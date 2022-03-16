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Cайты российских арбитражных судов взломали. На главных страницах опубликовали картинку с призывом к импичменту Путина Статьи редакции

И освобождению политзаключённых.

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Скриншот SOTA

Около 5:00 мск хакеры взломали сайты арбитражных судов России и разместили послание с оскорблением россиян, призывом к импичменту президента Владимира Путина и освобождению политических заключённых. Об этом пишет РБК.

Атаке подверглись суды Москвы, Приморского, Краснодарского, Хабаровского края и других регионов. Примерно к 6:15 послание пропало, но сайты по-прежнему не открывались.

Пресс-секретарь Арбитражного суда Приморского края Инга Сорокина пояснила, что все сайты находятся на единой московской платформе, поэтому хакерская атака затронула все страницы.

Сайты госслужб России и российских СМИ не раз подвергались хакерским атакам. 28 февраля группировка Anonymous взломала сайты ТАСС, «Известий», «Коммерсанта» и других медиа. На главных страницах разместили плашку на русском языке с призывом прекратить «спецоперацию» на Украине. 8 марта на сайтах ФСИН, Минкультуры и других ведомств появилась одна и так же «антивоенная» картинка.

#новости #взломы #конфликтнаукраине

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15 комментариев
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Фирменный каякер

Странная тема. Называет россиян фашистами, говорит что их ебут, что именно россияне во всём виноваты, а потом признаётся, что он и сам россиянин.

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18
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Alexander

хреновый из него таргетолог

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4
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Teo

У меня такие же смешанные чувства

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3
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Фирменный каякер

А чего тут смешивать? Виноваты в чём конкретно? Власть годами кошмарила людей, не давала появиться хоть какой-то оппозиции.
Ты бывал на митингах? Толпу момента разрезают, несогласных бьют и волочат в автозак. Это всё не сравнимо даже с тем же майданом, где омон стоял и ничего не делал.

Мы тут такие же заложники.

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2
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Торжественный ключ

Все фашисты дебилы, что с него взять

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1
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Подробный Никита

все сайты находятся на единой московской платформе
 Российская Лжефедерация

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11
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Фирменный каякер

Да в этой стране Путин лично всех судей назначает. Поломано всё что можно, в общем.

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6
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Elizaveta Kruchinina

Странный наброс на ВСЕХ россиян..

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10
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Александр Чекета

Имеется ввиду, наверное, те, которые поддерживают власть.

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0
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Elizaveta Kruchinina

Ну как бы даа, но тогда надо было так и писать, прямо ;(

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Teo

Кайф! Взломали бы сайты МФЦ так, чтобы на всех табло в коридорах шла надпись "Остановите войну в Украине!", "Путина в Гаагу!", "Выкините телевизоры" или пободное
Вот там у бабок и яжматерей попригорает

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5
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Андрей Охапкин

Фулл без цензуры

Запись в сообществе Либертарианство на TJ
Запись в сообществе Либертарианство на TJ
tjournal.ru
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1
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Чрезвычайный химик

Доходчиво

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Илья Ишутин

Случилось «а что случилось»

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Справедливый микроскоп

там казахстан решил забрать все инвестиции, что ушли из россии. пилите новость

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