Россию исключили из Совета Европы после 26 лет в организации. ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ Статьи редакции
15 марта страна сама начала процедуру выхода.
Комитет министром Совета Европы принял решение на внеочередном заседании 16 марта. Его опубликовали на сайте организации.
Теперь россияне лишатся права подавать жалобы в ЕСПЧ, а РФ сможет не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года.
15 марта члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли проект заключения с призывом немедленно исключить Россию из организации на фоне конфликта с Украиной.
МИД РФ 10 марта заявил, что Россия решила отказаться от участия в Совете Европы. 15 марта Россия начала процедуру выхода из организации.
Дорогой @Photuum, добиться ответа в ветке обсуждений под моей публикацией "Переиграл" у меня не получается. Поэтому хочу обратиться к вам публично и узнать, по скольки дням можно делать выводы о том, насколько Путин таки переиграл.
Был удивлён тем фактом, что Рогозин не соблюдает правила публикаций в СМИ. Решил на всякий случай обратиться по этому поводу в СК РФ через интернет-приёмную. Текст обращения прилагаю.
В администрации села Икряное заявили, что памятник пришёл в негодность и не подлежал восстановлению.
Девушка с котом больше недели провели в Харькове, но смогли покинуть страну благодаря местным волонтёрам и Ассоциации Блогеров.
Обращение уже поступило в Администрацию президента и будет зарегистрировано в течение трёх дней.
Она опубликовала в инстаграме информацию о смертях среди мирных жителей Украины. Её хотят объявить в международный розыск.
Мне всегда пса жалко на этой гифке :(
Сообщение удалено
удаление сообщено
По жопе сапогом
Не в тему
Успел посетить, пока пускали!
(2013 год)
такой молодой, а уже Звезда!
Ебать какой сладкий пирожок
за 9 лет ты постарел на 20
без негатива
потому что был think youth, а щас все think old :D
То есть я правильно понимаю, что РоZZия хотела выебнутся и выйти первой, но её выпиздовали раньше?
Один хер, глубинный народ ликует, им это всё в удовольствие
Э нет, вот если бы сами вышли, то "нахуй этот совет", а раз выгнали, то "АХУЕЛИ АЩЕ КАК ПОСМЕЛИ ГНИДЫ".
из за чего, смертную казнь хотят?
Комментарий удален
Это знаешь в стиле приходит чел увольняться, а ему директор говорит, ты уволен
наоборот
Так она и вышла первой, но там бюрократы такие «Нет! Это мы вас выгнали!!!111»
Но в общем-то так и есть)
Россия вышла первой, но по бюрократическим нюансам, официально они вышли бы со следующего года. А так их выгнали еще быстрее)
Нет
Картинка со звуком.
Немцов: Путин - ёб...тый!
Теперь Россия будет "вынуждена" ставить железный занавес :D
Все оправдательные заявления рос.чинуш по поводу всего пиздеца можно просто заменить картинкой с этим легендарным парнем. Разницы не будет
блять, я искал и обрезал видос а тут ты :D
Че за папень
Теперь будет двойной занавес: уже снаружи + изнутри лепить будут из глины и соломы барьер, как антисанкция: они не впускают, а в ответ и мы вас не выпустим... 😐
Двойной занавес (снаружи + изнутри)
Глина
Впускают
Выпускают
Россия через 2 года :D
По мнению экспертов, выход России из Совета Европы и Конвенции по защите прав человека означает, что государственные органы и суды смогут не оглядываться даже на те европейские стандарты прав человека, которые под сомнение в России до сих пор не ставились.
В последние годы эти гарантии существенно ослаблены поправками к Конституции, позволяющими Конституционному суду РФ признавать нормы Конвенции в толковании ЕСПЧ противоречащими Конституции и неисполнимыми на территории РФ.
Но законодательство России в сфере прав человека более 20 лет развивалось именно под влиянием европейской конвенции, и по Конституции РФ она является составной частью российской правовой системы.
Наиболее радикальным последствием выхода из Конвенции может стать вопрос о возвращении смертной казни. Конституционный суд ранее признал, что мораторий на смертную казнь носит бессрочный характер, однако в Уголовном кодексе норма о смертной казни по-прежнему есть.
Лучше и легче перечислить, откуда Россию ещё не исключили
Предлагаю удалить Россию с глобусов
Не представляю зачем тут ещё можно оставаться жить.
Прости Вито, жить в сделку не входил
затем, что не все программисты и свалить в одночасье не могут🤷🏻♂️
имея запас в $5 тыс можно свалить когда угодно в условия как минимум не хуже.
Если у кого-то нет запаса $5 тыс, то эти люди в целом не заслуживают жить в нормальных условиях и пусть гниют в гулаге
Жители-смертники
Я
Сасое интересное только начинается
У тебя так дела с твоим СТО? Может ты писал уже где.
Ты бежишь, или ты Гэндальф?
Кто тебе сказал, что ты будешь жить?😀😀😀
Комитет, вы круты!
Спасибо, работаем!
Работайте, братья!
работаем
братья?
А почему исключили то? Что произошло?
Ничего не произошло
Да всё заебись, не парься.
Прикол в том, что могли исключить, по 7 статье, по заявлению России на выход, или по 8, как сделали - за серьезные нарушения
Прикол тут в том, что исключили по статье 8 с сегодняшней даты. Выход по статье 7 означает, что членство длится до конца года.
Важно тут то, что теперь нельзя обратиться в ЕСПЧ по поводу любых нарушений Европейской конвенции по правам человека, произошедших после 15 марта.
Собственно, это надо помнить, когда все эти еуропейские политики будут призывать простых россиян выходить на улицы для прекращения войны. Это Комитет министров, те самые лицемерные еуропейские политики, решил выгнать вот прям сейчас, а не в конце года, и тем самым лишить вышедших даже шанса на какую-то компенсацию.
Я могу понять, что тяжело быстро ввести прицельные санкции, потому херачат то, что есть и это задевает непричастных (тех, кто выходил на антивоенные митинги), но текущее решение - это как раз про то, что срать хотели они на всех.
В жопу пусть идут все эти еуропейские кукаретики про коллективную ответственность. Ну либо пусть все они, ручкавшиеся с политическим руководством страны, пускавшие в свои страны грязные деньги, тоже покаются и примут коллективную ответственность.
Знаете, когда украинцы выходят на майданы нам глубоко похеру на ЕСПЧ и какие-то там компенсации. Люди думают о том как добиться своей цели, а не куда идти плакать / получить денег / как составить кейс на миграцию в США.
Берите пример.
для тех, кто Сопрано не смотрел, можно ссылку на ютуб?
The end is already here
Теперь будет свой совет с ким чен ынами и плюхами
Представители РФ настолько всех зае_ли, что комитет наплевал на всю эту бюрократию и вышвырнул их уже на следующий день
Ну и что, что под сраку нас пнули
ЗАТО НОГА ВАША В ДЕРЬМЕ ТЕПЕРЬ И БОЛЕТЬ БУДЕТ
ПЕРЕИГРАЛИ ГЕЙРОПКУ, СМЕРТНАЯ КАЗНЬ, ЕЕЕ
Со всех вокзалов поезда
Уходят в дальние края
Происходит историческая х*йня
Да ни говори блять.
Теперь я понял, почему китайцы так проклинают - "да чтоб ты жил в эпоху перемен"
Здравствуйте третий мир.. хуже африки, потому что + ко всему холодно.
Третий? Я думал мы уже дошли до стадии когда нас даже КНДР не понимает
Надеюсь, всё это временно и после путинобесия вернёмся назад
Санкции не снимаются и в течении 50 лет. Америка и Европе не инициирует снятие санкций. Вводят и забывают о них. Почитайте за европейские санкции. Чтобы их потом снять, надо мать родную продать и на колени падать и выпрашивать, и если повезет договориться, то снимут.
@Вахтёр преследование дизлайками. Или только меня банить за такое можно?
Поддерживаю, главное дожить)
https://t.me/rian_ru/153898
https://t.me/pchikov/4722
Членство России в Совете Европы прекращено Комитетом министров с сегодняшнего дня. Россия перестает быть членом организации и договоров, которые открыты только для ее членов, - в том числе Европейс...
Членство России в Совете Европы прекращено Комитетом министров с сегодняшнего дня. Россия перестает быть членом организации и договоров, которые открыты только для ее членов, - в том числе Европейской Конвенции о правах человека.
Нарушения Конвенции, совершенные до 15 марта 2022 года включительно, - могут быть предметом жалоб в ЕСПЧ, при условии соблюдения всех остальных требований приемлемости.
Красивое.
Кто-то ещё понимает где дно и что именно там будет?
Это еще есть чем зарплаты платить, в магазинах на полках лежат товары, и заводы еще не остановились. Но самая веселуха начнется через месяц-два. Интересно, будет повтор Новочеркасска?
Надеюсь к 2061 снова отменят крепостное право
Россия больше не Европа
Не жили безопасно - не х5й начинать
Россия давно хотела выйти из ЕСПЧ. Последние годы тупо забивала исполнять его решения. Организация мешала ей проводить свою политику внутри страны.
Уволили за непосещаемость )
*оплата не проходит* - решили отписаться
Разъеб
Russian anthem reversed.mp3
Пака Европа, привет смертная казнь!
Каждый день просто. https://youtu.be/-g7j3OvjSR8
и краснеет, спуская пунцовый стяг, наш сержант-холостяк
Штош
Теперь россияне лишатся права подавать жалобы в ЕСПЧ, а РФ сможет не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года.
У меня складывается ощущение, что запад начал «помогать», причем у них это получается даже лучше чем у нас самих.
Хуево, чо
Редкая возможность лайкнуть фотку из учебника истории
С каждым днем разочаровываюсь в европе все сильнее
Теперь россияне лишатся права подавать жалобы в ЕСПЧ, а РФ сможет не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
Может, юрист из меня так себе, но всё-таки это не совсем правда. Статут Совета Европы (который про ПАСЕ и финансирование институтов СЕ) и Европейская конвенция о защите прав человека - это разные вещи.
Рашка денонсировала оба документа 15.03.2022. ЕКПЧ должна денонсироваться 16.09.2022, а Статут должен был с 01.01.2023. Но рашку выпиздили из Статута с сегодняшего дня. Это значит, что террорашка больше не платит взносы. Однако из-под юрисдикции ЕСПЧ террорашка до сих пор не вышла и не выйдет до 16.09.
Это значит, что рашка по-прежнему обязана соблюдать ЕКПЧ (ахахаха), и на неё по-прежнему можно подавать жалобы в её "суды" (и потом в ЕСПЧ) по любым нарушениям, допущенным террорашкой до 16.09. Даже если террорашкинские "судебные" заседания по этим жалобам будут проходить после 16.09.2022.
Я понимаю, что всё это очень смешные теоретические рассуждения, но всё же решил <s>уточнить</s> подушнить.