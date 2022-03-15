Сервис коротких видео Coub закроется 1 апреля 2022 года Статьи редакции
Через 10 лет после запуска.
Закрытие Coub подтвердили в компании «Комитет», которая владеет платформой, а также сайтами DTF, TJ и vc.ru. Сервис коротких видео перестанет работать 1 апреля 2022 года. До тех пор пользователи Coub могут скачать с него свои ролики.
Coub запустили в апреле 2012 года, его основателями стали Михаил Табунов и братья Антон и Игорь Гладкобородовы. Сервис позволял пользователям создавать короткие зацикленные видео.
В начале 2020 года у Coub закончились средства на развитие, и платформа перешла под полный контроль «Комитета». В декабре 2021-го компания объявила, что Coub не вписывается в стратегию её развития и решила продать сервис.
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Так никто и не купил. А жаль, сейчас можно было бы сделать из него замену тик-ток для русских.
дураков нет) а прикинь кем надо быть, чтобы купить в прошлый раз
Для православных
Это ж надо сотни моих коубов сохранять.
Где я теперь буду Mashup ролики смотреть, по-моему уникальный формат площадки((
Раньше шутили, что Мэйл.ру закрывает всё, до чего дотянется руками, теперь так будут шутить про Комитет
закрывайте пп
рот свой закрой
Комитет столько лет закрывал всем рты, а теперь закрыл coub.
закрывайте Д*Ф
Кек
Про Гугл такие же легенды ходили. Множество сервисов похоронил, или заморозил
Единственный был нормальный сайт коротких видео, очень жаль :(
Вы серьезно? Закрыли в тот самый момент, когда у коуба был реальный шанс подвинуть тикток в случае его бана на территории рф, теперь комитету точно конец, тот кто должен был все вывезти и прокормить семью комитета почил в неравном бою. Даже в белоруссии воскрешают забытые и никому ненужные соцсети без шанса на фоне вк к существованию, а тут закрывают перспективный проект в нынешней ситуации
Ушла эпоха
Жаль
Хватит писать такие комментарии. Извинись
Буква Ю на барабане
ОТКРОЙТЕ!
Похую
ВРАЩАЙТЕ!
Закрылся. Жаль. (НЕТ)
Что-то мне кажется он не рентабельным был.
Да ну?
Ну да...
KEQUE
Ну пиздец! Мало нам санкций, так еще теперь это.
Как ролики-то скачать?
Открыть коуб в новой вкладке и там внизу будет кнопка "Скачать"
Печально. Заходил почти каждый день
Земля пухом
Ну это уже слишком
Надо писать не закрылся, а приостановил деятельность в России и Белоруссии.
Что с подсайтом будет?
В начале 2020 года у Coub закончились средства на развитие, и платформа перешла под полный контроль «Комитета». В декабре 2021-го компания объявила, что Coub не вписывается в стратегию её развития и решила продать сервис.
кто бенефициар ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Серёга Звезда ж )
Охххх
а причина?
если чо готов купить за 10 баксов
Пошла качать старые кубы