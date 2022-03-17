Производитель процессоров Qualcomm приостановил продажи в России Статьи редакции
Поставки полупроводников в страну уже прекратили Intel, AMD и тайваньская TSMC.
Qualcomm не поставляет свою продукцию в Россию. Об этом в твиттере сообщил вице-президент компании по связям с госорганами Нейт Тиббитс.
Он ответил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Фёдорову, обвинившему Qualcomm в продолжении работы в России. Тиббитс заявил, что компания соблюдает санкции и законы США и не продаёт товары российским компаниям. Qualcomm также призвала мирно разрешить конфликт и пожертвовала средства благотворительным организациям, оказывающим помощь Украине.
На фоне «спецоперации» на Украине многие технологические компании перестали работать с Россией. Intel, AMD и Dell приостановили поставки процессоров, полупроводники перестала продавать тайваньская TSMC, работу прекратили Oracle и Microsoft.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.
Был удивлён тем фактом, что Рогозин не соблюдает правила публикаций в СМИ. Решил на всякий случай обратиться по этому поводу в СК РФ через интернет-приёмную. Текст обращения прилагаю.
гречку ограничьте, тогда народ задумается
народ задумается
Как выращивать репу
Батат
Брюква
Ай бля, аж запах своего дедули почуял
Чем пахнет?
Он почил лет 15 как, так что ответ очевиден
О, начинаем утро с новых приостановок продаж.
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила
От блокировки все равно не спасло
Ну мож от уголовки кого из редакции оградило, тоже неплохо. В ближайшее время вряд-ли что-то вообще, кроме принадлежности государству, спасет СМИ от блокировки
Да мы уже все тут с впн шифруемся
(
Qualcomm также призвала мирно разрешить конфликт и пожертвовала средства благотворительным организациям, оказывающим помощь Украине
Предатели, пусть в Россию и не возвращаются после такого!
Ок
Ну не было 5G и не будет значит(((
Радио послушаете.
Ах да.
ДЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭММ!
Ну теперь-то точно рывок!
Все дружно переходим на Эльбрус (который и не наш вовсе)
его тоже не будет, он собиратется не в россии
3 недели думали уходить или нет?
Это безотговорочная победа над иностранными процессорами! Ай да царь, ай да стратег!
Пацаны бизнес вели в России с середины 90х
https://www.qualcomm.com/news/releases/1996/05/14/qualcomm-awarded-us-24-million-contract-cdma-wireless-local-loop-systems
Моар лиек. Вечером поищу, лежал похожий дома.
We comply with U.S. sanctions & laws are not selling products to Russian companies.
- не продаём русским компаниям. Зато продаём другим странам СНГ и Турции. Наценочка за посредничество и доп. логистику конечно плохо, но как и со всеми остальными "производителями" не конец света.
Те, кто тут пишут про "будете радио слушать", "добро пожаловать в каменный век" и тп, нихера до сих пор не поняли что миром бабки правят. И то, что сейчас происходит тоже из-за бабок.
что предлагаешь? торговать и инвестировать как ни в чем не бывало?