Центральная избирательная комиссия РФ теперь тоже использует Z в названии Статьи редакции
Наряд независимого депутата Новосибирска на сессии горсовета Статьи редакции
Её коллегам из «Единой России» выдали маски с буквой Z.
Cайты российских арбитражных судов взломали. На главных страницах опубликовали картинку с призывом к импичменту Путина Статьи редакции
И освобождению политзаключённых.
Скоро вот таких «зарисовок из супермаркета» будет всё больше и больше
Избалованная доставкой продуктов на дом редко успеваю бывать в супермаркете и не вижу всей правды жизни.
Сегодня зашла в Дикси рядом с домом — вроде все как обычно, иду себе вдоль полок с продуктами, но я например очень люблю гречку и хотела купить, а гречки нет. Сахар мне не нужен, но увидев, что нету гречки, смотрю на полки с сахаром — сахара…
Бля, ну какой же позор, пиздец просто.
поZор
Это тайный план по переводу на латиницу. Теперь все понятно.
Опять за казахами повторяют
С другой стороны, какие "выборы", такая и комиссия
Vыборы.
ну и чем это не нацизм??
там хоть стиль какой-то был, тут просто кринге
власть даже нацизм нормально сделать не может (
Хьюго Боссов местных пусть ищут
Возможно это не нацизм, но ебанизм точно.
Zдорово!
Zакрой рот!
Сообщение удалено
ахуеть куда ответы уходят
ДаVай ещё раZок!
у меня сообщения появлялись под лягушкой кандратича
Zачем порVался?
что за бред.
@Сломалось
Сообщение удалено
блять не туда
Уже даже не рефлексирую, какой смысл триггериться на долбоебов, особенно после того, как детей в хосписе выставили буквой Z
ДА ЁБАНЫЙ В РОТ СУКА
Памфилова уже сменила фамилию на ПамфилоVа??
не, поменяла отчество на АлекZандровна
наконец-то назвали это "нечто" своими словами
Когда Зюганов сменит фамилию?
ИZбирателей это Zаебало.
1. нахуя
2. какого хуя
Zигуют
Может сразу русский язык на латиницу перенести? Война была лишь поводом.
https://t.me/cikrossii/1651
Я знаю, что многие из вас, помимо своих должностных обязанностей, обладая великим даром добросердечия и великодушия, занимаются благотворительностью и сейчас помогают беженцам с Донбасса.
Низкий вам поклон за это!"
Мне одному кажется что таким образом роSSия сталя постепенно переходить с кирилицы на лптиницу? Сначала заменили 2 буквы З и В на Z и V, смотрят как народ к этому относится. Нравится народу. Ну значит скоро все заменим.
А нахуя?
Ну как? Скоро придётся объявить войну западу и на следующий день сдаться. Многоходовочка. Понимаешь? Нет другого варианта уже чтобы с голоду не сдохнуть чере пару месяцев. Вот власти уже и начали готовить всех постепенно и заранее.
Ещё немного ада
Видео: 4 канал
байрактар прилети
Центральная избирательная комиSSия
Cumиssия
это Zападная операция по смене алфавита
♂Ass♂бирательная комиссия
иZбирательная cumиссия
Блядь я надеюсь когда начнется всеобщий гражданский пиздец таким Zетовцам будут эту букву ножом на лбу и груди вырезать чтобы в будущем их видно было.
Придумали сука новый свастон и скоро везде его запихнут, уроды бля
Больные ублюдки
А какая буква была хорошая(
К чему такие сложности? Нужно просто поменять это в кириллице
Что за маразм, зачем используют латинские буквы когда они вроде как против запада.
мы думали что они и так на дне, но снизу постучали
всегда нужен простой символ
но даже свастика выглядела круче и имела более глубокие корни
Z A L U P A
P U T I N
V R O T
Памфилова держит уровень, как обычно V-зяла Z-ащеку
Zентральная иZбирательная комиSSия
3,14Zда
Commander ZOD такой - "Какого хуя они творят?"
Делать нехуй, 20 лет одно и тоже "избирать", вот мозги говном и заплыли.
ДолбоебиZм какой-то
мы когда-нибудь достигнем дна кринжа?