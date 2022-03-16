«Дождь» прошёл: список CМИ, которые попали под блокировки или закрылись после начала «спецоперации» на

Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России. В списке заблокированных СМИ теперь есть и TJ.