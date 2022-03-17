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«Учитесь анализировать информацию»: главное из первых интервью Марины Овсянниковой после акции в эфире Первого канала Статьи редакции

Она обеспокоена своей безопасностью, но уезжать из России не собирается.

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Марина Овсянникова после суда, который оштрафовал её на 30 тысяч рублей из-за видео в соцсетях. Фото: «Коммерсантъ»

Редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая вынесла в эфир телеканала «антивоенный плакат», дала интервью агентству Reuters, The Guardian и «Би-би-си». Девушка рассказала, в чём — помимо проведения «спецоперации» на Украине — не согласна с политикой российских властей, и где изначально собиралась провести протестную акцию.

Интервью вышли после суда, на котором Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей за видеообращение в соцсетях. В ролике, где девушка критиковала правительство и просила остановить боевые действия, нашли призывы «принять участие в несогласованных публичных мероприятиях».

  • В беседе с Reuters Овсянникова сказала, что «мучительные образы из Украины всколыхнули её детские воспоминания о жизни в Чечне». Она уточнила, что в 1991 году, когда ей было 12 лет, во время обстрела её семья собрала вещи и покинула свой дом.

Война в Украине была для меня как спусковой крючок. Яркие образы из моего детства в Чечне вернулись... Я чувствовала, через что проходят эти несчастные люди на Украине.

Марина Овсянникова
  • Овсянникова надеется, что её протестный шаг «откроет глаза россиянам».

Я совершенно не чувствую себя героиней… Но очень хочется, чтобы эта жертва не была напрасной, чтобы у людей открылись глаза.

Марина Овсянникова
  • Теперь девушка беспокоится о своей безопасности. Однако покидать Россию она не собирается.

Я верю в то, что сделала. Но теперь я понимаю масштабы проблем, с которыми мне придётся иметь дело. [...] Если мне в итоге придётся отбывать срок в тюрьме за то, во что я верю, я надеюсь, что это будет минимальный срок.

Марина Овсянникова
  • Овсянникова думала о том, чтобы пойти на площадь возле Кремля и выразить протест там, но решила, что это не будет иметь реального эффекта. Она хотела не только выступить против боевых действий, но и обратиться к россиянам напрямую.

Не будьте зомби. Не слушайте эту пропаганду. Учитесь анализировать информацию. Научитесь находить другие источники информации — не только российское государственное телевидение.

Марина Овсянникова
  • В разговоре с «Би-би-си» девушка уточнила, зачем вышла в эфир телеканала с плакатом.

Я преследовала этой акцией две цели: показать всему миру, что русские против войны, и показать непосредственно русским людям — не будьте настолько зомбированными.

  • По словам Овсянниковой, ей было «очень страшно».

У меня до последнего не было уверенности, что я смогу это сделать. Потому что на Первом канале [выходит] самая главная информационная программа страны, естественно, там несколько колец охраны. Не так просто пройти в студию. Непосредственно перед студией сидит сотрудник правоохранительных органов, который тщательно следит, чтобы не было таких инцидентов. Я не буду углубляться в подробности. Это, конечно, просчёт в системе безопасности Первого канала.

  • В беседе с The Guardian Овсянникова рассказала, что её несогласие с политикой российских властей росло «в течение последних нескольких лет».

Сначала они отменили выборы губернаторов, затем начали запрещать независимые СМИ, затем отравили Навального. Мой гнев продолжал расти. У меня был когнитивный диссонанс, страна шла в неправильном направлении. Война была последней каплей, и я решила действовать.

Марина Овсянникова
  • Овсянникова подчеркнула, что «нисколько не жалеет о том, что сделала».
Разборы
Кто такая Марина Овсянникова, которая вынесла в эфир Первого канала антивоенный плакат Статьи редакции

Правозащитники не могут найти редактора телеканала с момента задержания, а, по данным СМИ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Марина Овсянникова, фото со страницы в фейсбуке

#новости #овсянникова #конфликтнаукраине

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Ложный торшер

В беседе с Reuters Овсянникова сказала, что «мучительные образы из Украины всколыхнули её детские воспоминания о жизни в Чечне». Она уточнила, что в 1991 году, когда ей было 12 лет, во время обстрела её семья собрала вещи и покинула свой дом.
 Вся суть России. Топители за войну никогда не пережили войны.

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33
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Технический микрофон

А вы говорите новые лидеры мнения и иконы протеста не появляются.

Не устаю говорить о смелости и созданном резонансе!

💛💙

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12
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Официальная кодировка

лидер мнения и икона протеста
 кек, из-за одного импульсивного поступка?

Люди, которые годами тянут эту лямку: «ну да ну да, пошел я нахер»

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4
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Виталя Вентилятор

вот так палачи превращаются в героев, мне интересно, если бы Запад не ввел такие массовые санкции, появилась бы гражданка Овсянникова ?

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5
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Технический микрофон

По моему мнению люди меняются. И это ещё хуже, когда гнобят тех, кто пытается исправиться, оправдаться.

Тут больше философский вопрос прощения и понятия ущерба какое лицо нанесло.

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11
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Виталя Вентилятор

так вы ее сразу в герои перевели

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2
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Хрупкий дебаркадер

В истории современной россии это беспрецедентный шаг и самое яркое событие в анти-пропагандистском "движении". Поэтому да, она герой как минимум в этом смысле.

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2
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Технический микрофон

Поступок геройский, да. Войдет в историю точно. Тут странно спорить.

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1
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Хрупкий дебаркадер

если бы Запад не ввел такие массовые санкции
почему некоторые не верят в существование у людей совести, раскаяния и других светлых чувств?

откуда эти домыслы про санкции и мотивацию исключительно материальную? Уж пропагандистам на санкции чхать, их будут финансово обеспечивать до самого конца как самое главное оружие

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1
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Виталя Вентилятор

почему некоторые не верят в существование у людей совести, раскаяния и других светлых чувств?
да потому что война началась не 24 февраля, в 14 году эти суки снимали фейки такого же уровня ненависти и разжигания, все эти 8 лет, всякие распятые мальчики тому доказательство, но почему-то заскулили они только тогда, когда получили ответочку, настоящую ответочку.

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4
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Ложный торшер

причин может быть несколько, в том числе и эта

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0
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Технический микрофон

Выражение камень вода точит. И эффект бабочки. Тут в тему.

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0
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Виталя Вентилятор

ладно, ее повесим последней

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3
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aliftin

Поступок её крут, тут спору нет, но все последующие слова из разряда "плохими не будьте, будьте хорошими". Те кто прочитает её слова и так это понимает. Нужны именно лидеры, а не иконы.

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1
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Склонный Денис

Продолжает вести себя достойно!

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10
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Андрей Васильев

нет

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2
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Виталя Вентилятор

А что с лицом? Что случилось-то?

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0
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Женатый фонарь

Такие лица у женщин, когда они не сами себя фотографируют.

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15
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Виталя Вентилятор

я думал ботокс прекратил свою деятельность не только в России

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–1
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Андрей Лагутин

профдеформация

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Ложный торшер

лимон съела

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Paul Potseluev

Неужели кто-то считает, что это искренние порывы, а не "информационная спецоперациия", лол?

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3
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Виталя Вентилятор

Да тихо ты, герой же

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1
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Виталя Вентилятор

да и чего ты требуешь от людей, которые последние n лет без остановки находятся в информационном пузыре с перманентными информационными операциями.
Но даже так, мне кажется эта спецоперация принесла больше пользе Украине чем навредила. Сложная тема вообще, но точно эта особь не заслуживает героизации.

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Мистер Андерсон

Для того, чтоб «анализировать» информацию, нужно владеть мозгами.

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2
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Однако здравствуйте

Дефицит в стране!!! Какие мозги?

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Мистер Андерсон

Куриные

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1
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f пора менять ник 4815162342

200 грамм пожалуйста

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Андрей Васильев

"Война в Украине была для меня как спусковой крючок"
19 дней войны ходила на работу и вещала потерь нет, все по плану, биолаборатории, харьков и мариуполь бомбят в фотошопе...

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Виталя Вентилятор

8 лет ходила на работу и расчеловечивала украинцев в телевизоре, война - прямой результат ее войны

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Добро и позитив

Интересно было бы от неё послушать разные инсайды по тому, как создается пропаганда на ТВ.

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Ложный торшер

добавить себе срока?)

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Огненный супер_стар

Теперь девушка беспокоится о своей безопасности. Однако покидать Россию она не собирается.
 Интересный шаг.

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Навальнята спасают Фермана

вот бы почитать или послушать о внутренней кухне гебельсовой цитадели

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FJ

Тот случай, когда «лучше бы ничего не делала последние 8 лет».

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JA

Что бы скрыть правду нужно добавить в неё немножечко лжи (с)

Она - пример годно сработаной искривленной пропаганды.
Столько лет готовить агит-тексты для промывания мозгов и тут внезапно прозреть? Бред собачий.

Если бы она вправду несла какую-то "опасность" режиму то уже б сидела в каталашке. Вон молодежь пиздят лишь за одну бумажку с двойным смыслом, а тут редактора канала штрафонули на деньги и отпустили.

Один лишь этот момент должен был пропубить в мозгу мыслиь "многоходовочка".

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Charles Lynch

Скажите, а почему ведущая даже не моргнула глазом на этот перформанс? Первый раз когда увидел подумал что ее наложили в фотшопе.

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Екатерина Андреева высказалась об антивоенной акции с плакатом в эфире, не признав пропаганду на Первом канале Статьи редакции

Первый комментарий ведущей — на мастер-классе для начинающих телевизионщиков.

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