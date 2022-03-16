Владимир Зеленский подписал закон о легализации криптовалюты на Украине Статьи редакции
Документ даёт право собственности на виртуальные активы.
О подписании закона президентом Украины сообщает Минцифры.
Согласно документу, криптовалюта получит правовой статус и классификацию. Закон также предусматривает внедрение мер финансового мониторинга в сфере виртуальных активов и определяет список поставщиков таких услуг и условия их регистрации.
Регулировать рынок будут Национальный банк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Они определят порядок оборота криптовалюты, а также будут выдавать разрешения поставщикам виртуальных активов.
Минцифры называет это решение «ещё одним шагом на пути вывода криптосектора из тени». Верховная Рада приняла документ 17 февраля.
С января власти России спорят из-за судьбы криптовалюты в стране: Центробанк требует полного запрета майнинга и криптовалюты, а Минфин выступает против, считая, что легализация принесёт больше пользы, чем ограничения.
Девушка с котом больше недели провели в Харькове, но смогли покинуть страну благодаря местным волонтёрам и Ассоциации Блогеров.
Был удивлён тем фактом, что Рогозин не соблюдает правила публикаций в СМИ. Решил на всякий случай обратиться по этому поводу в СК РФ через интернет-приёмную. Текст обращения прилагаю.
3 марта в российских Телеграм-каналах появилась информация о том, что Рамзан Кадыров находится в Украине и встретился с чеченскими силовиками, участвующими в "специальной операции" против Украины. Пропагандисты опубликовали видео, из которого сделали вывод, что Кадыров находится в 7 километрах от украинской столицы.
Дорогой @Photuum, добиться ответа в ветке обсуждений под моей публикацией "Переиграл" у меня не получается. Поэтому хочу обратиться к вам публично и узнать, по скольки дням можно делать выводы о том, насколько Путин таки переиграл.
Обращение уже поступило в Администрацию президента и будет зарегистрировано в течение трёх дней.
В администрации села Икряное заявили, что памятник пришёл в негодность и не подлежал восстановлению.
💛💙
Жесть он изменился
Напоминает мне Аткинсона. Тот тоже всю жизнь дурачка играет, а как интервью даёт, так охуеваешь, какой же умный мужик
Зачем украинским нацистам скрывать происхождение денег? Байден же в открытую даёт подачки
Апд Без негатива
Чтобы в тихую переоборудовать школы/садики и роддомы в казармы Азова по всей стране
где будут из пробирок выращивать украинских заложников
Сразу после армии клонов-неонацистов
У нас на Украине старые добрые классические нацисты, нео- нам не нужны
И сами же их бомбить
Хуя ты на тж с вертухи просто залетел.
нацистам
нацистам
Без негатива
Лаборатории новые построить для разведения африканской чумы свиней...
Красиво
Ну теперь в России точно запретят!
Легализация криптовалют + налоговая реформа + оружие у населения
Хмм, @Либертарианство , станет ли послевоенная украина передовым либертарианским государством?
Зе! 🙏❤
может стать как Сомали) но это же печально, на самом деле
Превосходно!
Зеленский кайфовый, прям аж шишка дымит 💛💙
А ещё он явно в форме, не гей, но так как тежешник, то подрочил бы на его нюдес
Это же фактически чит на деньги