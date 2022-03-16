Тигран Худавердян покинет совет директоров и пост заместителя гендиректора Yandex N.V Статьи редакции
15 марта он попал под санкции ЕС.
Управляющий директор и гендиректор «Яндекса» в России Тигран Худавердян покидает совет директоров, пост заместителя гендиректора Yandex N.V., а также свои должности в голландских дочерних структурах компании, объявили в «Яндексе».
Совет директоров рассмотрит изменения в структуре руководства, опираясь на сформированную «сильную команду управленцев», добавили в компании. До 15 апреля Елена Бунина исполняет обязанности гендиректора ООО «Яндекс».
15 марта 2022 года Тигран Худавердян стал гендиректором «Яндекса» в России вместо Елены Буниной. Как сообщала компания, он будет совмещать новую должность с постом управляющего директора. В пресс-службе не уточнили, сохранит ли он эти должности.
В тот же день Евросоюз ввёл персональные санкции против Худавердяна. Сама компания и её «дочки» не были внесены в санкционные списки Евросоюза, США или Великобритании, отметили в «Яндексе».
Изначально в новости было сказано, что Худавердян покинет пост гендиректора «Яндекса» в России. Это не так, он сохранил эту должность. Приносим свои извинения.
И освобождению политзаключённых.
Федеральный чиновник рассказал, что перезапуск уже обсуждают с властями РФ.
Призванные смягчить последствия санкций меры государственной политики, которые успело объявить правительство, пока слишком слабы. Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса имеют смысл для того, чтобы избежать массовых увольнений, но бесполезны в среднесрочной перспективе. Они негативно скажутся на бюджете, а также могут спровоцировать рост…
Он не успел проработать в должности и дня.
А что случилось то?
Заблокировали TJ
Украина напала на Россию.
x2
Очень странно, что он не предвидел такой поворот событий, так подставился
Формально его включили в санкционный список за появление на встрече ключевых бизнесменов с Путиным 24 февраля.
Думаю он прекрасно понимал, что любые появления рядом с высокопоставленными государственными чиновниками - это серьезные риски, но риски игнорирования такого приглашения существенно выше, в том числе немедленные риски, а не какие-то отложенные (типа вот этого включения в санкционные списки, случившегося спустя три недели).
Мог просто взять больничный
А вы посмотрите это видео из 2008-ого, когда Зюзин (гендиректор Мечела) не ответил на приглашение и сослался на больничный
https://www.youtube.com/watch?v=p33Y8iNxbQ0
ПРИ ЧЁМ ТУТ
Мы крайне удивлены тому, что Тигран попал в санкционный список Евросоюза
почемя блять я не удивлён что его внесли в список?
Надаялся на армянское авось
к слову, яндекс релоцируется-таки потихоньку в Армению. но это типа секрет.
Вот вам и ответ, зачем продают «новости» и «дзен» — настолько токсичные инвестиции, что за 24 часа тебя просто «банят» все страны
Причём тут продажа активов? Он попал в санкционный список вообще по другой причине.
А что у вас за список? В другом документе действительно есть упоминание новостей
причомтут.джпг
Службы разведки и ФСБ в целом много своих людей ставят в крупные компании на топовые должности.
Стал гендиром Яндекса
А нет, не фартануло
Вообще не удивлюсь, если хуяндекс начнут прессовать по всем позициям за пределами россии. По сути яндекс сейчас - цифровой рупор пропаганды.
всегда им был, для сравнения набери Хуйло в Гугле и в Яндексе
Другую пешку найдут
Сука, анекдот какой-то.
Тигран Кринжанян
Все-таки надо было на броневик
Он, конечно, не на это рассчитывал, когда соглашался с повышением
эталонный скорострел
https://youtu.be/iMY5F1c7Aac
"Карусель, карусель, кто успел, тот присел..."
Забавно будет выглядеть строчка в его CV
А разве за выполнение санкций в России теперь срок не дают? Национализация Яндекса inc
Пришел, поел говна и ушел.
Гнать говнояндекс отовсюду как вшивого пса вслед за этим хуйдавердяном.
Яке прикре самогубство.
что-то случилось? не хочет под санкции? неженка какой!