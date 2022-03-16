Она опубликовала в инстаграме информацию о смертях среди мирных жителей Украины. Её хотят объявить в международный розыск.

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Вероника Белоцерковская. Фото belonika

Следственный комитет сообщил о первых уголовных делах по новому закону о «фейках» про российских военных. По данным СК, жительница города Северск и житель Томска публиковали в соцсетях недостоверную информацию о потерях российской армии во время «спецоперации». Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Подозреваемым назначили запрет определённых действий. Следствие сообщает, что они получили недостоверную информацию якобы от очевидцев.

Ещё одно уголовное дело завели на издателя журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую, известную как belonika. По данным СК, она разместила в инстаграме «заведомо ложные сведения об использовании Вооружённых cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей».

О каких именно публикациях идёт речь, не уточняется. Белоцерковская живёт во Франции, поэтому в следствие решает вопрос об объявлении её в международный розыск.

Всем фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

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