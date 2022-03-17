Екатерина Андреева высказалась об антивоенной акции с плакатом в эфире, не признав пропаганду на Первом канале Статьи редакции
Первый комментарий ведущей — на мастер-классе для начинающих телевизионщиков.
Ведущая Первого канала Екатерина Андреева заявила, что согласна с английскими фразами («No War», «Russians Against War») с плаката Марины Овсянниковой, которая выбежала в прямой эфир программы «Время». Однако сотрудница государственного СМИ отвергла обвинения во лжи, заявив, что журналисты проверяют информацию.
Об этом Андреева рассказала во время мастер-класса в Высшей школе «Останкино». Видео на своей странице в фейсбуке опубликовала креативный продюсер телеканала «Пятница» Светлана Гуляева. Она подтвердила TJ, что это записанный фрагмент из прямой трансляции Андреевой. Мастер-класс прошёл 16 марта: на сайте указано, что он доступен только для участников школы.
Англоязычный текст на плакате Овсянниковой призывал остановить «спецоперацию» на Украине. Эта фраза дублировалась на русском языке.
Прямую трансляцию мастер-класса Андреева проводила в своём телеграм-канале. По данным News.ru, во время выступления она также заявила, что Овсянникова могла её «облить зелёнкой». Бывшую коллегу ведущая Первого канала назвала предательницей.
Первый суд над Овсянниковой уже состоялся. Её оштрафовали на 30 тысяч рублей, но не за выход в эфир с плакатом, а за опубликованное перед акцией видео, в котором она «призывала принять участие в несогласованных публичных мероприятиях».
Роскомнадзор требует от СМИ называть события на Украине «специальной военной операцией». Мы вынуждены придерживаться этого правила.
Поставки полупроводников в страну уже прекратили Intel, AMD и тайваньская TSMC.
Их там нет. Потерь нет. Пропаганды нет.
Азов
пьяный залез в море и насрал
И съел свой кал
Это сладкий хлеб
Как сало, только лучше
triggered
Азов
это фамилия чувака из сериала Боец
она сознательно пиздит всю свою карьеру
это тоже профессиональный навык, так что вот такой мастер класс бггг
Азов
«облить зелёнкой» - это же по части всякого сброда типа НОДовцев и прочих прогосударственных люмпенов.
Ну дк это у них в головах и сидит. Они думают что у другой стороны такие же методы и теперь ходят, ссутся зеленки.
Бандеровцы просто собирают людей в театре, взрывают и устраивают провокации всего лишь, а не зелёнкой обливают 😐
+пакет сахара этому господину
Рязанского?
Рязанского. Что тогда у ФСБ были "учения" в подвале, что сейчас срочники на "учениях".
"Так это Азов, а в России всего лишь жалкие навальнята. Могут максимум зеленкой облить."
Абсолютно бестолковая переоцененная баба, никогда не понимала усера по ней. Мертвечина, у робота больше жизни во взгляде, чем у этой тухлой селедки. Она своим бетонным видом и прямой спиной будто источает достоинство (по крайней мере она так думает), а получается жалкая мертвая хуйня. Ну и поднасрала лично ей Марина, конечно, очень поднасрала. Катюша всю свою жизнь строила карьеру, а щас такое, «что-то случилось». Упс.
ведущая-новостница с каменной мордой довольно распространенное явление на многих мировых каналах. ее задача сухо и без эмоциональной окраски доносить инфу. это не журналистика, не аналитика, не комментарии или дебаты. главное чтобы информация была достоверной)
А вы посмотрите, как она доносила. У нее и нужные интонации, там где надо подсветить выгодную пропаганде идею, и микро-ухмылочки иногда. Очень снобская высокомерная рожа. Всегда была и сейчас ей остается. Никудышная новостница. Рот, читающий буквы с суфлера.
иии ну вот и
Риторика достойная.
Облить зелёнкой? Чавоблять? Это ж их же методы паскудные. Это всё равно что вор скажет, что он боялся, что его обворуют. Или поджигатель скажет, что боялся, что его дом подожгут.
Или тот, кто напал, будет говорить, что собирались напасть на него...
а ты думаешь, почему путин так боится всего?
Бля , ты вообще читал/смотрел заявление деда , что россия напала на Украину , чтобы сохранить россию в таком виде , в котором она есть
Но я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжём. Мы проверяем все факты
Пиздаболка. Факты они проверяют. За щекой проверь мой хуй
надо на неё натравить азов
Азов уже выехал
безумно богатые и необразованные психопаты издеваются над простыми людьми 24/7 смотреть бесплатно без смс
Есть такая профессия, лгать каждый вечер
"Эта женщина". Как это говно быстро отказалось от коллеги.
После фейкового репортажа в 2014 году о "распятом мальчике в трусиках",1 каналу доверия у меня нет абсолютно вот уже 8 лет
отвергла обвинения во лжи, заявив, что журналисты проверяют информацию
в методичке АП
Она могла дать мне по голове, облить зелёнкой.
по-моему Екатерина огорчилась, что не получила желаемого
Не могли ещё больше народу собрать, чтобы послушать её мнение?
изначально планировали в кремлевском концертном зале собрать всех, но оказалось что всем пох...
такие дела
Всегда забавляли эти мастер-классы от элитных пропагандистов. Зачем туда люди идут, чему научиться хотят? Ну я, наверное, идеалист, но всё же.
учатся идеальному анилингусу
интересно, когда в рф начнут вешать всех причастных, какое будет ее последнее слово?
пук, среньк
ну вот и
«- А почему нет? … Мы сообщаем новости, а не выдумываем их. Это дело правительства.»
Бабушка надвое сказала.
Лицо пропаганды.
По данным News.ru, во время выступления она также заявила, что Овсянникова могла её «облить зелёнкой».
А Андреева могла застрелить Овсянникову из гранатомета.
сотрудница государственного СМИ отвергла обвинения во лжи, заявив, что журналисты проверяют информацию
Ой, а это что такое? Как неловко получилось
Отсидка на двух стульях
Но я никогда не соглашусь с тем, что мы лжём.
Она могла дать мне по голове, облить зелёнкой (когда обе руки у неё были заняты плакатом)
максимально мерзкое существо
Андреева в тот момент анусом могла перекусить титановый лом.