Cайты российских арбитражных судов взломали. На главных страницах опубликовали картинку с призывом к импичменту Путина Статьи редакции
И освобождению политзаключённых.
Около 5:00 мск хакеры взломали сайты арбитражных судов России и разместили послание с оскорблением россиян, призывом к импичменту президента Владимира Путина и освобождению политических заключённых. Об этом пишет РБК.
Атаке подверглись суды Москвы, Приморского, Краснодарского, Хабаровского края и других регионов. Примерно к 6:15 послание пропало, но сайты по-прежнему не открывались.
Пресс-секретарь Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина пояснила, что все сайты находятся на единой московской платформе, поэтому хакерская атака затронула все страницы.
Сайты госслужб России и российских СМИ не раз подвергались хакерским атакам. 28 февраля группировка Anonymous взломала сайты ТАСС, «Известий», «Коммерсанта» и других медиа. На главных страницах разместили плашку на русском языке с призывом прекратить «спецоперацию» на Украине. 8 марта на сайтах ФСИН, Минкультуры и других ведомств появилась одна и так же «антивоенная» картинка.
15 марта он попал под санкции ЕС.
Призванные смягчить последствия санкций меры государственной политики, которые успело объявить правительство, пока слишком слабы. Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса имеют смысл для того, чтобы избежать массовых увольнений, но бесполезны в среднесрочной перспективе. Они негативно скажутся на бюджете, а также могут спровоцировать рост…
Федеральный чиновник рассказал, что перезапуск уже обсуждают с властями РФ.
Странная тема. Называет россиян фашистами, говорит что их ебут, что именно россияне во всём виноваты, а потом признаётся, что он и сам россиянин.
хреновый из него таргетолог
У меня такие же смешанные чувства
А чего тут смешивать? Виноваты в чём конкретно? Власть годами кошмарила людей, не давала появиться хоть какой-то оппозиции.
Ты бывал на митингах? Толпу момента разрезают, несогласных бьют и волочат в автозак. Это всё не сравнимо даже с тем же майданом, где омон стоял и ничего не делал.
Мы тут такие же заложники.
Все фашисты дебилы, что с него взять
все сайты находятся на единой московской платформе
Российская Лжефедерация
Да в этой стране Путин лично всех судей назначает. Поломано всё что можно, в общем.
Странный наброс на ВСЕХ россиян..
Имеется ввиду, наверное, те, которые поддерживают власть.
Ну как бы даа, но тогда надо было так и писать, прямо ;(
Кайф! Взломали бы сайты МФЦ так, чтобы на всех табло в коридорах шла надпись "Остановите войну в Украине!", "Путина в Гаагу!", "Выкините телевизоры" или пободное
Вот там у бабок и яжматерей попригорает
Фулл без цензуры
Доходчиво
Случилось «а что случилось»
там казахстан решил забрать все инвестиции, что ушли из россии. пилите новость
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