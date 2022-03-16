Кадыров утверждал, что приехал под Киев. Журналисты убедились, что его личный аккаунт в Telegram использовался из Чечни

3 марта в российских Телеграм-каналах появилась информация о том, что Рамзан Кадыров находится в Украине и встретился с чеченскими силовиками, участвующими в "специальной операции" против Украины. Пропагандисты опубликовали видео, из которого сделали вывод, что Кадыров находится в 7 километрах от украинской столицы.