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Sasha Shambilova

Россию исключили из Совета Европы после 26 лет в организации Статьи редакции

15 марта страна сама начала процедуру выхода.

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Флаг России спустили у здания Совета Европы. Фото опубликовала «Новая газета»

Комитет министром Совета Европы принял решение на внеочередном заседании 16 марта. Его опубликовали на сайте организации.

Теперь россияне лишатся права подавать жалобы в ЕСПЧ, а РФ сможет не соблюдать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года.

15 марта члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли проект заключения с призывом немедленно исключить Россию из организации на фоне конфликта с Украиной.

МИД РФ 10 марта заявил, что Россия решила отказаться от участия в Совете Европы. 15 марта Россия начала процедуру выхода из организации.

#новости

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137 комментариев
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Постоянный холод
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зимнее безмолвие

Мне всегда пса жалко на этой гифке :(

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38
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Сладкий крюк

Сообщение удалено

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БЕ3HOГNM

удаление сообщено

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7
15 комментариев
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Публичный корабль

По жопе сапогом

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3 комментария
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Китайский татарин

Не в тему

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Истинный спрей

Успел посетить, пока пускали!

(2013 год)

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простой Иван Город Тверь

такой молодой, а уже Звезда!

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Чувствительный корабль

Ебать какой сладкий пирожок

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4
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Hfr Olod

потому что был think youth, а щас все think old :D

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tuorqai

за 9 лет ты постарел на 20

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tuorqai

без негатива

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Круглый бокал

То есть я правильно понимаю, что РоZZия хотела выебнутся и выйти первой, но её выпиздовали раньше?

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62
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Сладкий крюк

Один хер, глубинный народ ликует, им это всё в удовольствие

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25
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Фирменный каякер

Э нет, вот если бы сами вышли, то "нахуй этот совет", а раз выгнали, то "АХУЕЛИ АЩЕ КАК ПОСМЕЛИ ГНИДЫ".

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14
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Максим Соколовский

из за чего, смертную казнь хотят?

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Sydney

Это знаешь в стиле приходит чел увольняться, а ему директор говорит, ты уволен

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Andrey Petrov

Так она и вышла первой, но там бюрократы такие «Нет! Это мы вас выгнали!!!111»

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Александр Елисеев

Но в общем-то так и есть)
Россия вышла первой, но по бюрократическим нюансам, официально они вышли бы со следующего года. А так их выгнали еще быстрее)

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10
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Китайский татарин

Нет

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Свободный чувак
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33
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sergjjj
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27
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JilaNis

Картинка со звуком.

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fyjybv

Немцов: Путин - ёб...тый!

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Hfr Olod

Теперь Россия будет "вынуждена" ставить железный занавес :D

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Звезда спас TJ

Все оправдательные заявления рос.чинуш по поводу всего пиздеца можно просто заменить картинкой с этим легендарным парнем. Разницы не будет

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Hfr Olod

блять, я искал и обрезал видос а тут ты :D

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Очередной якорь

Че за папень

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1 комментарий
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Paul Filatov

Теперь будет двойной занавес: уже снаружи + изнутри лепить будут из глины и соломы барьер, как антисанкция: они не впускают, а в ответ и мы вас не выпустим... 😐

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Звезда спас TJ

Двойной занавес (снаружи + изнутри)
Глина
Впускают
Выпускают

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Hfr Olod

Россия через 2 года :D

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Сладкий крюк

Лучше и легче перечислить, откуда Россию ещё не исключили

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рязанский сахар

Предлагаю удалить Россию с глобусов

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11
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Кузькин отец

Комитет, вы круты!

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Соседний микрофон

Спасибо, работаем!

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17
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Круглый бокал
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20
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Фирменный каякер

Работайте, братья!

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Hagotireno

работаем
 братья?

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Фирменный каякер

Не представляю зачем тут ещё можно оставаться жить.

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зимнее безмолвие

Прости Вито, жить в сделку не входил

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H8isGR8

затем, что не все программисты и свалить в одночасье не могут🤷🏻‍♂️

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Очередной якорь

Сасое интересное только начинается

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Фирменный каякер

У тебя так дела с твоим СТО? Может ты писал уже где.

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Катя против войны

Жители-смертники

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Катя против войны

Я

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Подробный Никита

Ты бежишь, или ты Гэндальф?

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Арабский Никита
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T:ema

для тех, кто Сопрано не смотрел, можно ссылку на ютуб?

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лемур-нелегал
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Звезда спас TJ

Со всех вокзалов поезда
Уходят в дальние края

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испанский смех

на вокзале встретились два друга

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Nai
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Даулет Тургалиев

The end is already here

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Катя против войны

The end has already gone past and we’re just ghosts of the purgatory, not even hell ma boy

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2 комментария
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Fergut Negnelson

Теперь будет свой совет с ким чен ынами и плюхами

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Серый томагавк_два

А почему исключили то? Что произошло?

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Россию не спасти

Ничего не произошло

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Artem IQ

Да всё заебись, не парься.

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Денис Сенькин

Прикол в том, что могли исключить, по 7 статье, по заявлению России на выход, или по 8, как сделали - за серьезные нарушения

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Победа России

Прикол тут в том, что исключили по статье 8 с сегодняшней даты. Выход по статье 7 означает, что членство длится до конца года.

Важно тут то, что теперь нельзя обратиться в ЕСПЧ по поводу любых нарушений Европейской конвенции по правам человека, произошедших после 15 марта.

Собственно, это надо помнить, когда все эти еуропейские политики будут призывать простых россиян выходить на улицы для прекращения войны. Это Комитет министров, те самые лицемерные еуропейские политики, решил выгнать вот прям сейчас, а не в конце года, и тем самым лишить вышедших даже шанса на какую-то компенсацию.

Я могу понять, что тяжело быстро ввести прицельные санкции, потому херачат то, что есть и это задевает непричастных (тех, кто выходил на антивоенные митинги), но текущее решение - это как раз про то, что срать хотели они на всех.

В жопу пусть идут все эти еуропейские кукаретики про коллективную ответственность. Ну либо пусть все они, ручкавшиеся с политическим руководством страны, пускавшие в свои страны грязные деньги, тоже покаются и примут коллективную ответственность.

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Mooncake

Знаете, когда украинцы выходят на майданы нам глубоко похеру на ЕСПЧ и какие-то там компенсации. Люди думают о том как добиться своей цели, а не куда идти плакать / получить денег / как составить кейс на миграцию в США.
Берите пример.

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4 комментария
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Победа России

Как бы очевидно почему так сделано. У РФ заморожены активы ЦБ РФ на приличные суммы. Из иэтих активов планируется компенсация всех этих кунштюков типа лизинговых самолётов, платежей по облигациям и прочим. Очевидно так же то, что сейчас нарушений прав человека у нас тут много и если пойдет куча исков в ЕСПЧ, то выигравшие иски россияне могут присоединиться и откусить часть активов, при желании - вот этого и не хотят допустить проголосовавшие анонимно министры :-)

Россияне, идите свергайте власть, мы восхищаемся вашей смелостью, но если чо, то бабки нам ближе.

ЗЫ Вся эта тирада о не о том, что нужно сложить лапки и ничего не делать, а просто напоминание, что политики в Европе не сильно отличаются от наших (разве что ограничены в инструментах и сроках, потому приходится договариваться между собой) - не стоит слушать их бубнёж.

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Лунный крюк
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Илья Синица

Ну и что, что под сраку нас пнули
ЗАТО НОГА ВАША В ДЕРЬМЕ ТЕПЕРЬ И БОЛЕТЬ БУДЕТ
ПЕРЕИГРАЛИ ГЕЙРОПКУ, СМЕРТНАЯ КАЗНЬ, ЕЕЕ

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3
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Терпильный Сосальщик

Происходит историческая х*йня

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3
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Artem IQ

Да ни говори блять.
Теперь я понял, почему китайцы так проклинают - "да чтоб ты жил в эпоху перемен"

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2
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fyjybv
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Фундаментальный американец

Надеюсь, всё это временно и после путинобесия вернёмся назад

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1
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Quantum

Санкции не снимаются и в течении 50 лет. Америка и Европе не инициирует снятие санкций. Вводят и забывают о них. Почитайте за европейские санкции. Чтобы их потом снять, надо мать родную продать и на колени падать и выпрашивать, и если повезет договориться, то снимут.

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3
1 комментарий
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Petr

@Вахтёр преследование дизлайками. Или только меня банить за такое можно?

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19 комментариев
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Андрей Охапкин

Поддерживаю, главное дожить)

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1
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Участковый клуб

Уволили за непосещаемость )

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Irene Medina

Представители РФ настолько всех зае_ли, что комитет наплевал на всю эту бюрократию и вышвырнул их уже на следующий день

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Paul Vog

Здравствуйте третий мир.. хуже африки, потому что + ко всему холодно.

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Кот Баюн

Третий? Я думал мы уже дошли до стадии когда нас даже КНДР не понимает

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Территориальный хот-дог

https://t.me/rian_ru/153898

РИА Новости
Ответ на публикацию РИА Новости
Перед Советом Европы в Страсбурге сняли российский флаг
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1
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Территориальный хот-дог

https://t.me/pchikov/4722

Павел Чиков
Россия - первая страна в истории Совета Европы, которую исключили из организации

Членство России в Совете Европы прекращено Комитетом министров с сегодняшнего дня. Россия перестает быть членом организации и договоров, которые открыты только для ее членов, - в том числе Европейс...
Россия - первая страна в истории Совета Европы, которую исключили из организации

Членство России в Совете Европы прекращено Комитетом министров с сегодняшнего дня. Россия перестает быть членом организации и договоров, которые открыты только для ее членов, - в том числе Европейской Конвенции о правах человека.

Нарушения Конвенции, совершенные до 15 марта 2022 года включительно, - могут быть предметом жалоб в ЕСПЧ, при условии соблюдения всех остальных требований приемлемости.
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the KO3AK

Красивое.

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–1
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Alexey Shirshov

*оплата не проходит* - решили отписаться

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Конь Федерации

Россия больше не Европа

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1
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псина

Разъеб

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Yggdrasil

Russian anthem reversed.mp3

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1
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iFlow Games

Не жили безопасно - не х5й начинать

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1
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Поридж из Порижа

Каждый день просто. https://youtu.be/-g7j3OvjSR8

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Андрей Лагутин

и краснеет, спуская пунцовый стяг, наш сержант-холостяк

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K0dt47

Кто-то ещё понимает где дно и что именно там будет?

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Bohdan Shtepan

Это еще есть чем зарплаты платить, в магазинах на полках лежат товары, и заводы еще не остановились. Но самая веселуха начнется через месяц-два. Интересно, будет повтор Новочеркасска?

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FireGrim

Надеюсь к 2061 снова отменят крепостное право

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Хармс

Штош

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Sergei Timofeyev

Россия давно хотела выйти из ЕСПЧ. Последние годы тупо забивала исполнять его решения. Организация мешала ей проводить свою политику внутри страны.

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Андрей Малинин

Пака Европа, привет смертная казнь!

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Читать все 137 комментариев
Paul Potseluev
По скольки дням можно делать выводы?

Дорогой @Photuum, добиться ответа в ветке обсуждений под моей публикацией "Переиграл" у меня не получается. Поэтому хочу обратиться к вам публично и узнать, по скольки дням можно делать выводы о том, насколько Путин таки переиграл.

67
Офтоп
Кузькин отец
Скоро вот таких «зарисовок из супермаркета» будет всё больше и больше

Избалованная доставкой продуктов на дом редко успеваю бывать в супермаркете и не вижу всей правды жизни.

225
jason
91
Новости
Paul Potseluev
Кадыров утверждал, что приехал под Киев. Журналисты убедились, что его личный аккаунт в Telegram использовался из Чечни

3 марта в российских Телеграм-каналах появилась информация о том, что Рамзан Кадыров находится в Украине и встретился с чеченскими силовиками, участвующими в "специальной операции" против Украины. Пропагандисты опубликовали видео, из которого сделали вывод, что Кадыров находится в 7 километрах от украинской столицы.

46
Renox

🙃

402
Офтоп
Михаил Подивилов
На память

Один плакат с двумя историями.

129
Офтоп
Целесообразный кавалер
Наряд независимого депутата Новосибирска на сессии горсовета Статьи редакции

Её коллегам из «Единой России» выдали маски с буквой Z.

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Мнения
Михаил Подивилов
Прошу В. В. Путина прекратить братоубийственную войну с Украиной

Обращение уже поступило в Администрацию президента и будет зарегистрировано в течение трёх дней.

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