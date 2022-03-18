Новости

РИА «Новости»: YouTube в России могут заблокировать до 27 марта, возможно, уже сегодня — 18 марта Статьи редакции

Роскомнадзор уже несколько раз обращался к YouTube с просьбой прекратить цензуру.

Близкий к Роскомнадзору источник РИА «Новости» сообщил, что YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели, возможно, уже сегодня.

По его словам, решение должны были принять ещё на прошлой неделе, но, возможно, отложили из-за блокировки инстаграма.

YouTube может стать уже четвёртой крупной соцсетью, заблокированной в России с 24 февраля. Под блокировку уже попали фейсбук, твиттер и инстаграм.

  • 27 февраля Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам российских СМИ на территории Украины.
  • 3 марта Роскомнадзор потребовал от Google прекратить «распространение ложных рекламных сообщений на территории России».
  • 3 марта Роскомнадзор потребовал снять ограничения с официального YouTube-канала футбольного клуба ЦСКА.
  • 14 марта Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к YouTube-каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд».
  • 16 марта Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телеканала «Спас».
  • 18 марта Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube «террористическими» из-за распространения угроз в адрес россиян.

#новости #youtube

3593 просмотров
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77 комментариев
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Александр Сероокий

Роскомнадзор уже несколько раз обращался к YouTube с просьбой прекратить цензуру.
 АХАХАХА

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98
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Сибирский кот

Конкуренция цензур, хули ты хотел

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28
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Чмоня

Как это работает??

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1
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Сибирский кот

Ты не потянешь эту сверхинфу

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6
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Специализированный Илья

а ценZуру?

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0
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Андрей А

А что случилось?

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32
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Пространственный бинокль

не хотят переименовываться в YouZube

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30
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Сибирский кот

Это какая-то стоматология?

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8
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Пространственный бинокль

ето жиZнь

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2
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Сибирский кот

Vо истину Zа Путина

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3
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Добро и позитив

ZouZuze

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1
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Пространственный бинокль

КАК СПАТЬ ТО ТЕПЕРЬ???? Это же бесконечное ZZZzzzZzzzZz.......

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2
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Сибирский кот

Советую не спать

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1
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Сибирский кот

Хз

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0
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Kikidon

ХZ

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0
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DyaDyaWoWa
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0
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Магомед-Султан Байболатович
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21
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УДАЛЕННЫЙ ОЛД
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5
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Магомед-Султан Байболатович
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2
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Андрей Охапкин

У украинцев в последнее время много хороших новостей

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1
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M.R.T.

С этой же логикой можно требовать Америку не быть такой богатой

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23
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Monol1th2112 .

144p снова здравствуй.

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15
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Constantine I

За доллар?

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8
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fyjybv
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15
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Валерий Миллер

Не нужно преувеличивать политическое значение этого сервиса. Это развлекательный портал и его блокировка удалит в первую очередь по аполитичной аудитории.

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–43
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bulochka

А в Инсте уж завсегдатаи антирежима находились? Не надо строить иллюзий о том, что власть не заблокирует Ютуб из-за того, что это познавательный и развлекательный ресурс номер один в стране. Заблокируют ещё как

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41
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Валерий Миллер

Инста совсем другое дело. Там была совсем другая публика, думаю в основном молодежь и женщины. А простой народ на Youtube.

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–8
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Никита Борисова

Звучит как советская паста

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6
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Валерий Миллер

Все очень просто. Люди смотрят на YouTube то что они ХОТЯТ видеть. Ватник принципиально не будет смотреть то, что не вписывается в его картину мира. А будет смотреть ватных пропагандистов.
Поэтому его эффективность как антипутинской пропаганды практически равна нулю.

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1
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Грустный Ваня

По этой логике и эффективность медузы как антипутинской пропаганды равна нулю, потому что ватники просто не будут туда заходить

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4
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Валерий Миллер

Сделай эксперимент - дай ссылку на медузу какому нибудь упоротому ватнику. Хрен ты его переубедишь.

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0
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Грустный Ваня

Иии? Суть мысли то в чём? РКН и остальное правительство не эффективность пропаганды беспокоит, а сам факт распространения "фейков" и невозможность закидывать свои. И на аполитичную аудиторию они уж тем более клали свой большой и толстый ТСПУ, там больше обеспокоены судьбой канала Спас

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0
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Валерий Миллер

Тут все сложнее. Соцсети - это средство мобилизации сторонников. Через них люди схожих убеждений находят друг друга и убеждаются что они не одни. Координируют свои действия и т.д.
Вообще эффективность пропаганды преувеличена. Кто порвал задницу черенком от лопаты Муамару Каддафи? Прозападные либералы и агенты ЦРУ? Нет, ливийцы, вся жизнь которых прошла при тоталитарной пропаганде идеалов Джамахирии.
В СССР пропаганда была тотальной но совку это не помогло.

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0
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ctqwa

Нет, как раз главная особенность Ютуба в том, что его алгоритмы стремятся расширить потребляемую тематику контента. В условных 5% рекомендаций подсовывает что-то совсем нерелевантное, которым ты должен увлечься и провести еще больше времени на платформе.
Пришел смотреть котиков, случайно кликнул на Навального - стал "экстремистом".

В этом плане скорее та же Телега должна быть безопаснее для власти. У нее никакой системы рекомендаций, только кросс-посты или реклама в других каналах/чатиках.

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0
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Победа России

Ну инстаграм мне казался имеющим еще меньшее политическое значение.

Однако, заблокировали жеж и блокировку не сняли.

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7
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Валерий Миллер

Потому что он не настолько значим в России.

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0
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Алексей Приловский

я думаю, его бы и не заблокировали, если бы не эта «выходка» меты. сильно уж многих обидела

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0
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Александр Чекета

Большинство россиян там сидят, поэтому оттягивали блокировку до последнего

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2
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Senrigan

На проекте с 28 фев 2022

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2
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Магомед-Султан Байболатович

Не нужно преувеличивать политическое значение этого сервиса
 Это официальная позиция кремля?

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0
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Валерий Миллер

У Кремля нет официальной позиции ни по какому вопросу.

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2
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Похожий Даниль
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7
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Blessed

все, кто не в Роzzии сейчас:

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6
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Минимальный инструмент

В данный момент нахожусь в Финляндии, еще частенько забегаю в Швецию, иногда посещаю Норвегию. С 24-го числа количество зарубежных поездок увеличилось в разы, при этом у меня даже нет визы, а загран находится на стадии оформления. Я лишь использую простой советский...

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5
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Социалистический завод

Роскомнадзор уже несколько раз обращался к YouTube с просьбой прекратить цензуру.
18 марта Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube «террористическими» из-за распространения угроз в адрес россиян.

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3
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Vasilev Alexey

Кто-нибудь знает, как впн установить на телек?)

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1
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КтоТы

заебешься смотреть видео с впном, через месяц перейдешь на рутуб)

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2
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Никита Борисова

Хуй на воротник этим пиздасосам. Я принципиально будут продолжать смотреть ютуб, хоть в 50 килобит. Уже отца-алкаша научил пользоваться VPNом.

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9
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fuh

Будем смареть ютуб в 360\480р

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0
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Боевой кран

Дорого слишком.

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1
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Победа России

Да видео-то как раз можно смотреть через VPN. Тут особенных проблем нет, т.к. для видео не критичен низкий пинг. Это для игр, видеоконференций он имеет значение.

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4
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Максоний

по качеству ударит точно, если у тебя не анлим сервак

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1
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f пора менять ник 4815162342

Хз, я вспоминаю о том что забыл отключить vpn только когда польская реклама появляется

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1
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Никита Борисова

У меня статистика роутера говорит, что я за месяц трачу 30 гигабайт.
Виндаскрёб как раз даёт столько для русских.

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Alex V

У меня сейчас WARP, ютуб работает отлично

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0
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Стас Фарбер

warp забанили

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Победа России

Что ты там такое смотришь, то можешь упереться в лимит в несколько терабайт в месяц?

На Hetzner вообще 20 Тб в месяц дают за несколько евро.

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Марк Цукор

Лучше в сам роутер пиздани vpn

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Структурный дебаркадер

Покупай норм роутер и настраивай впн на самом роутере, чтобы весь трафик с телика шел через впн, а с других клиентов как обычно.
На тех же кинетиках это делается через графический интерфейс.

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2
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Недоденацифицированный

Если на Android TV, то есть приложения. Но лучше, конечно централизованно на роутере

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M.R.T.

Лучше сразу роутер настраивай

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Магомед-Султан Байболатович

Кста, можно амазон авс за бакс арендовать (только надо где то карту с баксом надыбать) и сделать форвард

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Магомед-Султан Байболатович

Если твой телек на андроиде то просто зайди в плюймаркет и установи

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atlant02 .

На андроид ТВ любой из магазина, у меня windscribe

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Спокойный щит

Не знаю, что там на телеках можно устанавливать, но если есть возможность - попробуй смотреть YouTube с альтернативных фронтендов, например, https://invidious.io/. Пример зеркала - https://yewtu.be.

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Коровка спасла Россию

Ставь сразу на роутер

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Никита Борисова

Ставьте на роутер только безлемитный или огромный тариф.
Иначе бесплатные тридцать гигабайт будут сожраны сервисными пакетами приложений.

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Стас Фарбер

поднимаешь wireguard на впс в загнивающей европе, на роутере перебрасываешь все это дело, и весь траффик идет через европу

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Олег Кулаженко

штош, пака

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Alexander D

А потом что будет? После 27 марта?

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Алексей Алексеев

Ядерная война

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Сибирский кот

(

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добрый одуванчик

Может вам можно как-то помочь?

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Михаил Белый

кишка тонка

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Должен химик

И тут в борделе вилсы начался сущий ад

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Пирожок с говном
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Karma Police

"Каждый месяц в России более 80 млн человек используют YouTube. По данным MediaScope Web Index, его доля охвата среди аудитории интернета в возрасте 18-44 лет составляет 82%, причем 40% этих людей редко смотрят ТВ — или не смотрят его вообще."

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Paul Potseluev
Журналист Financial Times о "кадыровцах"

"Чеченские бойцы остаются на передовой российских войск в Украине в плане производства динамичных роликов, в которых они в общем-то ничего не делают".

max seddon @maxseddon
Chechens continue to lead the way among Russia’s forces in Ukraine of producing snazzy videos in which they don’t actually do anything
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angry cat

Путин – глубоко кабинетное существо. Он никогда не видел войну, не осязал ее гарь и слизь, он не знает ее запаха и не слышал ее вопля. Он понятия не имеет о войне.

Как и Шойгу, как и все, кто сегодня с циркулями потеют над картой Украины.

Путин никогда по кускам обгорелый мальчишеский труп из сбитого БТРа не доставал.

Все, кто знаком с войной, ненавидят эту тварь и всегда сделают все, чтобы она никогда не выползла из той норы, в которую ее загнала история и развитие людей.

Возможно, пара ночей в Мариуполе или Харькове под собственными же ракетами стали бы исцеляющими для Путина. Но он предпочитает приятное кремлевское неведение, державные галлюцинации, бункер и хор холуев".

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