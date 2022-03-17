Минфин сообщил о выплате купонов по облигациям на $117,2 млн по внешнему долгу — это отсрочит возможный дефолт Статьи редакции
К техническому дефолту приравнивалась бы оплата в рублях.
- Минфин России сообщил, что выполнил платежное поручение о выплатах купонного дохода на $117,2 млн по российским евробондам. Выплату провели в валюте. О зачислении средств ведомство отчитается позднее, но если деньги примут — это отсрочит возможный дефолт.
- 6 марта рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг России до преддефолтного уровня «Ca». 9 марта оценку снизило и агентство Fitch, до уровня «дефолт неизбежен».
- Близость дефолта возникла из-за санкций против ЦБ: регулятор не может воспользоваться своими золотовалютными резервами, а значит и платить в валюте.
- При том глава Минфина Антон Силуанов говорил, что Россия постарается погасить обязательства в долларах, но если США не проведут платёж — придётся платить в рублях. Такой вариант будет считаться неисполнением обязательств и приравнивается к техническому дефолту.
- Bloomberg со ссылкой на Минфин США пояснял, что сейчас санкции не запрещают России производить платежи по своему долларовому долгу — как минимум до 25 мая, пока действует соответствующая лицензия.
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это отсрочит возможный дефолт
Твердо и четко!
Да, кстати удивился, что не заплатили в рублях, столько разговоров было. Одно дело пиздеть на публику и совсем другое, когда за оплату в фантиках(рублях) автоматически объявляется дефолт с кучей ограничений.
если деньги примут — это отсрочит возможный дефолт
Могут и не принять.
В рублях хотели платить если в валюте оплата не пройдет
Раньше были слова о пятой экономике в ЕС. Или какой там.
Сейчас цель экономического блока не допустить дефолт.
Россия - страна возможностей💛💛💛
Ну справедливости ради ситуация НЕМНОГО поменялась))
Поняли, что экономика - это навязанная Западом ценность!
А что случилось? Вы разве эксперт в экономике? Если такой курс теперь, значит так надо. Не стыдно вообще такое говорить о своей экономике? Каждый должен заниматься своим делом, я вот горжусь нашей экономикой и так мне больше нравится, ваша ирония тут ни к чему. Давайте без негатива, прорвёмся. Вы их госдолг то видели?
Moody’s понизило суверенный рейтинг России до преддефолтного уровня «Ca»
Мы теперь кальций, твердый и четкий материал
инвестиционный рейтинг уровня Z
rm
Только России пофиг на дефолт. Всё самое плохое, что могло от дефолта случиться - уже произошло неделю назад. Мусорный кредитный рейтинг страны у всех агентств, отсутствие инвестиций (биржа закрыта) и т.д. Так что зря платили, по сути ))