!

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Мразь 3.0

Похую

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1
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испанский смех

ВРАЩАЙТЕ!

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Обычный чайник

Закрылся. Жаль. (НЕТ)

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Обычный чайник

Что-то мне кажется он не рентабельным был.

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Исходный бинокль

Да ну?

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Обычный чайник

Ну да...

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3
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МИКРОМОЛЬ

KEQUE

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Металлургический комбинат

Ну пиздец! Мало нам санкций, так еще теперь это.

Как ролики-то скачать?

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Anton Artaani

Открыть коуб в новой вкладке и там внизу будет кнопка "Скачать"

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FireGrim

Печально. Заходил почти каждый день

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Исходный бинокль

Земля пухом

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Первичный микрофон

Ну это уже слишком

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new_comment

Надо писать не закрылся, а приостановил деятельность в России и Белоруссии.

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Первичный микрофон

Что с подсайтом будет?

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испанский смех

В начале 2020 года у Coub закончились средства на развитие, и платформа перешла под полный контроль «Комитета». В декабре 2021-го компания объявила, что Coub не вписывается в стратегию её развития и решила продать сервис.
 кто бенефициар ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Sergei Timofeyev

Серёга Звезда ж )

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Dan

Охххх

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Андрей Васильев

а причина?

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DaiBi

если чо готов купить за 10 баксов

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Пельмешка

Пошла качать старые кубы

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