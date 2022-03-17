СПбГУ запустил курс о «ключевых проблемах украинского общества и государства» Статьи редакции
Авторы будут рассказать в том числе об «информационной войне» на Украине.
Санкт-Петербургский государственный университет разработал онлайн-курс «Украина: морфология и мифология», на котором будут рассматривать «ключевые проблемы» украинского общества и государства, «испытывающего с 2014 года системный кризис, поразивший все без исключения сферы жизни общества». Внимание на это обратила «Ротонда».
Курс посвятили структуре современной украинской политики, украинской истории, географии, экономики и государственной мифологии. Авторы отмечают, что «национальные мифы есть у всех, но только лишь на Украине» их «превратили в жизнь».
На курсе будут рассматривать три темы: «История и мифы в становлении украинской государственности», «Социальные процессы и специфика внешнеполитической ориентации украинского общества» и «Информационная война на Украине».
По его завершению студенты, как ожидается, будут знать «ключевые особенности становления государственности на Украине» и специфику развития украинского общества.
Один из авторов курса — профессор Николай Межевич. Как пишет «Ротонда», он часто выступает в качестве эксперта в связанных с государством СМИ и называет «обречёнными на успех» действия российских военных на Украине.
Издание 47news обратило внимание, что Межевич в 1991-1992 году работал в комитете по внешним связям мэрии Петербурга. В июне 1991 года этот комитет возглавил Владимир Путин.
Актёр рассказал, что изначально ему предлагали уехать в Россию и работать на местном телевидении, но тот отказался.
Жесть, конечно. Овсянникова дала интервью немецкому Шпигелю, в котором рассказала, что ее 17-летний сын считает ее предателем, потому что она «поставила крест на благополучии семьи». Короче, великовозрастная детина истерит как не в себя, потому что мама больше не будет покупать ему на деньги, заработанные на Первом канале, айфончики и жрачку.
Какой кошмар, господи. И это человеку 17 лет, когда любой вменяемый подросток просто по своей природе должен быть революционером. А этот рыдает по потере стабильности. У него уникальная мама, герой, единственная в стране. А этот хрен ее еще и оскорбляет. О времена.
Она обеспокоена своей безопасностью, но уезжать из России не собирается.
Когда запустят курс о проблемах своего государства????
гражданин, пройдёмте
В России нет проблем, потому что Россией управляет самый лучший и успешный руководитель в мировой истории.
Тут согласен. Путин лучший. Стратег, геополитик и бравый мужчина
Президент Миииира!
15 лет!
уже 20, с подключением
22, держу в курсе
Сразу после курса "Почему дипломы российских вузов больше не принимаются во всем мире или как мы все про*бали"
Никогда
с бункера никаких проблем не видно
Когда уже украинские головы мерить начнут?
высоту лба и подбородка
СПбГУ
Заклеймил себя, игнорим этих людей
Всегда был говном. Он проклят после того как там учился Путин.
*и Медведев
«национальные мифы есть у всех, но только лишь на Украине» их «превратили в жизнь»
Победобесие и культ дедов как я понимаю, никого не смущает? Или речи об особой роли России, противопоставляющей себя грязному Западу со своими бездуховными ценностями? Впрочем, кого я спрашиваю, идите нахуй.
У ватанов мозги не работают. Покажи им правду, они начнут орать про враньё и руку запада. Пропащий народ.
А почему вдруг такой курс запустили? Что-то произошло?
случились санкции
Европа без объявления экономической войны ввела санкции, Украина под шумок захотела отжать ЛДНР+, ну тут уж России пришлось защищаться
Будут готовить новую украинскую элиту, раз уж на Украине пророссийской элиты не нашлось
Уже не знают как отсосать режиму. То студентов отчисляют, то курс какой-то. Какое же говно управляет вузами.
ЛГУ воспитал путина и Медведева как-никак
Так себе воспитание
вскормил гадюку
Россия и история, и экономика, и политика, и даже география отданы в жертву определенной мифологии, являющейся системной основой русского государства, заменяющей те традиционные столпы, которые есть у украинцев, китайцев, американцев, англичан и других народов. Национальные мифы есть у всех, но только лишь на россии «мифы» были превращены в жизнь.
Пофиксил.
Блять. Студенты СПбГУ, идите нах*й
А ведь он считается одним из самых престижных вузов страны, очень многие туда стремятся... Пиздец, какое же позорище
Среди студентов этого учреждения были путин и Медведев
Студенты
??????? Да как это у вас в голове-то, блять, работает?
О каком Геббельсе может быть речь? У пропагандонов только одна струна в скрипке: враги-нелюди россиюшку рушат и это все внешний враг, нужно сплотиться и не раскачивать. Все. Хотя судя по всему этого достаточно
Народ тупее, меньше ресурсов, сюжетов задействовать нужно.
Щас бы России, половина истории которой или выдумки или воровство чужой истории, что-то говорить о мифах
Идиоты не проверяют информацию, они просто жрут говно в моче с корыта, которые изнасиловали и переписали десятки раз.
Опять отличились, гандоны
отличные гандоны!
становления украинской государственности
Вы там у себя определитесь уже, все же есть у Украины государственность или нет
СПбГУ запустил курс о «ключевых проблемах украинского общества и государства»
А о проблемах России они когда-нибудь говорят?
"Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно; что же касается будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение" (шеф жардармов Бенкендорф)
Потерь нет
Для человечества и правда нет)
называет «обречёнными на успех» действия российских военных в Украине
На 50% этот мудило прав. Действия действительно обречены)
профессор Николай Межевич в 1991-1992 году работал в комитете по внешним связям мэрии Петербурга. В июне 1991 года этот комитет возглавил Владимир Путин.
Профессор захотел в санкционный список
Высшее образование полностью дискредитировало себя в рф
Последнее [мифология] продиктовано тем, что в Р****и и история, и экономика, и политика, и даже география отданы в жертву определенной мифологии, являющейся системной основой р*********о государства, заменяющей те традиционные столпы, которые есть у китайцев, американцев, англичан и других народов. Национальные мифы есть у всех, но только лишь в Р****и «мифы» были превращены в жизнь.
путиным и его армией
СПбГУ хуесосы? Еще одних запишем в этот список
Понятно теперь, что там за "эксперты" писали курс. Второй автор - Барынкин Артем Владимирович, но за ним нашлись только исследования на тему восприятия Польши политической арены в 1920х и национальный вопрос России и "построение его Путиным через царские, советские и демократические ценности" (цитата)
ахуй
@Артём Мазанов
Почему у прошлой новости нет авторства?
Автор — подсайт «Новости» 😏
Новости уже сами себя пишут
А на самом деле, там тема пограничная с вопросами от товарища майора
Так вот чем разрабы комитета занимаются вместо редизайн, пишут нейроредактора
украинцы такие:
Шо там у Азова?
Один из топовых вузов страны в поисках нового дна.
Мне интересно, какое отношение эта трип*здоболия – даже если абстрагироваться от контента – имеет к профессиональной подготовке специалиста? Какие умения и навыки приобретет студент, прослушав этот курс?
Мой первый диплом выдан СПбГУ, более бесполезной срани в жизни не встречала. Он мне настолько не пригодился, что я даже не знаю, где он и в какой момент я его потеряла.
Боже, когда уже эта тоталитарная помойка сгинет? Вот просто пиздец.