В Астраханской области снесли стелу с лозунгом «Мир отстояли! Мир отстоим!» Статьи редакции
В администрации села Икряное заявили, что памятник пришёл в негодность и не подлежал восстановлению.
Обращение уже поступило в Администрацию президента и будет зарегистрировано в течение трёх дней.
Дорогой @Photuum, добиться ответа в ветке обсуждений под моей публикацией "Переиграл" у меня не получается. Поэтому хочу обратиться к вам публично и узнать, по скольки дням можно делать выводы о том, насколько Путин таки переиграл.
Она опубликовала в инстаграме информацию о смертях среди мирных жителей Украины. Её хотят объявить в международный розыск.
3 марта в российских Телеграм-каналах появилась информация о том, что Рамзан Кадыров находится в Украине и встретился с чеченскими силовиками, участвующими в "специальной операции" против Украины. Пропагандисты опубликовали видео, из которого сделали вывод, что Кадыров находится в 7 километрах от украинской столицы.
Девушка с котом больше недели провели в Харькове, но смогли покинуть страну благодаря местным волонтёрам и Ассоциации Блогеров.
Сука, ИА Панорама, остановись!
Давно уже безнадёжно отстали.
Получается декоммунизация?
ΔекоммуниZация
Ну получается так. Я бы назвал этот процесс ползучей декоммунизацией.
Давно идёт. Потому Пыня не строит Совок. У нас много где вернули дореволюционные названия, ставили памятники графам, царям. Даже Краснову один бизнесмен поставил памятник, который за Гитлера воевал, кек
Он строит адскую гремучую смесь из несовместимого между собой дерьма
Нет. Просто фашизм. Ну то есть это разновидность фашизма, российский говенный фашизм, импортозамещение
Путин ведь обещал показать, что такое настоящая декоммунизация!
Борьба за мир называет пацифизмом, поэтому корректный термин - депацификация
Определенно нет, поскольку памятники ВоВ под это не подпадают, и выдирать что-либо из композиции нельзя.
Бля, как это возможно, просто слово "МИР" забанили на государственном уровне.
жду, когда запретят соответствующую платежную систему
https://t.me/sovbelarussia/6023
Ждем когда переименуют проспекты мира
Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила. Власть — не средство; она — цель.
"В мрачной тьме далекого будущего есть лишь война."
у меня такое ощущение что я уже успела умереть и просто смотрю новости из разных кругов ада
неа, пока на рбк есть реклама гандонов - не умерла
а я чувствую себя наблюдающим за полетом метеора динозавром
Я не понимаю это постирония, намёк или совпадение?
Тонкий намёк на толстые обстоятельства.
Чё там путен про памятники и образы Ленина говорил?)
Теперь Ленин враг народа. Создал Украину, а нам расхлебывай
Теперь только Сталин, только хардкор!
Ты не понимаешь, это другое!)
Ну что, когда книги сжигать пойдём?
Книги писала пятая колонна
Вместо книг бан интернета.
В администрации села Икряное заявили, что памятник пришёл в негодность и не подлежал восстановлению.
Ну блять что угодно придет в негодность, если это экскаватором расковырять.
Что-то случилось?
В администрации села Икряное заявили, что памятник пришёл в негодность и не подлежал восстановлению.
На самом деле просто мир не смогли отстоять.
Мир пришел в негодность и не подлежит восстановлению.
Долгий мир
Кстати, получается, что декоммунизация в России проходит успешнее, чем в Украине денацификация?
це декоммунизация или еще нет?
Депацификация
Ну что, как отстояли?
Реставрировать? Нет, нахуя, снесем лучше.
"Сказал украинец о статуи Ленина" (посмеются россияне).
Но я тут на стороне здравого смысла скорей. Они же топят за Ленина все дела. Неужели так сложно было отремонтировать достояние?
Ты чо, за какого Ленина. Он Украину создал и вообще, он же революционер. Вот Сталин - наш герой.
А че ватники в 2014 дристали под себя когда мы статуи сносили?
Ватники от всего дрищут, на что укажет телик
Это коммуняки. Нужно понимать, что эти вот не коммунисты идеологически.
я в таких случаях всегда напоминаю о переименованных российских городах.
рф открещивалась от коммуняк сильнее, чем кто либо.
Кто топит за Ленина?
ФАШИНИЗАЦИЮ РОССИИ ОТСТОИМ 🤡
В доспецоперационное время привлекли бы за оправдание нацизма, а теперь запрещённое слово на букву М
Вот уроды, лизнули, так лизнули
Художественная композиция с портретом Владимира Ленина и солдатами Красной Армии
декомуннизация палучаеца
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Астраханский листочок
Шикарно!
О, мать и бабушка из Икряного, родные края. Не, ну тайминг они со сносом выбрали великолепный.
Эт пиздец
Как это красное говно еще столько лет простояло? Астраханцы, вам не стыдно за такую визитку?