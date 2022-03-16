Slack отключит доступ некоторым клиентам из России из-за западных санкций Статьи редакции
Пользователей с платными подписками переведут на бесплатный тариф, но блокировать не будут.
Заявление компании опубликовали Axios и Wall Street Journal. Slack пояснил, что обязан принять меры для соблюдения санкций США и других стран, где работает компания. Они включают в том числе «приостановку действия учётных записей без предварительного уведомления в соответствии с законом».
Axios предполагает, что проблемы с мессенджером возникнут у компаний, которые находятся под прямыми санкциями, а отключать будут платные пространства. Но не одновременно, а постепенно — когда подойдёт время оплаты подписки. При этом мессенджер заявил, что клиентов в России у него «очень мало».
Клиентов, которые пользовались сервисом по платному тарифу, переведут на бесплатный. Их возможности будут ограничены — например, в архиве переписок будет доступно только 10 тысяч сообщений, пишет «Бумага». Также нельзя добавлять в мессенджер новых участников из России.
С 12 марта пользователи из России начали сообщать об удалении рабочих пространств в Slack. У некоторых аккаунты удалили без предупреждения и возможности сохранить данные, других предупредили уже после блокировки. Ограничения затронули, например, команду Сбера.
Санкции против Сбера США ввели 24 февраля: но это не «полные блокирующие санкции», которые означают фактическую изоляцию от долларовой системы. Вместо них американские фининституты за 30 дней должны отклонить любые будущие транзакции с участием «Сбербанка» или его иностранных «дочек».
Владелец Slack, компания Salesforce, 7 марта опубликовала сообщение о прекращении работы с клиентами из России и переводе $2 млн в организации, помогающие жителям Украины. Тогда про ограничения работы Slack она не упоминала.
Призванные смягчить последствия санкций меры государственной политики, которые успело объявить правительство, пока слишком слабы. Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса имеют смысл для того, чтобы избежать массовых увольнений, но бесполезны в среднесрочной перспективе. Они негативно скажутся на бюджете, а также могут спровоцировать рост…
И освобождению политзаключённых.
15 марта он попал под санкции ЕС.
Россияне лишатся доступа к ЕСПЧ. Члены ПАСЕ считают, что Россия и так неэффективно исполняла его решения.
Санкции против ИТшников.
Да нас то зачто?
В аську нахой
Я @ ты @
@all
All @ ты @
Блин, юин свой подзабыл
Пользователей с платными подписками переведут на бесплатный тариф, но блокировать не будут.
Хорошо придумали
И вернутся все в DC++
Тогда уже в IRC. Это он прадед слака.
Чего не в BBS-ки тогда уж?
Ну а может Русский Суверенный Гипертекстовый Фидонет?
Учитывая, что интернет закрывается и всякие нетфликсы и парамаунты более недоступны, дц будет выигрышней тем, что в нём есть возможность шарить фильмы и музыку) ну и в кс народ собирать, конечно.
Что то случилось
Слак то какого хуя вытворяет? В России итак уже из последних сил люди пытаются за работу удержаться, давайте им корпоративный мессенджер нахуй отключим, в котором у них все проекты, чтобы добить уже окончательно.