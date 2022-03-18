Почему чем дальше от крупных мегаполисов и хуже живут люди, тем больше они поддерживают то, что происходит?

Ещё года 4 назад заметил удивительную вещь: люди, которые живут в полной разрухе и зачастую недоедают (пенсионеры в провинции, бюджетники в умирающих деревнях) очень сильно поддерживают вертикаль власти. Хотя казалось бы, сложи два и два, пойми от чего всё так плохо, но нет, лишь клятые пиндосы виноваты. В то же время наиболее активно население с…