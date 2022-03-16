Spotify купил право на переименование стадиона футбольного клуба «Барселона» — он будет называться «Spotify Камп Ноу» Статьи редакции
По данным СМИ, стриминговый сервис заплатил более 300 миллионов долларов.
«Барселона» заключила спонсорский контракт со шведским стриминговым сервисом Spotify. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
Соглашение будет действовать четыре года. Spotify станет титульным спонсором каталонского клуба на ближайшие четыре сезона. Название бренда появится на игровых футболках, а домашний стадион «Барселоны» переименуют — он будет называться не «Камп Ноу», а «Spotify Камп Ноу».
По данным CBS, сделка обошлась стриминговому сервису в 310 миллионов долларов. Испанское издание SPORT отмечает, что сумма могла быть больше, если бы в клубе был более высокий процент «зарегистрированных» болельщиков — фанатов, которые предоставили доступ к именам, электронной почте и другой личной информации. Из 350 миллионов болельщиков клуба зарегистрировался только 1%.
15 марта он попал под санкции ЕС.
Россияне лишатся доступа к ЕСПЧ. Члены ПАСЕ считают, что Россия и так неэффективно исполняла его решения.
И освобождению политзаключённых.
Призванные смягчить последствия санкций меры государственной политики, которые успело объявить правительство, пока слишком слабы. Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса имеют смысл для того, чтобы избежать массовых увольнений, но бесполезны в среднесрочной перспективе. Они негативно скажутся на бюджете, а также могут спровоцировать рост…
В селе Кукуево Зажопинского района, стадион местной ДЮСШ обретет название "Зайцев.Net"
Пиздец ты вспомнил. 15 лет назад один трек скачивался оттуда минут пятнадцать.
А кому было легко
250 кб/с
250 это еще круто. Вот когда на диалапе сидели, на котором каждые несколько минут разрывало соединение, было то еще удовольствие.
Потом пришёл ADSL со скоростью 64кб/с, и это казалось чем-то невероятным. После диалапа соединение было стабильным и выдавало честные 64.
Я в 2015 году купил Lumia 830 на Windows Phone, установил себе Зайцев.Нет с (!)официального маркета, чтобы скачивать музычку)
Можем повторить как говорится
Я @ ты @
Soulseek Арена.
Когда ждать Яндекс-мьюзик-арену?
Яндекс.Музыка.Стадион имени Первого Президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова
настольный футбол у Савиновского в кабинете
Деньги некуда девать
Лучше бы в Украине купили стадион, если им так нужен стадион
Какой такой Украине?
Ну которая Украина
Сделку проводили ещё с прошлого года
А киберпанк все ближе и ближе.
Там ремонт бы сделать
Сделают, уже запланирована реконструкция стадиона за 1,5млрд.
Когда освоение космоса пойдет вовсю, названия будут присваиваться в честь корпораций: созвездие Айлеа, галактика Майкрософт, планета Старбакс.
Нормальный ход, хоть старое название оставили, а не так как со стейплс-центром вышло.
так умирают легенды
Хуинау