Путин – глубоко кабинетное существо. Он никогда не видел войну, не осязал ее гарь и слизь, он не знает ее запаха и не слышал ее вопля. Он понятия не имеет о войне.



Как и Шойгу, как и все, кто сегодня с циркулями потеют над картой Украины.



Путин никогда по кускам обгорелый мальчишеский труп из сбитого БТРа не доставал.



Все, кто знаком с войной, ненавидят эту тварь и всегда сделают все, чтобы она никогда не выползла из той норы, в которую ее загнала история и развитие людей.



Возможно, пара ночей в Мариуполе или Харькове под собственными же ракетами стали бы исцеляющими для Путина. Но он предпочитает приятное кремлевское неведение, державные галлюцинации, бункер и хор холуев".