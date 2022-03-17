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Sasha Shambilova

Производитель процессоров Qualcomm приостановил продажи в России Статьи редакции

Поставки полупроводников в страну уже прекратили Intel, AMD и тайваньская TSMC.

Qualcomm не поставляет свою продукцию в Россию. Об этом в твиттере сообщил вице-президент компании по связям с госорганами Нейт Тиббитс.

Он ответил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Фёдорову, обвинившему Qualcomm в продолжении работы в России. Тиббитс заявил, что компания соблюдает санкции и законы США и не продаёт товары российским компаниям. Qualcomm также призвала мирно разрешить конфликт и пожертвовала средства благотворительным организациям, оказывающим помощь Украине.

На фоне «спецоперации» на Украине многие технологические компании перестали работать с Россией. Intel, AMD и Dell приостановили поставки процессоров, полупроводники перестала продавать тайваньская TSMC, работу прекратили Oracle и Microsoft.

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Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.

#новости #кофнликтнаукраине

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28 комментариев
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Гладкий цветок

гречку ограничьте, тогда народ задумается

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Ху Эмай

народ задумается
 Как выращивать репу

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19
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Качественный самолет

Батат

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0
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Качественный самолет

Брюква

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Илья Щ

Ай бля, аж запах своего дедули почуял

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Качественный самолет

Чем пахнет?

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Илья Щ

Он почил лет 15 как, так что ответ очевиден

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Огненный супер_стар

О, начинаем утро с новых приостановок продаж.

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5
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Качественный самолет

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила
 От блокировки все равно не спасло

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Илья Щ

Ну мож от уголовки кого из редакции оградило, тоже неплохо. В ближайшее время вряд-ли что-то вообще, кроме принадлежности государству, спасет СМИ от блокировки

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4
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Качественный самолет

Да мы уже все тут с впн шифруемся

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Качественный самолет

(

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Качественный самолет

Qualcomm также призвала мирно разрешить конфликт и пожертвовала средства благотворительным организациям, оказывающим помощь Украине

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0
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Михаил Фанк

Предатели, пусть в Россию и не возвращаются после такого!

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Maksym Pustynnikov

Ок

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КВАС МИКОЛА

Ну не было 5G и не будет значит(((

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M.R.T.

Радио послушаете.
Ах да.

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Миржан Досымбаев

ДЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭММ!

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shiny uncrn

Ну теперь-то точно рывок!

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Adir Hartmann

Все дружно переходим на Эльбрус (который и не наш вовсе)

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Николай Щорс

его тоже не будет, он собиратется не в россии

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Dmitry Pasyutin

3 недели думали уходить или нет?

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Gedevan

Это безотговорочная победа над иностранными процессорами! Ай да царь, ай да стратег!

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masloriy

Пацаны бизнес вели в России с середины 90х

https://www.qualcomm.com/news/releases/1996/05/14/qualcomm-awarded-us-24-million-contract-cdma-wireless-local-loop-systems

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Хармс
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masloriy

Моар лиек. Вечером поищу, лежал похожий дома.

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Главный аналитик

We comply with U.S. sanctions & laws are not selling products to Russian companies.

- не продаём русским компаниям. Зато продаём другим странам СНГ и Турции. Наценочка за посредничество и доп. логистику конечно плохо, но как и со всеми остальными "производителями" не конец света.

Те, кто тут пишут про "будете радио слушать", "добро пожаловать в каменный век" и тп, нихера до сих пор не поняли что миром бабки правят. И то, что сейчас происходит тоже из-за бабок.

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–3
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Алексей Кудасов

что предлагаешь? торговать и инвестировать как ни в чем не бывало?

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0
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kn0wmad
Новый флаг России!? За или Против?
53
Автомобильный пистолет

У вашего деда дыра была ещё больше и ничего, не жаловался.

111
Офтоп
Данислав Жуков
Степан жив!
430
Офтоп
Paul Potseluev
Написал заявление в Следственный Комитет РФ по поводу деятельности Дмитрия Рогозина

Был удивлён тем фактом, что Рогозин не соблюдает правила публикаций в СМИ. Решил на всякий случай обратиться по этому поводу в СК РФ через интернет-приёмную. Текст обращения прилагаю.

РОГОЗИН @Rogozin
Единственное, чем мы сейчас можем помочь нашей воюющей армии, - вычистить Пятую колонну. И это задача - может быть даже более важная, чем скорость продвижения нашей армии.
266
Офтоп
Дима Орлов
23
Офтоп
Кузькин отец
Блогер Дмитрий Чернышев (mi3ch) эмигрировал в Израиль после допроса и угроз от силовиков

Спасибо, что живой! Никогда бы раньше не подумал, что мне придётся писать такое про российских блогеров.

допрос
Прошу прощения за длительное молчание. Я не испугался и не заткнулся. Хочу рассказать о том, что…
mi3ch.livejournal.com
57
Секретный ингредиент

Во время войны самой убедительной ложью, которую проглотил немецкий народ, был лозунг «Битва за судьбу немецкой нации». В нём были три об­легчавшие самообман компоненты: во-пер­вых, что война это вовсе не война, во-вторых, что развязали ее судьба, рок, а не Германия и в-третьих, это вопрос жиз­ни или смерти для немцев, которые должны полностью уничто­жить своих врагов, а то враги полностью уничтожат их самих

Ханна Арендт
Политолог. Философ.
57
Офтоп
Дима Орлов

Давайте устроим тред поддержки друг друга, пишите почему вам грустно, а тем кому не грустно попробуйте подбодрить остальных. Сейчас как никогда мы должны быть добрее и внимательнее друг к другу.

10
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