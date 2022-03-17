Хотя обещал так не делать.

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В конце 2021 года создатель лягушонка Пепе Мэтт Фьюри выставил на аукцион NFT-арт, на котором голый персонаж стоит в пруду. Перед началом торгов художник заявил что его компания PegzDAO создала ещё 99 NFT с таким же изображением. Фьюри пообещал, что их никогда не выставят на продажу. По его словам, их создали, чтобы подчеркнуть редкость основного NFT-арта.

По итогам торгов изображение досталось мужчине по имени Холстон Тэйер, заплатившему за покупку 150 ETH (537 тысяч долларов). Однако несмотря на обещание Фьюри, спустя несколько недель после аукциона создатель Пепе бесплатно раздал 46 из 99 токенов с артом. Изображение ничем не отличалось от того, что ранее купили за полмиллиона долларов.

В результате этого цена NFT-арта Холстона Тэйера резко снизилась до 30 тысяч долларов. Коллекционер подал на Фьюри в суд, обвинив его в том, что он специально завысил цену на первый токен. Истец требует вернуть потраченные деньги и заплатить компенсацию.

Несмотря на неоднократные заявления ответчиков о том, что приобретённый истцом NFT — «уникальный актив» из коллекции «редких Пепе», 24 октября 2021 года они выпустили 46 из 99 оставшихся токенов, значительно обесценив NFT истца. из судебного заявления

Юрист Роб Фройнд заявил, что истец нанял опытных адвокатов, которые, отлично составили жалобу. Эксперт считает, что суд действительно рассмотрит дело, если стороны не урегулируют конфликт мирным путём.