Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Кавказский узел» Статьи редакции
Из-за «фейков» про российских военных.
О блокировке сайта издание сообщило в своём телеграм-канале. Редакция призвала читателей загрузить на смартфон приложение «Кавказского узла» для iOS или Android.
Согласно из реестра Роскомнадзора, доступ к сайту заблокировали 24 февраля по требованию Генпрокуратуры. Основанием стало нарушение нового закона о «фейках» про российских военных.
«Кавказский узел» учредило правозащитное общество «Мемориал» в 2001 году. Издание освещало новости Северного Кавказа, включая события в Чечне, Дагестане и Ингушетии. 8 октября 2021 года Минюст включил «Кавказский узел» в реестр СМИ-иностранных агентов.
И освобождению политзаключённых.
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15 марта он попал под санкции ЕС.
Эх, были же времена.
надо написать дизайнерам, что логотип тж почему-то съехал, надо поправить в список заблокированных
Теперь да
Лучше бы «Чеченский след» заблокировали на Яндексе, на кого этот невыносимый пиздец рассчитан, я не понимаю
а че там вкратце
пиздец
Крутой закон конечно.
Кому ни задоначу — тех блокируют через несколько дней. Что ж такое
В РиаНовости задонать и на Первый канал
Больше 20 лет мы работали
Впервые слышу о них
вы хе только про соловья слышали.
Не, я только первый смотрю
Пускай уже первый канал с рбк оставят и все
Ща Кавказцы против русских восстанут...