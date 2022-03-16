Новости
Sasha Shambilova

Роскомнадзор заблокировал Bellingcat, «Еврорадио» и два сайта израильских СМИ Статьи редакции

По данным Роскомсвободы, в реестр запрещённых сайтов внесли 32 ресурса.

16 марта Роскомнадзор заблокировал сайт расследовательского проекта Bellingcat, израильских Девятого телеканала и издания «Вести», независимое белорусское радио «Еврарадио», эстонскую газету Postimees и ряд российских и украинских сайтов.

Доступ ограничили к сайту Главного управления разведки Минобороны Украины, Черноморской телерадиокомпании и изданиям «Спектр.Новости», «Независимые». Среди российских СМИ под блокировку попали AllRus.News, «Новые известия» и региональное издание Caucasus Times. Все заблокированные сайты отслеживает Роскомсвобода.

Вероятная причина всех блокировок — «фейки» про российских военных. На таком основании 16 марта доступ ограничили к сайту издания «Кавказский узел».

Разборы
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«Дождь» прошёл: список CМИ, которые попали под блокировки или закрылись после начала «спецоперации» на Украине Статьи редакции

Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России. В списке заблокированных СМИ теперь есть и TJ.

#новости #блокировки

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18 комментариев
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Мразь 3.0

Блокировка от РКН нынче как знак качества информации

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Лунный крюк

уже нет, блочат все подряд, всех кроме госсми

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Мразь 3.0

Вот и я про это

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4
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infinity one

Госсия

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испанский смех

о чем это говорит

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Random Unit

ЦП они очень качественное блокируют, это да.

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Мразь 3.0

Не интересовался ЦП, тебе виднее

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Random Unit

суть моего комментария от тебя, конечно же, ускользнула. ну ладно

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1
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Влад Гагай

Понятно, новорег

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Дежурный якорь

Целительную Правду?

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Random Unit

Центральный Процессор

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fyjybv

Россия zигует

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Александр Чекета

Дозигуется.

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fyjybv
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5
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испанский смех

Еврорадио
 диджей

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M.R.T.

Кстати как насчет заблокировать группу БАНДЭРОС

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испанский смех

еще чуть-чуть

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fyjybv
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🙃

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