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Целесообразный кавалер

Spotify купил право на переименование стадиона футбольного клуба «Барселона» — он будет называться «Spotify Камп Ноу» Статьи редакции

По данным СМИ, стриминговый сервис заплатил более 300 миллионов долларов.

Домашний стадион  «Барселоны»

«Барселона» заключила спонсорский контракт со шведским стриминговым сервисом Spotify. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение будет действовать четыре года. Spotify станет титульным спонсором каталонского клуба на ближайшие четыре сезона. Название бренда появится на игровых футболках, а домашний стадион «Барселоны» переименуют — он будет называться не «Камп Ноу», а «Spotify Камп Ноу».

«Spotify Камп Ноу»

По данным CBS, сделка обошлась стриминговому сервису в 310 миллионов долларов. Испанское издание SPORT отмечает, что сумма могла быть больше, если бы в клубе был более высокий процент «зарегистрированных» болельщиков — фанатов, которые предоставили доступ к именам, электронной почте и другой личной информации. Из 350 миллионов болельщиков клуба зарегистрировался только 1%.

#новости #spotify #барселона

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Илья Синица

В селе Кукуево Зажопинского района, стадион местной ДЮСШ обретет название "Зайцев.Net"

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33
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norm

Пиздец ты вспомнил. 15 лет назад один трек скачивался оттуда минут пятнадцать.

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Закомплексованная Душа

А кому было легко

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5
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Публичный корабль

250 кб/с

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0
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Парламентский Мурод

250 это еще круто. Вот когда на диалапе сидели, на котором каждые несколько минут разрывало соединение, было то еще удовольствие.
Потом пришёл ADSL со скоростью 64кб/с, и это казалось чем-то невероятным. После диалапа соединение было стабильным и выдавало честные 64.

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3
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Электронный череп

Я в 2015 году купил Lumia 830 на Windows Phone, установил себе Зайцев.Нет с (!)официального маркета, чтобы скачивать музычку)

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0
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Сергей Панфилов

Можем повторить как говорится

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Публичный корабль

Я @ ты @

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Burakku Soru

Soulseek Арена.

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Чрезвычайный химик

Когда ждать Яндекс-мьюзик-арену?

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Массовый алмаз

Яндекс.Музыка.Стадион имени Первого Президента Чеченской Республики Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова

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11
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Сознательный утюг

настольный футбол у Савиновского в кабинете

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Россию не спасти

Деньги некуда девать

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5
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Подробный Никита

Лучше бы в Украине купили стадион, если им так нужен стадион

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Закомплексованная Душа

Какой такой Украине?

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Публичный корабль

Ну которая Украина

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Владимир Земсков

Сделку проводили ещё с прошлого года

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Настоящий рак
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Duard Kuban

А киберпанк все ближе и ближе.

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Навальнята спасают Фермана

Там ремонт бы сделать

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Парламентский Мурод

Сделают, уже запланирована реконструкция стадиона за 1,5млрд.

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aliftin

Когда освоение космоса пойдет вовсю, названия будут присваиваться в честь корпораций: созвездие Айлеа, галактика Майкрософт, планета Старбакс.

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asthenia

Нормальный ход, хоть старое название оставили, а не так как со стейплс-центром вышло.

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Ден

так умирают легенды

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Публичный корабль

Хуинау

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