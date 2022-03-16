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Тигран Худавердян покинет совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V Статьи редакции

15 марта он попал под санкции ЕС.

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Фото: Олег Яковлев / РБК

Управляющий директор и гендиректор «Яндекса» в России Тигран Худавердян покидает совет директоров, пост заместителя гендиректора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании, объявили в «Яндексе».

Совет директоров рассмотрит изменения в структуре руководства, опираясь на сформированную «сильную команду управленцев», добавили в компании. До 15 апреля Елена Бунина исполняет обязанности гендиректора ООО «Яндекс».

15 марта 2022 года Тигран Худавердян стал гендиректором «Яндекса» в России вместо Елены Буниной. Как сообщала компания, он будет совмещать новую должность с постом управляющего директора. В пресс-службе не уточнили, сохранит ли он эти должности.

В тот же день Евросоюз ввёл персональные санкции против Худавердяна. Сама компания и её «дочки» не были внесены в санкционные списки Евросоюза, США или Великобритании, отметили в «Яндексе».

Мы крайне удивлены тому, что Тигран попал в санкционный список Евросоюза, и нам очень жаль, что он больше не может состоять в совете директоров и быть заместителем генерального директора Yandex N.V. Тигран работает в компании больше 15 лет и вложил много сил в то, чтобы «Яндекс» развивался как технологическая компания мирового уровня, учитывая интересы пользователей, партнёров, сотрудников и акционеров.

Джон Бойнтон
председатель совета директоров Yandex N.V.

Изначально в новости было сказано, что Худавердян покинет пост гендиректора «Яндекса» в России. Это не так, он сохранил эту должность. Приносим свои извинения.

#новости #санкции #яндекс

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37 комментариев
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Победа России

Он не успел проработать в должности и дня.
А что случилось то?

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61
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Подробный Никита

Заблокировали TJ

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23
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Свободный чувак

Украина напала на Россию.
x2

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5
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Магнитный яд
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38
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Blessed

Очень странно, что он не предвидел такой поворот событий, так подставился

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0
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Победа России

Формально его включили в санкционный список за появление на встрече ключевых бизнесменов с Путиным 24 февраля.

Думаю он прекрасно понимал, что любые появления рядом с высокопоставленными государственными чиновниками - это серьезные риски, но риски игнорирования такого приглашения существенно выше, в том числе немедленные риски, а не какие-то отложенные (типа вот этого включения в санкционные списки, случившегося спустя три недели).

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3
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Закомплексованная Душа

Мог просто взять больничный

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2
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Победа России

А вы посмотрите это видео из 2008-ого, когда Зюзин (гендиректор Мечела) не ответил на приглашение и сослался на больничный

https://www.youtube.com/watch?v=p33Y8iNxbQ0

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0
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Фантастический паркур

ПРИ ЧЁМ ТУТ

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Гордый огонь

Мы крайне удивлены тому, что Тигран попал в санкционный список Евросоюза
почемя блять я не удивлён что его внесли в список?

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23
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Andrew Sychev

Надаялся на армянское авось

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2
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Jenny Smith

к слову, яндекс релоцируется-таки потихоньку в Армению. но это типа секрет.

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2
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benny

Вот вам и ответ, зачем продают «новости» и «дзен» — настолько токсичные инвестиции, что за 24 часа тебя просто «банят» все страны

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14
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Arthur N

Причём тут продажа активов? Он попал в санкционный список вообще по другой причине.

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12
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Кирилл Втюрин

А что у вас за список? В другом документе действительно есть упоминание новостей

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4
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Хармс

причомтут.джпг

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1
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Georgi Yudin

Службы разведки и ФСБ в целом много своих людей ставят в крупные компании на топовые должности.

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1
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Фирменный каякер

Стал гендиром Яндекса
 А нет, не фартануло

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12
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davi nayka
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10
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Alexander
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7
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Необходимый Мика

Вообще не удивлюсь, если хуяндекс начнут прессовать по всем позициям за пределами россии. По сути яндекс сейчас - цифровой рупор пропаганды.

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5
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Последний пистолет

всегда им был, для сравнения набери Хуйло в Гугле и в Яндексе

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0
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Коровка спасла Россию
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4
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Китайский татарин

Другую пешку найдут

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3
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Фирменный каякер

Сука, анекдот какой-то.

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2
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Vld Mkrv

Тигран Кринжанян

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NickPic

Все-таки надо было на броневик

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Подробный Никита

Он, конечно, не на это рассчитывал, когда соглашался с повышением

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1
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Chef

эталонный скорострел

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norm

https://youtu.be/iMY5F1c7Aac

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0
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Ігор Лазарук

"Карусель, карусель, кто успел, тот присел..."

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Синдром зашторанца

Забавно будет выглядеть строчка в его CV

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Единый месяц

А разве за выполнение санкций в России теперь срок не дают? Национализация Яндекса inc

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DyaDyaWoWa

Пришел, поел говна и ушел.

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Dennis Ko

Гнать говнояндекс отовсюду как вшивого пса вслед за этим хуйдавердяном.

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ziggy stardust

Яке прикре самогубство.

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Jenny Smith

что-то случилось? не хочет под санкции? неженка какой!

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