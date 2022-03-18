Новости

Единороссы предложили ввести уголовную и административную ответственность за «фейки» про работу госорганов за рубежом Статьи редакции

Это коснётся Росгвардии, МЧС и посольств.

«Единая Россия» подготовила поправки к закону о «фейках» про российских военных. В них предлагается ввести уголовную и административную ответственность и за заведомо ложную информацию о любых государственных органах, действующих за рубежом «в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности». Об этом сообщает замсекретаря Генерального совета партии Александр Хинштейн.

Он уточняет, что правила также коснутся «публичной дискредитации исполнения госорганами указанных полномочий за пределами страны». По данным Хинштейна, 18 марта поправки должны рассмотреть в профильном Комитете Госдуму. Если их одобрят, депутаты рассмотрят проект на следующе неделе.

Эти нормы коснутся не только тех, кто участвует в СВО на Украине — а наряду с Вооружёнными силами там находятся и Росгвардия, и МЧС. Все, кто защищают интересы России за её пределами — неважно носят они погоны или нет — должны быть надёжно защищены от любых провокаций, лжи и «чернухи».

Александр Хинштейн
замсекретаря Генерального совета «Единой России»

4 марта Путин подписал закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы. Госдума и Совет Федерации одобрили его в этот же день.

#новости #законы #фейки

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37 комментариев
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Мразь 3.0

Когда уже статья за мыслепреступления?

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ВTopHuk

Перманентный срок

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7
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Dan

В России

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Социологический файл

Обосрались и пытаются привлекать людей за правду о своих обосранных штанах.

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23
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Сибирский кот

И пидарас(Хуйштейн)

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7
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Социологический файл

И хуесос.

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5
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Сибирский кот

И пидарас

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4
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

И пидарас ʕ ᵔᴥᵔ ʔ

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3
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Сибирский кот

И пидарас

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3
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

И быдло.

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

И быдло.

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2
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Сибирский кот

Об этом сообщает замсекретаря Генерального совета партии Александр Хинштейн
 Пидарас

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10
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Социологический файл

И хуесос.

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4
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Сибирский кот

И пидарас

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1
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Социологический файл

И хуесос, кстати.

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Сибирский кот

И пидарас

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Собачий яд

Азов

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pashazaur
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Социологический файл

У него ещё такая инициатива была. Неприятный тип.

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Социологический файл

И хуесос.

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Сибирский кот

И пидарас

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Александр Дворовой

Жаль не приняли. Сразу записался бы в оппозиционеры

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Ой, да пошли они нахуй.

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Здоровый Гоша

Когда уже закон про срок за Z, нарисованную в неверную сторону

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Коровка спасла Россию

Т.е. если говорить, что это спецоперация, а не война - то тебя посадят, ведь это очевидный фейк?

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Yggdrasil

Интересно, у них у самих в башке возникают мысли, что что-то не так? 🤔

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Подозрительный Кот

они живут в коконе галлюцинаций о своём величии, но столкновение с реальностью движется к ним со скоростью поезда.

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Утренний цвет

Предложили ≠ приняли

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Грузинский хичхакер

))))))))))))))))))))))))))))))))

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Василий Герасимов

Предложили = подождали пару дней и приняли.

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Dan

TJ: Это мне?

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Speechless

Пытаются запретить говорить правду на законодательном уровне, пиздец

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Dra

Хочется напомнить про Хинштейна, когда он строго так требовал привлечь к ответственности космонавта, ударившего с разбега в живот пожилую женщину, а буквально через день сел на бутылку и заблеял, что всё было в рамках закона. Просто штрих к этому человеку, который вносит конченые законы.

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Sergei Timofeyev

Чем сильнее раздувают щёки, тем печальнее сюжет внутри.

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Грузинский хичхакер

Когда запретят в принципе постить фейки????

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Беспонтовый пирожок

в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности

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Александр Дворовой

Типа нельзя будет больше говорить что они военные преступники? Ок.

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