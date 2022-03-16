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Sasha Shambilova

Что сказал Путин на совещании о мерах поддержки россиян — о санкциях, экономике и «национал-предателях» Статьи редакции

Основные тезисы президента, который в выступлении затронул «операцию» на Украине и последствия для России, высказался о «пятой колонне» и пообещал повысить МРОТ с пенсиями.

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16 марта Владимир Путин провёл совещание о мерах социально-экономической поддержки российских регионов, на котором президент объявил о подписании указа «по обеспечению стабильности и защиты» россиян. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

Основные тезисы Путина с совещания.

О «спецоперации» на Украине

  • Появление российских войск на Украине не связано с желанием оккупировать страну, такой цели нет. Если бы они действовали только на Донбассе, это не могло бы ликвидировать угрозу.
  • Тактика действий Минобороны полностью себя оправдала. «Спецоперация» идёт строго по плану. Российская сторона делает всё, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
  • Все поставленные цели будут выполнены. Другого варианта обеспечить свою безопасность у России не осталось.
  • В будущем пронацистский режим в Киеве мог получить ядерное оружие, целью которого стала бы Россия. На Украине также создавались компоненты биологического оружия рядом с границей РФ.
  • Запад подталкивает Украину к «кровопролитию», поставляя в страну оружие и наёмников.
  • Наступление украинских войск на Донбасс и Крым было вопросом времени, Россия это предотвратила.

  • Удар «Точкой-У» по Донецку был «кровавым терактом».

О санкциях Запада

  • Западные санкции — это серьёзный удар по мировой экономике.
  • Граждан западных стран пытаются убедить, что в негативном эффекте санкций виновата Россия, однако это всё происходит из-за политики Запада.
  • США и Европа фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, когда заморозили её активы. Теперь все знают, что у государства можно просто украсть резервы.
  • Россия, в отличие от Запада, будет уважать право собственности.
  • Пытаясь «отменить» Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, напрашивается аналогия с антисемитскими наклонностями.
  • «Империя лжи» бессильна против правды и справедливости. Россия продолжит доносить свою позицию до мира.
  • Российское общество пытаются расколоть при помощи «пятой колонны». Западу не нужна сильная Россия, но российский народ всегда «сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку». Путин заявил, что «мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией».

Да, безусловно, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живёт там. И живёт даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию.

Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема не в этом, а в том, что многие из таких людей по своей сути, ментально находятся там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть по их мнению признак принадлежности к высшей касте, высшей расе.

Подобные люди и мать родную готовы продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты. Они хотят быть похожим на нее, всячески подражать ей. Но они забывают, что этой высшей касте они если и нужны, то как расходный материал для нанесения максимального ущерба нашему народу.

Владимир Путин

О мерах социально-экономической поддержки

  • Организовать «экономический блицкриг» против России у Запада не получилось. У экономики страны есть все ресурсы, чтобы решать долгосрочные задачи.
  • В новых реалиях нужны структурные изменения экономики, которые приведут в росту безработицы и инфляции. Цель власти — минимизировать их.
  • В России увеличат МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.
  • Соцвыплаты должны начисляться автоматически при изменении ситуации в семьях.
  • Выплаты регионов по бюджетным кредитам в 2022 году отсрочат.
  • В преодолении текущих экономических проблем ключевую роль должен сыграть частный бизнес.
  • Губернаторам дадут дополнительные полномочия для принятия оперативных решений по поддержке экономики и граждан в зависимости от условий.
  • Необходимо исключить ручное вмешательство в контроль за ценами.
  • Печатать деньги Центробанк не будет, у России достаточно доходов бюджета.
  • Все цели развития экономики России до 2030 года должны быть достигнуты.

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.

#новости #путин #конфликтнаукраине

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116 комментариев
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Андрей Охапкин

Приветствую всех национал-предателей

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142
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Nikita

Добрый вечер, за сколько мать продаете?

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39
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Социологический завод

Только показываем.

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48
3 комментария
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JilaNis

В одно гетто поедем.

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10
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Победа России

Речь между тем интересная про национал-предателей.

Вот тут она полностью приведена. Почитайте
https://t.me/kolezev/10569

Ну и последующая оценка
https://t.me/kolezev/10571

Очень не хочется, чтобы Колезев оказался прав в своей оценке.

Колезев ☮️
Расшифрую себе для истории, программная речь Путина 16 марта 2022 года, фактически отмашка на начало репрессий:

— Да, безусловно, они [Запад] будут делать ставку на так называемую пятую колонну. На национал-предателей. На тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. ...
Расшифрую себе для истории, программная речь Путина 16 марта 2022 года, фактически отмашка на начало репрессий:

— Да, безусловно, они [Запад] будут делать ставку на так называемую пятую колонну. На национал-предателей. На тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод.

Но проблема не в этом, а в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты. Они хотят быть похожими на нее, всячески подражая ей. Но они забывают или не понимают вообще, что этой так называемой высшей касте они если и нужны, то как расходный материал, чтобы использовать их для нанесения максимального ущерба нашему народу.

Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и используя свою пятую колонну стремится к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом, — разрушение России. Но любой народ, а тем более российский народ, сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их как случайно залетевшую в рот мошку. Выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы.
Колезев ☮️
Ответ на публикацию Колезев ☮️
Речь, конечно, жуткая. Путину, который не может одолеть Украину, явно хочется отыграться на "предателях" внутри страны. Очень характерные для фашистской риторики речевые приемы: сравнение оппонентов с насекомыми. Расчеловечивание, противопоставление "врагов" — "народу".

Вопрос ...
Речь, конечно, жуткая. Путину, который не может одолеть Украину, явно хочется отыграться на "предателях" внутри страны. Очень характерные для фашистской риторики речевые приемы: сравнение оппонентов с насекомыми. Расчеловечивание, противопоставление "врагов" — "народу".

Вопрос в том, готова ли система к масштабным и жестким репрессиям, которых явно желает Путин.
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6
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Савелий

Странное чувство. Вам Путин говорит прямо. Он не даёт никаких других интерпретаций, не говорит между строк. Он говорит прямо.
А вы про какую то оценку какого то анонима с интернета. Это плохо, но тем не менее я никуда не побегу из страны, останусь в репрессиях. А варианта осталось 2. Или они или третья мировая.

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7
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fyjybv
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0
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Snowfall

Зарабатывает деньги тут, а живет там... хмм. Кого-то мне это напоминает.
P.S. лан, буквально следующими словами он отмазал олигархов и пропагандонов.

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3
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Часовой клуб

Доброго дня из Дубаев

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0
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Egor K

Привет

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0
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aliftin

Сейчас половина страны:

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56
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aliftin

А вторая такая:

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47
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Jared

чет орнул

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1 комментарий
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Андрей Охапкин

Ну как минимум наши олигархи и некоторые патриоты-пропагандисты с "вилами на майами" теперь тоже записаны в предатели нации. Или это другое?

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1
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Павел Фадин

Он же сказал, что не осуждает 💁‍♂️

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23
3 комментария
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Dr. Acula

хрена се оптимист

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4
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испанский смех

либераха ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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0
2 комментария
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CrusaderRamzan

мира

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0
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Сладкий крюк

А почему у нас из-за обычной спецоперации такие катастрофические изменения в экономике? Что произошло-то?

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59
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Алексей Приловский

а это никак не связано, они бы и так ввели санкции, потому что фашисты и нас не любят

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17
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Алексей Приловский

если че, он примерно так и сказал

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3
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Dan

Все может по плану

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0
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Alexander the Nth

У экономики страны есть все ресурсы, чтобы решать долгосрочные задачи.
 Нету ни-ху-я.

В преодолении текущих экономических проблем ключевую роль должен сыграть частный бизнес.
 Который на протяжении долгих лет душили. Теперь он откуда-то должен возникнуть.

Необходимо исключить ручное вмешательство в контроль за ценами.
 Но именно этим они скоро и займутся.

Печатать деньги Центробанк не будет, у России достаточно доходов бюджета.
 И этим тоже. Иначе откуда будет взять деньги на все эти повышения и индексации?

«Империя лжи» бессильна против правды и справедливости.
 А вот тут он прав. Пизда этой совковой компании.

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46
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Официальная кодировка

есть все ресурсы
 только они пока у граждан

ключевую роль должен сыграть частный бизнес
 ...национализированный, конечно же

Печатать деньги Центробанк не будет
 потому что бумага дороже

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16
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styll

А, я так понимаю, частный бизнес свою ключевую роль будет играть через повышение налогов, которые и так запредельные

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1
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Лунный теркин30см

Мне теперь Ким Чен Ын более адекватным кажется.

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36
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Vasya Ivasya

А он чо? Ему это просто по наследству досталось.
А наш сам сделал)

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13
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JilaNis

Ну, он получал образование в западных странах и с приходом к власти значительно ослабил гайки.

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1
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Денис Сенькин

начнет в речах говорить - хотите как в России?

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1
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Максим Абрамчик

Закройте уже деда, даже читать этот высер сил нет

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37
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испанский смех

in soviet russia дед закроет тебя

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7
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Подробный Никита

съест

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1
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JilaNis

национал-предателях
 Совсем не рейх, да.

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34
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Snowfall

И в правду не Рейх, скорее совок 30-х. Не враги народа, а национал-предатели. Он просто другими словами описал.

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6
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JilaNis

В чём тут суть - "национал-предатели" это как раз из лексикона речей Гитлера.

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2
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Александр Чекета

Шизофреник

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31
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Альберт

Есть актуальнее

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16
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Верный клуб

Организовать «экономический блицкриг» против России у Запада не получилось. У экономики страны есть все ресурсы, чтобы решать долгосрочные задачи.
Пристегнитесь короче

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29
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Sergei Timofeyev

блицкринж

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2
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Китайский татарин

Владимир Владимирович, почему моя торцовочка с 20к подорожала до 50к что происходит??

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20
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Павел Фадин

Это все НАТО

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26
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Китайский татарин

Согласен, метабо идут на волне настроений своих предков

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1
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Sergei Timofeyev

Бля, прочитал речь деда. Мне поплохело резко. Я не хочу проводить исторические аналогии, но подобные речи уже слышал от художника. Посмотрите насколько ритмична речь, насколько грязна она по своему содержанию.

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22
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Snowfall

Такие речи скорее от другого усача можно было услышать. Национал-предатели - это же один в один - враг народа, только другими словами.

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3
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Sergei Timofeyev

Тот был художником, хотя бы.

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0
2 комментария
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f пора менять ник 4815162342

Я пытался посмотреть. Мне нужна помощь.

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0
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Sergei Timofeyev

Мне достаточно было прочитать. У меня дислексия и дисграфия. Это даёт мне возможность в тексте видеть не только текст, но и ощущать его ритм. Вот по ритму, как удары в барабан: ритмичные, раскачивающие, вводящие в резонанс (экстаз).

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1
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Snowfall

Я тут с Кз, и мне так хуево после этой речи. Не представляю как хреново россиянам или тем более украинцам.

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0
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Sergei Timofeyev

У меня в последнее время второе дыхание открылось. Ощущаю, как 15 лет назад, когда ещё гормон в голове играл.

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0
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Random Unit

Появление российских войск на Украине не связано с желанием оккупировать страну
 А с чем оно связано плешивый ты пидарас блять скажи ты нам уже сука

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14
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Денис Сенькин

а он сам хз

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2
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Будь что будет
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2
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испанский смех

прост))

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2
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испанский смех

Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере. Кто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема не в этом, а в том, что многие из таких людей по своей сути, ментально находятся там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией.

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13
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Random Unit

вот он сидит в России, а мыслями - там, в Майами. Потому и иностранный агент

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4
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Подробный Никита

Мыслями - там, в Майами. А почему? Потому что завидует истинным патриотам, у которых просто есть майамская недвижимость, в которой нет ничего плохого.

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1
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Немалый хичхакер

«А эти нацпредатели сейчас с нами? В одной комнате?»

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13
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Регулярный цвет

Поверь, надо будет - найдут.

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4
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Последний пистолет

какая хуйня бедный автор все это писать и пропускать через себя

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13
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Официальная кодировка

вот это шизоид, Ферман с Виталием Ивановичем отдыхают, @Санитар на полку в банку с формалином

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10
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DyaDyaWoWa

Просто отзеркаль всё что лепечет кгбист и получишь правду.

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8
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Ņikita Seļeckis

Может кто-то сделает Телеграм-канал с ботом, который отзеркаливает все что говорит Путин?

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2
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Призванный ключ

Как же он вертит понятиями, невыносимо читать.

Например:
Запад подталкивает Украину к «кровопролитию», поставляя в страну оружие и наёмников.
 А Россия войска тулит в Украину не для кровопролития, ага

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7
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pashazaur

Так никто не хотел проливать кровь, просто зайти, отжать территорию и установить свои порядки. И всё. А проклятые хохлы взяли и начали сражаться. Вот же ж сволочи.

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5
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испанский смех

во всем виноваты хохлы, не хотят сдаваться(

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1
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Законный якорь

«Империя лжи» бессильна против правды и справедливости. Россия продолжит доносить свою позицию до мира.
 Ну хоть тут правда

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7
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fyjybv

«Путинская Россия это экстремальная версия «капитализма для своих», на самом деле — клептократия, где приближенные к власти получают право воровать огромные суммы на личные нужды» (Пол Кругман, Нобелевский лауреат по экономике, из статьи в «Нью-Йорк Таймс» 18.12.2014 г.)

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7
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испанский смех

США и Европа фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией
 rest in cringe

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7
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Dr. Acula

опять народ плохой

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6
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Будь что будет

- эти предатели живут на западе
- владимвладимыч, у ваших ребят виллы на западе
- я не осуждаю виллы на западе, я осуждаю желание жить на западе

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6
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Белое Безмозглое

Любимый приём совка - в любой ситуации гнать, что всё идет хорошо, всё по плану. Нуль искренности, нуль адекватности. Никакой реакции на реальность - все хорошо, все как задумано.
А про пятую колонну звучит совсем не очень, конечно.

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5
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Akalaka Rus

При чем тут совок? Это о любой власти можно сказать. Ошибки невыгодно признавать, т.к. - rep.

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0
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Белое Безмозглое

Потому что при совке так делали чуть чаще, чем всегда.

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0
2 комментария
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pashazaur

Удар «Точкой-У» по Донецку был «кровавым терактом».
 А что там с другими 900 выпущенных ракет и кучей сброшенных полутонных бомб?

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4
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испанский смех

Организовать «экономический блицкриг» против России у Запада не получилось.
 В России увеличат МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.
В новых реалиях нужны структурные изменения экономики, которые приведут в росту безработицы и инфляции.
 В преодолении текущих экономических проблем ключевую роль должен сыграть частный бизнес.
 ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

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4
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Rusty Nail

БУУУУЭЭЭЭЭЭЭ
простите

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3
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JilaNis

Успел подставить ведерко.

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3
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Крестьянский дым

коротко:
Мы в дерьме

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3
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ScrewU

Развернуто: мы в дерьме, но виноваты они

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3
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Konstantin

Пойду проблююсь

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3
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Dmitry Pasyutin

Выступление Путина похоже на выступления Мавроди перед вкладчиками в начале 10х годов. Всё время твердил им что всё хорошо и всё идёт по плану, волноваться не о чем. Закончилось всё кстати тем что пирамида развалилась, в развале Мавроди обвинил государство, а вскоре и сам умер

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3
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Egor K

ну надеемся у пыни аналогичный план, умереть пораньше

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0
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bulochka

По сути сказал всё, что хочет услышать большая часть населения. Рейтинг Пу сейчас ещё больше вырастет.

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2
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Денис Сенькин

а как это сделать - уже не его проблема, пусть регионы, цб и прочие решают. А не смогут - посадим

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2
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Dan

«Империя лжи» бессильна против правды и справедливости
 ну хоть тут сказал правду. но есть нюанс.

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2
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испанский смех

Россия, в отличие от Запада, будет уважать право собственности.
 поэтому проведём национализацию?

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2
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Хмурый Конь

США и Европа фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, когда заморозили её активы
 Это не мы объявили дефолт, это они объявили дефолт? Или как эту хуйню понимать?

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2
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Random Unit

мы не объявляли дефолт, мы будем пытаться рублями со всеми рассчитываться, правда они на хуй никому не нужны, но это уже нас не касается

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0
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Попкорноед

Путин :

Украина могла бы создать Звезду Смерти и гигантских боевых шагающих роботов и напасть на Россию. Поэтому пришлось России напасть на Украину. А еще Украина могла бы создать в биолабораториях армии ксеноморфов и натравить их на Россию.

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2
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kndrch

Путен:

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1
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Yelena Clever

Ну, до "предатели народа" немного осталось...

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1
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Random Unit

США и Европа фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, когда заморозили её активы. Теперь все знают, что у государства можно просто украсть резервы.
Нет, теперь все знают, что у государства нельзя просто украсть территории

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1
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Серый томагавк_два

В России увеличат МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, соцвыплаты и пенсии.
Вот у меня мать обрадуется очередному повышению пенсии на 300-500р!🤝

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1
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Madsons

На 3 доллара)))

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0
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Dmitry Pasyutin

Решил закосплеить не только Гитлера, но и Сталина

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0
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Сознательный утюг

может, лучше б сразу к концу роли перемотал

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1
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Era Mavlenov

Выглядит хреново будто нервы уже на пределе

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Савелий

Вас переживёт. И меня переживёт. А вот дети... Детей жалко :)

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1
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Прозрачный Абдужаббор

Кхе-кхе пук среньк кхе-кхе

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Слава Украине

Появление российских войск на Украине не связано с желанием оккупировать страну, такой цели нет. Если бы они действовали только на Донбассе, это не могло бы ликвидировать угрозу.
 А че они не только на Донбассе? По телевизору ведь говорили, что эта спецоперация на Донбассе.

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0
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Новости
Paul Potseluev
Кадыров утверждал, что приехал под Киев. Журналисты убедились, что его личный аккаунт в Telegram использовался из Чечни

3 марта в российских Телеграм-каналах появилась информация о том, что Рамзан Кадыров находится в Украине и встретился с чеченскими силовиками, участвующими в "специальной операции" против Украины. Пропагандисты опубликовали видео, из которого сделали вывод, что Кадыров находится в 7 километрах от украинской столицы.

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Целесообразный кавалер
Наряд независимого депутата Новосибирска на сессии горсовета Статьи редакции

Её коллегам из «Единой России» выдали маски с буквой Z.

Фото «Тайга.Инфо»
375
Paul Potseluev
По скольки дням можно делать выводы?

Дорогой @Photuum, добиться ответа в ветке обсуждений под моей публикацией "Переиграл" у меня не получается. Поэтому хочу обратиться к вам публично и узнать, по скольки дням можно делать выводы о том, насколько Путин таки переиграл.

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Михаил Подивилов
На память

Один плакат с двумя историями.

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Михаил Подивилов
Прошу В. В. Путина прекратить братоубийственную войну с Украиной

Обращение уже поступило в Администрацию президента и будет зарегистрировано в течение трёх дней.

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Renox

🙃

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Кузькин отец
Скоро вот таких «зарисовок из супермаркета» будет всё больше и больше

Избалованная доставкой продуктов на дом редко успеваю бывать в супермаркете и не вижу всей правды жизни.

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jason
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