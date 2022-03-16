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Sasha Shambilova

СК возбудил первые уголовные дела о «фейках» про российскую армию. Одно из них — на блогершу Веронику Белоцерковскую Статьи редакции

Она опубликовала в инстаграме информацию о смертях среди мирных жителей Украины. Её хотят объявить в международный розыск.

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Вероника Белоцерковская. Фото belonika

Следственный комитет сообщил о первых уголовных делах по новому закону о «фейках» про российских военных. По данным СК, жительница города Северск и житель Томска публиковали в соцсетях недостоверную информацию о потерях российской армии во время «спецоперации». Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Подозреваемым назначили запрет определённых действий. Следствие сообщает, что они получили недостоверную информацию якобы от очевидцев.

Ещё одно уголовное дело завели на издателя журнала «Собака.ru» Веронику Белоцерковскую, известную как belonika. По данным СК, она разместила в инстаграме «заведомо ложные сведения об использовании Вооружённых cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей».

О каких именно публикациях идёт речь, не уточняется. Белоцерковская живёт во Франции, поэтому в следствие решает вопрос об объявлении её в международный розыск.

Всем фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

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#новости #право #конфликтнаукраине

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29 комментариев
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Сладкий крюк

А вы говорите, если заблочат, значит, всё можно. Нихера подобного, подментованные всё равно будут врубать ВПН и искать врагов даже в заблокированных ресурсах

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44
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Hfr Olod

А кто говорил что можно, это прям совсем неправда

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Альберт
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24
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Just Pancake
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9
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Альберт

Не согласен

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–1
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Альберт

Наверное фейк какой-то..

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–8
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Пельмешка

У тебя там говно к аватарке прилипло

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16
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Альберт

Z - значит Зеленский. Это нормально. Это не говно, это типо сарказм такой

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1
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Коровка спасла Россию

А V - значит Владимир. ZV - Vladimir Zelenskiy

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3
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Виктор Ганелес

Иы бы ещё свастику нарисовал

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0
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Альберт

Не пизди

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0
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Альберт

Согласен

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1
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Огненный Мурод

Илья, что с именем?

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2
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Альберт

Это псевдоним

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0
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Hfr Olod

Завели на того, кого даже в России нет. Они даже полит. чистки нормально провести не могут

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21
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Слава Украине

Вообще-то завели ещё на тех из Томска и Северска. К сожалению теперь походу огласка по их делу будет заглушена. Можно подумать, что специально завели на известную блогершу не из России, очень удобно.

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6
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Ihor

Доказывать, что на видео фейк, разумеется, никто не будет? Ну там, указывать на артефакты, если использовалось СиДжи? Ляпы какие-то, может муляжи что-то выдает? Нет? Пидора ответ

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16
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Бандерiвець

Объясните кто-то властям что понятия "международный" для них уже не существует.

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10
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Алексей Приловский

у них вся надежда на то, что она скрывается в Эритрее

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Иван Помидоров

Сущи глупая блогерша. Надо было писать не "убили мирных жителей", а "освободили от земного существования".

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8
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Альберт

На аву можно

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3
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Попкорноед

То есть Киев с Харьковым американцы бомбят? Империя Лжи?

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2
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Kost Smet

А все кто погибают - неонацисты

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1
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Kost Smet

«Международный розыск» на территории РФ и Беларуси

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Пельмешка

Записана в "пятую колону"

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Konstantin

Она ещё и подруга чичваркина. 100% пятая колонна

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Dennis Ko

Охуеть. Это как например Джейми Оливера хоумофис заявил бы в розыск из-за пиццы с ананасом.
Пидарасы.

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Исполнительный Паша

когда из интерпола выпиздят?

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Aireen Marie

умеют же бабы на мужиках сидеть (типа на тебе денег, на журнал, на курсы, на..... только от..бись)
прям завидно

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–7
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