СК возбудил первые уголовные дела о «фейках» про российскую армию. Одно из них — на блогершу Веронику Белоцерковскую Статьи редакции
Она опубликовала в инстаграме информацию о смертях среди мирных жителей Украины. Её хотят объявить в международный розыск.
Следственный комитет сообщил о первых уголовных делах по новому закону о «фейках» про российских военных. По данным СК, жительница города Северск и житель Томска публиковали в соцсетях недостоверную информацию о потерях российской армии во время «спецоперации». Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.
Подозреваемым назначили запрет определённых действий. Следствие сообщает, что они получили недостоверную информацию якобы от очевидцев.
Ещё одно уголовное дело завели на издателя журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую, известную как belonika. По данным СК, она разместила в инстаграме «заведомо ложные сведения об использовании Вооружённых cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей».
О каких именно публикациях идёт речь, не уточняется. Белоцерковская живёт во Франции, поэтому в следствие решает вопрос об объявлении её в международный розыск.
Всем фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.
15 марта страна сама начала процедуру выхода.
Девушка с котом больше недели провели в Харькове, но смогли покинуть страну благодаря местным волонтёрам и Ассоциации Блогеров.
Обращение уже поступило в Администрацию президента и будет зарегистрировано в течение трёх дней.
Дорогой @Photuum, добиться ответа в ветке обсуждений под моей публикацией "Переиграл" у меня не получается. Поэтому хочу обратиться к вам публично и узнать, по скольки дням можно делать выводы о том, насколько Путин таки переиграл.
Основные тезисы президента, который в выступлении затронул «операцию» на Украине и последствия для России, высказался о «пятой колонне» и пообещал повысить МРОТ с пенсиями.
Её коллегам из «Единой России» выдали маски с буквой Z.
А вы говорите, если заблочат, значит, всё можно. Нихера подобного, подментованные всё равно будут врубать ВПН и искать врагов даже в заблокированных ресурсах
А кто говорил что можно, это прям совсем неправда
Не согласен
Наверное фейк какой-то..
У тебя там говно к аватарке прилипло
Z - значит Зеленский. Это нормально. Это не говно, это типо сарказм такой
А V - значит Владимир. ZV - Vladimir Zelenskiy
Иы бы ещё свастику нарисовал
Не пизди
Согласен
Илья, что с именем?
Это псевдоним
Завели на того, кого даже в России нет. Они даже полит. чистки нормально провести не могут
Вообще-то завели ещё на тех из Томска и Северска. К сожалению теперь походу огласка по их делу будет заглушена. Можно подумать, что специально завели на известную блогершу не из России, очень удобно.
Доказывать, что на видео фейк, разумеется, никто не будет? Ну там, указывать на артефакты, если использовалось СиДжи? Ляпы какие-то, может муляжи что-то выдает? Нет? Пидора ответ
Объясните кто-то властям что понятия "международный" для них уже не существует.
у них вся надежда на то, что она скрывается в Эритрее
Сущи глупая блогерша. Надо было писать не "убили мирных жителей", а "освободили от земного существования".
На аву можно
То есть Киев с Харьковым американцы бомбят? Империя Лжи?
А все кто погибают - неонацисты
«Международный розыск» на территории РФ и Беларуси
Записана в "пятую колону"
Она ещё и подруга чичваркина. 100% пятая колонна
Охуеть. Это как например Джейми Оливера хоумофис заявил бы в розыск из-за пиццы с ананасом.
Пидарасы.
когда из интерпола выпиздят?
умеют же бабы на мужиках сидеть (типа на тебе денег, на журнал, на курсы, на..... только от..бись)
прям завидно