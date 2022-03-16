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Slack отключит доступ некоторым клиентам из России из-за западных санкций Статьи редакции

Пользователей с платными подписками переведут на бесплатный тариф, но блокировать не будут.

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Заявление компании опубликовали Axios и Wall Street Journal. Slack пояснил, что обязан принять меры для соблюдения санкций США и других стран, где работает компания. Они включают в том числе «приостановку действия учётных записей без предварительного уведомления в соответствии с законом».

Axios предполагает, что проблемы с мессенджером возникнут у компаний, которые находятся под прямыми санкциями, а отключать будут платные пространства. Но не одновременно, а постепенно — когда подойдёт время оплаты подписки. При этом мессенджер заявил, что клиентов в России у него «очень мало».

Клиентов, которые пользовались сервисом по платному тарифу, переведут на бесплатный. Их возможности будут ограничены — например, в архиве переписок будет доступно только 10 тысяч сообщений, пишет «Бумага». Также нельзя добавлять в мессенджер новых участников из России.

С 12 марта пользователи из России начали сообщать об удалении рабочих пространств в Slack. У некоторых аккаунты удалили без предупреждения и возможности сохранить данные, других предупредили уже после блокировки. Ограничения затронули, например, команду Сбера.

Санкции против Сбера США ввели 24 февраля: но это не «полные блокирующие санкции», которые означают фактическую изоляцию от долларовой системы. Вместо них американские фининституты за 30 дней должны отклонить любые будущие транзакции с участием «Сбербанка» или его иностранных «дочек».

Владелец Slack, компания Salesforce, 7 марта опубликовала сообщение о прекращении работы с клиентами из России и переводе $2 млн в организации, помогающие жителям Украины. Тогда про ограничения работы Slack она не упоминала.

#новости #slack

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Свободный чувак

Санкции против ИТшников.

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Россию не спасти

Да нас то зачто?

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Чрезвычайный химик

В аську нахой

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Публичный корабль

Я @ ты @

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Свободный чувак

@all

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Публичный корабль

All @ ты @

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Резкий Мика

Блин, юин свой подзабыл

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Публичный корабль

Пользователей с платными подписками переведут на бесплатный тариф, но блокировать не будут.
 Хорошо придумали

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Asari Matriarch

И вернутся все в DC++

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Max Kolosov

Тогда уже в IRC. Это он прадед слака.

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Нихрена Непонял

Чего не в BBS-ки тогда уж?

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Max Kolosov

Ну а может Русский Суверенный Гипертекстовый Фидонет?

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Asari Matriarch

Учитывая, что интернет закрывается и всякие нетфликсы и парамаунты более недоступны, дц будет выигрышней тем, что в нём есть возможность шарить фильмы и музыку) ну и в кс народ собирать, конечно.

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Россию не спасти

Что то случилось

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Random Unit

Слак то какого хуя вытворяет? В России итак уже из последних сил люди пытаются за работу удержаться, давайте им корпоративный мессенджер нахуй отключим, в котором у них все проекты, чтобы добить уже окончательно.

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🙃

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