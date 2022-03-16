Новости
Sasha Shambilova

Роскомнадзор заблокировал SVTV NEWS — издание либертарианца Михаила Светова Статьи редакции

Доступ ограничили по решению Генпрокуратуры.

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Издание SVTV NEWS заблокировали в России. Сайт внесли в реестр запрещённых сайтов.

Ресурс освещал события на Украине, возможная причина ограничения доступа — «фейки» про российских военных. Однако почему конкретно SVTV NEWS заблокировали, редакция не знает.

Михаил Светов @msvetov
Ответ на публикацию @svtv_news
Нас заблокировал роскомнадзор. Мы с самого начала были к этому готовы, но всё равно неприятно. На нашу работу это не повлияет, мы продолжим как и прежде говорить неудобную для всех государств правду. Обязательно подписывайтесь на нас в телеграме https://t.me/svtvnews

Также заблокировали сайт издания «Би-би-си». «Русскую службу Би-би-си» блокируют с 4 марта.

16 марта Роскомнадзор внёс в реестра запрещённых сайтов более 30 ресурсов. Среди них — Bellingcat, «Еврорадио» и два сайта израильских СМИ.

Разборы
Целесообразный кавалер
«Дождь» прошёл: список CМИ, которые попали под блокировки или закрылись после начала «спецоперации» на Украине Статьи редакции

Власти нашли в публикациях медиа «фейки» и «призывы к экстремизму». Некоторые издания закрылись сами или уехали из России. В списке заблокированных СМИ теперь есть и TJ.

#новости #блокировки

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32 комментария
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Александр Демьяненко

Очень интересно что будет делать РКН когда издания и сайты закончатся

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Подробный Никита

Наконец-то заблокирует себе анус

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Годовой корабль

Пнёт собаку

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1
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alexferman

Грустить

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Fergut Negnelson

Роскомнадзор заблокировал Роскомнадзор по требованию Роскомнадзора

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ＫＩＢØＵＮＥ

Ну уже добрались до самого дна.

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Футбольный жар

Можно написать по этой теме какую-нибудь книгу в стиле Айзека Азимова. Что-нибудь про суперкомпьютер блокирующий всё

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Либертарианство

😭😭😭

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definitely not БОТ

Подсайт @Либертарианство следующий

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6
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Подробный Никита

Не с теми связались! РКН совершил роковую ошибку

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1
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Mikhail II

Иш чо удумали либетарианство тут развели, пушечное мясо не должно думать, а должно выполнять приказы царя.

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5
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простой Иван Город Тверь

ЖАЛЬ

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1
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Нейроорлов

Хватит писать такие комментарии. Извинись

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5
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простой Иван Город Тверь

извините

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6
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Подробный Никита

Но либертарианцы этого даже не заметили, сами знаете почему

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3
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Random Unit

Ну Светов тот еще пидарас, так что тут не жалко

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–11
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Heimdallr Odinov

а если он любит маленьких девочек, то он кто?) или это в другом смысле пидарас, тогда согласен)

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0
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Random Unit

Приходит мужик с работы домой, его встречает жена с чемоданами.
— Куда собралась?— спрашивает он
— Ухожу я от тебя, мне сказали что ты педофил.
— Воу-воу, не дохуя ли умные слова для пятиклассницы?

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2
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Футбольный жар
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2
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Футбольный жар

Что думает по этому поводу @Либертарианство ?

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Либертарианство

мы в шоке, админ всё ещё в рф!

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Heimdallr Odinov

спасибо за хорошую новость 😎

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Либертарианство

это была шутка!

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Heimdallr Odinov

жаль, но может кто-нибудь ещё из свтв найдётся(=

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Постоянный холод

Будут ли ещё подсайт на ТЖ банить?

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Konstantin

Забаненный подсайт на забаненном сайте

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Постоянный холод

Да, именно. Для отчетности

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Karma Police

Ещё BBC News тоже заблокировали

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вязаный кактус

Погодите, это что, на световской помойке тоже теперь знак качества? Роскомнадзор что-то совсем неразборчивый стал (

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–4
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КтоТы

хаха)

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Свободный чувак

Аниме, пацаны?

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Юрий Коновалов

светов и яшин два столпа российской оппозиции

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Renox

Как же, должно быть, кадыровцам непривычно, что их не то что не боятся, а специально ищут, чтоб посадить на бутылку.

94
Новости
Paul Potseluev
Кадыров утверждал, что приехал под Киев. Журналисты убедились, что его личный аккаунт в Telegram использовался из Чечни

3 марта в российских Телеграм-каналах появилась информация о том, что Рамзан Кадыров находится в Украине и встретился с чеченскими силовиками, участвующими в "специальной операции" против Украины. Пропагандисты опубликовали видео, из которого сделали вывод, что Кадыров находится в 7 километрах от украинской столицы.

173
Последний пистолет

Пизда русне на украинской земле. Зелёнский пробил Байдена через сенат. На ближайшее время время можете забыть о результате переговоров. Вернёмся к этому вопросу после нескольких тысяч сожженых руснявых солдат в котлах.

27
Новости
Sasha Shambilova
СК возбудил первые уголовные дела о «фейках» про российскую армию. Одно из них — на блогершу Веронику Белоцерковскую Статьи редакции

Она опубликовала в инстаграме информацию о смертях среди мирных жителей Украины. Её хотят объявить в международный розыск.

Вероника Белоцерковская. Фото belonika
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Мнения
Михаил Подивилов
Требую от В. В. Путина прекратить братоубийственную войну с Украиной

Обращение уже поступило в Администрацию президента и будет зарегистрировано в течение трёх дней.

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Интернет
Максим Друковский
Подписчики кота Степана две недели пытались узнать его судьбу. Хозяйка рассказала, что они в безопасности во Франции Статьи редакции

Девушка с котом больше недели провели в Харькове, но смогли покинуть страну благодаря местным волонтёрам и Ассоциации Блогеров.

Фото из инстаграма Степана
121
Офтоп
Paul Potseluev
Написал заявление в Следственный Комитет РФ по поводу деятельности Дмитрия Рогозина

Был удивлён тем фактом, что Рогозин не соблюдает правила публикаций в СМИ. Решил на всякий случай обратиться по этому поводу в СК РФ через интернет-приёмную. Текст обращения прилагаю.

РОГОЗИН @Rogozin
Единственное, чем мы сейчас можем помочь нашей воюющей армии, - вычистить Пятую колонну. И это задача - может быть даже более важная, чем скорость продвижения нашей армии.
51
Paul Potseluev
По скольки дням можно делать выводы?

Дорогой @Photuum, добиться ответа в ветке обсуждений под моей публикацией "Переиграл" у меня не получается. Поэтому хочу обратиться к вам публично и узнать, по скольки дням можно делать выводы о том, насколько Путин таки переиграл.

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Новости
Sasha Shambilova
В Астраханской области снесли стелу с лозунгом «Мир отстояли! Мир отстоим!» Статьи редакции

В администрации села Икряное заявили, что памятник пришёл в негодность и не подлежал восстановлению.

Видео «Астраханский листок»
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