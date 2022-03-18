Новости

Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube «террористическими» из-за распространения угроз в адрес россиян Статьи редакции

И потребовал в «максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов».

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Роскомнадзор потребовал от YouTube прекратить распространение угроз в адрес россиян. По данным регулятора, речь идёт о «призывах выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь», которые получают граждане. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан.

Роскомнадзор

Согласно позиции ведомства, это демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google. Роскомнадзор выступил категорически против таких рекламных компаний.

Регулятор уже требовал от видеохостинга прекратить распространять «недостоверную» рекламу. После этого Google Ads стал полностью недоступен в России — в том числе на YouTube.

В своём заявлении Роскомнадзор отметил, что американские соцсети Instagram и Facebook также заняли антироссийскую позицию. 11 марта, Meta обвинили в экстремизме из-за того, что та разрешила использовать «язык ненависти» в адрес российских военных. Представители компании в ответ заявили, что послабление в политике «языка ненависти» сделали только на территории Украины, чтобы те имели больше возможностей высказывать своё мнение.

Администрации интернет-ресурсов выбрали путь конфронтации, активно участвуя в распространении человеконенавистнических призывов в отношении граждан Российской Федерации. Подобные действия Meta Platforms Inc. и Google LLC не только нарушают российское законодательство, но и противоречат общепринятым нормам морали.

Роскомнадзор

#новости #youtube

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30 комментариев
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Собачий историк

Пизда тебе, труба ебучая)

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Товарный Влад

потребовал в «максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов».

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13
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Социологический файл
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5
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Добро и позитив
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2
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Образованный огонь
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Областной бинокль

Я так понимаю, что всё движется к тому, что ВКонтакте станет Wechat'ом, если на пути к этому всё не разворуют

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7
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Социологический файл

Яндекс ещё на подхвате.

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Областной бинокль

Яндекс. Порно по талонам

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Социологический файл
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3
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Областной бинокль

Они сдали назад же с новостями

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Социологический файл

А зачем нужен новостной агрегатор, если все новости на первом канале показывают??

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1
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Добро и позитив

Половина видосов в ВК - с Ютуба

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Социологический файл

Действия администрации РФ носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью украинских граждан.

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6
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Без имени

Как сказал когда-то кто-то: во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм

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2
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НикакойвойнысУкраиной

Да баньте уже, россиянам нахой не нужен инторнет

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Действия Владимира Путина носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан.

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Поправка конституции

Ого
Несуществующий физически интернет ресурс угрожает моему здоровью
Я знаю только один такой ресурс и он находится в сети onion

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groostlan

Ну трёхглавая бабосик приносит, плюс обогащает интеллектом соляных сомелье. Так что всё ок

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Социологический файл

ВПНам приготовиться!

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Декоративный вентилятор

VPN сервисы:

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Долгосрочный чувак

скорее хостинги VPS

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Shaul Lepler

Прощай Ютуб...ты мне был ближе чем брат

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DyaDyaWoWa

Пишите видео на кассеты пока есть время.

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Darth Felus

Продолжаем пилить гайды о диверсиях в тылу русске войск и об обращениях с тяжёлым оружием. Пускай обосрутся.

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Fergut Negnelson

Доютубился YouTube.

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Just Pancake

Пусть блочат, SSвинорусам соловья и дядю вову можно и по ящику посмотреть

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Гриша

Ставлю на то, что нишу займут Видео ВК, а не Рутуб

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Товарищ

Я так понимаю блокировать они его не собираются.

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groostlan

Пиздец, вокруг одни террористы и русофобы, им бля скоро солнце угрожать начнёт

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братишка

Однажды ркн не спизданул хуйни и у него отвалилась жопа

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Мальчику тут же с ноги проломили голову

И пришили ему статью

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Однако здравствуйте

Из общения на работе с коллегами кратко и тезисно:

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