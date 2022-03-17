СПбГУ запустил курс о «ключевых проблемах украинского общества и государства»

Авторы будут рассказать в том числе об «информационной войне» на Украине.

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Санкт-Петербургский государственный университет разработал онлайн-курс «Украина: морфология и мифология», на котором будут рассматривать «ключевые проблемы» украинского общества и государства, «испытывающего с 2014 года системный кризис, поразивший все без исключения сферы жизни общества». Внимание на это обратила «Ротонда».

Курс посвятили структуре современной украинской политики, украинской истории, географии, экономики и государственной мифологии. Авторы отмечают, что «национальные мифы есть у всех, но только лишь на Украине» их «превратили в жизнь».

Последнее [мифология] продиктовано тем, что на Украине и история, и экономика, и политика, и даже география отданы в жертву определенной мифологии, являющейся системной основой украинского государства, заменяющей те традиционные столпы, которые есть у россиян, китайцев, американцев, англичан и других народов. Национальные мифы есть у всех, но только лишь на Украине «мифы» были превращены в жизнь. из описания курса

На курсе будут рассматривать три темы: «История и мифы в становлении украинской государственности», «Социальные процессы и специфика внешнеполитической ориентации украинского общества» и «Информационная война на Украине».

По его завершению студенты, как ожидается, будут знать «ключевые особенности становления государственности на Украине» и специфику развития украинского общества.

Один из авторов курса — профессор Николай Межевич. Как пишет «Ротонда», он часто выступает в качестве эксперта в связанных с государством СМИ и называет «обречёнными на успех» действия российских военных на Украине.