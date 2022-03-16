Что сказал Путин на совещании о мерах поддержки россиян — о санкциях, экономике и «национал-предателях» Статьи редакции
Основные тезисы президента, который в выступлении затронул «операцию» на Украине и последствия для России, высказался о «пятой колонне» и пообещал повысить МРОТ с пенсиями.
16 марта Владимир Путин провёл совещание о мерах социально-экономической поддержки российских регионов, на котором президент объявил о подписании указа «по обеспечению стабильности и защиты» россиян. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
Основные тезисы Путина с совещания.
О «спецоперации» на Украине
- Появление российских войск на Украине не связано с желанием оккупировать страну, такой цели нет. Если бы они действовали только на Донбассе, это не могло бы ликвидировать угрозу.
- Тактика действий Минобороны полностью себя оправдала. «Спецоперация» идёт строго по плану. Российская сторона делает всё, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
- Все поставленные цели будут выполнены. Другого варианта обеспечить свою безопасность у России не осталось.
- В будущем пронацистский режим в Киеве мог получить ядерное оружие, целью которого стала бы Россия. На Украине также создавались компоненты биологического оружия рядом с границей РФ.
- Запад подталкивает Украину к «кровопролитию», поставляя в страну оружие и наёмников.
- Наступление украинских войск на Донбасс и Крым было вопросом времени, Россия это предотвратила.
Удар «Точкой-У» по Донецку был «кровавым терактом».
О санкциях Запада
- Западные санкции — это серьёзный удар по мировой экономике.
- Граждан западных стран пытаются убедить, что в негативном эффекте санкций виновата Россия, однако это всё происходит из-за политики Запада.
- США и Европа фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, когда заморозили её активы. Теперь все знают, что у государства можно просто украсть резервы.
- Россия, в отличие от Запада, будет уважать право собственности.
- Пытаясь «отменить» Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, напрашивается аналогия с антисемитскими наклонностями.
- «Империя лжи» бессильна против правды и справедливости. Россия продолжит доносить свою позицию до мира.
- Российское общество пытаются расколоть при помощи «пятой колонны». Западу не нужна сильная Россия, но российский народ всегда «сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку». Путин заявил, что «мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией».
О мерах социально-экономической поддержки
- Организовать «экономический блицкриг» против России у Запада не получилось. У экономики страны есть все ресурсы, чтобы решать долгосрочные задачи.
- В новых реалиях нужны структурные изменения экономики, которые приведут в росту безработицы и инфляции. Цель власти — минимизировать их.
- В России увеличат МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.
- Соцвыплаты должны начисляться автоматически при изменении ситуации в семьях.
- Выплаты регионов по бюджетным кредитам в 2022 году отсрочат.
- В преодолении текущих экономических проблем ключевую роль должен сыграть частный бизнес.
- Губернаторам дадут дополнительные полномочия для принятия оперативных решений по поддержке экономики и граждан в зависимости от условий.
- Необходимо исключить ручное вмешательство в контроль за ценами.
- Печатать деньги Центробанк не будет, у России достаточно доходов бюджета.
- Все цели развития экономики России до 2030 года должны быть достигнуты.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.
3 марта в российских Телеграм-каналах появилась информация о том, что Рамзан Кадыров находится в Украине и встретился с чеченскими силовиками, участвующими в "специальной операции" против Украины. Пропагандисты опубликовали видео, из которого сделали вывод, что Кадыров находится в 7 километрах от украинской столицы.
Её коллегам из «Единой России» выдали маски с буквой Z.
Дорогой @Photuum, добиться ответа в ветке обсуждений под моей публикацией "Переиграл" у меня не получается. Поэтому хочу обратиться к вам публично и узнать, по скольки дням можно делать выводы о том, насколько Путин таки переиграл.
Обращение уже поступило в Администрацию президента и будет зарегистрировано в течение трёх дней.
Приветствую всех национал-предателей
Добрый вечер, за сколько мать продаете?
Только показываем.
В одно гетто поедем.
Речь между тем интересная про национал-предателей.
Вот тут она полностью приведена. Почитайте
https://t.me/kolezev/10569
Ну и последующая оценка
https://t.me/kolezev/10571
Очень не хочется, чтобы Колезев оказался прав в своей оценке.
— Да, безусловно, они [Запад] будут делать ставку на так называемую пятую колонну. На национал-предателей. На тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. ...
— Да, безусловно, они [Запад] будут делать ставку на так называемую пятую колонну. На национал-предателей. На тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод.
Но проблема не в этом, а в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты. Они хотят быть похожими на нее, всячески подражая ей. Но они забывают или не понимают вообще, что этой так называемой высшей касте они если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу.
Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и используя свою пятую колонну стремится к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом, — разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их как случайно залетевшую в рот мошку. Выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы.
Вопрос ...
Вопрос в том, готова ли система к масштабным и жестким репрессиям, которых явно желает Путин.
Странное чувство. Вам Путин говорит прямо. Он не даёт никаких других интерпретаций, не говорит между строк. Он говорит прямо.
А вы про какую то оценку какого то анонима с интернета. Это плохо, но тем не менее я никуда не побегу из страны, останусь в репрессиях. А варианта осталось 2. Или они или третья мировая.
Зарабатывает деньги тут, а живет там... хмм. Кого-то мне это напоминает.
P.S. лан, буквально следующими словами он отмазал олигархов и пропагандонов.
Доброго дня из Дубаев
Привет
Сейчас половина страны:
А вторая такая:
чет орнул
Ну как минимум наши олигархи и некоторые патриоты-пропагандисты с "вилами на майами" теперь тоже записаны в предатели нации. Или это другое?
Он же сказал, что не осуждает 💁♂️
хрена се оптимист
либераха ( ͡° ͜ʖ ͡°)
мира
А почему у нас из-за обычной спецоперации такие катастрофические изменения в экономике? Что произошло-то?
а это никак не связано, они бы и так ввели санкции, потому что фашисты и нас не любят
если че, он примерно так и сказал
Все может по плану
У экономики страны есть все ресурсы, чтобы решать долгосрочные задачи.
Нету ни-ху-я.
В преодолении текущих экономических проблем ключевую роль должен сыграть частный бизнес.
Который на протяжении долгих лет душили. Теперь он откуда-то должен возникнуть.
Необходимо исключить ручное вмешательство в контроль за ценами.
Но именно этим они скоро и займутся.
Печатать деньги Центробанк не будет, у России достаточно доходов бюджета.
И этим тоже. Иначе откуда будет взять деньги на все эти повышения и индексации?
«Империя лжи» бессильна против правды и справедливости.
А вот тут он прав. Пизда этой совковой компании.
есть все ресурсы
только они пока у граждан
ключевую роль должен сыграть частный бизнес
...национализированный, конечно же
Печатать деньги Центробанк не будет
потому что бумага дороже
А, я так понимаю, частный бизнес свою ключевую роль будет играть через повышение налогов, которые и так запредельные
Мне теперь Ким Чен Ын более адекватным кажется.
А он чо? Ему это просто по наследству досталось.
А наш сам сделал)
Ну, он получал образование в западных странах и с приходом к власти значительно ослабил гайки.
начнет в речах говорить - хотите как в России?
Закройте уже деда, даже читать этот высер сил нет
in soviet russia дед закроет тебя
съест
национал-предателях
Совсем не рейх, да.
И в правду не Рейх, скорее совок 30-х. Не враги народа, а национал-предатели. Он просто другими словами описал.
В чём тут суть - "национал-предатели" это как раз из лексикона речей Гитлера.
Шизофреник
Есть актуальнее
Организовать «экономический блицкриг» против России у Запада не получилось. У экономики страны есть все ресурсы, чтобы решать долгосрочные задачи.
Пристегнитесь короче
блицкринж
Владимир Владимирович, почему моя торцовочка с 20к подорожала до 50к что происходит??
Это все НАТО
Согласен, метабо идут на волне настроений своих предков
Бля, прочитал речь деда. Мне поплохело резко. Я не хочу проводить исторические аналогии, но подобные речи уже слышал от художника. Посмотрите насколько ритмична речь, насколько грязна она по своему содержанию.
Такие речи скорее от другого усача можно было услышать. Национал-предатели - это же один в один - враг народа, только другими словами.
Тот был художником, хотя бы.
Я пытался посмотреть. Мне нужна помощь.
Мне достаточно было прочитать. У меня дислексия и дисграфия. Это даёт мне возможность в тексте видеть не только текст, но и ощущать его ритм. Вот по ритму, как удары в барабан: ритмичные, раскачивающие, вводящие в резонанс (экстаз).
Я тут с Кз, и мне так хуево после этой речи. Не представляю как хреново россиянам или тем более украинцам.
У меня в последнее время второе дыхание открылось. Ощущаю, как 15 лет назад, когда ещё гормон в голове играл.
Появление российских войск на Украине не связано с желанием оккупировать страну
А с чем оно связано плешивый ты пидарас блять скажи ты нам уже сука
а он сам хз
прост))
Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема не в этом, а в том, что многие из таких людей по своей сути, ментально находятся там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией.
вот он сидит в России, а мыслями - там, в Майами. Потому и иностранный агент
Мыслями - там, в Майами. А почему? Потому что завидует истинным патриотам, у которых просто есть майамская недвижимость, в которой нет ничего плохого.
«А эти нацпредатели сейчас с нами? В одной комнате?»
Поверь, надо будет - найдут.
какая хуйня бедный автор все это писать и пропускать через себя
вот это шизоид, Ферман с Виталием Ивановичем отдыхают, @Санитар на полку в банку с формалином
Просто отзеркаль всё что лепечет кгбист и получишь правду.
Может кто-то сделает Телеграм-канал с ботом, который отзеркаливает все что говорит Путин?
Как же он вертит понятиями, невыносимо читать.
Например:
Запад подталкивает Украину к «кровопролитию», поставляя в страну оружие и наёмников.
А Россия войска тулит в Украину не для кровопролития, ага
Так никто не хотел проливать кровь, просто зайти, отжать территорию и установить свои порядки. И всё. А проклятые хохлы взяли и начали сражаться. Вот же ж сволочи.
во всем виноваты хохлы, не хотят сдаваться(
«Империя лжи» бессильна против правды и справедливости. Россия продолжит доносить свою позицию до мира.
Ну хоть тут правда
«Путинская Россия это экстремальная версия «капитализма для своих», на самом деле — клептократия, где приближенные к власти получают право воровать огромные суммы на личные нужды» (Пол Кругман, Нобелевский лауреат по экономике, из статьи в «Нью-Йорк Таймс» 18.12.2014 г.)
США и Европа фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией
rest in cringe
опять народ плохой
- эти предатели живут на западе
- владимвладимыч, у ваших ребят виллы на западе
- я не осуждаю виллы на западе, я осуждаю желание жить на западе
Любимый приём совка - в любой ситуации гнать, что всё идет хорошо, всё по плану. Нуль искренности, нуль адекватности. Никакой реакции на реальность - все хорошо, все как задумано.
А про пятую колонну звучит совсем не очень, конечно.
При чем тут совок? Это о любой власти можно сказать. Ошибки невыгодно признавать, т.к. - rep.
Потому что при совке так делали чуть чаще, чем всегда.
Удар «Точкой-У» по Донецку был «кровавым терактом».
А что там с другими 900 выпущенных ракет и кучей сброшенных полутонных бомб?
Организовать «экономический блицкриг» против России у Запада не получилось.
В России увеличат МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.
В новых реалиях нужны структурные изменения экономики, которые приведут в росту безработицы и инфляции.
В преодолении текущих экономических проблем ключевую роль должен сыграть частный бизнес.
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
БУУУУЭЭЭЭЭЭЭ
простите
Успел подставить ведерко.
коротко:
Мы в дерьме
Развернуто: мы в дерьме, но виноваты они
Пойду проблююсь
Выступление Путина похоже на выступления Мавроди перед вкладчиками в начале 10х годов. Всё время твердил им что всё хорошо и всё идёт по плану, волноваться не о чем. Закончилось всё кстати тем что пирамида развалилась, в развале Мавроди обвинил государство, а вскоре и сам умер
ну надеемся у пыни аналогичный план, умереть пораньше
По сути сказал всё, что хочет услышать большая часть населения. Рейтинг Пу сейчас ещё больше вырастет.
а как это сделать - уже не его проблема, пусть регионы, цб и прочие решают. А не смогут - посадим
«Империя лжи» бессильна против правды и справедливости
ну хоть тут сказал правду. но есть нюанс.
Россия, в отличие от Запада, будет уважать право собственности.
поэтому проведём национализацию?
США и Европа фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, когда заморозили её активы
Это не мы объявили дефолт, это они объявили дефолт? Или как эту хуйню понимать?
мы не объявляли дефолт, мы будем пытаться рублями со всеми рассчитываться, правда они на хуй никому не нужны, но это уже нас не касается
Путин :
Украина могла бы создать Звезду Смерти и гигантских боевых шагающих роботов и напасть на Россию. Поэтому пришлось России напасть на Украину. А еще Украина могла бы создать в биолабораториях армии ксеноморфов и натравить их на Россию.
Путен:
Ну, до "предатели народа" немного осталось...
США и Европа фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, когда заморозили её активы. Теперь все знают, что у государства можно просто украсть резервы.
Нет, теперь все знают, что у государства нельзя просто украсть территории
В России увеличат МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.
Вот у меня мать обрадуется очередному повышению пенсии на 300-500р!🤝
На 3 доллара)))
Решил закосплеить не только Гитлера, но и Сталина
может, лучше б сразу к концу роли перемотал
Выглядит хреново будто нервы уже на пределе
Вас переживёт. И меня переживёт. А вот дети... Детей жалко :)
Кхе-кхе пук среньк кхе-кхе
Появление российских войск на Украине не связано с желанием оккупировать страну, такой цели нет. Если бы они действовали только на Донбассе, это не могло бы ликвидировать угрозу.
А че они не только на Донбассе? По телевизору ведь говорили, что эта спецоперация на Донбассе.