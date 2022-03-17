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Рыбный будильник

«Тинькофф» сообщил в твиттере о нехватке пластика для карт «Мир». А потом опроверг Статьи редакции

У банка «хватает ресурсов, чтобы обеспечить картами всех желающих».

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Банк «Тинькофф» сообщил клиенту в твиттере, что временно прекратил выпуск пластиковых карт «Мир». Это объяснили тем, что закончился пластик. Скриншот сообщения опубликовали СМИ и телеграм-каналы.

Скриншот News.ru

Позже банк назвал такой ответ «ошибкой» и удалил твит.

Тинькофф @tinkoff_bank
@dm7mnn Здравствуйте. Простите, с ответом ошиблись. Мы выпускали и выпускаем карты МИР, у нас хватает ресурсов, чтобы обеспечить картами всех желающих.

«Тинькофф» в обращении в твиттере уточнил, что «чуть погорячился»: у них есть пластиковый «Мир», с ним выдают карты. «Если коротко: мы можем выпускать пластиковые карты „Мир“ и иногда делать ошибки в твитах», — подчеркнул банк.

Тинькофф @tinkoff_bank
3. Доступность и скорость доставки карт «Мир» любым банком обусловлена исключительно спросом на них и количеством пластика у банка. Когда запасы пластика снижаются, приезжает новый пластик.

Сбер информацию о нехватке пластика для выпуска карт «Мир» назвал «фейком». Однако в организации уточнили, что сроки их изготовления могут увеличиться.

В 2020 году РБК писал, что Сбер и ВТБ намерены к 2023 году довести долю в выпуске новых пластиковых карт до 50% и 40% соответственно. Банки заинтересованы в переходе на цифровые карты, поскольку это сокращает издержки. Себестоимость одной пластиковой карты доходит до 500 рублей, нужно тратить средства на её доставку от производителя к клиенту и на утилизацию карты. Кроме того, постепенный отказ от «пластика» поможет снизить нагрузку на сотрудников банков.

#новости #тинькофф #cоцсети

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22 комментария
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Публичный рак

пластиковый «Мир» победил

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Ваша Закладко

олег оказался сильней

и всех обнял

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Экспериментальный браслет

Ладно, так лучше

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0
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Случайный Данила

А может и не нужен нам этот пластик, можем же из картона карты делать, леса то у нас полно

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11
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Склонный Денис

Весь лес уходит на бумагу для материалов уголовных дел. Тот, который еще не отдали Китаю

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Александр Батищев

Деревяные карточки были бы прикольные, если защиту подобрать хорошую

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1
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fyjybv
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Senrigan
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Деревенский франт

Где бересту срывали, туда и идите

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Новый колос

скорее не пластик а чип

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Склонный Денис

Чипы заняты в животноводстве

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Данила Гордеев

Сегодня должен был привести представитель, по итогу он приехал с картой мастер кард и сказал, что либо я беру её — либо переношу доставку :)

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6
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Константин Кащук

Ну да , а сотрудника , который написал про нехватку пластика , уволили две недели назад

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5
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Экспериментальный браслет

Пластмассовый мир проиграл

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Подземный лолипоп

Твердо и четко

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Йуцкен54321

Кстати зачем мир нужен если старые карты у нас работают и али оплачивается?

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Божественный блик

ну вот в Беларуси уже нифига. поэтому лично мне нужна карта Мир, она работает на тех же терминалах, что принимают Белкарт (все).
виртуалка Мира не принимается ни в одном терминале который я пробовал.

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kharitonovmtb

Ну чтоб в СНГ уехать, например
Мир там будет работать, мастер/виза уже нет

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Божественный блик

звонил в Альфа-банк неделю назад, сказали что не делают Мир, кончился пластик.
не чипы, а именно пластик. вроде даже писал коммент про это, поищу…

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Божественный блик

https://tjournal.ru/news/559275-visa-i-mastercard-prekratili-obsluzhivanie-kart-v-rossii-imi-nelzya-oplachivat-za-rubezhom-apple-pay-ne-rabotaet?comment=7717574

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Коровка спасла Россию

Бизнес-возможность

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Загадочный кавалер

Уедет ли сотрудник за фейк на 15 лет?

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