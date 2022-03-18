Масштабный концерт и акции в честь присоединения Крыма на фоне «спецоперации» России: что происходит на них и вокруг них Статьи редакции
На мероприятия сгоняют бюджетников и студентов, обещая учащимся зачёты по физкультуре.
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Сегодня по всей России проходят концерты, митинги и флешмобы в честь годовщины присоединения Крыма к России. Участники, среди которых много студентов и бюджетников, используют символ Z и лозунги в поддержку «спецоперации» на Украине.
- В Свердловской области в честь «Крымской весны» согласовали 33 митинга, два флешмоба и одну демонстрацию. В Екатеринбурге участники собрались на Площади труда, в Историческом сквере, на Площади 1905 года. Концерт посетил губернатор Евгений Куйвашев и председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
- Участники мероприятий размахивали флагами с лозунгами «Своих не бросаем», «Zа президента», «Zа мир», «Zа Россию». На Городском пруду люди выложили огромную букву Z в цветах Георгиевской ленты.
- В Уфе митинг-концерт попросили посетить работников государственных учреждений. Это происходит в «добровольно-принудительном порядке».
- Студентов Ставропольского краевого училища дизайна идти на митинг заставляют: за неявку «по неуважительной причине» требуют писать объяснительную и грозят отчислением. В рассылке для учащихся говорится, что посещение мероприятия — возможность показать «свою взрослость, ответственность и гражданскую позицию».
- В Москве в честь «Дня воссоединения Крыма с Россией» должен пройти масштабный концерт в «Лужниках». Участников собирают группами у метро «Спортивная», привозят на автобусах, все ближайшие улицы оцепила полиция, вокруг много автозаков. На самом стадионе на местах разложили подарочные толстовки и флаги.
- На мероприятие сгоняют студентов: учащимся МАРХИ пообещали зачёты по физкультуре (а для «должников» это единственный способ закрыть пропуски) и раздали инструкции по использованию символа Z и лозунгов, например, «Za мир без нацизма!». Студенты РУДН получили такую же памятку. Учащиеся РГГУ за посещение концерта могут получить 20 баллов по физкультуре — больше, чем за обычное занятие.
- В Симферополе десятки байкеров и около 200 автомобилей устроили автопробег. Многие участники наклеили на стёкла машин букву Z.
Статья дополняется
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Меня стошнило, спасибо
И кто это будет теперь убирать?
Азов
Я столько не съем, сколько хочу выблевать."
А придется
卐а мир
卐a мир без наци卐ма!
Azov
Почему русские терпят когда их сгоняют на какую то хуйню???
зачет по физкультуре
Zачёт
то есть в место того что бы чуть чуть попотеть и пробежать 10 метровку...выйти на "это".
Зачем им зачёт по физ-ре, если мобилизуют и без зачёта?
Мы в своё время просто скинулись всей группой на хороший коньяк и все получили зачёт. На сами занятия никто никогда не ходил.
Им нравится эта хуйня, к тому же с учётом не утешительных новостей от западного мира, касающейся санкций и ослабление рубля, такое мероприятие, как разрядка для психики, повод встретится с друзьями да и вообще с единомышленниками. Для студентов лишний день проебаться на учебе, получить баллы за просто хорошее времяпровождение. В целом на лицо одни плюсы для обычного народа.
Подруге пригрозили увольнением. Она сейчас единнный работник в семье. Мужа уволили уже. Я ей намекнула, что им на их бюджетные зарплаты тоже не долго хватать будет, и может не стоит уже прогибаться.
Это твоя подруга зигует на последней фотке?
А ведь офигенная тема - прийти на митинг в поддержку спецоперации, но высказаться против неё. Протест под прикрытием.
Вот да, ведь можно было бы договориться о каком-то символе, по которому можно было бы признать единомышленников, тех, кто против (направление приколотой Георгиевской ленточки, цветок, ещё что-то нейтральное). Но сомневаюсь, что что-то было организовано и что-то случится. А теперь, когда все увидят, сколько там людей по сравнению с протестами, оппозиции будет ещё сложнее
Почему русские терпят
Терпилы
А если не будут покупать лотерейные билеты? - Отключим газ.
Царь терпел и им велел.
Тут и сгонять особо не нужно, большенство кайфует от ситуации так и так
На мероприятия сгоняют бюджетников и студентов, обещая учащимся зачёты по физкультуре
Мало мотивации что-то
И обещая отчислить к хуям если не придут. Кнут и пряник по-русски.
факультет международных отношений озадачен
хотели дать сахарок, но что-то случилось
А в итоге говна навернули.
Пффф. Мне бы хватило в их возрасте. И тут даже дело не в зачете. Тут можно пятницу прошароебить + выходной. Это же дети. Им пахую, они же не понимают глобального пиздеца. У них там письки чешутся. 90% времени они думают с кем бы поебаться а остальные 10% где.
Это же дети
17+
Я на Майдане был)
письки чешутся
Директора держаться за свои места, поэтому не могут отказать муниципалитетам.
А если не пойдут - увольнение и отчисление.
Те кто не пойдут на демонстрацию, поеду в окопы на передовую.
Идёшь на концерт за Крым - получаешь зачёт по физкультуре.
Идёшь на митинг против войны - придется побегать.
Скорее посидеть
Концерт Геббельса
а должен быть Кобзона
Горите в аду, суки
не все так однозначно, во всем виновата пропаганда и Путин
что происходит на них и вокруг них
Мракобесие.
Еретики и холуи
такой зашквар участвовать в этой нацистской ебале, восхваляющая этот режим и самого Путлера....
Судя по последней пикче, можно было и на занятия не ходить, и на это сборище.
а никто не додумался воспользоваться предлогом для реальной демонстрации своей позиции?
Zа мир без нацизма! - Это та еще хохма конечно.
Отвратительно. Но, по крайней мере это доказывает абсолютную несостоятельность ватной версии, что Овсянникова это агент кремля, нужный для снятия/отсрочки санкций путём обеления населения. Если у кремля была бы такая стратегия, то подобная акция не проводилась бы
Да такая версия про Овсянникову несостоятельна потому что кремль до такой многоходовочки не додумался бы, слишком сложно. Видно же, что уважаемое правительство во всех сферах действует максимально тупорыло и прямолинейно. Боевые действия? Да срочниками закидаем, норм. Компании уходят? Да просто национализируем, и все вновь заработает. Пропаганда? Да просто из всех утюгов обстреливаем мозги россиян про 8 лет и нацистов.
Я бы за 500 рублей и жопу с дивана не оторвал, а тут еще и об такое говно шквариться, какой ужас нахуй
А за сколько б зашкварился?
У меня и так достаточно денег, тут решают убеждения
Пляски на костях. Дичь бля.
Город 312 тоже? О_О Охуеть
Студентов Ставропольского краевого училища дизайна идти на митинг : за неявку «по неуважительной причине» требуют писать объяснительную и грозят отчислением.
Ебать кринж.
Если людей надо сгонять на мероприятие, то мб и само мероприятие сомнительно? Все просто "выполняют приказы", ноль стремления порефлексировать.
Корону-тян на концерт пригласить не забыли?
Знаменательный день для россии, уж сегодня то великий лидер должен выйти к своему народу и вместе с ними отпраздновать этот день, да?
Он занят. У него много дел. Некогда ему, надо о стране заботиться. Сам на своем горбу все тянет
сперва прочел "...на своем гробу..."
Я уже начинаю бояться приближения дня победобесия 9 мая, какой же пиздец начнется. А раньше был такой замечательный день, ещё лет 10 назад.
Ох уж этот российский патриотизм
Но Георгиевская лента это же символ войны, а это не война…
Несчастные, глупые люди
Биомасса
В моём городе (под мск) сбор по 2-3 учителя со школы (школ около 40 в городе) и администрация на автобусах их туда повезёт. Никаких пайков или ещё что-то не дадут.
Никаких пайков или ещё что-то не дадут.
даже пизды не дадут? никакого праздника
Может и дадут. Директрисы.
Меня в 2015 согнали на подобный, а мне самому было 15 и я тупо не понимал, зачем и почему я вообще там, лол
Пиздец
Россия переходит на латиницу?
И на капслок. Начать решили с дVух букV, чтобы VкатыVание мягко прошло.
Сегодня специально прошёлся по центру своего зажопинска, хотел посмотреть на ватников, а там оказалось пусто. 😉
Куда провалиться
согласовали два флешмоба
согласовали
флешмобы
Фу бля
Как же страшно это все наблюдать... Но, надеюсь когда-нибудь увидеть антипутинские митинги с таким же количеством людей
Похуй на ватанов, но блять как же больно видеть среди этих "людей" молодежь.
Ленин это называл воинствующим милитаризмом.
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