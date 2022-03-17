Коллекционер требует вернуть 500 тысяч долларов за NFT-арт с голым лягушонком Пепе — продавец даром раздал такие же NFT Статьи редакции
Хотя обещал так не делать.
В конце 2021 года создатель лягушонка Пепе Мэтт Фьюри выставил на аукцион NFT-арт, на котором голый персонаж стоит в пруду. Перед началом торгов художник заявил что его компания PegzDAO создала ещё 99 NFT с таким же изображением. Фьюри пообещал, что их никогда не выставят на продажу. По его словам, их создали, чтобы подчеркнуть редкость основного NFT-арта.
По итогам торгов изображение досталось мужчине по имени Холстон Тэйер, заплатившему за покупку 150 ETH (537 тысяч долларов). Однако несмотря на обещание Фьюри, спустя несколько недель после аукциона создатель Пепе бесплатно раздал 46 из 99 токенов с артом. Изображение ничем не отличалось от того, что ранее купили за полмиллиона долларов.
В результате этого цена NFT-арта Холстона Тэйера резко снизилась до 30 тысяч долларов. Коллекционер подал на Фьюри в суд, обвинив его в том, что он специально завысил цену на первый токен. Истец требует вернуть потраченные деньги и заплатить компенсацию.
Юрист Роб Фройнд заявил, что истец нанял опытных адвокатов, которые, отлично составили жалобу. Эксперт считает, что суд действительно рассмотрит дело, если стороны не урегулируют конфликт мирным путём.
Это не первый необычный случай, связанный с NFT, произошедший за последнее время. В середине марта коллекционер случайно продал NFT-арт стоимостью миллион долларов меньше, чем за цент.
Всегда удивлялась понятию "братский" народ. Давно пора было кончать с этой хтонью. Я никогда не считала Украину братской страной. И прекрасно понимаю, почему украинцев это триггерит. По-моему, вся эта штампованная на советском конвейере "братскость" - абсолютный бред. Особенно в нынешнем мире с его размытыми интеллектуальными границами. На чем…
Жесть, конечно. Овсянникова дала интервью немецкому Шпигелю, в котором рассказала, что ее 17-летний сын считает ее предателем, потому что она «поставила крест на благополучии семьи». Короче, великовозрастная детина истерит как не в себя, потому что мама больше не будет покупать ему на деньги, заработанные на Первом канале, айфончики и жрачку.
Какой кошмар, господи. И это человеку 17 лет, когда любой вменяемый подросток просто по своей природе должен быть революционером. А этот рыдает по потере стабильности. У него уникальная мама, герой, единственная в стране. А этот хрен ее еще и оскорбляет. О времена.
Она обеспокоена своей безопасностью, но уезжать из России не собирается.
Актёр назвал протестующих героями с «настоящим сердцем России». И призвал не верить пропаганде.
Школьники выстраиваются в виде буквы Z, позируют с буквой Z, рисуют букву Z.
Актёр рассказал, что изначально ему предлагали уехать в Россию и работать на местном телевидении, но тот отказался.
Оп, я тоже владелец теперь
Салют, коллеги
Я владелец
Интересно, а NFT с Черным Властелином есть?
NFT это скам
Не, это перепись дебилов 😁
какую nft вы бы купили?
Пообещал не продавать и не продал. В чем претензии? Надо было нормально договор составлять.
То-то я думаю, что новость в стиле дтф.
Да на хуй эти NFT. Наебалово гоев на шекели.
Вот у людей проблемы
Такую хуиту купить за поллярда.
"Ото дебил" (с)
А на самом деле это оказался перфоманс об абсурдности НФТ. Современное мета-искусство.