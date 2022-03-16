Роскомнадзор заблокировал SVTV NEWS — издание либертарианца Михаила Светова Статьи редакции
Доступ ограничили по решению Генпрокуратуры.
Издание SVTV NEWS заблокировали в России. Сайт внесли в реестр запрещённых сайтов.
Ресурс освещал события на Украине, возможная причина ограничения доступа — «фейки» про российских военных. Однако почему конкретно SVTV NEWS заблокировали, редакция не знает.
Также заблокировали сайт издания «Би-би-си». «Русскую службу Би-би-си» блокируют с 4 марта.
16 марта Роскомнадзор внёс в реестра запрещённых сайтов более 30 ресурсов. Среди них — Bellingcat, «Еврорадио» и два сайта израильских СМИ.
3 марта в российских Телеграм-каналах появилась информация о том, что Рамзан Кадыров находится в Украине и встретился с чеченскими силовиками, участвующими в "специальной операции" против Украины. Пропагандисты опубликовали видео, из которого сделали вывод, что Кадыров находится в 7 километрах от украинской столицы.
Она опубликовала в инстаграме информацию о смертях среди мирных жителей Украины. Её хотят объявить в международный розыск.
Обращение уже поступило в Администрацию президента и будет зарегистрировано в течение трёх дней.
Девушка с котом больше недели провели в Харькове, но смогли покинуть страну благодаря местным волонтёрам и Ассоциации Блогеров.
Был удивлён тем фактом, что Рогозин не соблюдает правила публикаций в СМИ. Решил на всякий случай обратиться по этому поводу в СК РФ через интернет-приёмную. Текст обращения прилагаю.
Дорогой @Photuum, добиться ответа в ветке обсуждений под моей публикацией "Переиграл" у меня не получается. Поэтому хочу обратиться к вам публично и узнать, по скольки дням можно делать выводы о том, насколько Путин таки переиграл.
В администрации села Икряное заявили, что памятник пришёл в негодность и не подлежал восстановлению.
Очень интересно что будет делать РКН когда издания и сайты закончатся
Наконец-то заблокирует себе анус
Пнёт собаку
Грустить
Роскомнадзор заблокировал Роскомнадзор по требованию Роскомнадзора
Ну уже добрались до самого дна.
Можно написать по этой теме какую-нибудь книгу в стиле Айзека Азимова. Что-нибудь про суперкомпьютер блокирующий всё
😭😭😭
Подсайт @Либертарианство следующий
Не с теми связались! РКН совершил роковую ошибку
Иш чо удумали либетарианство тут развели, пушечное мясо не должно думать, а должно выполнять приказы царя.
ЖАЛЬ
Хватит писать такие комментарии. Извинись
извините
Но либертарианцы этого даже не заметили, сами знаете почему
Ну Светов тот еще пидарас, так что тут не жалко
а если он любит маленьких девочек, то он кто?) или это в другом смысле пидарас, тогда согласен)
Приходит мужик с работы домой, его встречает жена с чемоданами.
— Куда собралась?— спрашивает он
— Ухожу я от тебя, мне сказали что ты педофил.
— Воу-воу, не дохуя ли умные слова для пятиклассницы?
Что думает по этому поводу @Либертарианство ?
мы в шоке, админ всё ещё в рф!
спасибо за хорошую новость 😎
это была шутка!
жаль, но может кто-нибудь ещё из свтв найдётся(=
Будут ли ещё подсайт на ТЖ банить?
Забаненный подсайт на забаненном сайте
Да, именно. Для отчетности
Ещё BBC News тоже заблокировали
Погодите, это что, на световской помойке тоже теперь знак качества? Роскомнадзор что-то совсем неразборчивый стал (
хаха)
Аниме, пацаны?
светов и яшин два столпа российской оппозиции