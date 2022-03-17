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Екатерина Андреева высказалась об антивоенной акции с плакатом в эфире, не признав пропаганду на Первом канале Статьи редакции

Первый комментарий ведущей — на мастер-классе для начинающих телевизионщиков.

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Запись с трансляции Светланы Гуляевой

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева заявила, что согласна с английскими фразами («No War», «Russians Against War») с плаката Марины Овсянниковой, которая выбежала в прямой эфир программы «Время». Однако сотрудница государственного СМИ отвергла обвинения во лжи, заявив, что журналисты проверяют информацию.

Об этом Андреева рассказала во время мастер-класса в Высшей школе «Останкино». Видео на своей странице в фейсбуке опубликовала креативный продюсер телеканала «Пятница» Светлана Гуляева. Она подтвердила TJ, что это записанный фрагмент из прямой трансляции Андреевой. Мастер-класс прошёл 16 марта: на сайте указано, что он доступен только для участников школы.

В этом плакате я могу согласиться со всем английским текстом, который был написан понятно для английских зрителей, не для бабушки из каких-нибудь Нью-Васюков. Но я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжём. Мы проверяем все факты, наши корреспонденты находятся в самых горячих точках и видеоматериал подтверждает то, что там происходит.

Екатерина Андреева
ведущая программы «Время»

Англоязычный текст на плакате Овсянниковой призывал остановить «спецоперацию» на Украине. Эта фраза дублировалась на русском языке.

Прямую трансляцию мастер-класса Андреева проводила в своём телеграм-канале. По данным News.ru, во время выступления она также заявила, что Овсянникова могла её «облить зелёнкой». Бывшую коллегу ведущая Первого канала назвала предательницей.

В момент, когда она возникла за моей спиной, я сама решила, что не обернусь. Она могла дать мне по голове, облить зелёнкой. Я её считаю предательницей.

Екатерина Андреева
ведущая программы «Время»

Первый суд над Овсянниковой уже состоялся. Её оштрафовали на 30 тысяч рублей, но не за выход в эфир с плакатом, а за опубликованное перед акцией видео, в котором она «призывала принять участие в несогласованных публичных мероприятиях».

Разборы
Кто такая Марина Овсянникова, которая вынесла в эфир Первого канала антивоенный плакат Статьи редакции

Правозащитники не могут найти редактора телеканала с момента задержания, а, по данным СМИ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Марина Овсянникова, фото со страницы в фейсбуке

Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.

#новости #конфликтнаукраине #овсянникова

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56 комментариев
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Огненный супер_стар

Их там нет. Потерь нет. Пропаганды нет.

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Огненный супер_стар
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Качественный самолет

Азов

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–8
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умный человек

пьяный залез в море и насрал

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0
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Качественный самолет

И съел свой кал

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–3
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умный человек

Это сладкий хлеб

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0
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Качественный самолет

Как сало, только лучше

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–3
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norm
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36
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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ
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31
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Ложный торшер

triggered

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Качественный самолет

Азов

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умный человек

это фамилия чувака из сериала Боец

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гчк

она сознательно пиздит всю свою карьеру

это тоже профессиональный навык, так что вот такой мастер класс бггг

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34
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Качественный самолет

Азов

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–7
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Грустная Псина

«облить зелёнкой» - это же по части всякого сброда типа НОДовцев и прочих прогосударственных люмпенов.

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Кредитный жар

Ну дк это у них в головах и сидит. Они думают что у другой стороны такие же методы и теперь ходят, ссутся зеленки.

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19
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Heimdallr Odinov

Бандеровцы просто собирают людей в театре, взрывают и устраивают провокации всего лишь, а не зелёнкой обливают 😐

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–23
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Пельмешка

+пакет сахара этому господину

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Yulia Gorshkova

Рязанского?

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Грустная Псина

Рязанского. Что тогда у ФСБ были "учения" в подвале, что сейчас срочники на "учениях".

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Кредитный жар

"Так это Азов, а в России всего лишь жалкие навальнята. Могут максимум зеленкой облить."

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Голая харизма

Абсолютно бестолковая переоцененная баба, никогда не понимала усера по ней. Мертвечина, у робота больше жизни во взгляде, чем у этой тухлой селедки. Она своим бетонным видом и прямой спиной будто источает достоинство (по крайней мере она так думает), а получается жалкая мертвая хуйня. Ну и поднасрала лично ей Марина, конечно, очень поднасрала. Катюша всю свою жизнь строила карьеру, а щас такое, «что-то случилось». Упс.

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21
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Alexander

ведущая-новостница с каменной мордой довольно распространенное явление на многих мировых каналах. ее задача сухо и без эмоциональной окраски доносить инфу. это не журналистика, не аналитика, не комментарии или дебаты. главное чтобы информация была достоверной)

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3
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Голая харизма

А вы посмотрите, как она доносила. У нее и нужные интонации, там где надо подсветить выгодную пропаганде идею, и микро-ухмылочки иногда. Очень снобская высокомерная рожа. Всегда была и сейчас ей остается. Никудышная новостница. Рот, читающий буквы с суфлера.

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4
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Технический микрофон

иии ну вот и
 Риторика достойная.

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20
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FUNGAME

Облить зелёнкой? Чавоблять? Это ж их же методы паскудные. Это всё равно что вор скажет, что он боялся, что его обворуют. Или поджигатель скажет, что боялся, что его дом подожгут.

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17
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Ігор Лазарук

Или тот, кто напал, будет говорить, что собирались напасть на него...

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5
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Ложный торшер

а ты думаешь, почему путин так боится всего?

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1
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Константин Кащук

Бля , ты вообще читал/смотрел заявление деда , что россия напала на Украину , чтобы сохранить россию в таком виде , в котором она есть

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0
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Качественный самолет

Но я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжём. Мы проверяем все факты
 Пиздаболка. Факты они проверяют. За щекой проверь мой хуй

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12
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Ложный торшер

надо на неё натравить азов

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5
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Качественный самолет

Азов уже выехал

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0
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гчк

безумно богатые и необразованные психопаты издеваются над простыми людьми 24/7 смотреть бесплатно без смс

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13
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Blessed

Есть такая профессия, лгать каждый вечер

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11
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Ігор Лазарук

"Эта женщина". Как это говно быстро отказалось от коллеги.

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9
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Сергей Сергеев

После фейкового репортажа в 2014 году о "распятом мальчике в трусиках",1 каналу доверия у меня нет абсолютно вот уже 8 лет

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Константин Кащук
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2
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Публичный рак

отвергла обвинения во лжи, заявив, что журналисты проверяют информацию
 в методичке АП

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8
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Alexander

Она могла дать мне по голове, облить зелёнкой.
 по-моему Екатерина огорчилась, что не получила желаемого

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6
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Serj Beer

Не могли ещё больше народу собрать, чтобы послушать её мнение?

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4
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Кот Баюн

изначально планировали в кремлевском концертном зале собрать всех, но оказалось что всем пох...
такие дела

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3
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Alexander the Nth

Всегда забавляли эти мастер-классы от элитных пропагандистов. Зачем туда люди идут, чему научиться хотят? Ну я, наверное, идеалист, но всё же.

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4
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Mikhail

учатся идеальному анилингусу

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Silence meat bags!

интересно, когда в рф начнут вешать всех причастных, какое будет ее последнее слово?

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3
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Командный ящик

пук, среньк

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Предметный танк88

ну вот и

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2
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D.Darko

«- А почему нет? … Мы сообщаем новости, а не выдумываем их. Это дело правительства.»

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2
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Дед Макар
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Педагогический звук

Бабушка надвое сказала.

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Кадровый лолипоп

Лицо пропаганды.

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Gedevan

По данным News.ru, во время выступления она также заявила, что Овсянникова могла её «облить зелёнкой».
А Андреева могла застрелить Овсянникову из гранатомета.

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Районный волк

сотрудница государственного СМИ отвергла обвинения во лжи, заявив, что журналисты проверяют информацию
 Ой, а это что такое? Как неловко получилось

Фальшивки российской пропаганды
Российские СМИ выдают события в горячих точках мира за происходящее на Украине
www.svoboda.org
Фальшивки российской пропаганды – 2
Как в России манипулируют общественным мнением, выдавая фото и видео из разных мест земного шара…
www.svoboda.org
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Однако здравствуйте

Отсидка на двух стульях

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Sasha Rausch

Но я никогда не соглашусь с тем, что мы лжём.
 Она могла дать мне по голове, облить зелёнкой (когда обе руки у неё были заняты плакатом)

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Roma Dmitriev

максимально мерзкое существо

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Dennis Ko

Андреева в тот момент анусом могла перекусить титановый лом.

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