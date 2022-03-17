Шойгу попросил Минкульт исключить Зеленского и продюсера Роднянского из «культурной повестки» Статьи редакции
Роднянский ответил, что и так не собирался «пользоваться деньгами российского государства».
Министр обороны России Сергей Шойгу направил обращение к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой проработать вопрос об исключении Владимира Зеленского и Александра Роднянского из культурной повестки Российской Федерации. Фотографию письма «Медиазоне» и The Insider передали источники, близкие к Минкульту.
Шойгу возмутило, что в культурном секторе российского медиапространства продолжаются показы фильмов и телепередач с участием украинского президента и реализация творческих проектов украинского медиаменеджера. «Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны», — отметил министр.
Роднянский в разговоре с The Insider заявил, что не знал о письме. Он добавил, что на его деятельности просьба Шойгу никак не отразится: «Я ни при каких обстоятельствах не собираюсь пользоваться деньгами российского государства».
Разработчик назвал вредоносный код «мирным протестом» против «спецоперации» на Украине.
Актёр рассказал, что изначально ему предлагали уехать в Россию и работать на местном телевидении, но тот отказался.
Жесть, конечно. Овсянникова дала интервью немецкому Шпигелю, в котором рассказала, что ее 17-летний сын считает ее предателем, потому что она «поставила крест на благополучии семьи». Короче, великовозрастная детина истерит как не в себя, потому что мама больше не будет покупать ему на деньги, заработанные на Первом канале, айфончики и жрачку.
Какой кошмар, господи. И это человеку 17 лет, когда любой вменяемый подросток просто по своей природе должен быть революционером. А этот рыдает по потере стабильности. У него уникальная мама, герой, единственная в стране. А этот хрен ее еще и оскорбляет. О времена.
Актёр назвал протестующих героями с «настоящим сердцем России». И призвал не верить пропаганде.
Она обеспокоена своей безопасностью, но уезжать из России не собирается.
Мне кажется, что если Зеленский попросит исключить Шойгу из армии, то у этого заявления будет больше легитимности.
Твердо и четко
Шойгу направил обращение к министру культуры
Шойгу и на войне и внутри страны поспевает
Операция "Преемник" полным ходом
Исправьте пжлст товарищ, правильно будет:
Шойгу и на [Роскомнадзор] и внутри страны поспевает
Ну или же zпецоперация
Гаси лахту
Это потому что Зеленский имеет больший авторитет и уважение, чем бункерная трусливая псина со своей пиздобратией
Это прямая обязанность Шойгу? Ему там заняться нечем?
просто он понимает что со своими прямыми обязанностями он просрался, поэтому старается выслужиться чтобы обоссанным на мороз не выставили
Заебался цинковые гробы считать.
Видимо с армией совсем хуёво , ищет другие варианты
Левиафан топ
Бедкомедиан, помню, засрал, в том числе за якобы русофобию лол.
Что иронично, ибо сюжет вроде как писался с истории киллдозера.
У него проколов очень много, никто не эталон, тем более Бажбаний
Кужигедыч про сухпайки просраченные 2015 годом и про "виновных" отправивших срочников на убой отчего то стесняется сказать?
Это прямые обязанности Шойгу? Он точно на своём месте?
Когда он уже героически прыгнет со скалы в попытке спасти рядового Райана?
Роднянский продюсировал фильмы «Сталинград», «Левиафан» и «9 рота»
«Левиафан»
Пятая колонна, сразу видно же.
других дел уже не осталось, это победа
Когда забыл В написать и сохраняешь ледяное спокойствие
Ну куда ты лезешь...
Панорама же вроде уже писали об этом
Такова ее функция
Это культура отмены?
«Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и Минобороны», — отметил министр.
Что такое "исключить из культурной повестки"?
Какой-то новояз. Может любое упоминание, в положительном или нейтральном ключе
Скоро и это запретят. Как радугу
Объясните это полуграмотному лакею Шойге кто-нибудь, что по российской конституции цензура запрещена.
По российской конституции скоро будет конституция запрещена. Там до сих пор страшные по нынешним временам вещи написаны.
ШОК!!! Зеленский побелел от гнева, когда узнал, что...
*здесь ничего не было*
ты бот, срабатывающий на слово "Зеленский"? что это? зачем это здесь?
Хуево вижу. Прочитал "Зеленский" как "Шойгу".
Понимаю что необычно и непонятно на первый взгляд, но так и есть. Пора отдохнуть от новостей и Тэжэ..
Зеленский?
Брат его
А мне нравится этот хаус! Осталось только наебулиной какой нить приказ по армии напоследок подписать!
Пусть каждый из них занимается тем чем хочет! Так и победят!...
Шойгу эту бумажку в состоянии измененного сознания писал?
Допустим, чем ему Зеленский не угодил, понятно, он главнокомандующий армии врага. А Роднянский тут при чем?! Который 18 лет в России живет?
Их объединяет только гражданство и национальность.
Роднянский продюсировал фильмы «Сталинград», «Левиафан» и «9 рота».
такими темпами кроме лебединого озера показывать будет нечего совсем
Роднянский ответил, что и так не собирался «пользоваться деньгами российского государства».
Но ведь... Пользовался.
Все идёт прямо точь в точь по белорусскому образцу. Вангую скоро начало массовых посадок за массовые беспорядки (митинги)