Valve пока это не комментировала.

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Соответствующее уведомление получили разработчики из России, Беларуси и Украины. В письме указано, что из-за «текущей обстановки» Valve не может проводить платежи с банками этих стран.

Официального публичного заявления Valve пока не делала, но в соцсетях уже много сообщений от инди-разработчиков, которые выражают своё недовольство, отмечая, что от этого решения точно никому не будет лучше.

Oleg Skutte @skutteoleg



This decision will ruin even more lives than have already been ruined. @Steam this decision was clearly influenced by politics, since there are no technical limitations preventing you from sending payments to these countries.This decision will ruin even more lives than have already been ruined. На это решение явно повлияла политика, так как нет никаких технических ограничений, мешающих вам отправлять платежи в эти страны. Это решение загубит ещё больше жизней, чем уже было загублено.

Stas Shostak 🇺🇦 @StasShostak wow, @Steam that's an interesting move. Is Ukraine under some sanctions too or you just being an ass? Вау, Steam, интересный ход. Украина тоже под санкциями или ты просто так ведёшь себя как засранец?

Ivan Titov 🇺🇦 @ivanye_official So Steam has blocked payments for developers from Russia, Belarus AND Ukraine. @Steam wtf Steam заблокировал платежи для разработчиков из России, Беларуси И Украины. Какого чёрта.

Vlad Plotnikov 🇺🇦 @vldpltnkv Ответ на публикацию @Taimumari @Steam @valvesoftware don't mess with it. Do you really think that cutting off payments to Ukrainian developers at this time is a fucking cool idea? Valve, не ввязывайтесь в это. Вы правда думаете, что это хорошая идея блокировать платежи украинским разработчикам в такое время?

Некоторые предположили, что это ошибка со стороны Valve и на самом деле она не планировала ограничивать платежи для разработчиков из всех трёх стран, однако какого-либо комментария на этот счёт компания пока не дала.