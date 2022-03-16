Роскомнадзор заблокировал Bellingcat, «Еврорадио» и два сайта израильских СМИ Статьи редакции
По данным Роскомсвободы, в реестр запрещённых сайтов внесли 32 ресурса.
16 марта Роскомнадзор заблокировал сайт расследовательского проекта Bellingcat, израильских Девятого телеканала и издания «Вести», независимое белорусское радио «Еврарадио», эстонскую газету Postimees и ряд российских и украинских сайтов.
Доступ ограничили к сайту Главного управления разведки Минобороны Украины, Черноморской телерадиокомпании и изданиям «Спектр.Новости», «Независимые». Среди российских СМИ под блокировку попали AllRus.News, «Новые известия» и региональное издание Caucasus Times. Все заблокированные сайты отслеживает Роскомсвобода.
Вероятная причина всех блокировок — «фейки» про российских военных. На таком основании 16 марта доступ ограничили к сайту издания «Кавказский узел».
Её коллегам из «Единой России» выдали маски с буквой Z.
Центральная иZбирательная комиссия.
И освобождению политзаключённых.
Блокировка от РКН нынче как знак качества информации
уже нет, блочат все подряд, всех кроме госсми
Вот и я про это
Госсия
о чем это говорит
ЦП они очень качественное блокируют, это да.
Не интересовался ЦП, тебе виднее
суть моего комментария от тебя, конечно же, ускользнула. ну ладно
Понятно, новорег
Целительную Правду?
Центральный Процессор
Россия zигует
Дозигуется.
Еврорадио
диджей
Кстати как насчет заблокировать группу БАНДЭРОС
еще чуть-чуть