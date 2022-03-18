Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube «террористическими» из-за распространения угроз в адрес россиян Статьи редакции
И потребовал в «максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов».
Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить распространение угроз в адрес россиян. По данным регулятора, речь идёт о «призывах выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь», которые получают граждане. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.
Согласно позиции ведомства, это демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google. Роскомнадзор выступил категорически против таких рекламных компаний.
Регулятор уже требовал от видеохостинга прекратить распространять «недостоверную» рекламу. После этого Google Ads стал полностью недоступен в России — в том числе на YouTube.
В своём заявлении Роскомнадзор отметил, что американские соцсети Instagram и Facebook также заняли антироссийскую позицию. 11 марта, Meta обвинили в экстремизме из-за того, что та разрешила использовать «язык ненависти» в адрес российских военных. Представители компании в ответ заявили, что послабление в политике «языка ненависти» сделали только на территории Украины, чтобы те имели больше возможностей высказывать своё мнение.
Свою позицию представители сервиса объяснили неодобрением действий российских властей.
Разработчик ядерных реакторов несколько лет собирал информацию и, не зная этого, делился ею с американскими спецслужбами.
На мероприятия сгоняют бюджетников и студентов, обещая учащимся зачёты по физкультуре.
Пизда тебе, труба ебучая)
потребовал в «максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов».
Я так понимаю, что всё движется к тому, что ВКонтакте станет Wechat'ом, если на пути к этому всё не разворуют
Яндекс ещё на подхвате.
Яндекс. Порно по талонам
Они сдали назад же с новостями
А зачем нужен новостной агрегатор, если все новости на первом канале показывают??
Половина видосов в ВК - с Ютуба
Действия администрации РФ носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью украинских граждан.
Как сказал когда-то кто-то: во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм
Да баньте уже, россиянам нахой не нужен инторнет
Действия Владимира Путина носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан.
Ого
Несуществующий физически интернет ресурс угрожает моему здоровью
Я знаю только один такой ресурс и он находится в сети onion
Ну трёхглавая бабосик приносит, плюс обогащает интеллектом соляных сомелье. Так что всё ок
ВПНам приготовиться!
VPN сервисы:
скорее хостинги VPS
Прощай Ютуб...ты мне был ближе чем брат
Пишите видео на кассеты пока есть время.
Продолжаем пилить гайды о диверсиях в тылу русске войск и об обращениях с тяжёлым оружием. Пускай обосрутся.
Доютубился YouTube.
Пусть блочат, SSвинорусам соловья и дядю вову можно и по ящику посмотреть
Ставлю на то, что нишу займут Видео ВК, а не Рутуб
Я так понимаю блокировать они его не собираются.
Пиздец, вокруг одни террористы и русофобы, им бля скоро солнце угрожать начнёт
Однажды ркн не спизданул хуйни и у него отвалилась жопа