Во время войны самой убедительной ложью, которую проглотил немецкий народ, был лозунг «Битва за судьбу немецкой нации». В нём были три об­легчавшие самообман компоненты: во-пер­вых, что война это вовсе не война, во-вторых, что развязали ее судьба, рок, а не Германия и в-третьих, это вопрос жиз­ни или смерти для немцев, которые должны полностью уничто­жить своих врагов, а то враги полностью уничтожат их самих