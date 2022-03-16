Россию исключили из Совета Европы после 26 лет в организации Статьи редакции
15 марта страна сама начала процедуру выхода.
Комитет министром Совета Европы принял решение на внеочередном заседании 16 марта. Его опубликовали на сайте организации.
Теперь россияне лишатся права подавать жалобы в ЕСПЧ, а РФ сможет не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года.
15 марта члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли проект заключения с призывом немедленно исключить Россию из организации на фоне конфликта с Украиной.
МИД РФ 10 марта заявил, что Россия решила отказаться от участия в Совете Европы. 15 марта Россия начала процедуру выхода из организации.
Дорогой @Photuum, добиться ответа в ветке обсуждений под моей публикацией "Переиграл" у меня не получается. Поэтому хочу обратиться к вам публично и узнать, по скольки дням можно делать выводы о том, насколько Путин таки переиграл.
3 марта в российских Телеграм-каналах появилась информация о том, что Рамзан Кадыров находится в Украине и встретился с чеченскими силовиками, участвующими в "специальной операции" против Украины. Пропагандисты опубликовали видео, из которого сделали вывод, что Кадыров находится в 7 километрах от украинской столицы.
Её коллегам из «Единой России» выдали маски с буквой Z.
Обращение уже поступило в Администрацию президента и будет зарегистрировано в течение трёх дней.
Мне всегда пса жалко на этой гифке :(
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По жопе сапогом
Не в тему
Успел посетить, пока пускали!
(2013 год)
такой молодой, а уже Звезда!
Ебать какой сладкий пирожок
потому что был think youth, а щас все think old :D
за 9 лет ты постарел на 20
без негатива
То есть я правильно понимаю, что РоZZия хотела выебнутся и выйти первой, но её выпиздовали раньше?
Один хер, глубинный народ ликует, им это всё в удовольствие
Э нет, вот если бы сами вышли, то "нахуй этот совет", а раз выгнали, то "АХУЕЛИ АЩЕ КАК ПОСМЕЛИ ГНИДЫ".
из за чего, смертную казнь хотят?
Это знаешь в стиле приходит чел увольняться, а ему директор говорит, ты уволен
Так она и вышла первой, но там бюрократы такие «Нет! Это мы вас выгнали!!!111»
Но в общем-то так и есть)
Россия вышла первой, но по бюрократическим нюансам, официально они вышли бы со следующего года. А так их выгнали еще быстрее)
Нет
Картинка со звуком.
Немцов: Путин - ёб...тый!
Теперь Россия будет "вынуждена" ставить железный занавес :D
Все оправдательные заявления рос.чинуш по поводу всего пиздеца можно просто заменить картинкой с этим легендарным парнем. Разницы не будет
блять, я искал и обрезал видос а тут ты :D
Че за папень
Теперь будет двойной занавес: уже снаружи + изнутри лепить будут из глины и соломы барьер, как антисанкция: они не впускают, а в ответ и мы вас не выпустим... 😐
Двойной занавес (снаружи + изнутри)
Глина
Впускают
Выпускают
Россия через 2 года :D
Лучше и легче перечислить, откуда Россию ещё не исключили
Предлагаю удалить Россию с глобусов
Комитет, вы круты!
Спасибо, работаем!
Работайте, братья!
работаем
братья?
Не представляю зачем тут ещё можно оставаться жить.
Прости Вито, жить в сделку не входил
затем, что не все программисты и свалить в одночасье не могут🤷🏻♂️
Сасое интересное только начинается
У тебя так дела с твоим СТО? Может ты писал уже где.
Жители-смертники
Я
Ты бежишь, или ты Гэндальф?
для тех, кто Сопрано не смотрел, можно ссылку на ютуб?
Со всех вокзалов поезда
Уходят в дальние края
на вокзале встретились два друга
The end is already here
The end has already gone past and we’re just ghosts of the purgatory, not even hell ma boy
Теперь будет свой совет с ким чен ынами и плюхами
А почему исключили то? Что произошло?
Ничего не произошло
Да всё заебись, не парься.
Прикол в том, что могли исключить, по 7 статье, по заявлению России на выход, или по 8, как сделали - за серьезные нарушения
Прикол тут в том, что исключили по статье 8 с сегодняшней даты. Выход по статье 7 означает, что членство длится до конца года.
Важно тут то, что теперь нельзя обратиться в ЕСПЧ по поводу любых нарушений Европейской конвенции по правам человека, произошедших после 15 марта.
Собственно, это надо помнить, когда все эти еуропейские политики будут призывать простых россиян выходить на улицы для прекращения войны. Это Комитет министров, те самые лицемерные еуропейские политики, решил выгнать вот прям сейчас, а не в конце года, и тем самым лишить вышедших даже шанса на какую-то компенсацию.
Я могу понять, что тяжело быстро ввести прицельные санкции, потому херачат то, что есть и это задевает непричастных (тех, кто выходил на антивоенные митинги), но текущее решение - это как раз про то, что срать хотели они на всех.
В жопу пусть идут все эти еуропейские кукаретики про коллективную ответственность. Ну либо пусть все они, ручкавшиеся с политическим руководством страны, пускавшие в свои страны грязные деньги, тоже покаются и примут коллективную ответственность.
Знаете, когда украинцы выходят на майданы нам глубоко похеру на ЕСПЧ и какие-то там компенсации. Люди думают о том как добиться своей цели, а не куда идти плакать / получить денег / как составить кейс на миграцию в США.
Берите пример.
Как бы очевидно почему так сделано. У РФ заморожены активы ЦБ РФ на приличные суммы. Из иэтих активов планируется компенсация всех этих кунштюков типа лизинговых самолётов, платежей по облигациям и прочим. Очевидно так же то, что сейчас нарушений прав человека у нас тут много и если пойдет куча исков в ЕСПЧ, то выигравшие иски россияне могут присоединиться и откусить часть активов, при желании - вот этого и не хотят допустить проголосовавшие анонимно министры :-)
Россияне, идите свергайте власть, мы восхищаемся вашей смелостью, но если чо, то бабки нам ближе.
ЗЫ Вся эта тирада о не о том, что нужно сложить лапки и ничего не делать, а просто напоминание, что политики в Европе не сильно отличаются от наших (разве что ограничены в инструментах и сроках, потому приходится договариваться между собой) - не стоит слушать их бубнёж.
Ну и что, что под сраку нас пнули
ЗАТО НОГА ВАША В ДЕРЬМЕ ТЕПЕРЬ И БОЛЕТЬ БУДЕТ
ПЕРЕИГРАЛИ ГЕЙРОПКУ, СМЕРТНАЯ КАЗНЬ, ЕЕЕ
Происходит историческая х*йня
Да ни говори блять.
Теперь я понял, почему китайцы так проклинают - "да чтоб ты жил в эпоху перемен"
Надеюсь, всё это временно и после путинобесия вернёмся назад
Санкции не снимаются и в течении 50 лет. Америка и Европе не инициирует снятие санкций. Вводят и забывают о них. Почитайте за европейские санкции. Чтобы их потом снять, надо мать родную продать и на колени падать и выпрашивать, и если повезет договориться, то снимут.
@Вахтёр преследование дизлайками. Или только меня банить за такое можно?
Поддерживаю, главное дожить)
Уволили за непосещаемость )
Представители РФ настолько всех зае_ли, что комитет наплевал на всю эту бюрократию и вышвырнул их уже на следующий день
Здравствуйте третий мир.. хуже африки, потому что + ко всему холодно.
Третий? Я думал мы уже дошли до стадии когда нас даже КНДР не понимает
https://t.me/rian_ru/153898
https://t.me/pchikov/4722
Членство России в Совете Европы прекращено Комитетом министров с сегодняшнего дня. Россия перестает быть членом организации и договоров, которые открыты только для ее членов, - в том числе Европейс...
Членство России в Совете Европы прекращено Комитетом министров с сегодняшнего дня. Россия перестает быть членом организации и договоров, которые открыты только для ее членов, - в том числе Европейской Конвенции о правах человека.
Нарушения Конвенции, совершенные до 15 марта 2022 года включительно, - могут быть предметом жалоб в ЕСПЧ, при условии соблюдения всех остальных требований приемлемости.
Красивое.
*оплата не проходит* - решили отписаться
Россия больше не Европа
Разъеб
Russian anthem reversed.mp3
Не жили безопасно - не х5й начинать
Каждый день просто. https://youtu.be/-g7j3OvjSR8
и краснеет, спуская пунцовый стяг, наш сержант-холостяк
Кто-то ещё понимает где дно и что именно там будет?
Это еще есть чем зарплаты платить, в магазинах на полках лежат товары, и заводы еще не остановились. Но самая веселуха начнется через месяц-два. Интересно, будет повтор Новочеркасска?
Надеюсь к 2061 снова отменят крепостное право
Штош
Россия давно хотела выйти из ЕСПЧ. Последние годы тупо забивала исполнять его решения. Организация мешала ей проводить свою политику внутри страны.
Пака Европа, привет смертная казнь!