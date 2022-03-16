ВОЗ отложила оценку вакцины «Спутник V» из-за ограничений, которые появились после санкций Статьи редакции
Новую дату инспекции назначат позже.
Всемирная организация здравоохранения отложила инспекцию производства вакцины «Спутник V» в России. Она была запланирована 7 марта, но пройдёт позднее. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на брифинг представителя ВОЗ.
Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао рассказала, что инспекции отложили из-за «нынешней ситуации, включая возможности для полёта». Новые даты «будут намечены настолько быстро, насколько это возможно».
Дорогой @Photuum, добиться ответа в ветке обсуждений под моей публикацией "Переиграл" у меня не получается. Поэтому хочу обратиться к вам публично и узнать, по скольки дням можно делать выводы о том, насколько Путин таки переиграл.
Основные тезисы президента, который в выступлении затронул «операцию» на Украине и последствия для России, высказался о «пятой колонне» и пообещал повысить МРОТ с пенсиями.
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Zпутник V
@Дыня против войны напомни, сколько раз я привился Русскими вакцинами??
судя по тому, что кукухой уехал — уже достаточно много
Когда я поехал??
извини я зря быконул
судя по тому, что ещё живой и даже не в коме - не очень много
Да нет, я как катц
Ебать стоп. Ею уже ведь года два как людей колят, а там оценки даже не было?
(шепотом) сюрприз
Ну теперь даже и шернуться нельZя
включая возможности для полёта
Ебать отмазка конечно. Там кого-то укачивает в самолёте или что за проблемы с перелетами?
А ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ?
Чего орешь? Не ори
Странно. Интересно, почему…