Единороссы предложили ввести уголовную и административную ответственность за «фейки» про работу госорганов за рубежом Статьи редакции
Это коснётся Росгвардии, МЧС и посольств.
«Единая Россия» подготовила поправки к закону о «фейках» про российских военных. В них предлагается ввести уголовную и административную ответственность и за заведомо ложную информацию о любых государственных органах, действующих за рубежом «в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности». Об этом сообщает замсекретаря Генерального совета партии Александр Хинштейн.
Он уточняет, что правила также коснутся «публичной дискредитации исполнения госорганами указанных полномочий за пределами страны». По данным Хинштейна, 18 марта поправки должны рассмотреть в профильном Комитете Госдуму. Если их одобрят, депутаты рассмотрят проект на следующе неделе.
4 марта Путин подписал закон «о фейках» про российских военных со сроками до 15 лет лишения свободы. Госдума и Совет Федерации одобрили его в этот же день.
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Когда уже статья за мыслепреступления?
Перманентный срок
В России
Обосрались и пытаются привлекать людей за правду о своих обосранных штанах.
И пидарас(Хуйштейн)
И хуесос.
И пидарас
И пидарас ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
И пидарас
И быдло.
И быдло.
Об этом сообщает замсекретаря Генерального совета партии Александр Хинштейн
Пидарас
И хуесос.
И пидарас
И хуесос, кстати.
И пидарас
Азов
У него ещё такая инициатива была. Неприятный тип.
И хуесос.
И пидарас
Жаль не приняли. Сразу записался бы в оппозиционеры
Ой, да пошли они нахуй.
Когда уже закон про срок за Z, нарисованную в неверную сторону
Т.е. если говорить, что это спецоперация, а не война - то тебя посадят, ведь это очевидный фейк?
Интересно, у них у самих в башке возникают мысли, что что-то не так? 🤔
они живут в коконе галлюцинаций о своём величии, но столкновение с реальностью движется к ним со скоростью поезда.
Предложили ≠ приняли
))))))))))))))))))))))))))))))))
Предложили = подождали пару дней и приняли.
TJ: Это мне?
Пытаются запретить говорить правду на законодательном уровне, пиздец
Хочется напомнить про Хинштейна, когда он строго так требовал привлечь к ответственности космонавта, ударившего с разбега в живот пожилую женщину, а буквально через день сел на бутылку и заблеял, что всё было в рамках закона. Просто штрих к этому человеку, который вносит конченые законы.
Чем сильнее раздувают щёки, тем печальнее сюжет внутри.
Когда запретят в принципе постить фейки????
в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности
Типа нельзя будет больше говорить что они военные преступники? Ок.