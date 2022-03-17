«Учитесь анализировать информацию»: главное из первых интервью Марины Овсянниковой после акции в эфире Первого канала Статьи редакции
Она обеспокоена своей безопасностью, но уезжать из России не собирается.
Редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая вынесла в эфир телеканала «антивоенный плакат», дала интервью агентству Reuters, The Guardian и «Би-би-си». Девушка рассказала, в чём — помимо проведения «спецоперации» на Украине — не согласна с политикой российских властей, и где изначально собиралась провести протестную акцию.
Интервью вышли после суда, на котором Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей за видеообращение в соцсетях. В ролике, где девушка критиковала правительство и просила остановить боевые действия, нашли призывы «принять участие в несогласованных публичных мероприятиях».
- В беседе с Reuters Овсянникова сказала, что «мучительные образы из Украины всколыхнули её детские воспоминания о жизни в Чечне». Она уточнила, что в 1991 году, когда ей было 12 лет, во время обстрела её семья собрала вещи и покинула свой дом.
- Овсянникова надеется, что её протестный шаг «откроет глаза россиянам».
- Теперь девушка беспокоится о своей безопасности. Однако покидать Россию она не собирается.
- Овсянникова думала о том, чтобы пойти на площадь возле Кремля и выразить протест там, но решила, что это не будет иметь реального эффекта. Она хотела не только выступить против боевых действий, но и обратиться к россиянам напрямую.
- В разговоре с «Би-би-си» девушка уточнила, зачем вышла в эфир телеканала с плакатом.
- По словам Овсянниковой, ей было «очень страшно».
- В беседе с The Guardian Овсянникова рассказала, что её несогласие с политикой российских властей росло «в течение последних нескольких лет».
- Овсянникова подчеркнула, что «нисколько не жалеет о том, что сделала».
Первый комментарий ведущей — на мастер-классе для начинающих телевизионщиков.
В беседе с Reuters Овсянникова сказала, что «мучительные образы из Украины всколыхнули её детские воспоминания о жизни в Чечне». Она уточнила, что в 1991 году, когда ей было 12 лет, во время обстрела её семья собрала вещи и покинула свой дом.
Вся суть России. Топители за войну никогда не пережили войны.
А вы говорите новые лидеры мнения и иконы протеста не появляются.
Не устаю говорить о смелости и созданном резонансе!
💛💙
лидер мнения и икона протеста
кек, из-за одного импульсивного поступка?
Люди, которые годами тянут эту лямку: «ну да ну да, пошел я нахер»
вот так палачи превращаются в героев, мне интересно, если бы Запад не ввел такие массовые санкции, появилась бы гражданка Овсянникова ?
По моему мнению люди меняются. И это ещё хуже, когда гнобят тех, кто пытается исправиться, оправдаться.
Тут больше философский вопрос прощения и понятия ущерба какое лицо нанесло.
так вы ее сразу в герои перевели
В истории современной россии это беспрецедентный шаг и самое яркое событие в анти-пропагандистском "движении". Поэтому да, она герой как минимум в этом смысле.
Поступок геройский, да. Войдет в историю точно. Тут странно спорить.
если бы Запад не ввел такие массовые санкции
почему некоторые не верят в существование у людей совести, раскаяния и других светлых чувств?
откуда эти домыслы про санкции и мотивацию исключительно материальную? Уж пропагандистам на санкции чхать, их будут финансово обеспечивать до самого конца как самое главное оружие
почему некоторые не верят в существование у людей совести, раскаяния и других светлых чувств?
да потому что война началась не 24 февраля, в 14 году эти суки снимали фейки такого же уровня ненависти и разжигания, все эти 8 лет, всякие распятые мальчики тому доказательство, но почему-то заскулили они только тогда, когда получили ответочку, настоящую ответочку.
причин может быть несколько, в том числе и эта
Выражение камень вода точит. И эффект бабочки. Тут в тему.
ладно, ее повесим последней
Поступок её крут, тут спору нет, но все последующие слова из разряда "плохими не будьте, будьте хорошими". Те кто прочитает её слова и так это понимает. Нужны именно лидеры, а не иконы.
Продолжает вести себя достойно!
нет
А что с лицом? Что случилось-то?
Такие лица у женщин, когда они не сами себя фотографируют.
я думал ботокс прекратил свою деятельность не только в России
профдеформация
лимон съела
Неужели кто-то считает, что это искренние порывы, а не "информационная спецоперациия", лол?
Да тихо ты, герой же
да и чего ты требуешь от людей, которые последние n лет без остановки находятся в информационном пузыре с перманентными информационными операциями.
Но даже так, мне кажется эта спецоперация принесла больше пользе Украине чем навредила. Сложная тема вообще, но точно эта особь не заслуживает героизации.
Для того, чтоб «анализировать» информацию, нужно владеть мозгами.
Дефицит в стране!!! Какие мозги?
Куриные
200 грамм пожалуйста
"Война в Украине была для меня как спусковой крючок"
19 дней войны ходила на работу и вещала потерь нет, все по плану, биолаборатории, харьков и мариуполь бомбят в фотошопе...
8 лет ходила на работу и расчеловечивала украинцев в телевизоре, война - прямой результат ее войны
Интересно было бы от неё послушать разные инсайды по тому, как создается пропаганда на ТВ.
добавить себе срока?)
Теперь девушка беспокоится о своей безопасности. Однако покидать Россию она не собирается.
Интересный шаг.
вот бы почитать или послушать о внутренней кухне гебельсовой цитадели
Тот случай, когда «лучше бы ничего не делала последние 8 лет».
Что бы скрыть правду нужно добавить в неё немножечко лжи (с)
Она - пример годно сработаной искривленной пропаганды.
Столько лет готовить агит-тексты для промывания мозгов и тут внезапно прозреть? Бред собачий.
Если бы она вправду несла какую-то "опасность" режиму то уже б сидела в каталашке. Вон молодежь пиздят лишь за одну бумажку с двойным смыслом, а тут редактора канала штрафонули на деньги и отпустили.
Один лишь этот момент должен был пропубить в мозгу мыслиь "многоходовочка".
Скажите, а почему ведущая даже не моргнула глазом на этот перформанс? Первый раз когда увидел подумал что ее наложили в фотшопе.