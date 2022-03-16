Скоро вот таких «зарисовок из супермаркета» будет всё больше и больше

Избалованная доставкой продуктов на дом редко успеваю бывать в супермаркете и не вижу всей правды жизни.

Сегодня зашла в Дикси рядом с домом — вроде все как обычно, иду себе вдоль полок с продуктами, но я например очень люблю гречку и хотела купить, а гречки нет. Сахар мне не нужен, но увидев, что нету гречки, смотрю на полки с сахаром — сахара…