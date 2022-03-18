Новости

Сбер запретил переводы в долларах в российские и зарубежные банки Статьи редакции

Клиенты также не смогут получить их на свой счёт из других банков.

18 марта Сбербанк перестал переводить пять валют в российские и зарубежные банки. Ограничения коснулись долларов США, канадских долларов, фунтов стерлингов, датских и шведских крон. Об этом сообщается в телеграм-канале Сбербанка.

Такое решение приняли из-за введённых против России санкций. В заявлении банка отмечают, что сейчас переводы онлайн доступны только в евро. В офисах Сбербанка клиенты могут переводить в российские и зарубежные банки шесть валют: рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.

На сайте финансовой организации также отмечают, что некоторые украинские банки ввели ограничения на получение денег из Сбербанка. Перед переводом средств советуют уточнить ограничения на стороне банка-получателя.

Санкции против Сбера США ввели 24 февраля: но это не «полные блокирующие санкции», которые означают фактическую изоляцию от долларовой системы. Вместо них американские фининституты за 30 дней должны отклонить любые будущие транзакции с участием «Сбербанка» или его иностранных «дочек».

#новости #сбер #санкции

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12 комментариев
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КтоТы

А что случилось?

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Александр Чекета

Ничего, все по плану, твердо и четко

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9
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Sergei Timofeyev

Да!

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0
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Утренний цвет

Сбербанк напал на Украину

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КтоТы

Банки вроде вне политики!

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Tannim

У кого-то закончились доллары?какая неожиданность.

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2
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Родной турник

Почему евро не коснулось?

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1
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Социологический файл

Вот где доллары покупали, туда и идите.

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1
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Dan

Ой, а что случилось?

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испанский смех

На каком основании?!

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JilaNis

Рейтинговое агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до категории СС. Это третья снизу категория рейтинга, которая означает, что дефолт еще не произошел, но он более чем вероятен. Суверенный российский долг уязвим для неплатежей, заявило S&P, основываясь на трудностях с выплатами по евробондам, которые должны были пройти 16 марта
А вчера говорили, что дефолта не будет. Видимо, не все деньги выплатили.

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Артем Сизко

Так биржа московская, уже сколько, дней 10 закрыта?)

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0
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DENIS - BY
96
Однако здравствуйте

Я теперь понимаю, когда немцы в фашистской Германии кидали зиги, они считали, что это патриотизм.

93
Мнения
Артем Малеев
Почему санкции пойдут нашей стране на пользу
82
Офтоп
knight_killer
Пездуза @pezduza
Минздрав опроверг слухи о нехватке инсулина в России подчеркнув что большинство россиян умеют его вырабатывать самостоятельно
35
Офтоп
Кузькин отец
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38
Офтоп
Сталинский украинец
На фоне новости что теперь людей в масках будут штрафовать
Telegram
Коровка спасла Россию
Двач
В московском метро начали штрафовать людей в масках как «подозрительных лиц».
UPD: Нет, это не ИА «Панорама».

Пополнение казны никто не отменял
34
ВTopHuk
Z

Вчера шёл король весь крутой и гордый,

И мальчик сказал: «А король-то голый».

Мальчику тут же с ноги проломили голову

И пришили ему статью

Сплин
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