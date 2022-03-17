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Минфин сообщил о выплате купонов по облигациям на $117,2 млн по внешнему долгу — это отсрочит возможный дефолт Статьи редакции

К техническому дефолту приравнивалась бы оплата в рублях.

  • Минфин России сообщил, что выполнил платежное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по российским евробондам. Выплату провели в валюте. О зачислении средств ведомство отчитается позднее, но если деньги примут — это отсрочит возможный дефолт.
  • 6 марта рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг России до преддефолтного уровня «Ca». 9 марта оценку снизило и агентство Fitch, до уровня «дефолт неизбежен».
  • Близость дефолта возникла из-за санкций против ЦБ: регулятор не может воспользоваться своими золотовалютными резервами, а значит и платить в валюте.
  • При том глава Минфина Антон Силуанов говорил, что Россия постарается погасить обязательства в долларах, но если США не проведут платёж — придётся платить в рублях. Такой вариант будет считаться неисполнением обязательств и приравнивается к техническому дефолту.
  • Bloomberg со ссылкой на Минфин США пояснял, что сейчас санкции не запрещают России производить платежи по своему долларовому долгу — как минимум до 25 мая, пока действует соответствующая лицензия.
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Новый 1998-й? Что мы знаем о мировой истории дефолтов и почему России прогнозируют скорый долговой кризис Статьи редакции

Международные агентства понижают рейтинг России ниже «мусорного» уровня, но руководство страны не видит оснований для кризиса.

Фото «Коммерсанта»

#новости

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Окружающий колос

это отсрочит возможный дефолт
 Твердо и четко!

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15
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JilaNis

Да, кстати удивился, что не заплатили в рублях, столько разговоров было. Одно дело пиздеть на публику и совсем другое, когда за оплату в фантиках(рублях) автоматически объявляется дефолт с кучей ограничений.

если деньги примут — это отсрочит возможный дефолт
 Могут и не принять.

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1
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Социалистический волк

В рублях хотели платить если в валюте оплата не пройдет

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1
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Технический микрофон

Раньше были слова о пятой экономике в ЕС. Или какой там.
Сейчас цель экономического блока не допустить дефолт.
Россия - страна возможностей💛💛💛

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12
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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Ну справедливости ради ситуация НЕМНОГО поменялась))

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2
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Склонный Денис

Поняли, что экономика - это навязанная Западом ценность!

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2
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Эстетический космос

А что случилось? Вы разве эксперт в экономике? Если такой курс теперь, значит так надо. Не стыдно вообще такое говорить о своей экономике? Каждый должен заниматься своим делом, я вот горжусь нашей экономикой и так мне больше нравится, ваша ирония тут ни к чему. Давайте без негатива, прорвёмся. Вы их госдолг то видели?

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1
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Качественный самолет

Moody’s понизило суверенный рейтинг России до преддефолтного уровня «Ca»
 Мы теперь кальций, твердый и четкий материал

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5
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Мартеновская печь
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1
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Alexey Kochetkov

инвестиционный рейтинг уровня Z

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1
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Эстетический космос

rm

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0
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Роман Стиханов

Только России пофиг на дефолт. Всё самое плохое, что могло от дефолта случиться - уже произошло неделю назад. Мусорный кредитный рейтинг страны у всех агентств, отсутствие инвестиций (биржа закрыта) и т.д. Так что зря платили, по сути ))

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Офтоп
Коровка спасла Россию
84
Секретный ингредиент

Думается мне, что термин «враг народа» вернётся в обиход и УК уже в этом году. Вместе со смертной казнью.

28
Офтоп
knight_killer
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Нижнетагильский металлургический комбинат готов поставлять российским IT-компаниям железо для серверов
106
Секретный ингредиент

Во время войны самой убедительной ложью, которую проглотил немецкий народ, был лозунг «Битва за судьбу немецкой нации». В нём были три об­легчавшие самообман компоненты: во-пер­вых, что война это вовсе не война, во-вторых, что развязали ее судьба, рок, а не Германия и в-третьих, это вопрос жиз­ни или смерти для немцев, которые должны полностью уничто­жить своих врагов, а то враги полностью уничтожат их самих

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