У меня до последнего не было уверенности, что я смогу это сделать. Потому что на Первом канале [выходит] самая главная информационная программа страны, естественно, там несколько колец охраны. Не так просто пройти в студию. Непосредственно перед студией сидит сотрудник правоохранительных органов, который тщательно следит, чтобы не было таких инцидентов. Я не буду углубляться в подробности. Это, конечно, просчёт в системе безопасности Первого канала.