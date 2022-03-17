В этом плакате я могу согласиться со всем английским текстом, который был написан понятно для английских зрителей, не для бабушки из каких-нибудь Нью-Васюков. Но я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжём. Мы проверяем все факты, наши корреспонденты находятся в самых горячих точках и видеоматериал подтверждает то, что там происходит.