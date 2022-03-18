Президент заявил, что Крым нужно «было вытащить из унизительного состояния».

Владимир Путин приехал на концерт в Лужниках в честь присоединения Крыма. Он начал своё выступление с цитаты из преамбулы Конституции: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле».

Путин поздравил жителей Крыма с праздником и заявил: «Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины».

Концерт показывают по всем федеральным телеканалам.

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