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DTF

Steam приостановил выплаты разработчикам из Белоруссии, России и Украины Статьи редакции

Valve пока это не комментировала.

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Соответствующее уведомление получили разработчики из России, Беларуси и Украины. В письме указано, что из-за «текущей обстановки» Valve не может проводить платежи с банками этих стран.

Официального публичного заявления Valve пока не делала, но в соцсетях уже много сообщений от инди-разработчиков, которые выражают своё недовольство, отмечая, что от этого решения точно никому не будет лучше.

Oleg Skutte @skutteoleg
@Steam this decision was clearly influenced by politics, since there are no technical limitations preventing you from sending payments to these countries.

This decision will ruin even more lives than have already been ruined.
На это решение явно повлияла политика, так как нет никаких технических ограничений, мешающих вам отправлять платежи в эти страны. Это решение загубит ещё больше жизней, чем уже было загублено.
Stas Shostak 🇺🇦 @StasShostak
wow, @Steam that's an interesting move. Is Ukraine under some sanctions too or you just being an ass?
Вау, Steam, интересный ход. Украина тоже под санкциями или ты просто так ведёшь себя как засранец?
Ivan Titov 🇺🇦 @ivanye_official
So Steam has blocked payments for developers from Russia, Belarus AND Ukraine. @Steam wtf
Steam заблокировал платежи для разработчиков из России, Беларуси И Украины. Какого чёрта.
Vlad Plotnikov 🇺🇦 @vldpltnkv
Ответ на публикацию @Taimumari
@Steam @valvesoftware don't mess with it. Do you really think that cutting off payments to Ukrainian developers at this time is a fucking cool idea?
Valve, не ввязывайтесь в это. Вы правда думаете, что это хорошая идея блокировать платежи украинским разработчикам в такое время?

Некоторые предположили, что это ошибка со стороны Valve и на самом деле она не планировала ограничивать платежи для разработчиков из всех трёх стран, однако какого-либо комментария на этот счёт компания пока не дала.

На данный момент для пользователей российского Steam недоступны почти все способы оплаты, включая банковские карты и PayPal. Совершить покупку можно только пополнив внутренний кошелёк.

#новости #steam

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59 комментариев
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Кадровый кофе
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УюБ

Они все дружно просрали минские соглашения. Габен не виноват.

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0
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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Это была их спецоперация по деигрофикации населения СНГ. Очевидно же

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1
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Кадровый кофе

Украина не была в СНГ

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0
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Кадровый кофе
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11
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Serhii Nesterov

Ты не в ту сторону воюешь.

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Кадровый кофе

А где та сторона?

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5
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Социологический файл

Та сторона там, где, блядь, не постят одни и те же картинки под каждой новостью.

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2
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Ты офигел?

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Социологический файл

И горжусь эти.

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1
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Областной бинокль

Кто на фото?

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Обама.

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Кадровый кофе

так это не картинка

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Социологический файл
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0
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Кадровый кофе
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0
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пепси

А в какую должен?

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3
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Социологический файл

Steam приостановил выплаты разработчикам ... Украины
 Це зрада, выходит.

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10
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Ігор Лазарук

Ну да, конечно. Такая же "зрада", как пару дней украинцам был недоступен юби-стор, а теперь пожалуйста - цены в гривнах, доступ полный.

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5
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Odhr

Юбикам проще, у них одно время была оплата в гривнах - потом убрали. Теперь снова вернули

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2
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Ігор Лазарук

Так если дело в валюте, то Стиму ещё проще - гривны там изначально есть.

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0
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Александр Чекета

В том то и дело, что непонятно в чем проблема

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tuorqai

и Украины
 на д*ф уже празднуют "торжество справедливости"?

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4
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Александр Чекета

Естественно

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2
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Ігор Лазарук

Скоро-скоро... Бля, вата вообще необучаема.

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11
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Alex Tbourder

Все так. И конечно же шутят про санкции против России из-за войны с Украиной.

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MadRat96

Тебе не кажется, что это двойные стандарты? Значит про новости про Россию сумну новину под каждую новость лепили и это было норм с точки зрения тж, а как зацепило Украину от стима, так сразу это резко неуместно почему-то?

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1
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Dra

Тебе не кажется, что никаких двойных стандартов нет? Просто потому что Украина ни на кого не нападала.

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4
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Андрей Охапкин

Всё не так однозначно

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MadRat96

Как раз-таки есть, я сейчас говорю не о спецоперации, а о реакции на эти новости об уходе/временном приостановлении работы, которую данный пост и высмеивает.

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0
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H8isGR8

У вас как то слишком много внимания к помойке DTF

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2
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Исходный инструмент

Произошла чудовищная ошибка. Как они могут, особенно против девушек

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3
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angry cat
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7
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Желающий диод
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1
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Castle Made Of Sand

Судопроизводства

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Блестящий коктейль

я правильно понимаю, что это то триединство, которое обещали нам дать 18-го марта?

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3
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Собачий историк
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2
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Греческий шар

дебилы блять

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2
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Alex Blake

Steam приостановил выплаты разработчикам из ...... Украины

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2
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Добро и позитив

Так ведь проблема в банках, причем тут сразу Гейб?

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2
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Dan

Ахахахаха, да давай

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0
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Социологический файл

Чего ахаха, и украинцам вон рубанули. Странная тема.

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M.R.T.

не странная, просто РФ + Украина + Беларусь в плане платежных операций проходят в стиме как регион CIS ( СНГ ) .
видимо будут отделять и делать новые , независимые уже регионы

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9
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добрый одуванчик

Хотя Украина в СНГ никогда не входила

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–2
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M.R.T.

это зависит от того, где находится офис компании - издателя

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1
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Gedevan

Прям вообще никогда?

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2

Содружество Независимых Государств
Содружество Независимых Государств (СНГ) — международная организация, призванная регулировать…
ru.m.wikipedia.org
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добрый одуванчик
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Желающий диод

Щас пересчитают и выплатят деньги белорусов и россиян украинцам

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Областной бинокль

Какой один регион, у них вообще в баксах или гривнах оплата, у беларусов в баксах.

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Dan

Сойдёт

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MadRat96

Сумна новина дала обратку)

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Кадровый кофе

После этой новости на дтф начался сущий кошмар

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Ебать. Ну спасибо нахуй получается

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Областной бинокль

Гейб наш🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺

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Александр Чекета

Ничей

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Jared

Как забавно украинцы рваться начали, лул

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Сибирский кот

)

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angry cat

Украину то за шо?

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amorphine

Намедни уволился из одной чешской компании. Тоже начали кивать на санкции, дескать, не могут заплатить. Но так и не понял, что они имеют в виду.
Вот теперь думаю, кому предложить базы данных, исходники проектов, ключи шифрования, пароли админских учеток и кучу всякого вкусного.

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Желающий диод

фсб

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Офтоп
Сталинский украинец
На фоне новости что теперь людей в масках будут штрафовать
Telegram
Коровка спасла Россию
Двач
В московском метро начали штрафовать людей в масках как «подозрительных лиц».
UPD: Нет, это не ИА «Панорама».

Пополнение казны никто не отменял
34
ВTopHuk
Z

Вчера шёл король весь крутой и гордый,

И мальчик сказал: «А король-то голый».

Мальчику тут же с ноги проломили голову

И пришили ему статью

Сплин
20
Мнения
Артем Малеев
Почему санкции пойдут нашей стране на пользу
81
Офтоп
knight_killer
Пездуза @pezduza
Минздрав опроверг слухи о нехватке инсулина в России подчеркнув что большинство россиян умеют его вырабатывать самостоятельно
35
Однако здравствуйте

Я теперь понимаю, когда немцы в фашистской Германии кидали зиги, они считали, что это патриотизм.

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