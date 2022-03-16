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Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Кавказский узел» Статьи редакции

Из-за «фейков» про российских военных.

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О блокировке сайта издание сообщило в своём телеграм-канале. Редакция призвала читателей загрузить на смартфон приложение «Кавказского узла» для iOS или Android.

Больше 20 лет мы работали не для того, чтобы в одночасье бросить своё правое дело и перестать информировать Вас о событиях в наших с вами регионах. Блокировка сайта не означает, что мы опускаем руки. Мы не отказываемся от честных новостей и для нас самое главное — быть с Вами, дорогие читатели. Мы продолжаем работу и призываем Вас установить VPN, чтобы продолжать читать наши новости как обычно.

из сообщения «Кавказского узла»

Согласно из реестра Роскомнадзора, доступ к сайту заблокировали 24 февраля по требованию Генпрокуратуры. Основанием стало нарушение нового закона о «фейках» про российских военных.

«Кавказский узел» учредило правозащитное общество «Мемориал» в 2001 году. Издание освещало новости Северного Кавказа, включая события в Чечне, Дагестане и Ингушетии. 8 октября 2021 года Минюст включил «Кавказский узел» в реестр СМИ-иностранных агентов.

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#новости #блокировки

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aliftin

Эх, были же времена.

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Комплексный Женя

надо написать дизайнерам, что логотип тж почему-то съехал, надо поправить в список заблокированных

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Публичный корабль

Теперь да

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Random Unit

Лучше бы «Чеченский след» заблокировали на Яндексе, на кого этот невыносимый пиздец рассчитан, я не понимаю

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Футбольный жар

а че там вкратце

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Random Unit

пиздец

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КтоТы

Крутой закон конечно.

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Сознательный утюг

Кому ни задоначу — тех блокируют через несколько дней. Что ж такое

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Sergei Timofeyev

В РиаНовости задонать и на Первый канал

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Публичный корабль

Больше 20 лет мы работали
 Впервые слышу о них

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andrej

вы хе только про соловья слышали.

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Публичный корабль

Не, я только первый смотрю

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Россию не спасти

Пускай уже первый канал с рбк оставят и все

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Joel Miller

Ща Кавказцы против русских восстанут...

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