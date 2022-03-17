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DTF

Коллекционер требует вернуть 500 тысяч долларов за NFT-арт с голым лягушонком Пепе — продавец даром раздал такие же NFT Статьи редакции

Хотя обещал так не делать.

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В конце 2021 года создатель лягушонка Пепе Мэтт Фьюри выставил на аукцион NFT-арт, на котором голый персонаж стоит в пруду. Перед началом торгов художник заявил что его компания PegzDAO создала ещё 99 NFT с таким же изображением. Фьюри пообещал, что их никогда не выставят на продажу. По его словам, их создали, чтобы подчеркнуть редкость основного NFT-арта.

По итогам торгов изображение досталось мужчине по имени Холстон Тэйер, заплатившему за покупку 150 ETH (537 тысяч долларов). Однако несмотря на обещание Фьюри, спустя несколько недель после аукциона создатель Пепе бесплатно раздал 46 из 99 токенов с артом. Изображение ничем не отличалось от того, что ранее купили за полмиллиона долларов.

В результате этого цена NFT-арта Холстона Тэйера резко снизилась до 30 тысяч долларов. Коллекционер подал на Фьюри в суд, обвинив его в том, что он специально завысил цену на первый токен. Истец требует вернуть потраченные деньги и заплатить компенсацию.

Несмотря на неоднократные заявления ответчиков о том, что приобретённый истцом NFT — «уникальный актив» из коллекции «редких Пепе», 24 октября 2021 года они выпустили 46 из 99 оставшихся токенов, значительно обесценив NFT истца.

из судебного заявления

Юрист Роб Фройнд заявил, что истец нанял опытных адвокатов, которые, отлично составили жалобу. Эксперт считает, что суд действительно рассмотрит дело, если стороны не урегулируют конфликт мирным путём.

Это не первый необычный случай, связанный с NFT, произошедший за последнее время. В середине марта коллекционер случайно продал NFT-арт стоимостью миллион долларов меньше, чем за цент.

#новости #nft

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16 комментариев
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knight_killer

Оп, я тоже владелец теперь

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Ложный завод
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Arsen Dzhadrinov

Салют, коллеги

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Geronaegav

Я владелец

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knight_killer

Интересно, а NFT с Черным Властелином есть?

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Митрополит всея TJ

NFT это скам

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Fox Mulder

Не, это перепись дебилов 😁

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гчк

какую nft вы бы купили?

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likesimulator
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Закомплексованная Душа
#nftcommunity #nftart #nftgame #NFT…
#nftcommunity #nftart #nftgame #NFT #рекомендации #nftcollector #nftnews #репост
vm.tiktok.com
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Johnny Lebowski

Пообещал не продавать и не продал. В чем претензии? Надо было нормально договор составлять.

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Оптимальный Куркумин

То-то я думаю, что новость в стиле дтф.

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Огненный супер_стар

Да на хуй эти NFT. Наебалово гоев на шекели.

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Тимофей Сытов

Вот у людей проблемы

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Ya H

Такую хуиту купить за поллярда.
"Ото дебил" (с)

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Mister Dundie

А на самом деле это оказался перфоманс об абсурдности НФТ. Современное мета-искусство.

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БЕ3HOГNM
98
Joana Sinelli
Брат ты мне или не брат (с)

Всегда удивлялась понятию "братский" народ. Давно пора было кончать с этой хтонью. Я никогда не считала Украину братской страной. И прекрасно понимаю, почему украинцев это триггерит. По-моему, вся эта штампованная на советском конвейере "братскость" - абсолютный бред. Особенно в нынешнем мире с его размытыми интеллектуальными границами. На чем…

76
Pavel Bazarov
17-летний сын Марины Овсянниковой называет мать предателем

Жесть, конечно. Овсянникова дала интервью немецкому Шпигелю, в котором рассказала, что ее 17-летний сын считает ее предателем, потому что она «поставила крест на благополучии семьи». Короче, великовозрастная детина истерит как не в себя, потому что мама больше не будет покупать ему на деньги, заработанные на Первом канале, айфончики и жрачку.

Какой кошмар, господи. И это человеку 17 лет, когда любой вменяемый подросток просто по своей природе должен быть революционером. А этот рыдает по потере стабильности. У него уникальная мама, герой, единственная в стране. А этот хрен ее еще и оскорбляет. О времена.

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Филин

Раньше не мог понять, неужели немцы в 39 году не понимали, что они творят и куда катятся из страна.

Теперь стало понятнее :)

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какие шансы у чего-либо есть против ТАКОГО объема информационного воздействия? я честно думал там по три часа в день максимум у них, а оказалось сутки напролёт.

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