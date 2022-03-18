Burger King не закрылся в России, поскольку российские владельцы бизнеса отказались прекратить работу ресторанов Статьи редакции
Глава концерна RBI Дэвид Шир заявил, что хотел бы «немедленно» уйти из страны — но не может.
Глава американо-канадского концерна Restaurant Brands International Дэвид Шир объяснил, почему Burger King продолжает работать в России, несмотря на желание компании закрыть бизнес в стране. В совместное предприятие на российском рынке входят украинская финансовая группа ICU и российский инвестбанк ВТБ Капитал, и ни одна из сторон не владеет контрольным пакетом акций. Об этом Шир рассказал в письме сотрудникам.
Трёх других партнёров RBI в России контролирует создатель «Шоколадницы» Александр Колобов, который отвечает за деятельность около 800 ресторанов Burger King. Он отказался прекращать работу по требованию концерна. Сам RBI владеет 15% акций и не может в одностороннем порядке закрыть рестораны. После отказа российских партнёров компания запустила процесс продажи своей доли в совместном бизнесе.
Шир отмечает, что для закрытия ресторанов в судебном порядке понадобилась бы помощь российских властей, которой концерн не получит из-за военных действий на Украине. Он заявил, что по этой же причине в России продолжают работать компании с похожей структурой бизнеса.
Однако RBI прекратил всю корпоративную поддержку предприятия, включая операционную деятельность, маркетинг и поддержку цепочки поставок, и прекратил инвестировать и расширять бизнес в России. Также компания обещала перенаправлять всю выручку от работы ресторанов в стране агентство ООН по делам беженцев.
Она очень расстроена, высокое давление (она у меня очень чувствительная, столько у неё было стрессов из-за того, что я в армию уходил, а месяц назад ещё и ковидом переболела впервые и лежала в госпитале 2 недели с мыслями, что вот-вот умрёт), говорит "как жить вообще дальше? ну ладно мне, а вам-то ещё жить и жить, что вообще будет?"
Очень большую роль в возможности этой войны России с Украиной сыграло имперское мышление Путина и определённой части народа в РФ в первую очередь. Так получилось, что в моей семье носителями "имперского мышления" долгое время были родители и даже я сам какое-то время в далёком прошлом. Оно далеко не всем понятно, поэтому решил рассказать, чтобы…
Ну вот. Беднягу заперли в стране
Глава концерна RBI Дэвид Шир заявил, что хотел бы «немедленно» уйти из страны — но не может
Печалька
Мы хотим объявить бойкот, но хотелка не отросла(((
Без логистической поддержки подозреваю долго не протянут
Да и никто не отменял взять имена всех «отказавшихся» и вписать в магический список по превращению из миллиардера в дерьмо.