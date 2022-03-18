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Масштабный концерт и акции в честь присоединения Крыма на фоне «спецоперации» России: что происходит на них и вокруг них Статьи редакции

На мероприятия сгоняют бюджетников и студентов, обещая учащимся зачёты по физкультуре.

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Люди у арены «Лужники» в Москве. Фото: Владимир Астапкович, РИА «Новости»

Сегодня по всей России проходят концерты, митинги и флешмобы в честь годовщины присоединения Крыма к России. Участники, среди которых много студентов и бюджетников, используют символ Z и лозунги в поддержку «спецоперации» на Украине.

  • В Свердловской области в честь «Крымской весны» согласовали 33 митинга, два флешмоба и одну демонстрацию. В Екатеринбурге участники собрались на Площади труда, в Историческом сквере, на Площади 1905 года. Концерт посетил губернатор Евгений Куйвашев и председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
  • Участники мероприятий размахивали флагами с лозунгами «Своих не бросаем», «Zа президента», «Zа мир», «Zа Россию». На Городском пруду люди выложили огромную букву Z в цветах Георгиевской ленты.
Фото: Арина Томашова / It's My City
  • В Уфе митинг-концерт попросили посетить работников государственных учреждений. Это происходит в «добровольно-принудительном порядке».
Фото: Avtozak Live
  • Студентов Ставропольского краевого училища дизайна идти на митинг заставляют: за неявку «по неуважительной причине» требуют писать объяснительную и грозят отчислением. В рассылке для учащихся говорится, что посещение мероприятия — возможность показать «свою взрослость, ответственность и гражданскую позицию».
  • В Москве в честь «Дня воссоединения Крыма с Россией» должен пройти масштабный концерт в «Лужниках». Участников собирают группами у метро «Спортивная», привозят на автобусах, все ближайшие улицы оцепила полиция, вокруг много автозаков. На самом стадионе на местах разложили подарочные толстовки и флаги.
Участников концерта развлекают народной музыкой. Видео: «Осторожно, новости»
Толпа и полиция на станции метро «Спортивная». Видео: Avtozak Live
Фото: Владимир Астапкович, РИА «Новости»
Фото: Владимир Астапкович, РИА «Новости»
Фото: Владимир Астапкович, РИА «Новости»
Фото: Владимир Астапкович, РИА «Новости»
  • На мероприятие сгоняют студентов: учащимся МАРХИ пообещали зачёты по физкультуре (а для «должников» это единственный способ закрыть пропуски) и раздали инструкции по использованию символа Z и лозунгов, например, «Za мир без нацизма!». Студенты РУДН получили такую же памятку. Учащиеся РГГУ за посещение концерта могут получить 20 баллов по физкультуре — больше, чем за обычное занятие.
Фото: «Осторожно, новости»
Фото: Avtozak Live
  • В Симферополе десятки байкеров и около 200 автомобилей устроили автопробег. Многие участники наклеили на стёкла машин букву Z.
Фото: Илья Изотов, «Российская газета»
Фото: Илья Изотов, «Российская газета»

#новости #крым #конфликтнаукраине

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103 комментария
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Глухой ГОСТ

Меня стошнило, спасибо

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Сибирский кот

И кто это будет теперь убирать?

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Виталя Вентилятор

Азов

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23
5 комментариев
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Blessed

Я столько не съем, сколько хочу выблевать."

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Сибирский кот

А придется

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2 комментария
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Denis D
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41
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Социологический файл

卐а мир

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22
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Denis D

卐a мир без наци卐ма!

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22
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Сибирский кот

Azov

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3
2 комментария
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Милфы спасут Россию

Почему русские терпят когда их сгоняют на какую то хуйню???

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Виталя Вентилятор

зачет по физкультуре

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81
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Добро и позитив

Zачёт

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1 комментарий
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Котан Котаныч

то есть в место того что бы чуть чуть попотеть и пробежать 10 метровку...выйти на "это".

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9
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new_comment

Зачем им зачёт по физ-ре, если мобилизуют и без зачёта?

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3
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Роскошный ящик

Мы в своё время просто скинулись всей группой на хороший коньяк и все получили зачёт. На сами занятия никто никогда не ходил.

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stepan ua

Им нравится эта хуйня, к тому же с учётом не утешительных новостей от западного мира, касающейся санкций и ослабление рубля, такое мероприятие, как разрядка для психики, повод встретится с друзьями да и вообще с единомышленниками. Для студентов лишний день проебаться на учебе, получить баллы за просто хорошее времяпровождение. В целом на лицо одни плюсы для обычного народа.

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7
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Ekaterina Stepnova

Подруге пригрозили увольнением. Она сейчас единнный работник в семье. Мужа уволили уже. Я ей намекнула, что им на их бюджетные зарплаты тоже не долго хватать будет, и может не стоит уже прогибаться.

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5
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Грустная Псина

Это твоя подруга зигует на последней фотке?

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new_comment

А ведь офигенная тема - прийти на митинг в поддержку спецоперации, но высказаться против неё. Протест под прикрытием.

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3
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Alex

Вот да, ведь можно было бы договориться о каком-то символе, по которому можно было бы признать единомышленников, тех, кто против (направление приколотой Георгиевской ленточки, цветок, ещё что-то нейтральное). Но сомневаюсь, что что-то было организовано и что-то случится. А теперь, когда все увидят, сколько там людей по сравнению с протестами, оппозиции будет ещё сложнее

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1 комментарий
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Александр Чекета

Почему русские терпят

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Антон Лисин

Терпилы

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В Д

А если не будут покупать лотерейные билеты? - Отключим газ.

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Serhii Nesterov

Царь терпел и им велел.

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Вячеслав

Тут и сгонять особо не нужно, большенство кайфует от ситуации так и так

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Сибирский кот

На мероприятия сгоняют бюджетников и студентов, обещая учащимся зачёты по физкультуре
 Мало мотивации что-то

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14
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Darth Felus

И обещая отчислить к хуям если не придут. Кнут и пряник по-русски.

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30
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Виталя Вентилятор

факультет международных отношений озадачен

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3
5 комментариев
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Виталя Вентилятор

хотели дать сахарок, но что-то случилось

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10
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Андрей Апанасик

А в итоге говна навернули.

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6
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Олексій

Пффф. Мне бы хватило в их возрасте. И тут даже дело не в зачете. Тут можно пятницу прошароебить + выходной. Это же дети. Им пахую, они же не понимают глобального пиздеца. У них там письки чешутся. 90% времени они думают с кем бы поебаться а остальные 10% где.

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7
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Serhii Nesterov

Это же дети
 17+
Я на Майдане был)

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2
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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ

письки чешутся

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2
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Илья Михалков

Директора держаться за свои места, поэтому не могут отказать муниципалитетам.

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3
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Ekaterina Stepnova

А если не пойдут - увольнение и отчисление.

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0
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Грустная Псина

Те кто не пойдут на демонстрацию, поеду в окопы на передовую.

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DyaDyaWoWa

Идёшь на концерт за Крым - получаешь зачёт по физкультуре.
Идёшь на митинг против войны - придется побегать.

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Дмитрий Царь

Скорее посидеть

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Бронебойный Слон

Концерт Геббельса

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Виталя Вентилятор

а должен быть Кобзона

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Adir Hartmann

Горите в аду, суки

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Виталя Вентилятор

не все так однозначно, во всем виновата пропаганда и Путин

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–1
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Военный танк88
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Социологический файл

что происходит на них и вокруг них
 Мракобесие.

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Сибирский кот

Еретики и холуи

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Jonny Odyssey

такой зашквар участвовать в этой нацистской ебале, восхваляющая этот режим и самого Путлера....

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Суровый огонь

Судя по последней пикче, можно было и на занятия не ходить, и на это сборище.

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Андрей Васильев

а никто не додумался воспользоваться предлогом для реальной демонстрации своей позиции?

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6
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Александр Чекета

Zа мир без нацизма! - Это та еще хохма конечно.

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5
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Jonny Odyssey
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Alexandr Loginov
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IvanPidorashkin

Отвратительно. Но, по крайней мере это доказывает абсолютную несостоятельность ватной версии, что Овсянникова это агент кремля, нужный для снятия/отсрочки санкций путём обеления населения. Если у кремля была бы такая стратегия, то подобная акция не проводилась бы

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4
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Радиоактивный Пепел

Да такая версия про Овсянникову несостоятельна потому что кремль до такой многоходовочки не додумался бы, слишком сложно. Видно же, что уважаемое правительство во всех сферах действует максимально тупорыло и прямолинейно. Боевые действия? Да срочниками закидаем, норм. Компании уходят? Да просто национализируем, и все вновь заработает. Пропаганда? Да просто из всех утюгов обстреливаем мозги россиян про 8 лет и нацистов.

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TJaba

Я бы за 500 рублей и жопу с дивана не оторвал, а тут еще и об такое говно шквариться, какой ужас нахуй

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3
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Андрей Апанасик

А за сколько б зашкварился?

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0
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TJaba

У меня и так достаточно денег, тут решают убеждения

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1 комментарий
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Логический яд

Пляски на костях. Дичь бля.

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3
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Агащас

Город 312 тоже? О_О Охуеть

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3
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Социологический файл

Студентов Ставропольского краевого училища дизайна идти на митинг : за неявку «по неуважительной причине» требуют писать объяснительную и грозят отчислением.
 Ебать кринж.

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3
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Дима Вешкин

Если людей надо сгонять на мероприятие, то мб и само мероприятие сомнительно? Все просто "выполняют приказы", ноль стремления порефлексировать.

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3
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Цветной Конь

Корону-тян на концерт пригласить не забыли?

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3
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Qqshka

Знаменательный день для россии, уж сегодня то великий лидер должен выйти к своему народу и вместе с ними отпраздновать этот день, да?

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2
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Демократичный Южанин

Он занят. У него много дел. Некогда ему, надо о стране заботиться. Сам на своем горбу все тянет

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Зенон Китайский

сперва прочел "...на своем гробу..."

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АстонМартэн

Я уже начинаю бояться приближения дня победобесия 9 мая, какой же пиздец начнется. А раньше был такой замечательный день, ещё лет 10 назад.

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2
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Демократичный Южанин

Ох уж этот российский патриотизм

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0
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флутер погромист

Но Георгиевская лента это же символ войны, а это не война…

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1
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Солёная собака

Несчастные, глупые люди

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Jonny Odyssey
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1
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Quantum

Биомасса

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Илья Михалков

В моём городе (под мск) сбор по 2-3 учителя со школы (школ около 40 в городе) и администрация на автобусах их туда повезёт. Никаких пайков или ещё что-то не дадут.

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Zадержки V раZVитии

Никаких пайков или ещё что-то не дадут.
 даже пизды не дадут? никакого праздника

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2
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Андрей Апанасик

Может и дадут. Директрисы.

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1
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Woxen

Меня в 2015 согнали на подобный, а мне самому было 15 и я тупо не понимал, зачем и почему я вообще там, лол

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0
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Андрей Лагутин
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Антон Лисин

Пиздец

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0
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ovk

Россия переходит на латиницу?

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Телефонный браслет

И на капслок. Начать решили с дVух букV, чтобы VкатыVание мягко прошло.

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0
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Интеллигентный лолипоп

Сегодня специально прошёлся по центру своего зажопинска, хотел посмотреть на ватников, а там оказалось пусто. 😉

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Жаркий пистолет

Куда провалиться

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добрый одуванчик

согласовали два флешмоба
 согласовали
 флешмобы

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Дед Макар

Фу бля

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Илья Журавлев

Как же страшно это все наблюдать... Но, надеюсь когда-нибудь увидеть антипутинские митинги с таким же количеством людей

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Yggdrasil

Похуй на ватанов, но блять как же больно видеть среди этих "людей" молодежь.

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Грустная Псина

Ленин это называл воинствующим милитаризмом.

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Не ну а че

..................

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