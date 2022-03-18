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Burger King не закрылся в России, поскольку российские владельцы бизнеса отказались прекратить работу ресторанов Статьи редакции

Глава концерна RBI Дэвид Шир заявил, что хотел бы «немедленно» уйти из страны — но не может.

Глава американо-канадского концерна Restaurant Brands International Дэвид Шир объяснил, почему Burger King продолжает работать в России, несмотря на желание компании закрыть бизнес в стране. В совместное предприятие на российском рынке входят украинская финансовая группа ICU и российский инвестбанк ВТБ Капитал, и ни одна из сторон не владеет контрольным пакетом акций. Об этом Шир рассказал в письме сотрудникам.

Трёх других партнёров RBI в России контролирует создатель «Шоколадницы» Александр Колобов, который отвечает за деятельность около 800 ресторанов Burger King. Он отказался прекращать работу по требованию концерна. Сам RBI владеет 15% акций и не может в одностороннем порядке закрыть рестораны. После отказа российских партнёров компания запустила процесс продажи своей доли в совместном бизнесе.

Шир отмечает, что для закрытия ресторанов в судебном порядке понадобилась бы помощь российских властей, которой концерн не получит из-за военных действий на Украине. Он заявил, что по этой же причине в России продолжают работать компании с похожей структурой бизнеса.

Однако RBI прекратил всю корпоративную поддержку предприятия, включая операционную деятельность, маркетинг и поддержку цепочки поставок, и прекратил инвестировать и расширять бизнес в России. Также компания обещала перенаправлять всю выручку от работы ресторанов в стране агентство ООН по делам беженцев.

Хотели бы мы немедленно приостановить все операции Burger King в России? Да. Можем ли мы сегодня принудительно приостановить деятельность? Нет. Но мы хотим быть прозрачными в своих действиях и объяснить, какие шаги мы предприняли.

Дэвид Шир
глава концерна Restaurant Brands International

#новости #конфликтнаукраине

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4 комментария
Тупиковый тупик

Ну вот. Беднягу заперли в стране

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2
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Сибирский кот

Глава концерна RBI Дэвид Шир заявил, что хотел бы «немедленно» уйти из страны — но не может
 Печалька

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Ramierl

Мы хотим объявить бойкот, но хотелка не отросла(((

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Дорогой коктейль

Без логистической поддержки подозреваю долго не протянут

Да и никто не отменял взять имена всех «отказавшихся» и вписать в магический список по превращению из миллиардера в дерьмо.

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KindaBusyEnterprise
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БЕ3HOГNM
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Блестящий коктейль
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какие шансы у чего-либо есть против ТАКОГО объема информационного воздействия? я честно думал там по три часа в день максимум у них, а оказалось сутки напролёт.

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