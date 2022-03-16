Новости
Sasha Shambilova

В эфире канала «Украина 24» пустили бегущую строку с якобы призывом Зеленского сложить оружие. Он назвал это провокацией Статьи редакции

Телеканал сообщил, что его взломали.

Фрагмент эфира телеканала «Украина 24»

«Вражеские хакеры» взломали бегущую строку телеканала «Украина 24» и запустили в эфир фейковый призыв Владимира Зеленского к украинцам сложить оружие. Об этом сообщает сам телеканал, отмечая, что «никто сдаваться не собирается».

Внимание! Обращение президента Украины Владимира Зеленского! Дорогие украинцы! Уважаемые защитники! Быть президентом оказалось не так уж легко. Я вынужден принимать сложные решения.

Сначала я решил вернуть Донбасс. Не вышло. Стало только хуже. Значительно хуже. Больше нет никакого завтра. По крайней мере у меня. И теперь я принимаю решение попрощаться с вами.

Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям. На этой войне не стоит умирать. Я советую вам жить, и я собираюсь делать то же самое

текст бегущей строки

Сейчас трансляция телеканала идёт без бегущей строки. Опроверг сообщение и сам Зеленский, назвав произошедшее детской провокацией.

Я могу предлагать сложить оружие и возвращаться домой только российским военным. Мы уже дома, мы защищаем своих детей, свои семьи. Так что никакое оружие мы складывать не собираемся до самой победы.

Владимир Зеленский
президент Украины

#новости #конфликтнаукраине

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рязанский сахар

Зеленский настоящий мужик, не то что плешивая бункерная мразь

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Alex Jian

капец тебя нигде не купить теперь

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Валерий Маслов

в подвале смотрел?

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Крестьянский дым

скажи спасибо, такой сахар ты бы не захотел использовать в качестве пищи

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испанский смех

надо было покупать в 99

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Фирменный каякер

бункерная мразь

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Чрезвычайный спрей

Укронацисты заставили девушку бегать с плакатом на первом канала, а русские zолдаты в ответ взломали их!
(Це ирония)

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Публичный корабль

Быть президентом оказалось не так уж легко
 Это да. Не смехуечки смехуечить

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the KO3AK

Учитывая, что это за канал (говно-), возможно даже и ломать ничего не пришлось, а кто-то из своих это всё устроил. Тем более, что всё грамотно написано, без российских букв вместо украинских, уж слишком грамотные российские хакеры попались.

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Никого не спас

там вся речь разбита на предложения из 5 слов, чтобы точно автопереводчик справился, лол

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the KO3AK

Спробуй перекласти так само на українську. Оцінемо результат як він впорається.

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Александр Чекета

Немного коряво, но тут как повезет

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the KO3AK

Если ты российский хакер, то откуда тебе знать корявый перевод получился или нет?

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Mister Dundie

Крымчане нормально знаю украинский язык, люди с Донбасса и подавно. Таких и могли взять для перевода

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the KO3AK

Это те, которым не давали на русском языке разговаривать, а они за 25 лет не смогли выучить украинский?
Хакеры из Лугандона? ЛІЛ

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Mister Dundie

для перевода
 Хакеры из Лугандона?
 ліл, читать умеешь?
И доброе утро, в Крыму украинский язык в школах учили и люди среднего возраста хорошо его знают. Поклонская даже обращалась на украинском и кажется не один раз.

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the KO3AK

Продолжай верить в могучих российских хакеров. Мочь их не хуже чем мочь российской армии, второй в мире.

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Руслан Лебедев

Детский сад реально! Они думают, что какая-то сраная строка может заставить народ забыть разрушения, забыть о своих погибших друзьях и родственниках???

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Quantum

Пук, не более. После всей кровищи, что произошла в Украине, никто не поверит России. И все прекрасно понимают, что такое титушки, провокации и подобные вбросы. У Украинцев, что пол жизни в революциях провели к этому всему иммунитет давно выработался. Такое в Украине не прокатит. Только месть в глазах будет. Еще больше разозлите только.

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2
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fyjybv

СМИ: Сайт NV.ua, одно из крупнейших онлайн-СМИ в Украине, подвергся мощнейшей атаке хакеров, действующих в интересах РФ.

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Роман Яремчук

релаксович же говорил что будут сейчас подобные диверсии

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Роман Яремчук

то о чем и говорил релаксович...

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Равшан Джамшутович

Хм, даже если ЯНеЛох выступит в открытую с таким призывом, 99.999% украинцев не прислушаются к его словам.

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fdffd fdffd

https://www.youtube.com/watch?v=StsYNv1jpA8

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Пинкертон

Окно Овертон

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Индивидуальный единорожек88

Саша, у тебя "якобы" не там стоит.если был зафиксирован факт чего-то, значит это не якобы. а если неизвестно кто сделал, то тут якобы можно и добавить:
...пустили бегущую строку с призывом;
телеканал сообщил, что его якобы взломали.

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Mister Dundie

Там ещё убогий дипфейк Зеленского вышел с этим же текстом. Только идиот на такое поведётся (ватники например).

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Heimdallr Odinov
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