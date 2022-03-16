Предлагаю сегодня отметить на ТЖ "день диванного эксперта"

Запомним этот день, чтобы на будущее понимать уровень заблуждения, который может царить в общественном мнении. Даже в таком осведомленном комьюнити как ТЖ. Да что уж там, многие известные милфы оказались на этом диване.