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Шойгу попросил Минкульт исключить Зеленского и продюсера Роднянского из «культурной повестки» Статьи редакции

Роднянский ответил, что и так не собирался «пользоваться деньгами российского государства».

Министр обороны России Сергей Шойгу направил обращение к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой проработать вопрос об исключении Владимира Зеленского и Александра Роднянского из культурной повестки Российской Федерации. Фотографию письма «Медиазоне» и The Insider передали источники, близкие к Минкульту.

Фото The Insider 

Шойгу возмутило, что в культурном секторе российского медиапространства продолжаются показы фильмов и телепередач с участием украинского президента и реализация творческих проектов украинского медиаменеджера. «Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны», — отметил министр.

Александр Роднянский — российско-укранский продюсер. Он возглавлял телеканал СТС и основал украинский телеканал «1+1», с которым сотрудничает студия Владимира Зеленского «Квартал 95». Роднянский продюсировал фильмы «Сталинград», «Левиафан» и «9 рота». Продюсер выступал против «спецоперации» на Украине.

Роднянский в разговоре с The Insider заявил, что не знал о письме. Он добавил, что на его деятельности просьба Шойгу никак не отразится: «Я ни при каких обстоятельствах не собираюсь пользоваться деньгами российского государства».

#новости #конфликтнаукраине

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46 комментариев
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Явный Орзэмэс

Мне кажется, что если Зеленский попросит исключить Шойгу из армии, то у этого заявления будет больше легитимности.

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25
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Качественный самолет

Твердо и четко

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0
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Качественный самолет

Шойгу направил обращение к министру культуры
 Шойгу и на войне и внутри страны поспевает

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19
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alexferman

Операция "Преемник" полным ходом

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2
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Майка Ника

Исправьте пжлст товарищ, правильно будет:

Шойгу и на [Роскомнадзор] и внутри страны поспевает

Ну или же zпецоперация

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–1
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Качественный самолет

Гаси лахту

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0
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Прежний жар

Это потому что Зеленский имеет больший авторитет и уважение, чем бункерная трусливая псина со своей пиздобратией

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15
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Michael Konovalov

Это прямая обязанность Шойгу? Ему там заняться нечем?

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12
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Random Unit

просто он понимает что со своими прямыми обязанностями он просрался, поэтому старается выслужиться чтобы обоссанным на мороз не выставили

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7
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Trident Force

Заебался цинковые гробы считать.

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4
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Константин Кащук

Видимо с армией совсем хуёво , ищет другие варианты

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0
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Турецкий глобус

Левиафан топ

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11
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Denis D

Бедкомедиан, помню, засрал, в том числе за якобы русофобию лол.

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3
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Левый файл

Что иронично, ибо сюжет вроде как писался с истории киллдозера.

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3
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Moo Zaart

У него проколов очень много, никто не эталон, тем более Бажбаний

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1
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Бур садовый

Кужигедыч про сухпайки просраченные 2015 годом и про "виновных" отправивших срочников на убой отчего то стесняется сказать?

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11
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Покрывало покрывало покрывало

Это прямые обязанности Шойгу? Он точно на своём месте?

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9
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Эффективный паук например

Когда он уже героически прыгнет со скалы в попытке спасти рядового Райана?

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6
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Denis D

Роднянский продюсировал фильмы «Сталинград», «Левиафан» и «9 рота»
 «Левиафан»
 Пятая колонна, сразу видно же.

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3
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испанский смех

других дел уже не осталось, это победа

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3
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Даяна Цист
КАШИН
«с уааиииии, С.Шойгу»
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3
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Капитальный бинокль

Когда забыл В написать и сохраняешь ледяное спокойствие

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0
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M.R.T.

Ну куда ты лезешь...

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2
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Bulky Blackcrappy против войны

Панорама же вроде уже писали об этом

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Склонный Денис

Такова ее функция

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5
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Нурсултан из Нур-Султана

Это культура отмены?

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Огненный супер_стар

«Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны», — отметил министр.

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1
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рязанский сахар
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Склонный Денис

Что такое "исключить из культурной повестки"?

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Альберт

Какой-то новояз. Может любое упоминание, в положительном или нейтральном ключе

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1
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Альберт

Скоро и это запретят. Как радугу

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Валерий Миллер

Объясните это полуграмотному лакею Шойге кто-нибудь, что по российской конституции цензура запрещена.

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Владимир Горячев

По российской конституции скоро будет конституция запрещена. Там до сих пор страшные по нынешним временам вещи написаны.

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1
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Random Unit

ШОК!!! Зеленский побелел от гнева, когда узнал, что...

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0
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Альберт

*здесь ничего не было*

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Random Unit

ты бот, срабатывающий на слово "Зеленский"? что это? зачем это здесь?

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Альберт

Хуево вижу. Прочитал "Зеленский" как "Шойгу".
Понимаю что необычно и непонятно на первый взгляд, но так и есть. Пора отдохнуть от новостей и Тэжэ..

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Альберт
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Пароход из листа тетрадного

Зеленский?

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Альберт

Брат его

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Пароход из листа тетрадного
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Sergex CH

А мне нравится этот хаус! Осталось только наебулиной какой нить приказ по армии напоследок подписать!

Пусть каждый из них занимается тем чем хочет! Так и победят!...

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Semyon Bochkaryov

Шойгу эту бумажку в состоянии измененного сознания писал?
Допустим, чем ему Зеленский не угодил, понятно, он главнокомандующий армии врага. А Роднянский тут при чем?! Который 18 лет в России живет?
Их объединяет только гражданство и национальность.

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Roma Dmitriev

Роднянский продюсировал фильмы «Сталинград», «Левиафан» и «9 рота».
 такими темпами кроме лебединого озера показывать будет нечего совсем

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MAXILIO

Роднянский ответил, что и так не собирался «пользоваться деньгами российского государства».
 Но ведь... Пользовался.

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Андрей Андреев

Все идёт прямо точь в точь по белорусскому образцу. Вангую скоро начало массовых посадок за массовые беспорядки (митинги)

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