Новости

Путин приехал на концерт в Лужниках в честь присоединения Крыма Статьи редакции

Президент заявил, что Крым нужно «было вытащить из унизительного состояния».

Владимир Путин приехал на концерт в Лужниках в честь присоединения Крыма. Он начал своё выступление с цитаты из преамбулы Конституции: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле».

Путин поздравил жителей Крыма с праздником и заявил: «Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины».

Концерт показывают по всем федеральным телеканалам.

#новости #путин

1079 просмотров
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39 комментариев
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Антон Гриценко

стреляйте, ну, вон он же стоит, кто там с AWP

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27
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Orange apple

ВПЕРЁД РОССИЯ!!!!!!!!!!!! VЛАДИМИР ПУТИН УРАААААА!! ZZZZZZZ

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7
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Denis D

*роZZия

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УДАЛЕННЫЙ ОЛД

Путин! ПУТИН ПРЕЗИДЕДЕНТ ВАТЫЫЫ! УРААААА!!!!

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6
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Виталя Вентилятор

Вот куда самолеты летали, пустили сразу несколько, чтобы не спалить из какого бункера будет выходить дед.

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6
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Виталя Вентилятор

а точнее за кем

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Мразь 3.0

Это была тренировка по вывозу элиты на случай ядерной войны

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Митрополит всея TJ

Так, если там не орут Уходи , то я не знаю что сказать

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6
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Озабоченный звук

у меня для тебя плохие новости

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Denis D
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6
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Виталя Вентилятор

ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ РУССКИЙ РЕЙХ

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Святий Миколай

Надеюсь что история действительно цикличная и его там пристрелят

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5
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МИКРОМОЛЬ

Глава 4-го рейха

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3
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JilaNis

Ого как пригорело, я даже и не помню, когда в последний раз видел его "на улице".

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3
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Denis D

Может это двойник или клон.

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JilaNis

Скорее всего. Слишком бодро выглядит.

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Кузькин отец

щас прямо на лужниках будет рутрекер разблокировать в прямом эфире

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2
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Грузинский хичхакер

Опять банкетный отдувается?

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Pavel Bazarov

Не верю, что такое может происходить с людьми. Не верю.

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1
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Виталя Вентилятор

мы тоже не верим что это люди

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2
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CкайримдляНордов

бля, не туда ответил)

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M.R.T.

просто забейте.

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Andrey Laur

Спасибо за поддержку, рассияне!

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1
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КтоТы

Switchblade 600, где ты, когда ты так нужен?

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1
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alexferman

Наш президент 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻

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–12
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Виталя Вентилятор

Алга Казахстан

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3
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Дорогой коктейль

Пиздуй умирать

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alexferman

Зачем, если можно наблюдать, как умираете вы)

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–2
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alexferman

Владимир Владимирович, жми на красную кнопку чтобы пиндосов разъебать!!

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M.R.T.

ща только фермана вывезем

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Trident Force

300 киллограм сложно будет вывезти.

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Alexey Kochetkov

КОНЦЕРТ

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Alexander D

ПРИЕХАЛ! ПРИЕХАЛ! ПРИЕХАЛ!

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Глухой ГОСТ

ЖМИ ЛАЙК, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

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МИКРОМОЛЬ

ТРАНСЛЯЦИЯ ПРЕРВАЛАСЬ)))))

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Социологический файл

Путин приехал на концерт в Лужниках в честь аннексии Крыма
 И никак иначе.

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Задержанный мопс

*голограмма приехала

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Транс либертарианец

Путин: Цель операции в Украине — избавить людей от геноцида
Это типа минус на минус даёт плюс?
Чтобы украинцев не геноцидили солдаты нато, их перебьем мы?

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Озабоченный звук

Zieg Heil

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