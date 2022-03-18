Путин приехал на концерт в Лужниках в честь присоединения Крыма Статьи редакции
Президент заявил, что Крым нужно «было вытащить из унизительного состояния».
Владимир Путин приехал на концерт в Лужниках в честь присоединения Крыма. Он начал своё выступление с цитаты из преамбулы Конституции: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле».
Путин поздравил жителей Крыма с праздником и заявил: «Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из унизительного состояния в составе Украины».
Концерт показывают по всем федеральным телеканалам.
И потребовал в «максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов».
Разработчик ядерных реакторов несколько лет собирал информацию и, не зная этого, делился ею с американскими спецслужбами.
Свою позицию представители сервиса объяснили неодобрением действий российских властей.
На мероприятия сгоняют бюджетников и студентов, обещая учащимся зачёты по физкультуре.
Карикатуру, актуальную уже больше полувека, в рунете превратили в мем о героях поп-культуры и актуальных политических событиях.
стреляйте, ну, вон он же стоит, кто там с AWP
ВПЕРЁД РОССИЯ!!!!!!!!!!!! VЛАДИМИР ПУТИН УРАААААА!! ZZZZZZZ
*роZZия
Путин! ПУТИН ПРЕЗИДЕДЕНТ ВАТЫЫЫ! УРААААА!!!!
Вот куда самолеты летали, пустили сразу несколько, чтобы не спалить из какого бункера будет выходить дед.
а точнее за кем
Это была тренировка по вывозу элиты на случай ядерной войны
Так, если там не орут Уходи , то я не знаю что сказать
у меня для тебя плохие новости
ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ РУССКИЙ РЕЙХ
Надеюсь что история действительно цикличная и его там пристрелят
Глава 4-го рейха
Ого как пригорело, я даже и не помню, когда в последний раз видел его "на улице".
Может это двойник или клон.
Скорее всего. Слишком бодро выглядит.
щас прямо на лужниках будет рутрекер разблокировать в прямом эфире
Опять банкетный отдувается?
Не верю, что такое может происходить с людьми. Не верю.
мы тоже не верим что это люди
бля, не туда ответил)
просто забейте.
Спасибо за поддержку, рассияне!
Switchblade 600, где ты, когда ты так нужен?
Наш президент 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻
Алга Казахстан
Пиздуй умирать
Зачем, если можно наблюдать, как умираете вы)
Владимир Владимирович, жми на красную кнопку чтобы пиндосов разъебать!!
ща только фермана вывезем
300 киллограм сложно будет вывезти.
КОНЦЕРТ
ПРИЕХАЛ! ПРИЕХАЛ! ПРИЕХАЛ!
ЖМИ ЛАЙК, ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
ТРАНСЛЯЦИЯ ПРЕРВАЛАСЬ)))))
Путин приехал на концерт в Лужниках в честь аннексии Крыма
И никак иначе.
*голограмма приехала
Путин: Цель операции в Украине — избавить людей от геноцида
Это типа минус на минус даёт плюс?
Чтобы украинцев не геноцидили солдаты нато, их перебьем мы?
Zieg Heil