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Sasha Shambilova

В Астраханской области снесли стелу с лозунгом «Мир отстояли! Мир отстоим!» Статьи редакции

В администрации села Икряное заявили, что памятник пришёл в негодность и не подлежал восстановлению.

Видео «Астраханский листок»

Художественная композиция с портретом Владимира Ленина и солдатами Красной Армии на протяжении десятилетий была визитной карточкой села Икряное — административного центра одноименного района. Кирпичную стелу не сносили до последнего момента, понимая наперёд общественный резонанс, связанный с решением органов местного самоуправления.

администрация села Икряное

#новости

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55 комментариев
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Сладкий крюк

Сука, ИА Панорама, остановись!

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83
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Vasya Ivasya

Давно уже безнадёжно отстали.

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6
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Ash Leaf

Получается декоммунизация?

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45
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Сознательный утюг

ΔекоммуниZация

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34
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Олексій

Ну получается так. Я бы назвал этот процесс ползучей декоммунизацией.

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5
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НикакойвойнысУкраиной

Давно идёт. Потому Пыня не строит Совок. У нас много где вернули дореволюционные названия, ставили памятники графам, царям. Даже Краснову один бизнесмен поставил памятник, который за Гитлера воевал, кек

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3
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Подробный Никита

Он строит адскую гремучую смесь из несовместимого между собой дерьма

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14
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НикакойвойнысУкраиной

Нет. Просто фашизм. Ну то есть это разновидность фашизма, российский говенный фашизм, импортозамещение

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Alex Tbourder

Путин ведь обещал показать, что такое настоящая декоммунизация!

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5
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Подробный Никита

Борьба за мир называет пацифизмом, поэтому корректный термин - депацификация

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0
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Жак Фреско

Определенно нет, поскольку памятники ВоВ под это не подпадают, и выдирать что-либо из композиции нельзя.

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Speechless

Бля, как это возможно, просто слово "МИР" забанили на государственном уровне.

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34
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Молодой бас

жду, когда запретят соответствующую платежную систему

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Сознательный утюг

https://t.me/sovbelarussia/6023

Советская Белоруссия
🇷🇺Российскую национальную систему платёжных карт "МИР" переименуют в "ZАЛП"
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11
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Жак Фреско

Ждем когда переименуют проспекты мира

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Широкий микроскоп

Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила. Власть — не средство; она — цель.

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8
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Андрей Охапкин

"В мрачной тьме далекого будущего есть лишь война."

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Мужской яд

у меня такое ощущение что я уже успела умереть и просто смотрю новости из разных кругов ада

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29
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Развал Устоев

неа, пока на рбк есть реклама гандонов - не умерла

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1
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andrej

а я чувствую себя наблюдающим за полетом метеора динозавром

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Дмитрий Царь

Я не понимаю это постирония, намёк или совпадение?

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22
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Прозрачный инструмент

Тонкий намёк на толстые обстоятельства.

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6
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Анатолий Польский
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18
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Альберт

Чё там путен про памятники и образы Ленина говорил?)

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10
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Сергей Панфилов

Теперь Ленин враг народа. Создал Украину, а нам расхлебывай

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15
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Недоденацифицированный

Теперь только Сталин, только хардкор!

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2
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knight_killer

Ты не понимаешь, это другое!)

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3
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Дмитрий Шальц

Ну что, когда книги сжигать пойдём?

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11
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Сатанецкий

Книги писала пятая колонна

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6
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Dmitry Smirnoff

Вместо книг бан интернета.

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2
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Random Unit

В администрации села Икряное заявили, что памятник пришёл в негодность и не подлежал восстановлению.
 Ну блять что угодно придет в негодность, если это экскаватором расковырять.

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12
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Дмитрий

Что-то случилось?

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7
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Alex Tbourder

В администрации села Икряное заявили, что памятник пришёл в негодность и не подлежал восстановлению.
 На самом деле просто мир не смогли отстоять.

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5
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Жак Фреско

Мир пришел в негодность и не подлежит восстановлению.
Долгий мир

Долгий мир
« Долгий мир » - это термин, обозначающий беспрецедентный [ необходима цитата ] исторический…
hmn.wiki
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НикакойвойнысУкраиной

Кстати, получается, что декоммунизация в России проходит успешнее, чем в Украине денацификация?

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испанский смех

це декоммунизация или еще нет?

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Подробный Никита

Депацификация

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2
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Яркий утюг

Ну что, как отстояли?

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Олексій

Реставрировать? Нет, нахуя, снесем лучше.
"Сказал украинец о статуи Ленина" (посмеются россияне).
Но я тут на стороне здравого смысла скорей. Они же топят за Ленина все дела. Неужели так сложно было отремонтировать достояние?

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Vasya Ivasya

Ты чо, за какого Ленина. Он Украину создал и вообще, он же революционер. Вот Сталин - наш герой.

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Олексій

А че ватники в 2014 дристали под себя когда мы статуи сносили?

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НикакойвойнысУкраиной

Ватники от всего дрищут, на что укажет телик

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2
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Vasya Ivasya

Это коммуняки. Нужно понимать, что эти вот не коммунисты идеологически.

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Автомобильный якорь

я в таких случаях всегда напоминаю о переименованных российских городах.
рф открещивалась от коммуняк сильнее, чем кто либо.

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НикакойвойнысУкраиной

Кто топит за Ленина?

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Mark Makshov

ФАШИНИЗАЦИЮ РОССИИ ОТСТОИМ 🤡

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Сергей Панфилов

В доспецоперационное время привлекли бы за оправдание нацизма, а теперь запрещённое слово на букву М

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Иван Сергеев

Вот уроды, лизнули, так лизнули

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Автомобильный якорь

Художественная композиция с портретом Владимира Ленина и солдатами Красной Армии
 декомуннизация палучаеца

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Жилищный калькулятор

Астраханский листочок

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Leha Shum

Шикарно!

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Алеша

О, мать и бабушка из Икряного, родные края. Не, ну тайминг они со сносом выбрали великолепный.

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3AHO3A

Эт пиздец

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andrej
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Конь Федерации

Как это красное говно еще столько лет простояло? Астраханцы, вам не стыдно за такую визитку?

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–4
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Renox

Как же, должно быть, кадыровцам непривычно, что их не то что не боятся, а специально ищут, чтоб посадить на бутылку.

94
Мнения
Михаил Подивилов
Требую от В. В. Путина прекратить братоубийственную войну с Украиной

Обращение уже поступило в Администрацию президента и будет зарегистрировано в течение трёх дней.

200
Paul Potseluev
По скольки дням можно делать выводы?

Дорогой @Photuum, добиться ответа в ветке обсуждений под моей публикацией "Переиграл" у меня не получается. Поэтому хочу обратиться к вам публично и узнать, по скольки дням можно делать выводы о том, насколько Путин таки переиграл.

296
Офтоп
Данислав Жуков
Степан жив!
158
Последний пистолет

Пизда русне на украинской земле. Зелёнский пробил Байдена через сенат. На ближайшее время время можете забыть о результате переговоров. Вернёмся к этому вопросу после нескольких тысяч сожженых руснявых солдат в котлах.

27
Новости
Sasha Shambilova
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