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СПбГУ запустил курс о «ключевых проблемах украинского общества и государства» Статьи редакции

Авторы будут рассказать в том числе об «информационной войне» на Украине.

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Санкт-Петербургский государственный университет разработал онлайн-курс «Украина: морфология и мифология», на котором будут рассматривать «ключевые проблемы» украинского общества и государства, «испытывающего с 2014 года системный кризис, поразивший все без исключения сферы жизни общества». Внимание на это обратила «Ротонда».

Курс посвятили структуре современной украинской политики, украинской истории, географии, экономики и государственной мифологии. Авторы отмечают, что «национальные мифы есть у всех, но только лишь на Украине» их «превратили в жизнь».

Последнее [мифология] продиктовано тем, что на Украине и история, и экономика, и политика, и даже география отданы в жертву определенной мифологии, являющейся системной основой украинского государства, заменяющей те традиционные столпы, которые есть у россиян, китайцев, американцев, англичан и других народов. Национальные мифы есть у всех, но только лишь на Украине «мифы» были превращены в жизнь.

из описания курса

На курсе будут рассматривать три темы: «История и мифы в становлении украинской государственности», «Социальные процессы и специфика внешнеполитической ориентации украинского общества» и «Информационная война на Украине».

По его завершению студенты, как ожидается, будут знать «ключевые особенности становления государственности на Украине» и специфику развития украинского общества.

Один из авторов курса — профессор Николай Межевич. Как пишет «Ротонда», он часто выступает в качестве эксперта в связанных с государством СМИ и называет «обречёнными на успех» действия российских военных на Украине.

Издание 47news обратило внимание, что Межевич в 1991-1992 году работал в комитете по внешним связям мэрии Петербурга. В июне 1991 года этот комитет возглавил Владимир Путин.

#новости #петербург

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60 комментариев
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Случайный Данила

Когда запустят курс о проблемах своего государства????

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95
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Dmitry Pasyutin

гражданин, пройдёмте

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56
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new_comment

В России нет проблем, потому что Россией управляет самый лучший и успешный руководитель в мировой истории.

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43
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Случайный Данила

Тут согласен. Путин лучший. Стратег, геополитик и бравый мужчина

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7
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Dmitry Pasyutin

Президент Миииира!

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5
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Недоденацифицированный

15 лет!

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5
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rhost -

уже 20, с подключением

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5
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НикакойвойнысУкраиной

22, держу в курсе

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0
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Love Patrol Alpha

Сразу после курса "Почему дипломы российских вузов больше не принимаются во всем мире или как мы все про*бали"

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10
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Качественный самолет

Никогда

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2
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Бандерiвець

с бункера никаких проблем не видно

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2
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Bulky Blackcrappy против войны

Когда уже украинские головы мерить начнут?

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49
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Остальной Паша

высоту лба и подбородка

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9
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Качественный самолет

СПбГУ
Заклеймил себя, игнорим этих людей

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42
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JilaNis

Всегда был говном. Он проклят после того как там учился Путин.

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14
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Качественный самолет

*и Медведев

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8
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JilaNis

«национальные мифы есть у всех, но только лишь на Украине» их «превратили в жизнь»
 Победобесие и культ дедов как я понимаю, никого не смущает? Или речи об особой роли России, противопоставляющей себя грязному Западу со своими бездуховными ценностями? Впрочем, кого я спрашиваю, идите нахуй.

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35
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Мистер Андерсон

У ватанов мозги не работают. Покажи им правду, они начнут орать про враньё и руку запада. Пропащий народ.

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18
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Официальный пёс_анон

А почему вдруг такой курс запустили? Что-то произошло?

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27
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Ложный торшер

случились санкции

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5
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Bulky Blackcrappy против войны

Европа без объявления экономической войны ввела санкции, Украина под шумок захотела отжать ЛДНР+, ну тут уж России пришлось защищаться

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14
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Yelena Clever

Будут готовить новую украинскую элиту, раз уж на Украине пророссийской элиты не нашлось

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1
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Огненный супер_стар

Уже не знают как отсосать режиму. То студентов отчисляют, то курс какой-то. Какое же говно управляет вузами.

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23
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Склонный Денис

ЛГУ воспитал путина и Медведева как-никак

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7
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Деревенский франт

Так себе воспитание

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Склонный Денис

вскормил гадюку

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Мистер Андерсон

Россия и история, и экономика, и политика, и даже география отданы в жертву определенной мифологии, являющейся системной основой русского государства, заменяющей те традиционные столпы, которые есть у украинцев, китайцев, американцев, англичан и других народов. Национальные мифы есть у всех, но только лишь на россии «мифы» были превращены в жизнь.
 Пофиксил.

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19
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Dan

Блять. Студенты СПбГУ, идите нах*й

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Karma Police

А ведь он считается одним из самых престижных вузов страны, очень многие туда стремятся... Пиздец, какое же позорище

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Склонный Денис

Среди студентов этого учреждения были путин и Медведев

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Hagotireno

Студенты
??????? Да как это у вас в голове-то, блять, работает?

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Hfr Olod

О каком Геббельсе может быть речь? У пропагандонов только одна струна в скрипке: враги-нелюди россиюшку рушат и это все внешний враг, нужно сплотиться и не раскачивать. Все. Хотя судя по всему этого достаточно

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8
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Мистер Андерсон

Народ тупее, меньше ресурсов, сюжетов задействовать нужно.

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4
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Renox

Щас бы России, половина истории которой или выдумки или воровство чужой истории, что-то говорить о мифах

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8
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Мистер Андерсон

Идиоты не проверяют информацию, они просто жрут говно в моче с корыта, которые изнасиловали и переписали десятки раз.

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1
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Однако здравствуйте

Опять отличились, гандоны

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7
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Ложный торшер

отличные гандоны!

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4
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Недоденацифицированный

становления украинской государственности
Вы там у себя определитесь уже, все же есть у Украины государственность или нет

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6
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Ложный торшер

СПбГУ запустил курс о «ключевых проблемах украинского общества и государства»
 А о проблемах России они когда-нибудь говорят?

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3
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Склонный Денис

"Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно; что же касается будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение" (шеф жардармов Бенкендорф)

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6
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Однако здравствуйте

Потерь нет

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2
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Daniel Shnaider

Для человечества и правда нет)

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2
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Daniel Shnaider

называет «обречёнными на успех» действия российских военных в Украине
 На 50% этот мудило прав. Действия действительно обречены)

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4
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Склонный Денис

профессор Николай Межевич в 1991-1992 году работал в комитете по внешним связям мэрии Петербурга. В июне 1991 года этот комитет возглавил Владимир Путин.
Профессор захотел в санкционный список

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4
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Alexander Pikalyov

Высшее образование полностью дискредитировало себя в рф

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4
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Тяжкий шмель

Последнее [мифология] продиктовано тем, что в Р****и и история, и экономика, и политика, и даже география отданы в жертву определенной мифологии, являющейся системной основой р*********о государства, заменяющей те традиционные столпы, которые есть у китайцев, американцев, англичан и других народов. Национальные мифы есть у всех, но только лишь в Р****и «мифы» были превращены в жизнь.

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2
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Ложный торшер

путиным и его армией

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2
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Lee

СПбГУ хуесосы? Еще одних запишем в этот список

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1
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Lee

Понятно теперь, что там за "эксперты" писали курс. Второй автор - Барынкин Артем Владимирович, но за ним нашлись только исследования на тему восприятия Польши политической арены в 1920х и национальный вопрос России и "построение его Путиным через царские, советские и демократические ценности" (цитата)

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Костя Гарин

ахуй

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Социологический Кирилл

@Артём Мазанов
Почему у прошлой новости нет авторства?

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Областной торшер

Автор — подсайт «Новости» 😏

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Склонный Денис

Новости уже сами себя пишут

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Областной торшер

А на самом деле, там тема пограничная с вопросами от товарища майора

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Социологический Кирилл

Так вот чем разрабы комитета занимаются вместо редизайн, пишут нейроредактора

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Андрей Лагутин

украинцы такие:

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pashazaur

Шо там у Азова?

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Dmitry Smirnoff

Один из топовых вузов страны в поисках нового дна.

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Kithogue Kinnat

Мне интересно, какое отношение эта трип*здоболия – даже если абстрагироваться от контента – имеет к профессиональной подготовке специалиста? Какие умения и навыки приобретет студент, прослушав этот курс?
Мой первый диплом выдан СПбГУ, более бесполезной срани в жизни не встречала. Он мне настолько не пригодился, что я даже не знаю, где он и в какой момент я его потеряла.

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Конь Федерации

Боже, когда уже эта тоталитарная помойка сгинет? Вот просто пиздец.

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