Внимание! Обращение президента Украины Владимира Зеленского! Дорогие украинцы! Уважаемые защитники! Быть президентом оказалось не так уж легко. Я вынужден принимать сложные решения.

Сначала я решил вернуть Донбасс. Не вышло. Стало только хуже. Значительно хуже. Больше нет никакого завтра. По крайней мере у меня. И теперь я принимаю решение попрощаться с вами.

Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь делать то же самое