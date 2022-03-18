Поговорили с бабушкой сегодня по телефону

Она очень расстроена, высокое давление (она у меня очень чувствительная, столько у неё было стрессов из-за того, что я в армию уходил, а месяц назад ещё и ковидом переболела впервые и лежала в госпитале 2 недели с мыслями, что вот-вот умрёт), говорит "как жить вообще дальше? ну ладно мне, а вам-то ещё жить и жить, что вообще будет?"