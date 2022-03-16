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Sasha Shambilova

Россию исключили из Совета Европы после 26 лет в организации. ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против РФ Статьи редакции

15 марта страна сама начала процедуру выхода.

10 171 просмотров
Флаг России спустили у здания Совета Европы. Фото опубликовала «Новая газета»

Комитет министром Совета Европы принял решение на внеочередном заседании 16 марта. Его опубликовали на сайте организации.

Обновлено (21:04) Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против России на фоне исключения страны из Совета Европы. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ.

Теперь россияне лишатся права подавать жалобы в ЕСПЧ, а РФ сможет не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года.

15 марта члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли проект заключения с призывом немедленно исключить Россию из организации на фоне конфликта с Украиной.

МИД РФ 10 марта заявил, что Россия решила отказаться от участия в Совете Европы. 15 марта Россия начала процедуру выхода из организации.

#новости

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177 комментариев
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Постоянный холод
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зимнее безмолвие

Мне всегда пса жалко на этой гифке :(

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72
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Сладкий крюк

Сообщение удалено

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БЕ3HOГNM

удаление сообщено

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15 комментариев
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Публичный корабль

По жопе сапогом

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3 комментария
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Китайский татарин

Не в тему

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Истинный спрей

Успел посетить, пока пускали!

(2013 год)

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110
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простой Иван Город Тверь

такой молодой, а уже Звезда!

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Чувствительный корабль

Ебать какой сладкий пирожок

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tuorqai

за 9 лет ты постарел на 20

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6
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tuorqai

без негатива

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2
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Hfr Olod

потому что был think youth, а щас все think old :D

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Круглый бокал

То есть я правильно понимаю, что РоZZия хотела выебнутся и выйти первой, но её выпиздовали раньше?

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97
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Сладкий крюк

Один хер, глубинный народ ликует, им это всё в удовольствие

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56
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Фирменный каякер

Э нет, вот если бы сами вышли, то "нахуй этот совет", а раз выгнали, то "АХУЕЛИ АЩЕ КАК ПОСМЕЛИ ГНИДЫ".

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30
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Максим Соколовский

из за чего, смертную казнь хотят?

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Комментарий удален

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Sydney

Это знаешь в стиле приходит чел увольняться, а ему директор говорит, ты уволен

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11
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испанский смех

наоборот

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6 комментариев
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Andrey Petrov

Так она и вышла первой, но там бюрократы такие «Нет! Это мы вас выгнали!!!111»

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Александр Елисеев

Но в общем-то так и есть)
Россия вышла первой, но по бюрократическим нюансам, официально они вышли бы со следующего года. А так их выгнали еще быстрее)

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15
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Китайский татарин

Нет

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0
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Свободный чувак
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43
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sergjjj
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49
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JilaNis

Картинка со звуком.

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fyjybv

Немцов: Путин - ёб...тый!

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Hfr Olod

Теперь Россия будет "вынуждена" ставить железный занавес :D

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36
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Звезда спас TJ

Все оправдательные заявления рос.чинуш по поводу всего пиздеца можно просто заменить картинкой с этим легендарным парнем. Разницы не будет

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Hfr Olod

блять, я искал и обрезал видос а тут ты :D

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2
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Очередной якорь

Че за папень

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4 комментария
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Paul Filatov

Теперь будет двойной занавес: уже снаружи + изнутри лепить будут из глины и соломы барьер, как антисанкция: они не впускают, а в ответ и мы вас не выпустим... 😐

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12
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Звезда спас TJ

Двойной занавес (снаружи + изнутри)
Глина
Впускают
Выпускают

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12
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Hfr Olod

Россия через 2 года :D

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3
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fyjybv

По мнению экспертов, выход России из Совета Европы и Конвенции по защите прав человека означает, что государственные органы и суды смогут не оглядываться даже на те европейские стандарты прав человека, которые под сомнение в России до сих пор не ставились.

В последние годы эти гарантии существенно ослаблены поправками к Конституции, позволяющими Конституционному суду РФ признавать нормы Конвенции в толковании ЕСПЧ противоречащими Конституции и неисполнимыми на территории РФ.

Но законодательство России в сфере прав человека более 20 лет развивалось именно под влиянием европейской конвенции, и по Конституции РФ она является составной частью российской правовой системы.

Наиболее радикальным последствием выхода из Конвенции может стать вопрос о возвращении смертной казни. Конституционный суд ранее признал, что мораторий на смертную казнь носит бессрочный характер, однако в Уголовном кодексе норма о смертной казни по-прежнему есть.

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1
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Сладкий крюк

Лучше и легче перечислить, откуда Россию ещё не исключили

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34
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рязанский сахар

Предлагаю удалить Россию с глобусов

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26
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Фирменный каякер

Не представляю зачем тут ещё можно оставаться жить.

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зимнее безмолвие

Прости Вито, жить в сделку не входил

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H8isGR8

затем, что не все программисты и свалить в одночасье не могут🤷🏻‍♂️

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Andrew Coldfan

имея запас в $5 тыс можно свалить когда угодно в условия как минимум не хуже.

Если у кого-то нет запаса $5 тыс, то эти люди в целом не заслуживают жить в нормальных условиях и пусть гниют в гулаге

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–8
3 комментария
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Катя против войны

Жители-смертники

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5
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Катя против войны

Я

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Очередной якорь

Сасое интересное только начинается

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Фирменный каякер

У тебя так дела с твоим СТО? Может ты писал уже где.

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1 комментарий
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Подробный Никита

Ты бежишь, или ты Гэндальф?

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st haw

Кто тебе сказал, что ты будешь жить?😀😀😀

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Кузькин отец

Комитет, вы круты!

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Соседний микрофон

Спасибо, работаем!

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Круглый бокал
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Фирменный каякер

Работайте, братья!

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Hagotireno

работаем
 братья?

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Серый томагавк_два

А почему исключили то? Что произошло?

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Россию не спасти

Ничего не произошло

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16
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Artem IQ

Да всё заебись, не парься.

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Денис Сенькин

Прикол в том, что могли исключить, по 7 статье, по заявлению России на выход, или по 8, как сделали - за серьезные нарушения

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8
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Победа России

Прикол тут в том, что исключили по статье 8 с сегодняшней даты. Выход по статье 7 означает, что членство длится до конца года.

Важно тут то, что теперь нельзя обратиться в ЕСПЧ по поводу любых нарушений Европейской конвенции по правам человека, произошедших после 15 марта.

Собственно, это надо помнить, когда все эти еуропейские политики будут призывать простых россиян выходить на улицы для прекращения войны. Это Комитет министров, те самые лицемерные еуропейские политики, решил выгнать вот прям сейчас, а не в конце года, и тем самым лишить вышедших даже шанса на какую-то компенсацию.

Я могу понять, что тяжело быстро ввести прицельные санкции, потому херачат то, что есть и это задевает непричастных (тех, кто выходил на антивоенные митинги), но текущее решение - это как раз про то, что срать хотели они на всех.

В жопу пусть идут все эти еуропейские кукаретики про коллективную ответственность. Ну либо пусть все они, ручкавшиеся с политическим руководством страны, пускавшие в свои страны грязные деньги, тоже покаются и примут коллективную ответственность.

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9
1 комментарий
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Mooncake

Знаете, когда украинцы выходят на майданы нам глубоко похеру на ЕСПЧ и какие-то там компенсации. Люди думают о том как добиться своей цели, а не куда идти плакать / получить денег / как составить кейс на миграцию в США.
Берите пример.

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6
16 комментариев
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Арабский Никита
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11
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T:ema

для тех, кто Сопрано не смотрел, можно ссылку на ютуб?

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0
1 комментарий
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Nai
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8
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Даулет Тургалиев

The end is already here

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7
3 комментария
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Fergut Negnelson

Теперь будет свой совет с ким чен ынами и плюхами

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10
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Irene Medina

Представители РФ настолько всех зае_ли, что комитет наплевал на всю эту бюрократию и вышвырнул их уже на следующий день

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9
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Илья Синица

Ну и что, что под сраку нас пнули
ЗАТО НОГА ВАША В ДЕРЬМЕ ТЕПЕРЬ И БОЛЕТЬ БУДЕТ
ПЕРЕИГРАЛИ ГЕЙРОПКУ, СМЕРТНАЯ КАЗНЬ, ЕЕЕ

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8
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лемур-нелегал
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7
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Звезда спас TJ

Со всех вокзалов поезда
Уходят в дальние края

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4
1 комментарий
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Терпильный Сосальщик

Происходит историческая х*йня

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6
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Artem IQ

Да ни говори блять.
Теперь я понял, почему китайцы так проклинают - "да чтоб ты жил в эпоху перемен"

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7
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Paul Vog

Здравствуйте третий мир.. хуже африки, потому что + ко всему холодно.

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7
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Кот Баюн

Третий? Я думал мы уже дошли до стадии когда нас даже КНДР не понимает

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1
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Фундаментальный американец

Надеюсь, всё это временно и после путинобесия вернёмся назад

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4
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Quantum

Санкции не снимаются и в течении 50 лет. Америка и Европе не инициирует снятие санкций. Вводят и забывают о них. Почитайте за европейские санкции. Чтобы их потом снять, надо мать родную продать и на колени падать и выпрашивать, и если повезет договориться, то снимут.

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7
2 комментария
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Petr

@Вахтёр преследование дизлайками. Или только меня банить за такое можно?

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–1
20 комментариев
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Андрей Охапкин

Поддерживаю, главное дожить)

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2
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Территориальный хот-дог

https://t.me/rian_ru/153898

РИА Новости
Ответ на публикацию РИА Новости
Перед Советом Европы в Страсбурге сняли российский флаг
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4
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Территориальный хот-дог

https://t.me/pchikov/4722

Павел Чиков
Россия - первая страна в истории Совета Европы, которую исключили из организации

Членство России в Совете Европы прекращено Комитетом министров с сегодняшнего дня. Россия перестает быть членом организации и договоров, которые открыты только для ее членов, - в том числе Европейс...
Россия - первая страна в истории Совета Европы, которую исключили из организации

Членство России в Совете Европы прекращено Комитетом министров с сегодняшнего дня. Россия перестает быть членом организации и договоров, которые открыты только для ее членов, - в том числе Европейской Конвенции о правах человека.

Нарушения Конвенции, совершенные до 15 марта 2022 года включительно, - могут быть предметом жалоб в ЕСПЧ, при условии соблюдения всех остальных требований приемлемости.
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5
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the KO3AK

Красивое.

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Лунный крюк
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5
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K0dt47

Кто-то ещё понимает где дно и что именно там будет?

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3
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Bohdan Shtepan

Это еще есть чем зарплаты платить, в магазинах на полках лежат товары, и заводы еще не остановились. Но самая веселуха начнется через месяц-два. Интересно, будет повтор Новочеркасска?

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4
2 комментария
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FireGrim

Надеюсь к 2061 снова отменят крепостное право

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2
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Конь Федерации

Россия больше не Европа

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3
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fyjybv
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3
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iFlow Games

Не жили безопасно - не х5й начинать

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3
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Sergei Timofeyev

Россия давно хотела выйти из ЕСПЧ. Последние годы тупо забивала исполнять его решения. Организация мешала ей проводить свою политику внутри страны.

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3
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Участковый клуб

Уволили за непосещаемость )

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2
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Alexey Shirshov

*оплата не проходит* - решили отписаться

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1
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псина

Разъеб

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1
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Yggdrasil

Russian anthem reversed.mp3

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1
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Андрей Малинин

Пака Европа, привет смертная казнь!

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1
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Alex Blake
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0
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Поридж из Порижа

Каждый день просто. https://youtu.be/-g7j3OvjSR8

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Андрей Лагутин

и краснеет, спуская пунцовый стяг, наш сержант-холостяк

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Хармс

Штош

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DosRaven

Теперь россияне лишатся права подавать жалобы в ЕСПЧ, а РФ сможет не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года.
 У меня складывается ощущение, что запад начал «помогать», причем у них это получается даже лучше чем у нас самих.

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Европейский паркур

Хуево, чо

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Иван Роговой

Редкая возможность лайкнуть фотку из учебника истории

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1 комментарий
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Чудесный корабль

С каждым днем разочаровываюсь в европе все сильнее

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Населенный Гоша

Теперь россияне лишатся права подавать жалобы в ЕСПЧ, а РФ сможет не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
 Может, юрист из меня так себе, но всё-таки это не совсем правда. Статут Совета Европы (который про ПАСЕ и финансирование институтов СЕ) и Европейская конвенция о защите прав человека - это разные вещи.

Рашка денонсировала оба документа 15.03.2022. ЕКПЧ должна денонсироваться 16.09.2022, а Статут должен был с 01.01.2023. Но рашку выпиздили из Статута с сегодняшего дня. Это значит, что террорашка больше не платит взносы. Однако из-под юрисдикции ЕСПЧ террорашка до сих пор не вышла и не выйдет до 16.09.

Это значит, что рашка по-прежнему обязана соблюдать ЕКПЧ (ахахаха), и на неё по-прежнему можно подавать жалобы в её "суды" (и потом в ЕСПЧ) по любым нарушениям, допущенным террорашкой до 16.09. Даже если террорашкинские "судебные" заседания по этим жалобам будут проходить после 16.09.2022.

Я понимаю, что всё это очень смешные теоретические рассуждения, но всё же решил <s>уточнить</s> подушнить.

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Читать все 177 комментариев
Paul Potseluev
По скольки дням можно делать выводы?

Дорогой @Photuum, добиться ответа в ветке обсуждений под моей публикацией "Переиграл" у меня не получается. Поэтому хочу обратиться к вам публично и узнать, по скольки дням можно делать выводы о том, насколько Путин таки переиграл.

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