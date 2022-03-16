Да, безусловно, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живёт там. И живёт даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию.

Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема не в этом, а в том, что многие из таких людей по своей сути, ментально находятся там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть по их мнению признак принадлежности к высшей касте, высшей расе.

Подобные люди и мать родную готовы продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты. Они хотят быть похожим на нее, всячески подражать ей. Но они забывают, что этой высшей касте они если и нужны, то как расходный материал для нанесения максимального ущерба нашему народу.