У банка «хватает ресурсов, чтобы обеспечить картами всех желающих».

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Банк «Тинькофф» сообщил клиенту в твиттере, что временно прекратил выпуск пластиковых карт «Мир». Это объяснили тем, что закончился пластик. Скриншот сообщения опубликовали СМИ и телеграм-каналы.

Скриншот News.ru

Позже банк назвал такой ответ «ошибкой» и удалил твит.

Тинькофф @tinkoff_bank @dm7mnn Здравствуйте. Простите, с ответом ошиблись. Мы выпускали и выпускаем карты МИР, у нас хватает ресурсов, чтобы обеспечить картами всех желающих.

«Тинькофф» в обращении в твиттере уточнил, что «чуть погорячился»: у них есть пластиковый «Мир», с ним выдают карты. «Если коротко: мы можем выпускать пластиковые карты „Мир“ и иногда делать ошибки в твитах», — подчеркнул банк.

Тинькофф @tinkoff_bank 3. Доступность и скорость доставки карт «Мир» любым банком обусловлена исключительно спросом на них и количеством пластика у банка. Когда запасы пластика снижаются, приезжает новый пластик.

Сбер информацию о нехватке пластика для выпуска карт «Мир» назвал «фейком». Однако в организации уточнили, что сроки их изготовления могут увеличиться.