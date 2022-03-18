Сбер запретил переводы в долларах в российские и зарубежные банки Статьи редакции
Клиенты также не смогут получить их на свой счёт из других банков.
18 марта Сбербанк перестал переводить пять валют в российские и зарубежные банки. Ограничения коснулись долларов США, канадских долларов, фунтов стерлингов, датских и шведских крон. Об этом сообщается в телеграм-канале Сбербанка.
Такое решение приняли из-за введённых против России санкций. В заявлении банка отмечают, что сейчас переводы онлайн доступны только в евро. В офисах Сбербанка клиенты могут переводить в российские и зарубежные банки шесть валют: рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.
На сайте финансовой организации также отмечают, что некоторые украинские банки ввели ограничения на получение денег из Сбербанка. Перед переводом средств советуют уточнить ограничения на стороне банка-получателя.
Санкции против Сбера США ввели 24 февраля: но это не «полные блокирующие санкции», которые означают фактическую изоляцию от долларовой системы. Вместо них американские фининституты за 30 дней должны отклонить любые будущие транзакции с участием «Сбербанка» или его иностранных «дочек».
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Глава концерна RBI Дэвид Шир заявил, что хотел бы «немедленно» уйти из страны — но не может.
А что случилось?
Ничего, все по плану, твердо и четко
Да!
Сбербанк напал на Украину
Банки вроде вне политики!
У кого-то закончились доллары?какая неожиданность.
Почему евро не коснулось?
Вот где доллары покупали, туда и идите.
Ой, а что случилось?
На каком основании?!
Рейтинговое агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до категории СС. Это третья снизу категория рейтинга, которая означает, что дефолт еще не произошел, но он более чем вероятен. Суверенный российский долг уязвим для неплатежей, заявило S&P, основываясь на трудностях с выплатами по евробондам, которые должны были пройти 16 марта
А вчера говорили, что дефолта не будет. Видимо, не все деньги выплатили.
Так биржа московская, уже сколько, дней 10 закрыта?)