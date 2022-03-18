РИА «Новости»: YouTube в России могут заблокировать до 27 марта, возможно, уже сегодня — 18 марта Статьи редакции
Роскомнадзор уже несколько раз обращался к YouTube с просьбой прекратить цензуру.
Близкий к Роскомнадзору источник РИА «Новости» сообщил, что YouTube в России могут заблокировать до конца следующей недели, возможно, уже сегодня.
По его словам, решение должны были принять ещё на прошлой неделе, но, возможно, отложили из-за блокировки инстаграма.
YouTube может стать уже четвёртой крупной соцсетью, заблокированной в России с 24 февраля. Под блокировку уже попали фейсбук, твиттер и инстаграм.
- 27 февраля Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к YouTube-каналам российских СМИ на территории Украины.
- 3 марта Роскомнадзор потребовал от Google прекратить «распространение ложных рекламных сообщений на территории России».
- 3 марта Роскомнадзор потребовал снять ограничения с официального YouTube-канала футбольного клуба ЦСКА.
- 14 марта Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к YouTube-каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд».
- 16 марта Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телеканала «Спас».
- 18 марта Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube «террористическими» из-за распространения угроз в адрес россиян.
Карикатуру, актуальную уже больше полувека, в рунете превратили в мем о героях поп-культуры и актуальных политических событиях.
Свою позицию представители сервиса объяснили неодобрением действий российских властей.
И потребовал в «максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов».
На мероприятия сгоняют бюджетников и студентов, обещая учащимся зачёты по физкультуре.
Поиск кошки со скриншота стал настоящим расследованием: пока администраторы удаляли все указания на источник из-за политики сервиса, пользователи вспоминали всех порноактёров с похожим интерьером.
Роскомнадзор уже несколько раз обращался к YouTube с просьбой прекратить цензуру.
АХАХАХА
Конкуренция цензур, хули ты хотел
Как это работает??
Ты не потянешь эту сверхинфу
а ценZуру?
А что случилось?
не хотят переименовываться в YouZube
Это какая-то стоматология?
ето жиZнь
Vо истину Zа Путина
ZouZuze
КАК СПАТЬ ТО ТЕПЕРЬ???? Это же бесконечное ZZZzzzZzzzZz.......
Советую не спать
Хз
ХZ
У украинцев в последнее время много хороших новостей
С этой же логикой можно требовать Америку не быть такой богатой
144p снова здравствуй.
За доллар?
Не нужно преувеличивать политическое значение этого сервиса. Это развлекательный портал и его блокировка удалит в первую очередь по аполитичной аудитории.
А в Инсте уж завсегдатаи антирежима находились? Не надо строить иллюзий о том, что власть не заблокирует Ютуб из-за того, что это познавательный и развлекательный ресурс номер один в стране. Заблокируют ещё как
Инста совсем другое дело. Там была совсем другая публика, думаю в основном молодежь и женщины. А простой народ на Youtube.
Звучит как советская паста
Все очень просто. Люди смотрят на YouTube то что они ХОТЯТ видеть. Ватник принципиально не будет смотреть то, что не вписывается в его картину мира. А будет смотреть ватных пропагандистов.
Поэтому его эффективность как антипутинской пропаганды практически равна нулю.
По этой логике и эффективность медузы как антипутинской пропаганды равна нулю, потому что ватники просто не будут туда заходить
Сделай эксперимент - дай ссылку на медузу какому нибудь упоротому ватнику. Хрен ты его переубедишь.
Иии? Суть мысли то в чём? РКН и остальное правительство не эффективность пропаганды беспокоит, а сам факт распространения "фейков" и невозможность закидывать свои. И на аполитичную аудиторию они уж тем более клали свой большой и толстый ТСПУ, там больше обеспокоены судьбой канала Спас
Тут все сложнее. Соцсети - это средство мобилизации сторонников. Через них люди схожих убеждений находят друг друга и убеждаются что они не одни. Координируют свои действия и т.д.
Вообще эффективность пропаганды преувеличена. Кто порвал задницу черенком от лопаты Муамару Каддафи? Прозападные либералы и агенты ЦРУ? Нет, ливийцы, вся жизнь которых прошла при тоталитарной пропаганде идеалов Джамахирии.
В СССР пропаганда была тотальной но совку это не помогло.
Нет, как раз главная особенность Ютуба в том, что его алгоритмы стремятся расширить потребляемую тематику контента. В условных 5% рекомендаций подсовывает что-то совсем нерелевантное, которым ты должен увлечься и провести еще больше времени на платформе.
Пришел смотреть котиков, случайно кликнул на Навального - стал "экстремистом".
В этом плане скорее та же Телега должна быть безопаснее для власти. У нее никакой системы рекомендаций, только кросс-посты или реклама в других каналах/чатиках.
Ну инстаграм мне казался имеющим еще меньшее политическое значение.
Однако, заблокировали жеж и блокировку не сняли.
Потому что он не настолько значим в России.
я думаю, его бы и не заблокировали, если бы не эта «выходка» меты. сильно уж многих обидела
Большинство россиян там сидят, поэтому оттягивали блокировку до последнего
На проекте с 28 фев 2022
Не нужно преувеличивать политическое значение этого сервиса
Это официальная позиция кремля?
У Кремля нет официальной позиции ни по какому вопросу.
все, кто не в Роzzии сейчас:
В данный момент нахожусь в Финляндии, еще частенько забегаю в Швецию, иногда посещаю Норвегию. С 24-го числа количество зарубежных поездок увеличилось в разы, при этом у меня даже нет визы, а загран находится на стадии оформления. Я лишь использую простой советский...
Роскомнадзор уже несколько раз обращался к YouTube с просьбой прекратить цензуру.
18 марта Роскомнадзор назвал действия администрации YouTube «террористическими» из-за распространения угроз в адрес россиян.
Кто-нибудь знает, как впн установить на телек?)
заебешься смотреть видео с впном, через месяц перейдешь на рутуб)
Хуй на воротник этим пиздасосам. Я принципиально будут продолжать смотреть ютуб, хоть в 50 килобит. Уже отца-алкаша научил пользоваться VPNом.
Будем смареть ютуб в 360\480р
Дорого слишком.
Да видео-то как раз можно смотреть через VPN. Тут особенных проблем нет, т.к. для видео не критичен низкий пинг. Это для игр, видеоконференций он имеет значение.
по качеству ударит точно, если у тебя не анлим сервак
Хз, я вспоминаю о том что забыл отключить vpn только когда польская реклама появляется
У меня статистика роутера говорит, что я за месяц трачу 30 гигабайт.
Виндаскрёб как раз даёт столько для русских.
У меня сейчас WARP, ютуб работает отлично
warp забанили
Что ты там такое смотришь, то можешь упереться в лимит в несколько терабайт в месяц?
На Hetzner вообще 20 Тб в месяц дают за несколько евро.
Лучше в сам роутер пиздани vpn
Покупай норм роутер и настраивай впн на самом роутере, чтобы весь трафик с телика шел через впн, а с других клиентов как обычно.
На тех же кинетиках это делается через графический интерфейс.
Если на Android TV, то есть приложения. Но лучше, конечно централизованно на роутере
Лучше сразу роутер настраивай
Кста, можно амазон авс за бакс арендовать (только надо где то карту с баксом надыбать) и сделать форвард
Если твой телек на андроиде то просто зайди в плюймаркет и установи
На андроид ТВ любой из магазина, у меня windscribe
Не знаю, что там на телеках можно устанавливать, но если есть возможность - попробуй смотреть YouTube с альтернативных фронтендов, например, https://invidious.io/. Пример зеркала - https://yewtu.be.
Ставь сразу на роутер
Ставьте на роутер только безлемитный или огромный тариф.
Иначе бесплатные тридцать гигабайт будут сожраны сервисными пакетами приложений.
поднимаешь wireguard на впс в загнивающей европе, на роутере перебрасываешь все это дело, и весь траффик идет через европу
штош, пака
А потом что будет? После 27 марта?
Ядерная война
(
Может вам можно как-то помочь?
кишка тонка
И тут в борделе вилсы начался сущий ад
"Каждый месяц в России более 80 млн человек используют YouTube. По данным MediaScope Web Index, его доля охвата среди аудитории интернета в возрасте 18-44 лет составляет 82%, причем 40% этих людей редко смотрят ТВ — или не смотрят его вообще."