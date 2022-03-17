«Тинькофф» сообщил в твиттере о нехватке пластика для карт «Мир». А потом опроверг Статьи редакции
У банка «хватает ресурсов, чтобы обеспечить картами всех желающих».
Банк «Тинькофф» сообщил клиенту в твиттере, что временно прекратил выпуск пластиковых карт «Мир». Это объяснили тем, что закончился пластик. Скриншот сообщения опубликовали СМИ и телеграм-каналы.
Позже банк назвал такой ответ «ошибкой» и удалил твит.
«Тинькофф» в обращении в твиттере уточнил, что «чуть погорячился»: у них есть пластиковый «Мир», с ним выдают карты. «Если коротко: мы можем выпускать пластиковые карты „Мир“ и иногда делать ошибки в твитах», — подчеркнул банк.
Сбер информацию о нехватке пластика для выпуска карт «Мир» назвал «фейком». Однако в организации уточнили, что сроки их изготовления могут увеличиться.
В 2020 году РБК писал, что Сбер и ВТБ намерены к 2023 году довести долю в выпуске новых пластиковых карт до 50% и 40% соответственно. Банки заинтересованы в переходе на цифровые карты, поскольку это сокращает издержки. Себестоимость одной пластиковой карты доходит до 500 рублей, нужно тратить средства на её доставку от производителя к клиенту и на утилизацию карты. Кроме того, постепенный отказ от «пластика» поможет снизить нагрузку на сотрудников банков.
Жесть, конечно. Овсянникова дала интервью немецкому Шпигелю, в котором рассказала, что ее 17-летний сын считает ее предателем, потому что она «поставила крест на благополучии семьи». Короче, великовозрастная детина истерит как не в себя, потому что мама больше не будет покупать ему на деньги, заработанные на Первом канале, айфончики и жрачку.
Какой кошмар, господи. И это человеку 17 лет, когда любой вменяемый подросток просто по своей природе должен быть революционером. А этот рыдает по потере стабильности. У него уникальная мама, герой, единственная в стране. А этот хрен ее еще и оскорбляет. О времена.
Авторы будут рассказать в том числе об «информационной войне» на Украине.
Актёр рассказал, что изначально ему предлагали уехать в Россию и работать на местном телевидении, но тот отказался.
пластиковый «Мир» победил
олег оказался сильней
и всех обнял
Ладно, так лучше
А может и не нужен нам этот пластик, можем же из картона карты делать, леса то у нас полно
Весь лес уходит на бумагу для материалов уголовных дел. Тот, который еще не отдали Китаю
Деревяные карточки были бы прикольные, если защиту подобрать хорошую
Где бересту срывали, туда и идите
скорее не пластик а чип
Чипы заняты в животноводстве
Сегодня должен был привести представитель, по итогу он приехал с картой мастер кард и сказал, что либо я беру её — либо переношу доставку :)
Ну да , а сотрудника , который написал про нехватку пластика , уволили две недели назад
Пластмассовый мир проиграл
Твердо и четко
Кстати зачем мир нужен если старые карты у нас работают и али оплачивается?
ну вот в Беларуси уже нифига. поэтому лично мне нужна карта Мир, она работает на тех же терминалах, что принимают Белкарт (все).
виртуалка Мира не принимается ни в одном терминале который я пробовал.
Ну чтоб в СНГ уехать, например
Мир там будет работать, мастер/виза уже нет
звонил в Альфа-банк неделю назад, сказали что не делают Мир, кончился пластик.
не чипы, а именно пластик. вроде даже писал коммент про это, поищу…
https://tjournal.ru/news/559275-visa-i-mastercard-prekratili-obsluzhivanie-kart-v-rossii-imi-nelzya-oplachivat-za-rubezhom-apple-pay-ne-rabotaet?comment=7717574
Бизнес-возможность
Уедет ли сотрудник за фейк на 15 лет?