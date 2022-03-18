И потребовал в «максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов».

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Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить распространение угроз в адрес россиян. По данным регулятора, речь идёт о «призывах выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь», которые получают граждане. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан. Роскомнадзор

Согласно позиции ведомства, это демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google. Роскомнадзор выступил категорически против таких рекламных компаний.

Регулятор уже требовал от видеохостинга прекратить распространять «недостоверную» рекламу. После этого Google Ads стал полностью недоступен в России — в том числе на YouTube.

В своём заявлении Роскомнадзор отметил, что американские соцсети Instagram и Facebook также заняли антироссийскую позицию. 11 марта, Meta обвинили в экстремизме из-за того, что та разрешила использовать «язык ненависти» в адрес российских военных. Представители компании в ответ заявили, что послабление в политике «языка ненависти» сделали только на территории Украины, чтобы те имели больше возможностей высказывать своё мнение.

Администрации интернет-ресурсов выбрали путь конфронтации, активно участвуя в распространении человеконенавистнических призывов в отношении граждан Российской Федерации. Подобные действия Meta Platforms Inc. и Google LLC не только нарушают российское законодательство, но и противоречат общепринятым нормам морали. Роскомнадзор