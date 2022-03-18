Трансляцию выступления Путина на концерте в честь присоединения Крыма прервали песней Газманова «Вперёд, Россия!» Статьи редакции
Это случилось после слов президента о героизме российских военных.
Композиция прервала фразу Путина «дата начала „специальной операции“ совпала с...». Это случилось в эфире телеканала «Россия 24».
The Bell отмечает, что вместо речи президента включили старые кадры с концерта Олега Газманова. Корреспондент «Новой газеты» отмечает, что на самом концерте Путин договорил мысль, а после ушёл со сцены.
После этого трансляция прервалась на онлайн-площадке «Смотрим» и федеральных телеканалах, но позже её возобновили. На «России 24» вновь начали показывать выступление Путина с самого начала.
На сцену вышла Мария Захарова, Тина Канделаки и Маргарита Симоньян. Представитель МИД РФ начала выступление со слов о ценностях, которые отстаивает Россия, но потом на трансляции пропал звук.
RT объяснил произошедшее техническим сбоем. В телеграм-канале рассказали, что трансляция идёт с задержкой, а Газманов выступал уже после Путина. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
И потребовал в «максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов».
На мероприятия сгоняют бюджетников и студентов, обещая учащимся зачёты по физкультуре.
Свою позицию представители сервиса объяснили неодобрением действий российских властей.
Роскомнадзор уже несколько раз обращался к YouTube с просьбой прекратить цензуру.
Лебединым Озером бы прервали...
завтра на первом (не шутка):
Навка это не то
не канон, но и фюрер с гнильцой
А в Зарядье тем временем Вагнера ставят.
Я б глянул, давно не было.
А Кабаева будет в программе?
В произвольной
Жду когда толпа ему начнет кричать "уходи"
Это не толпа, это стадо
Стая
Стася
Лукашенко кричали но результату - нуль.
Ну как нуль. У него же в конце той же речи порвалась жопа
"ЗАМОЛЧИТЕ, ДАЙТЕ МНЕ СКАЗАТЬ..."
"Всё, я закончил". Отходит. Возвращается: "Теперь можете кричать "уходи"".
Свистели и кричали на бое Емельяненко-Монсон(вроде) - результата нет. А как этот эпизод подали в российских СМИ - слов нет.
Было же на боксе. А потом фонограмму по телеку включали якобы все счастливы
В РБ кричали. Ничем особенным не закончилось.
К сожалению, это были какие-то технические неполадки с трансляцией.
Выглядит просто как едва двигающийся старик
Жалко ничего не произошло.
Нормально он двигается, просто он маленький и на нем 2 броника
Голова всё равно не прикрыта, значит клон
Голова силовым полем защищена
По голове снайперы не стреляют
че?
Рикошетит от черепушки
у него там пластина титановая
это три бабушкиных свитера чтоб не простудиться
Экзоскелет
Даже если его устранят, никто не узнает, всех свидетелей сразу ликвидируют
У дальнего края сцены чел с автоматом что ли идёт?
Жаль, он не умеет им пользоваться по назначению
Это же ФСОшники.
весь стадион фсошники. Зато узнали сколько их
все 400к росгвардии
Скорее всего, это специальный зонт-щит
От всех же собрали там,все сливки ваты собралось.. парой крылатых ракет все б это кобло снести. Теряем время (
Вот нафиг ты так?😒
Опять записанный "прямой эфир"?
У меня вообще концерт выключили. Пустили новости.
Срочная новость, уронили сосиску в городе Жопа
Срочная новость, это была не сосиска, а сарделька, а в город Жопа вторгся Хуй
Боже, яке кончене
На самом деле этот посыл можно извратить. На фото с пророссийского митинга, поставить фото с митингов антикоррупционных, или Майдана. С той же самой подписью.
Путинская пропаганда уже давно так вполне успешно подменяет и извращает.
восимь лет
ну обосрались в который раз, ну с кем не бывает
Всё идёт чётко по плану!
Заебало жить в историческое время
Русская привычка. Мы не на правильной или неправильной стороне истории. Мы - в её центре.
Вот власть и думает, что б ещё такое замутить, чтобы вызвать обеспокоенность стран запада. Надеюсь, за ядерный хер не схватятся, но надежда постепенно тает.
Есть неплохой текст, как бабка жалеет плешивого, которому было самое сложное совок сломать
🤞🏻
Плюс еще когда вышла Мария Захарова (с ней Канделаки и Симоньян). Начала выступление: “Меня часто спрашивают, а что это за ценности, которые отстаивает ваша страна, ваша Россия”
После этого на трансляции вырубили звук.
Добавьте в новость.
патамушта нет ценностей, ахахахахаха
Есть!
Ух! Вот это соска!
Так даже лучше
«дата начала „специальной операции“ совпала с...»
Судя по луку это Удмурт?
ПОЧЕМУ ТЕРПИТ ЛИ ХАРВИ ОСВАЛЬД
???
Думаю, на этом сходняке изначально планировалось ритуально принять "освобожденную" Украину в лоно душной братской любви.
Ах, какое эпичное динамо от украинцев, пришлось тухлый крым вспоминать, чтоб быдло аквафрешем помахало
Ну вот, просрали россияне один шанс на миллиард. Бункерный вышел из бункера, можно было бы ликвидировать, а теперь снова засядет в бункере.
Так там одни фсошники + рендер
Я видел, что там много было граждан из стран снг и студентов, но на фото на трибунах не вижу никого из них, одни тётки и мужики под 30-40
copy&paste
путин рендер
Где тот самый коммент дитковского?
Путин это вокалоид
24 февраля совершенно случайно совпало с днем рождения одного из наших выдающихся военачальников Стива Дж...
Может всё-таки снайпер?
После этих слов президента на российском митинге начался сущий кошмар...
Богородица, алло!
Это запись, а война не совпала с чем она там по плану должна была, вот и решили показать, но только немножко. Ну а гамнозанов по любому ватному плану норм заходит
Вторая армия мира своих не бросает 🤣
У меня звук всегда выключен, но тут музыка, опережая играющая в голове, полностью совпала с аудио в этом видео)
Оператор трансляции уволен две недели назад.
Да дед живет в своем маня мирке , он об этом казусе даже не узнает
Инициативных и без деда хватает.
Тогда этот день точно нужно сделать праздничным.
fingers_cross
Там же все без масок, збс
Их обязательное ношение по совершенно случайному совпадению отменили за три дня до этого светопредставления :)
(впрочем, если человек носил маску только вследствие принудиловки, у меня к нему уважения немного)
Он принял не те таблетки?
https://www.youtube.com/watch?v=c9Yl9B5cP6U
https://t.me/bazabazon/10737
сказал какую-то невнятную хуйню, какой сюрприз
так, ну вот на 15 лет дед и допизделся.
"Не отчаивайтесь! Сии грозные бури обратятся к славе России"
Лол, и после этого еще кто-то будет по серьёзке говорить, что история с плакатом в программе «Время» это срежиссированная постановка?
Zaлупина
А где этот концерт и когда? Это сегодня в лужниках?