В эфире канала «Украина 24» пустили бегущую строку с якобы призывом Зеленского сложить оружие. Он назвал это провокацией Статьи редакции
Телеканал сообщил, что его взломали.
«Вражеские хакеры» взломали бегущую строку телеканала «Украина 24» и запустили в эфир фейковый призыв Владимира Зеленского к украинцам сложить оружие. Об этом сообщает сам телеканал, отмечая, что «никто сдаваться не собирается».
Сейчас трансляция телеканала идёт без бегущей строки. Опроверг сообщение и сам Зеленский, назвав произошедшее детской провокацией.
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Зеленский настоящий мужик, не то что плешивая бункерная мразь
капец тебя нигде не купить теперь
в подвале смотрел?
скажи спасибо, такой сахар ты бы не захотел использовать в качестве пищи
надо было покупать в 99
бункерная мразь
Укронацисты заставили девушку бегать с плакатом на первом канала, а русские zолдаты в ответ взломали их!
(Це ирония)
Быть президентом оказалось не так уж легко
Это да. Не смехуечки смехуечить
Учитывая, что это за канал (говно-), возможно даже и ломать ничего не пришлось, а кто-то из своих это всё устроил. Тем более, что всё грамотно написано, без российских букв вместо украинских, уж слишком грамотные российские хакеры попались.
там вся речь разбита на предложения из 5 слов, чтобы точно автопереводчик справился, лол
Спробуй перекласти так само на українську. Оцінемо результат як він впорається.
Немного коряво, но тут как повезет
Если ты российский хакер, то откуда тебе знать корявый перевод получился или нет?
Крымчане нормально знаю украинский язык, люди с Донбасса и подавно. Таких и могли взять для перевода
Это те, которым не давали на русском языке разговаривать, а они за 25 лет не смогли выучить украинский?
Хакеры из Лугандона? ЛІЛ
для перевода
Хакеры из Лугандона?
ліл, читать умеешь?
И доброе утро, в Крыму украинский язык в школах учили и люди среднего возраста хорошо его знают. Поклонская даже обращалась на украинском и кажется не один раз.
Продолжай верить в могучих российских хакеров. Мочь их не хуже чем мочь российской армии, второй в мире.
Детский сад реально! Они думают, что какая-то сраная строка может заставить народ забыть разрушения, забыть о своих погибших друзьях и родственниках???
Пук, не более. После всей кровищи, что произошла в Украине, никто не поверит России. И все прекрасно понимают, что такое титушки, провокации и подобные вбросы. У Украинцев, что пол жизни в революциях провели к этому всему иммунитет давно выработался. Такое в Украине не прокатит. Только месть в глазах будет. Еще больше разозлите только.
СМИ: Сайт NV.ua, одно из крупнейших онлайн-СМИ в Украине, подвергся мощнейшей атаке хакеров, действующих в интересах РФ.
релаксович же говорил что будут сейчас подобные диверсии
то о чем и говорил релаксович...
Хм, даже если ЯНеЛох выступит в открытую с таким призывом, 99.999% украинцев не прислушаются к его словам.
https://www.youtube.com/watch?v=StsYNv1jpA8
Окно Овертон
Саша, у тебя "якобы" не там стоит.если был зафиксирован факт чего-то, значит это не якобы. а если неизвестно кто сделал, то тут якобы можно и добавить:
...пустили бегущую строку с призывом;
телеканал сообщил, что его якобы взломали.
Там ещё убогий дипфейк Зеленского вышел с этим же текстом. Только идиот на такое поведётся (ватники например).