Steam приостановил выплаты разработчикам из Белоруссии, России и Украины Статьи редакции
Valve пока это не комментировала.
Соответствующее уведомление получили разработчики из России, Беларуси и Украины. В письме указано, что из-за «текущей обстановки» Valve не может проводить платежи с банками этих стран.
Официального публичного заявления Valve пока не делала, но в соцсетях уже много сообщений от инди-разработчиков, которые выражают своё недовольство, отмечая, что от этого решения точно никому не будет лучше.
Некоторые предположили, что это ошибка со стороны Valve и на самом деле она не планировала ограничивать платежи для разработчиков из всех трёх стран, однако какого-либо комментария на этот счёт компания пока не дала.
На данный момент для пользователей российского Steam недоступны почти все способы оплаты, включая банковские карты и PayPal. Совершить покупку можно только пополнив внутренний кошелёк.
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Они все дружно просрали минские соглашения. Габен не виноват.
Это была их спецоперация по деигрофикации населения СНГ. Очевидно же
Украина не была в СНГ
Ты не в ту сторону воюешь.
А где та сторона?
Та сторона там, где, блядь, не постят одни и те же картинки под каждой новостью.
Ты офигел?
И горжусь эти.
Кто на фото?
Обама.
так это не картинка
А в какую должен?
Steam приостановил выплаты разработчикам ... Украины
Це зрада, выходит.
Ну да, конечно. Такая же "зрада", как пару дней украинцам был недоступен юби-стор, а теперь пожалуйста - цены в гривнах, доступ полный.
Юбикам проще, у них одно время была оплата в гривнах - потом убрали. Теперь снова вернули
Так если дело в валюте, то Стиму ещё проще - гривны там изначально есть.
В том то и дело, что непонятно в чем проблема
и Украины
на д*ф уже празднуют "торжество справедливости"?
Естественно
Скоро-скоро... Бля, вата вообще необучаема.
Все так. И конечно же шутят про санкции против России из-за войны с Украиной.
Тебе не кажется, что это двойные стандарты? Значит про новости про Россию сумну новину под каждую новость лепили и это было норм с точки зрения тж, а как зацепило Украину от стима, так сразу это резко неуместно почему-то?
Тебе не кажется, что никаких двойных стандартов нет? Просто потому что Украина ни на кого не нападала.
Всё не так однозначно
Как раз-таки есть, я сейчас говорю не о спецоперации, а о реакции на эти новости об уходе/временном приостановлении работы, которую данный пост и высмеивает.
У вас как то слишком много внимания к помойке DTF
Произошла чудовищная ошибка. Как они могут, особенно против девушек
Судопроизводства
я правильно понимаю, что это то триединство, которое обещали нам дать 18-го марта?
дебилы блять
Steam приостановил выплаты разработчикам из ...... Украины
Так ведь проблема в банках, причем тут сразу Гейб?
Ахахахаха, да давай
Чего ахаха, и украинцам вон рубанули. Странная тема.
не странная, просто РФ + Украина + Беларусь в плане платежных операций проходят в стиме как регион CIS ( СНГ ) .
видимо будут отделять и делать новые , независимые уже регионы
Хотя Украина в СНГ никогда не входила
это зависит от того, где находится офис компании - издателя
Прям вообще никогда?
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
Щас пересчитают и выплатят деньги белорусов и россиян украинцам
Какой один регион, у них вообще в баксах или гривнах оплата, у беларусов в баксах.
Сойдёт
Сумна новина дала обратку)
После этой новости на дтф начался сущий кошмар
Ебать. Ну спасибо нахуй получается
Гейб наш🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Ничей
Как забавно украинцы рваться начали, лул
)
Украину то за шо?
Намедни уволился из одной чешской компании. Тоже начали кивать на санкции, дескать, не могут заплатить. Но так и не понял, что они имеют в виду.
Вот теперь думаю, кому предложить базы данных, исходники проектов, ключи шифрования, пароли админских учеток и кучу всякого вкусного.
фсб