По данным СМИ, стриминговый сервис заплатил более 300 миллионов долларов.

Домашний стадион «Барселоны»

«Барселона» заключила спонсорский контракт со шведским стриминговым сервисом Spotify. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение будет действовать четыре года. Spotify станет титульным спонсором каталонского клуба на ближайшие четыре сезона. Название бренда появится на игровых футболках, а домашний стадион «Барселоны» переименуют — он будет называться не «Камп Ноу», а «Spotify Камп Ноу».

«Spotify Камп Ноу»

По данным CBS, сделка обошлась стриминговому сервису в 310 миллионов долларов. Испанское издание SPORT отмечает, что сумма могла быть больше, если бы в клубе был более высокий процент «зарегистрированных» болельщиков — фанатов, которые предоставили доступ к именам, электронной почте и другой личной информации. Из 350 миллионов болельщиков клуба зарегистрировался только 1%.