Новости
Sasha Shambilova

Владимир Зеленский подписал закон о легализации криптовалюты на Украине Статьи редакции

Документ даёт право собственности на виртуальные активы.

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О подписании закона президентом Украины сообщает Минцифры.

Согласно документу, криптовалюта получит правовой статус и классификацию. Закон также предусматривает внедрение мер финансового мониторинга в сфере виртуальных активов и определяет список поставщиков таких услуг и условия их регистрации.

Регулировать рынок будут Национальный банк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Они определят порядок оборота криптовалюты, а также будут выдавать разрешения поставщикам виртуальных активов.

Минцифры называет это решение «ещё одним шагом на пути вывода криптосектора из тени». Верховная Рада приняла документ 17 февраля.

С января власти России спорят из-за судьбы криптовалюты в стране: Центробанк требует полного запрета майнинга и криптовалюты, а Минфин выступает против, считая, что легализация принесёт больше пользы, чем ограничения.

#новости #криптовалюты #украина

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Blessed

💛💙

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Amangeldi Myrzabekov

Жесть он изменился

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Хохлокiт

Напоминает мне Аткинсона. Тот тоже всю жизнь дурачка играет, а как интервью даёт, так охуеваешь, какой же умный мужик

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VкраинеZ

Зачем украинским нацистам скрывать происхождение денег? Байден же в открытую даёт подачки
Апд Без негатива

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–61
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Китайский татарин

Чтобы в тихую переоборудовать школы/садики и роддомы в казармы Азова по всей стране

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Сладкий крюк

где будут из пробирок выращивать украинских заложников

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Китайский татарин

Сразу после армии клонов-неонацистов

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Inspektor Pidozra

У нас на Украине старые добрые классические нацисты, нео- нам не нужны

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2
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Inspektor Pidozra

И сами же их бомбить

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Чрезвычайный химик

Хуя ты на тж с вертухи просто залетел.

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Александр Чекета

нацистам
нацистам

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1
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Inspektor Pidozra

Без негатива

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1
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Sulti

Лаборатории новые построить для разведения африканской чумы свиней...

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Китайский татарин

Красиво

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benny

Ну теперь в России точно запретят!

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IvanPidorashkin

Легализация криптовалют + налоговая реформа + оружие у населения

Хмм, @Либертарианство , станет ли послевоенная украина передовым либертарианским государством?

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Либертарианство

Зе! 🙏❤

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Heimdallr Odinov

может стать как Сомали) но это же печально, на самом деле

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Подробный Никита

Превосходно!

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НикакойвойнысУкраиной

Зеленский кайфовый, прям аж шишка дымит 💛💙
А ещё он явно в форме, не гей, но так как тежешник, то подрочил бы на его нюдес

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Илья Ишутин

Это же фактически чит на деньги

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Интернет
Максим Друковский
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Paul Potseluev
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Renox

Как же, должно быть, кадыровцам непривычно, что их не то что не боятся, а специально ищут, чтоб посадить на бутылку.

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Офтоп
Данислав Жуков
Степан жив!
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Paul Potseluev
По скольки дням можно делать выводы?

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Последний пистолет

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Мнения
Михаил Подивилов
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