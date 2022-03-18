Новости

Трансляцию выступления Путина на концерте в честь присоединения Крыма прервали песней Газманова «Вперёд, Россия!» Статьи редакции

Это случилось после слов президента о героизме российских военных.

10 502 просмотров

Композиция прервала фразу Путина «дата начала „специальной операции“ совпала с...». Это случилось в эфире телеканала «Россия 24».

The Bell отмечает, что вместо речи президента включили старые кадры с концерта Олега Газманова. Корреспондент «Новой газеты» отмечает, что на самом концерте Путин договорил мысль, а после ушёл со сцены.

После этого трансляция прервалась на онлайн-площадке «Смотрим» и федеральных телеканалах, но позже её возобновили. На «России 24» вновь начали показывать выступление Путина с самого начала.

На сцену вышла Мария Захарова, Тина Канделаки и Маргарита Симоньян. Представитель МИД РФ начала выступление со слов о ценностях, которые отстаивает Россия, но потом на трансляции пропал звук.

RT объяснил произошедшее техническим сбоем. В телеграм-канале рассказали, что трансляция идёт с задержкой, а Газманов выступал уже после Путина. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

#новости #путин

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95 комментариев
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Trident Force

Лебединым Озером бы прервали...

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133
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Андрей Васильев

завтра на первом (не шутка):

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32
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Сибирский кот

Навка это не то

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3
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Андрей Васильев

не канон, но и фюрер с гнильцой

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9
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Грустная Псина

А в Зарядье тем временем Вагнера ставят.

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0
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Полицейский коктейль

Я б глянул, давно не было.

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20
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Сибирский кот

А Кабаева будет в программе?

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5
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добрый одуванчик

В произвольной

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0
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Dan

Жду когда толпа ему начнет кричать "уходи"

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Сибирский кот

Это не толпа, это стадо

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82
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Милый вентилятор

Стая

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–5
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Сибирский кот

Стася

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4
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Alex Blake

Лукашенко кричали но результату - нуль.

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17
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Никита Борисова

Ну как нуль. У него же в конце той же речи порвалась жопа
"ЗАМОЛЧИТЕ, ДАЙТЕ МНЕ СКАЗАТЬ..."
 "Всё, я закончил". Отходит. Возвращается: "Теперь можете кричать "уходи"".

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1
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Иван Петров

Свистели и кричали на бое Емельяненко-Монсон(вроде) - результата нет. А как этот эпизод подали в российских СМИ - слов нет.

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1
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Антон Лисин

Было же на боксе. А потом фонограмму по телеку включали якобы все счастливы

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1
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Здоровый Гоша

В РБ кричали. Ничем особенным не закончилось.

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Легендарный единорожек88

К сожалению, это были какие-то технические неполадки с трансляцией.

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19
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Pinke

Выглядит просто как едва двигающийся старик
Жалко ничего не произошло.

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28
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Nikita

Нормально он двигается, просто он маленький и на нем 2 броника

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35
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Voke

Голова всё равно не прикрыта, значит клон

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4
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Andrew Sychev

Голова силовым полем защищена

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8
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Nikita

По голове снайперы не стреляют

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1
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Андрей Васильев

че?

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Moo Zaart

Рикошетит от черепушки

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Random Unit

у него там пластина титановая

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Random Unit

это три бабушкиных свитера чтоб не простудиться

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1
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Антон Лисин

Экзоскелет

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0
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Андрей Охапкин

Даже если его устранят, никто не узнает, всех свидетелей сразу ликвидируют

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0
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Квазикоманда

У дальнего края сцены чел с автоматом что ли идёт?

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2
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Гриша

Жаль, он не умеет им пользоваться по назначению

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12
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Максим Мекеня

Это же ФСОшники.

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Никого не спас

весь стадион фсошники. Зато узнали сколько их

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14
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Виталя Вентилятор

все 400к росгвардии

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0
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Georgy Marjanishvili

Скорее всего, это специальный зонт-щит

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Богдан Пухальский

От всех же собрали там,все сливки ваты собралось.. парой крылатых ракет все б это кобло снести. Теряем время (

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2
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Антон

Вот нафиг ты так?😒

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1
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Милицейский ключ
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1
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Глухой ГОСТ

Опять записанный "прямой эфир"?

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JilaNis

У меня вообще концерт выключили. Пустили новости.

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Глухой ГОСТ

Срочная новость, уронили сосиску в городе Жопа

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Сибирский кот

Срочная новость, это была не сосиска, а сарделька, а в город Жопа вторгся Хуй

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undefined

Боже, яке кончене

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fyjybv
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Дурацкий фитиль

На самом деле этот посыл можно извратить. На фото с пророссийского митинга, поставить фото с митингов антикоррупционных, или Майдана. С той же самой подписью.
Путинская пропаганда уже давно так вполне успешно подменяет и извращает.

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5
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Желающий диод

восимь лет

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0
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Александр Чекета
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17
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CкайримдляНордов

ну обосрались в который раз, ну с кем не бывает

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15
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new_comment

Всё идёт чётко по плану!

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3
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ВTopHuk

Заебало жить в историческое время

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Владимир Нестеров

Русская привычка. Мы не на правильной или неправильной стороне истории. Мы - в её центре.

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Владимир Нестеров

Вот власть и думает, что б ещё такое замутить, чтобы вызвать обеспокоенность стран запада. Надеюсь, за ядерный хер не схватятся, но надежда постепенно тает.

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0
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ВTopHuk

Есть неплохой текст, как бабка жалеет плешивого, которому было самое сложное совок сломать

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0
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SRR

🤞🏻

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Михаил Фанк

Плюс еще когда вышла Мария Захарова (с ней Канделаки и Симоньян). Начала выступление: “Меня часто спрашивают, а что это за ценности, которые отстаивает ваша страна, ваша Россия”

После этого на трансляции вырубили звук.
Добавьте в новость.

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9
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Виталя Вентилятор

патамушта нет ценностей, ахахахахаха

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9
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Dima Kovalenko

Есть!

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Иван Петров

Ух! Вот это соска!

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IvanDurov

Так даже лучше

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drama llama

«дата начала „специальной операции“ совпала с...»

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Гриша

Судя по луку это Удмурт?

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Милфы спасут Россию

ПОЧЕМУ ТЕРПИТ ЛИ ХАРВИ ОСВАЛЬД
???

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Будущий паук например

Думаю, на этом сходняке изначально планировалось ритуально принять "освобожденную" Украину в лоно душной братской любви.
Ах, какое эпичное динамо от украинцев, пришлось тухлый крым вспоминать, чтоб быдло аквафрешем помахало

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Alex Tbourder

Ну вот, просрали россияне один шанс на миллиард. Бункерный вышел из бункера, можно было бы ликвидировать, а теперь снова засядет в бункере.

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Будущий паук например

Так там одни фсошники + рендер

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Слышный корабль

Я видел, что там много было граждан из стран снг и студентов, но на фото на трибунах не вижу никого из них, одни тётки и мужики под 30-40

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0
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Будущий паук например

copy&paste

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Желающий диод

путин рендер

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Недостаточный парфюмер

Где тот самый коммент дитковского?

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6
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Marco Pagot

Путин это вокалоид

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Официальная кодировка

24 февраля совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников Стива Дж...

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4
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Diamondz

Может всё-таки снайпер?

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3
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Денис Кошелев

После этих слов президента на российском митинге начался сущий кошмар...

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3
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Кот Баюн
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3
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Joana Sinelli

Богородица, алло!

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2
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Hfr Olod

Это запись, а война не совпала с чем она там по плану должна была, вот и решили показать, но только немножко. Ну а гамнозанов по любому ватному плану норм заходит

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2
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ORK

Вторая армия мира своих не бросает 🤣

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2
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Майка Ника

У меня звук всегда выключен, но тут музыка, опережая играющая в голове, полностью совпала с аудио в этом видео)

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0
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Социологический файл

Оператор трансляции уволен две недели назад.

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1
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Сталинский украинец

Да дед живет в своем маня мирке , он об этом казусе даже не узнает

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1
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Социологический файл

Инициативных и без деда хватает.

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1
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Yggdrasil
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new_comment

Тогда этот день точно нужно сделать праздничным.

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Будущий паук например

fingers_cross

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le phatique
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Руденко Сергей

Там же все без масок, збс

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свиношляпка

Их обязательное ношение по совершенно случайному совпадению отменили за три дня до этого светопредставления :)

(впрочем, если человек носил маску только вследствие принудиловки, у меня к нему уважения немного)

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Административный дебаркадер

Он принял не те таблетки?

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БЕ3HOГNM

https://www.youtube.com/watch?v=c9Yl9B5cP6U

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Правительственный кран

https://t.me/bazabazon/10737

Baza
Вот что сказал Путин, когда трансляция прервалась.
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зимнее безмолвие

сказал какую-то невнятную хуйню, какой сюрприз

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Невозможный томагавк_два

так, ну вот на 15 лет дед и допизделся.
"Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России"

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beerb1ter

Лол, и после этого еще кто-то будет по серьёзке говорить, что история с плакатом в программе «Время» это срежиссированная постановка?

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flycloud

Zaлупина

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unknown

А где этот концерт и когда? Это сегодня в лужниках?

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