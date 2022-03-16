Новости
Соседний микрофон

Центральная избирательная комиссия РФ теперь тоже использует Z в названии Статьи редакции

Центральная иZбирательная комиссия.

Скриншот ИА «Закон» с трансляции идущего сейчас заседания

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании заявила о поддержке российского руководства.

Горжусь тем, что имею честь возглавлять избирательную систему нашей Великой Страны, основной костяк которой составляют люди, крепкие духом, обладающие благородным чувством гражданского долга и высочайшей ответственности!

#микро #цик

2274 просмотров
41
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
64 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Фирменный каякер

Бля, ну какой же позор, пиздец просто.

Ответить
74
Развернуть ветку
Исходный ГОСТ

поZор

Ответить
40
Развернуть ветку
Фирменный каякер
Ответить
7
Развернуть ветку
Antony Duke

Это тайный план по переводу на латиницу. Теперь все понятно.

Ответить
3
Развернуть ветку
alexferman

Опять за казахами повторяют

Ответить
0
Развернуть ветку
Подробный Никита

С другой стороны, какие "выборы", такая и комиссия

Ответить
2
Развернуть ветку
Олексій

Vыборы.

Ответить
0
Развернуть ветку
Mark Miheev

ну и чем это не нацизм??

Ответить
26
Развернуть ветку
Рекламный Илья

там хоть стиль какой-то был, тут просто кринге

Ответить
16
Развернуть ветку
Mark Miheev

власть даже нацизм нормально сделать не может (

Ответить
19
Развернуть ветку
Добро и позитив

Хьюго Боссов местных пусть ищут

Ответить
0
Развернуть ветку
conflux

Возможно это не нацизм, но ебанизм точно.

Ответить
3
Развернуть ветку
Максоний
Ответить
19
Развернуть ветку
M.R.T.
Ответить
1
Развернуть ветку
Китайский татарин

Zдорово!

Ответить
13
Развернуть ветку
Фирменный каякер

Zакрой рот!

Ответить
12
Развернуть ветку
Китайский татарин

Сообщение удалено

Ответить
1
Развернуть ветку
Китайский татарин

ахуеть куда ответы уходят

Ответить
4
Развернуть ветку
Фирменный каякер

ДаVай ещё раZок!

Ответить
1
Развернуть ветку
Китайский татарин

у меня сообщения появлялись под лягушкой кандратича

Ответить
1
Развернуть ветку
Український диванний спецпідрозділ

Zачем порVался?

Ответить
4
Развернуть ветку
Китайский татарин

что за бред.

Ответить
1
Развернуть ветку
Фирменный каякер

@Сломалось

Ответить
1
Развернуть ветку
Китайский татарин

Сообщение удалено

Ответить
1
Развернуть ветку
Китайский татарин

блять не туда

Ответить
1
Развернуть ветку
Синдром зашторанца

Уже даже не рефлексирую, какой смысл триггериться на долбоебов, особенно после того, как детей в хосписе выставили буквой Z

Ответить
14
Развернуть ветку
Random Unit

ДА ЁБАНЫЙ В РОТ СУКА

Ответить
1
Развернуть ветку
Фирменный каякер

Памфилова уже сменила фамилию на ПамфилоVа??

Ответить
9
Развернуть ветку
Alexander

не, поменяла отчество на АлекZандровна

Ответить
5
Развернуть ветку
Кузькин отец

наконец-то назвали это "нечто" своими словами

Ответить
10
Развернуть ветку
kndrch
Ответить
10
Развернуть ветку
Денис Сенькин

Когда Зюганов сменит фамилию?

Ответить
10
Развернуть ветку
Pavel Eremeev

ИZбирателей это Zаебало.

Ответить
7
Развернуть ветку
M.R.T.

1. нахуя
2. какого хуя

Ответить
6
Развернуть ветку
Dan
Ответить
6
Развернуть ветку
Никита

Zигуют

Ответить
5
Развернуть ветку
МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ

Может сразу русский язык на латиницу перенести? Война была лишь поводом.

Ответить
4
Развернуть ветку
Территориальный хот-дог

https://t.me/cikrossii/1651

ЦИК России
Элла Памфилова: "Мы сегодня все вместе, за одним столом, плечом к плечу, как и вся избирательная система России, как и вся наша большая страна. Горжусь тем, что имею честь возглавлять избирательную систему нашей Великой Страны, основной костяк которой составляют люди, крепкие ...
Элла Памфилова: "Мы сегодня все вместе, за одним столом, плечом к плечу, как и вся избирательная система России, как и вся наша большая страна. Горжусь тем, что имею честь возглавлять избирательную систему нашей Великой Страны, основной костяк которой составляют люди, крепкие духом, обладающие благородным чувством гражданского долга и высочайшей ответственности!
Я знаю, что многие из вас, помимо своих должностных обязанностей, обладая великим даром добросердечия и великодушия, занимаются благотворительностью и сейчас помогают беженцам с Донбасса.
Низкий вам поклон за это!"
Ответить
4
Развернуть ветку
JohnyWalker

Мне одному кажется что таким образом роSSия сталя постепенно переходить с кирилицы на лптиницу? Сначала заменили 2 буквы З и В на Z и V, смотрят как народ к этому относится. Нравится народу. Ну значит скоро все заменим.

Ответить
4
Развернуть ветку
Максоний

А нахуя?

Ответить
0
Развернуть ветку
JohnyWalker

Ну как? Скоро придётся объявить войну западу и на следующий день сдаться. Многоходовочка. Понимаешь? Нет другого варианта уже чтобы с голоду не сдохнуть чере пару месяцев. Вот власти уже и начали готовить всех постепенно и заранее.

Ответить
0
Развернуть ветку
Необходимый Мика

Ещё немного ада

It's My City @itsmycityekb
Студенты УрГЭУ выстроились в букву Z в поддержку военных действий в Украине.
Видео: 4 канал
Ответить
2
Развернуть ветку
Николай Щорс

байрактар прилети

Ответить
6
Развернуть ветку
Петр Олегович

Центральная избирательная комиSSия

Ответить
3
Развернуть ветку
Dima s

Cumиssия

Ответить
1
Развернуть ветку
davi nayka

это Zападная операция по смене алфавита

Ответить
3
Развернуть ветку
Ренат Ахияров

♂Ass♂бирательная комиссия

Ответить
3
Развернуть ветку
Ivan Previn

иZбирательная cumиссия

Ответить
2
Развернуть ветку
Чортила Бармалеевич

Блядь я надеюсь когда начнется всеобщий гражданский пиздец таким Zетовцам будут эту букву ножом на лбу и груди вырезать чтобы в будущем их видно было.
Придумали сука новый свастон и скоро везде его запихнут, уроды бля

Ответить
2
Развернуть ветку
Подробный Никита

Больные ублюдки

Ответить
2
Развернуть ветку
Ekaterina Stepnova

А какая буква была хорошая(

Ответить
1
Развернуть ветку
Louis Wu
Ответить
1
Развернуть ветку
Daily Science

К чему такие сложности? Нужно просто поменять это в кириллице

Ответить
1
Развернуть ветку
Sydney

Что за маразм, зачем используют латинские буквы когда они вроде как против запада.

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Northern

мы думали что они и так на дне, но снизу постучали

Ответить
0
Развернуть ветку
Хармс

всегда нужен простой символ
но даже свастика выглядела круче и имела более глубокие корни

Ответить
0
Развернуть ветку
n n

Z A L U P A
P U T I N
V R O T

Ответить
0
Развернуть ветку
Alex Northern

Памфилова держит уровень, как обычно V-зяла Z-ащеку

Ответить
0
Развернуть ветку
Сознательный утюг

Zентральная иZбирательная комиSSия

Ответить
0
Развернуть ветку
Остап Бендер

3,14Zда

Ответить
0
Развернуть ветку
Стеклянный микроскоп

Commander ZOD такой - "Какого хуя они творят?"

Ответить
0
Развернуть ветку
Ya H

Делать нехуй, 20 лет одно и тоже "избирать", вот мозги говном и заплыли.

Ответить
0
Развернуть ветку
Серый томагавк_два

ДолбоебиZм какой-то

Ответить
0
Развернуть ветку
братишка

мы когда-нибудь достигнем дна кринжа?

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 64 комментария
Офтоп
Целесообразный кавалер
Наряд независимого депутата Новосибирска на сессии горсовета Статьи редакции

Её коллегам из «Единой России» выдали маски с буквой Z.

Фото «Тайга.Инфо»
143
Новости
Cайты российских арбитражных судов взломали. На главных страницах опубликовали картинку с призывом к импичменту Путина Статьи редакции

И освобождению политзаключённых.

Скриншот SOTA
179
Офтоп
Кузькин отец
Скоро вот таких «зарисовок из супермаркета» будет всё больше и больше

Избалованная доставкой продуктов на дом редко успеваю бывать в супермаркете и не вижу всей правды жизни.
Сегодня зашла в Дикси рядом с домом — вроде все как обычно, иду себе вдоль полок с продуктами, но я например очень люблю гречку и хотела купить, а гречки нет. Сахар мне не нужен, но увидев, что нету гречки, смотрю на полки с сахаром — сахара…

54
Новости
Даулет Тургалиев
Политические и экономические реформы в Казахстане — Главное

Что было сказано президентом на Послание народу Казахстана

60
Renox

🙃

212
DENIS - BY
В подвалах под Киевом установили телепорт

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл во вторник в Грозный, там его встретил Кадыров, который вроде как находился где-то в секретных подвалах Киевской области.

66
DENIS - BY
Сенат США признал Путина военным преступником
123
Вопросы
Кузькин отец
Через сколько месяцев (недель) станут снова актуальны старые советские анекдоты?

Загадка из 1980-х: что жужжит, летает, но в жопу не попадает? Правильный ответ: советская жужжалка для попадания в жопу.

Как говорил в те же годы Жванецкий, «иностранцу не понять».

51
Больше статей
null