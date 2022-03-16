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ВОЗ отложила оценку вакцины «Спутник V» из-за ограничений, которые появились после санкций Статьи редакции

Новую дату инспекции назначат позже.

Всемирная организация здравоохранения отложила инспекцию производства вакцины «Спутник V» в России. Она была запланирована 7 марта, но пройдёт позднее. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на брифинг представителя ВОЗ.

Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао рассказала, что инспекции отложили из-за «нынешней ситуации, включая возможности для полёта». Новые даты «будут намечены настолько быстро, насколько это возможно».

Это обсуждалось с российским заявителем. Новая дата будет определена, как только станет возможным.

Марианджела Симао
помощник генерального директора ВОЗ

#новости #covid19 #вакцинаотcovid19

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Все буде добре

Zпутник V

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Китайский татарин

@Дыня против войны напомни, сколько раз я привился Русскими вакцинами??

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Сладкий крюк

судя по тому, что кукухой уехал — уже достаточно много

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Китайский татарин

Когда я поехал??

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Сладкий крюк

извини я зря быконул

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Массовый алмаз

судя по тому, что ещё живой и даже не в коме - не очень много

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Китайский татарин

Да нет, я как катц

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Alex Tbourder

Ебать стоп. Ею уже ведь года два как людей колят, а там оценки даже не было?

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Широкий микроскоп

(шепотом) сюрприз

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Quantum

Ну теперь даже и шернуться нельZя

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Личный щит

включая возможности для полёта
Ебать отмазка конечно. Там кого-то укачивает в самолёте или что за проблемы с перелетами?

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Ланцелот

А ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ?

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Личный щит

Чего орешь? Не ори

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Asari Matriarch

Странно. Интересно, почему…

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Paul Potseluev
По скольки дням можно делать выводы?

Дорогой @Photuum, добиться ответа в ветке обсуждений под моей публикацией "Переиграл" у меня не получается. Поэтому хочу обратиться к вам публично и узнать, по скольки дням можно делать выводы о том, насколько Путин таки переиграл.

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