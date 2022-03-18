Клиенты также не смогут получить их на свой счёт из других банков.

18 марта Сбербанк перестал переводить пять валют в российские и зарубежные банки. Ограничения коснулись долларов США, канадских долларов, фунтов стерлингов, датских и шведских крон. Об этом сообщается в телеграм-канале Сбербанка.

Такое решение приняли из-за введённых против России санкций. В заявлении банка отмечают, что сейчас переводы онлайн доступны только в евро. В офисах Сбербанка клиенты могут переводить в российские и зарубежные банки шесть валют: рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.

На сайте финансовой организации также отмечают, что некоторые украинские банки ввели ограничения на получение денег из Сбербанка. Перед переводом средств советуют уточнить ограничения на стороне банка-получателя.

Санкции против Сбера США ввели 24 февраля: но это не «полные блокирующие санкции», которые означают фактическую изоляцию от долларовой системы. Вместо них американские фининституты за 30 дней должны отклонить любые будущие транзакции с участием «Сбербанка» или его иностранных «дочек».